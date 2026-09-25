Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа, но ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори с Киев

Русия не се готви да нападне Европа, но "ще помисли добре" преди да възобнови мирните преговори с Украйна след неотдавнашните атаки срещу руска територия, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.
"Мнозина в Европа казват, че очакват агресия от страна на Руската федерация и затова трябва да се подготвят за бойни действия, за война с Русия", каза Путин по време на пресконференция в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург.
"Но бих искал още веднъж да подчертая, че ние не се подготвяме за каквито и да било бойни действия срещу Европа", добави той.
В същото време Путин подчерта, че Русия "ще помисли добре" преди да се върне към мирни преговори с Украйна след неотдавнашните атаки с около 1600 украински дрона срещу руска територия на 20 септември, последния ден от парламентарните избори в страната.
"Предложения за възобновяване на преговорите, да, такива действително има на масата, но след всичко, което те (украинците, бел. АФП) направиха, ние ще помислим добре какво трябва да предприемем в отговор", заяви той.
"Те са тези, които започнаха всичко. Навсякъде, на всеки фронт. Това играчки ли са, детска игра ли е?", подчерта Путин пред медиите.
"Затова те трябва да усетят ответните удари на Русия и да разберат, че никакви провокационни действия и никакво нагнетяване на напрежението с цел постигане на определен резултат няма да проработят. Само влошават собственото си положение", добави той.
Посредническите усилия на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт доведоха до няколко кръга преговори между Москва и Киев през 2025 г., но те не дадоха резултат и процесът е в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари.
По време на предишните преговори Москва и Киев като цяло останаха на досегашните си позиции, като разговорите се сблъскаха най-вече с разногласия по въпроса за украинските територии, които Русия твърди, че е анексирала, припомня АФП.
Германският външен министър Йохан Вадефул приветства решението на американския президент Доналд Тръмп да покани Владимир Путин на предстоящата среща на високо равнище на Г-20 в Маями, което би белязало завръщането на руския държавен глава сред западните лидери след началото на войната срещу Украйна, предаде ДПА.
"Тази покана, която всяко председателство може да отправи, ще бъде лакмус за Путин, за да се види дали той е готов да преговаря добросъвестно", заяви Вадефул по време на среща с канадския си колега Анита Ананд в Отава.
"Възможности като тези трябва да бъдат използвани. Ние многократно сме призовавали руското правителство и лично Путин най-накрая да седнат на масата за преговори. Ако това е път напред, то би означавало най-малкото начало на сериозни преговори, стига Путин и руското правителство наистина да имат интерес към прекратяване на войната", заяви Вадефул.
Канадският външен министър Ананд заяви, че е била изненадана, когато е чула за решението на Тръмп да покани Путин. Тя обаче посочи, че не вижда причина Канада да бойкотира срещата в Маями, като подчерта, че е важно да се води диалог с Русия.
Путин за последен път присъства лично на среща на високо равнище на Г-20 през 2019 г. Той все още не е приел официално поканата на Тръмп, която беше оповестена по-рано тази седмица.
Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли преди дни предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би отишъл в руската столица само "с ракета", предаде ДПА.
В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", използвайки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".
Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.
Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след срещата не бяха обявени конкретни резултати.
Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да се срещне лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се подчинява на условията на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВГ
Коментиран от #39
22:08 25.09.2026
2 Помак
22:09 25.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #25
22:11 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
Коментиран от #13, #15
22:12 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Водка Путинка
Хихихихи
22:14 25.09.2026
11 Сър Пичук
Един приятел неслучайно казваше, че евреин е професия. Руснак и американец са мания, българин е съдба, а русофил е диагноза.
Коментиран от #21, #40, #68
22:15 25.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така е
До коментар #6 от "Европеец":Що ли винаги педофила са го...... обмонули и надули
Ха-ха-ха
3 дневна пе дерасина
22:16 25.09.2026
14 Да но тя я няма
22:19 25.09.2026
15 Атина Палада
До коментар #6 от "Европеец":Приятел,много грешно смяташ;) къде виждаш ти Украйна в този конфликт? Освен,че е на територията на Украйна! Това е глобален конфликт а Украйна е само територията на който се води! Или вярваш,че Зеленски управлява и контролира военните формирования наречени ВСУ? Или ще кажеш,че ги събират по улиците и ги пращат на фронта? Тези събраните от улиците и пратени на фронта ,дезертираха..Официален Киев изнесе инфото,че се водят дела срещу 200 хиляди дезертирали..Или вярваш,че Украйна обстрелва с дронове Русия :) Дай по сериозно ..
Коментиран от #22, #64
22:19 25.09.2026
16 Много Известен Съветски Актьор
22:20 25.09.2026
17 Очаквам
22:20 25.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бай Хой
22:23 25.09.2026
20 Граф Сен Жермен
А война - ще има! Запада никога няма да се примири, че ресурсите на Русия не са в неговите ръце! Така че на Русия и остава само да се готви! В такава тежка ситуация, прадедите ми са предпочитали първи да нападнат сарацините!
22:24 25.09.2026
21 Атина Палада
До коментар #11 от "Сър Пичук":Шошон,нали ,ако нападне Европа урсулите /либерастите остават на власт ..На урсулите им се иска ,ама нема....
Коментиран от #31
22:25 25.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Граф Сен Жермен
А война - ще има! Запада никога няма да се примири, че ресурсите на Русия не са в неговите ръце! Така че на Русия и остава само да се готви! В такава тежка ситуация, прадедите ми са предпочитали първи да нападнатсарацините!
22:25 25.09.2026
24 Граф Сен Жермен
А война - ще има! Запада никога няма да се примири, че ресурсите на Русия не са в неговите ръце! Така че на Русия и остава само да се готви! В такава тежкаситуация, прадедите ми са предпочитали първи да нападнатсарацините!
Коментиран от #33
22:26 25.09.2026
25 Защо тогава
До коментар #4 от "Много Известен Съветски Актьор":сащ, Англия, Франция, Италия, Испания и Гърция са във финансова криза?
Ае стига
Коментиран от #29, #36
22:27 25.09.2026
26 Боби Баламата
Коментиран от #38, #46
22:27 25.09.2026
27 хахаха
22:29 25.09.2026
28 Бре Анатолий
22:29 25.09.2026
29 Ква криза ма Нищеброд
До коментар #25 от "Защо тогава":Скинат? ))
Взимат 10 пъти повече от теб и живеят 20 пъти по добре!
А монголята от блатата живуркат като Ско тове
Коментиран от #35
22:30 25.09.2026
30 Граф Сен Жермен
Както казват слабообразиваните плебеи защото се вземат за умни- Кой разбрал, разбрал!
22:33 25.09.2026
31 Ицо
До коментар #21 от "Атина Палада":Ръгана ли си неска в чофката?
22:34 25.09.2026
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Граф Сен Жермен
До коментар #24 от "Граф Сен Жермен":Леле...... как съм направил тази беля с повторенията?
Извинете!
22:36 25.09.2026
34 Кибика
Убавинья
Хехехехе
22:37 25.09.2026
35 Атина Палада
До коментар #29 от "Ква криза ма Нищеброд":Ха ха ха ,половин Англия е на тъмно..Немат ток..Това е добро живеене ха ха ха
Коментиