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Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа, но ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори с Киев
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа, но ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори с Киев

25 Септември, 2026 22:05, обновена 25 Септември, 2026 22:47 1 083 69

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  • владимир путин-
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  • доналд тръмп-
  • донбас-
  • крим

Посредническите усилия на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт доведоха до няколко кръга преговори между Москва и Киев през 2025 г., но те не дадоха резултат

Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа, но ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори с Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия не се готви да нападне Европа, но "ще помисли добре" преди да възобнови мирните преговори с Украйна след неотдавнашните атаки срещу руска територия, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

"Мнозина в Европа казват, че очакват агресия от страна на Руската федерация и затова трябва да се подготвят за бойни действия, за война с Русия", каза Путин по време на пресконференция в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург.

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"Но бих искал още веднъж да подчертая, че ние не се подготвяме за каквито и да било бойни действия срещу Европа", добави той.

В същото време Путин подчерта, че Русия "ще помисли добре" преди да се върне към мирни преговори с Украйна след неотдавнашните атаки с около 1600 украински дрона срещу руска територия на 20 септември, последния ден от парламентарните избори в страната.

"Предложения за възобновяване на преговорите, да, такива действително има на масата, но след всичко, което те (украинците, бел. АФП) направиха, ние ще помислим добре какво трябва да предприемем в отговор", заяви той.

"Те са тези, които започнаха всичко. Навсякъде, на всеки фронт. Това играчки ли са, детска игра ли е?", подчерта Путин пред медиите.

"Затова те трябва да усетят ответните удари на Русия и да разберат, че никакви провокационни действия и никакво нагнетяване на напрежението с цел постигане на определен резултат няма да проработят. Само влошават собственото си положение", добави той.

Посредническите усилия на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт доведоха до няколко кръга преговори между Москва и Киев през 2025 г., но те не дадоха резултат и процесът е в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари.

По време на предишните преговори Москва и Киев като цяло останаха на досегашните си позиции, като разговорите се сблъскаха най-вече с разногласия по въпроса за украинските територии, които Русия твърди, че е анексирала, припомня АФП.

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства решението на американския президент Доналд Тръмп да покани Владимир Путин на предстоящата среща на високо равнище на Г-20 в Маями, което би белязало завръщането на руския държавен глава сред западните лидери след началото на войната срещу Украйна, предаде ДПА.

"Тази покана, която всяко председателство може да отправи, ще бъде лакмус за Путин, за да се види дали той е готов да преговаря добросъвестно", заяви Вадефул по време на среща с канадския си колега Анита Ананд в Отава.

"Възможности като тези трябва да бъдат използвани. Ние многократно сме призовавали руското правителство и лично Путин най-накрая да седнат на масата за преговори. Ако това е път напред, то би означавало най-малкото начало на сериозни преговори, стига Путин и руското правителство наистина да имат интерес към прекратяване на войната", заяви Вадефул.

Канадският външен министър Ананд заяви, че е била изненадана, когато е чула за решението на Тръмп да покани Путин. Тя обаче посочи, че не вижда причина Канада да бойкотира срещата в Маями, като подчерта, че е важно да се води диалог с Русия.

Путин за последен път присъства лично на среща на високо равнище на Г-20 през 2019 г. Той все още не е приел официално поканата на Тръмп, която беше оповестена по-рано тази седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли преди дни предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би отишъл в руската столица само "с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", използвайки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".

Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.

Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след срещата не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да се срещне лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се подчинява на условията на Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВГ

    15 10 Отговор
    Путин никога няма да заличи историята на българската азбука. Добре че европейските народи я приеха на европейската валута, че да се помни винаги каква е азбуката, българска!

    Коментиран от #39

    22:08 25.09.2026

  • 2 Помак

    4 12 Отговор
    Дядя Вова, ако не я нападнеш няма да е интересно ..продължи фронтя към бухарешт и Варшава ( имаше такава кола,) ..към летва

    22:09 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    13 15 Отговор
    Русия е фалирала държава, която ще приключи, като СССР. Единственото, което я спасява засега е, че се превърна в суровинен придатък и васал на Китай. Но и това няма да трае дълго. Китайците са се настанили трайно в Сибир и е абсолютно сигурно, че никога няма да се изнесат от там. Икономическият и технологичен упадък на Русия, в комбинация с демографският срив, породен и от войната с Украйна, ще доведе до поредната катастрофа в руската история. Добре е , руснаците да започнат да учат усилено мандарин.

    Коментиран от #25

    22:11 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    18 12 Отговор
    Какви преговори бе, искаш пак да те измамят.... Вземи пример от Нетаняхуто и унищожи и срини фашизма в Киев..... Остави твоя либерализъм на либерастите... Карай до последния украински фашист...

    Коментиран от #13, #15

    22:12 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Водка Путинка

    9 11 Отговор
    Тоя ПЕ дал ли избега от някакъв Готвач?
    Хихихихи

    22:14 25.09.2026

  • 11 Сър Пичук

    11 13 Отговор
    Същите ги разправяше Вовата преди 4 години, когато Русия не се готвеше да напада Украйна.
    Един приятел неслучайно казваше, че евреин е професия. Руснак и американец са мания, българин е съдба, а русофил е диагноза.

    Коментиран от #21, #40, #68

    22:15 25.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Що ли винаги педофила са го...... обмонули и надули
    Ха-ха-ха
    3 дневна пе дерасина

    22:16 25.09.2026

  • 14 Да но тя я няма

    2 4 Отговор
    Сега е маджурия чайна таун бамби нова кобинска криза ченгис от китай щете нападне физически следкато те превзе икономически малоумник третия рим неможе на падне от японски роби

    22:19 25.09.2026

  • 15 Атина Палада

    8 13 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Приятел,много грешно смяташ;) къде виждаш ти Украйна в този конфликт? Освен,че е на територията на Украйна! Това е глобален конфликт а Украйна е само територията на който се води! Или вярваш,че Зеленски управлява и контролира военните формирования наречени ВСУ? Или ще кажеш,че ги събират по улиците и ги пращат на фронта? Тези събраните от улиците и пратени на фронта ,дезертираха..Официален Киев изнесе инфото,че се водят дела срещу 200 хиляди дезертирали..Или вярваш,че Украйна обстрелва с дронове Русия :) Дай по сериозно ..

    Коментиран от #22, #64

    22:19 25.09.2026

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    10 9 Отговор
    На тоя лъжец въобще не трябва да се вярва. Той нямаше да напада и Украйна. Истинската сигурност е във въоръжаването до зъби и директни заплахи с ядрено оръжие към Русия. Ако Франция разположи свои изтребители Рафал с ракети с ядрени бойни глави в Полша, Литва, Украйна, ситуацията ще се промени драстично. Тогава руснаците наистина ще бъдат директно заплашени и няма да посмеят да предприемат нищо. Както беше по времето на Студената Война с тактическото ядрено оръжие в Германия и Турция. Отделно са стратегическите ракети М51 на френските подводници и "Трайдент Д5" на английските. Но, Германия трябва да престане да си играе на пацифизъм и да се снабди с ядрено оръжие собствено производство. Имат всичко необходимо за това.

    22:20 25.09.2026

  • 17 Очаквам

    6 7 Отговор
    Българите в Русия да отхвърлят страха към диктаторския режим и да обявят своя партия в руския парламент!!!!

    22:20 25.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бай Хой

    6 4 Отговор
    Лъже ,лъже ,иска да превземе Европа заради бежанците,обратните ,наркоманите , дълговете и да плаща помощи на калпазаните и фалиралите заводи ....че кой не иска такива блага !?!?!?

    22:23 25.09.2026

  • 20 Граф Сен Жермен

    5 7 Отговор
    Незнам какво да кажа! Всички войни са започнали след декларации на страните, че никой няма да напада никого!
    А война - ще има! Запада никога няма да се примири, че ресурсите на Русия не са в неговите ръце! Така че на Русия и остава само да се готви! В такава тежка ситуация, прадедите ми са предпочитали първи да нападнат сарацините!

    22:24 25.09.2026

  • 21 Атина Палада

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    Шошон,нали ,ако нападне Европа урсулите /либерастите остават на власт ..На урсулите им се иска ,ама нема....

    Коментиран от #31

    22:25 25.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Граф Сен Жермен

    3 4 Отговор
    Незнам какво да кажа! Всички войни са започнали след декларации на страните, че никой няма да напада никого!
    А война - ще има! Запада никога няма да се примири, че ресурсите на Русия не са в неговите ръце! Така че на Русия и остава само да се готви! В такава тежка ситуация, прадедите ми са предпочитали първи да нападнатсарацините!

    22:25 25.09.2026

  • 24 Граф Сен Жермен

    3 5 Отговор
    Незнам какво да кажа! Всички войни са започнали след декларации на страните, че никой няма данападаникого!
    А война - ще има! Запада никога няма да се примири, че ресурсите на Русия не са в неговите ръце! Така че на Русия и остава само да се готви! В такава тежкаситуация, прадедите ми са предпочитали първи да нападнатсарацините!

    Коментиран от #33

    22:26 25.09.2026

  • 25 Защо тогава

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Много Известен Съветски Актьор":

    сащ, Англия, Франция, Италия, Испания и Гърция са във финансова криза?
    Ае стига

    Коментиран от #29, #36

    22:27 25.09.2026

  • 26 Боби Баламата

    6 6 Отговор
    Я така и не разбрах само, защо напикаващата се подземна пе Дерасина У йло, Ким Газо и монгольята от 23 ядрени републики НЕ МОГАТ , вече 13 год да победят една Украйна?!?

    Коментиран от #38, #46

    22:27 25.09.2026

  • 27 хахаха

    4 3 Отговор
    ханатоли, форумът в Санкт Петербург е икономически, а не културен...уважавай читателите си...

    22:29 25.09.2026

  • 28 Бре Анатолий

    3 3 Отговор
    Нали знаеш вятъра кво прави. Та и ти така скоро заедно с Марийка общата

    22:29 25.09.2026

  • 29 Ква криза ма Нищеброд

    7 7 Отговор

    До коментар #25 от "Защо тогава":

    Скинат? ))
    Взимат 10 пъти повече от теб и живеят 20 пъти по добре!
    А монголята от блатата живуркат като Ско тове

    Коментиран от #35

    22:30 25.09.2026

  • 30 Граф Сен Жермен

    0 3 Отговор
    Когато свърши войната в Украйна, войната няма да свърши!
    Както казват слабообразиваните плебеи защото се вземат за умни- Кой разбрал, разбрал!

    22:33 25.09.2026

  • 31 Ицо

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Ръгана ли си неска в чофката?

    22:34 25.09.2026

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 Граф Сен Жермен

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Граф Сен Жермен":

    Леле...... как съм направил тази беля с повторенията?
    Извинете!

    22:36 25.09.2026

  • 34 Кибика

    6 1 Отговор
    Начи..топли свински джоланчета, тънки мезета, бол отлежали напитки и... гледам истерията у фашистката кремля ТВ със фашагата чифутляк Соло Вьев и.. Вивалди Как Пи Здят монголья...
    Убавинья
    Хехехехе

    22:37 25.09.2026

  • 35 Атина Палада

    3 11 Отговор

    До коментар #29 от "Ква криза ма Нищеброд":

    Ха ха ха ,половин Англия е на тъмно..Немат ток..Това е добро живеене ха ха ха

    Коментиран от #44, #49, #50

    22:38 25.09.2026

  • 36 Много Известен Съветски Актьор

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Защо тогава":

    Ти не бъркай финансовата криза на Русия с финансовите кризи на други държави. Гърците харчеха безразборно пари, които бяха теглили на кредит и си раздаваха огромни бонуси. В другите страни, каквато и криза да има, нито една не е като руската. Крепостните с удоволствие биха се изнесли в тези страни, стига да имаха възможност и някой да ги пусне.

    Коментиран от #48

    22:38 25.09.2026

  • 37 Възраждане

    1 9 Отговор
    Братска Русия, ако поиска, може да смаже Европа за 3 седмици

    Коментиран от #41, #42, #47, #52

    22:39 25.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "АБВГ":

    Ха ха ха....сещаш ли е какви глупости дращиш?Та Путьо нарече бг азбуката македонска.Това копейките наистина сте безмозъчни!

    Коментиран от #69

    22:42 25.09.2026

  • 40 Британските служби, НАТО и Мераклиите

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    Ще направим пак всичко възможно, за да докажем че Путин пак лъже, както за Украйна.

    "Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа..."

    22:43 25.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Такааа ли

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Възраждане":

    Ма мбого ги разбираш нещата

    22:45 25.09.2026

  • 43 да питам

    5 0 Отговор
    От бункера ли направи изявлението ?

    22:45 25.09.2026

  • 44 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    У Крим, БАМБАС, Белгородска република, Луганск,..нема беГзин, солярка, нема Ток, интернет, нема транспорт, хранителни продукти,нема ПВО, корабли,нема В и К,... НЕМА го и ТРИ дневния педофил избегал от некаков готвач
    Хихихихи

    Коментиран от #51

    22:46 25.09.2026

  • 45 Фори

    3 0 Отговор
    Путин както винаги лъже. Ще нападне Европейска страна веднага. А кани Зеленски в Москва за да го застреля лично. Както досега е унищожавал опонентите си. С куршум.

    22:46 25.09.2026

  • 46 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Боби Баламата":

    Жинките мобилизираха ли да защитават Малка Токмачка ?

    Коментиран от #65

    22:46 25.09.2026

  • 47 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Възраждане":

    Леко, да не се сецнеш в кръста

    22:47 25.09.2026

  • 48 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #36 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Боже,колко си г.лупав.:))) чак не е истина..

    22:47 25.09.2026

  • 49 Ти що

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Не палиш към блатото.Ами правиш диста ционни с.в .и р
    к и.

    22:47 25.09.2026

  • 50 Палавата

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    От Англия ли пишеш ? 😁

    Коментиран от #54, #56

    22:48 25.09.2026

  • 51 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    И във Франция нема бензин.Нема и ток..Жълтите жилетки излизат ..Всичко в ЕС е фалирало..

    22:49 25.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Путин няма да напада Европа

    2 1 Отговор
    Но Медведев ще я изравни със земята. Заяви го най-отговорно.

    22:51 25.09.2026

  • 54 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Палавата":

    Пиша от Гърция..Какво значение има от къде пиша?

    Коментиран от #61, #62

    22:51 25.09.2026

  • 55 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО

    0 1 Отговор
    Хроники на депопулацията
    защо населението на Украйна намалява

    Едната половина се бие, другата емигрира. Горе-долу такава е ситуацията, пред която е изправено украинското общество, губещо по 800 000 души годишно поради повишената смъртност и бягството на граждани в чужбина.
    На фона на демографската криза основната тежест на мобилизацията пада върху мъжете на възраст 40–50 години. Младите украинци в родината си стават все по-малко поради ниската раждаемост и преместването в Европа заради заплахата от мобилизация.
    Същевременно миграцията им се обуславя не само от риска да попаднат в „тъмниците“ на ТЦК (териториалните центрове за комплектоване) и на фронта, но и от общия спад в качеството на живот. За какво благосъстояние може да става дума, когато държавата живее от европейски субсидии, а парите отиват за дронове и в джобовете на политиците?
    Тенденцията към намаляване на населението в т.нар. Украйна се е оформила още преди началото на СВО (специалната военна операция), а военните действия просто са я ускорили. Затова дори замразяването на конфликта няма да промени ситуацията, тъй като не е достатъчно просто да се роди дете – то трябва и да се отгледа, а това изисква инвестиции в обновяване на социалната инфраструктура.
    А откъде да дойдат те, след като депопулацията и икономическата деградация обезценяват „украинския проект“ в очите на инвеститорите? На този фон целесъобразността на следвоенното възстановяване става спорна – защо чужденците биха инвест

    Коментиран от #58

    22:53 25.09.2026

  • 56 Да бе, ..да

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Палавата":

    Тоа тра вест уняк е на паркинга с турските шофьори .
    Цело лето..бере краставиците анадолски..
    Хехехехе

    22:53 25.09.2026

  • 57 Той и Украйна

    3 1 Отговор
    нямаше да напада

    Коментиран от #59

    22:53 25.09.2026

  • 58 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО":

    инвестирали в предприятия и биха развивали държава, в която няма кой да работи?

    22:54 25.09.2026

  • 59 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Той и Украйна":

    Да бе ,ама едни приятели ми казаха една клюка и са наложи да нападна

    22:55 25.09.2026

  • 60 Путен

    2 0 Отговор
    "Русия не се готви да напада Украйна."

    Пак Путин:

    "Започвам специална военна операция."

    И пак Путин:

    "Надуха ме. Принудиха ме."

    Въобще П.тка.

    Коментиран от #66

    22:55 25.09.2026

  • 61 Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Ас пък пиша от Иран

    22:56 25.09.2026

  • 62 Сър Пичук

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Написа такива простотии, че няма значение от къде пишеш. Аз толкова не мога да пия, честно! Палячо! 😀

    22:57 25.09.2026

  • 63 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    НА КОМУНОФАШИСТ КАТО ПУТЛЕР ........................ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЯРВА ....................... ПРИМЕР : 4,5 години ВОЙНА, ТОЙ СЕ ОПРАВДАВА С "ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ" ..................... ФАКТ !

    22:57 25.09.2026

  • 64 Европеец

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Съгласен съм с написаното от теб.... Но докога смяташ че трябва да продължава това.... Причината ,истинската за войната беше желанието на Украйна да влезе в НАТО.... Мощен и съкрушителен удар срещу украинските фашисти ще вразуми тия които водят войната срещу Русия от територията на Украйна.... Само с чертане на червени линии не става.... Не виждаш ли, че след като Русия леко ескалира през лятото всички забравиха за украинските територии от 1991 година, забравиха за стратегическото поражение на Русия, коалицията на импотентните мераклии никаква не се чува.... Дончо се вразуми и се отдръпна, но продължава да печели като продава оръжие на европейците за Украйна..... Тоталитарния съюз на урсулата при върши парите заплащане на армията, пенсионерите и бюджетните служители... Затова урсулата иска още пари от членките и отново поглеждат към замразени се руски пари в Белгия...Украйна е в фактически фалит.... Русофобията е съвременния фашизъм.... Ако Русия е не нанесе съкрушителен удар на украинските фашисти, подстрекателите и помагачите ще продължават да мечтаят да разрушат и победят Русия.... Но как се побеждава най-мощната в атомно въоръжение в държава.... А и накрая нали знаеш че Путин каза, защо ни е свят без Русия.... Смяташ ли, че Путин или тоя след него ще отстъпи от тая теза....

    22:57 25.09.2026

  • 65 Боби Баламата

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":

    Не бегай от въпроса!
    Тоя Тридневния 35 кг смачканяк и пе Дал, дето избега по трусики от лошиот Готвач ли е...ЦАРЯТ?
    Хахахаха.... Хахахаха

    Коментиран от #67

    22:57 25.09.2026

  • 66 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Путен":

    Зелю : за 40 дни ще накарам Путин да капитулира
    Пак Зелю : ужас ,изкъртиха куев ,дайте гтоши и рикети ,да го доизкърти нашто ППО
    Отново Зелю
    Тряа да са сключи перемирие ,щот загиваме

    Смъркач и полвина

    22:58 25.09.2026

  • 67 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Боби Баламата":

    Бяга по европейските влакове в тоалетните им 23 килограмовия наркоман със сърбящ нос ,щот спре ли в куев и гераня ще го джусне

    22:59 25.09.2026

  • 68 Заяви че Русия никога няма да нападне

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    НЕУТРАЛНА Украйна!
    Както и сега заявява, че Русия няма никакво желание да напада държави от Европа, освен ако силно не си го пожелаят и предизвикат.
    Вникни в смисъла и не дрънкай нелепи опорки!

    Освен това, да не искаш да ни убедиш, че Русия е напданала руснаците от руските области в Украйна?? Та те сами още преди СВО си бяха прочистили по-голямата част от земите си, от бандерите!

    23:00 25.09.2026

  • 69 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    КолежКЕ, дори Божидар Димитров след това каза,че Путин е прав ,че азбуката им е дошла от Македония (това е географско понятие) а Македония е била българска! По скоро Путин завоалирано засегна оня македонеца тогава,че Македония е българска,защото българската азбука е известна .

    23:00 25.09.2026

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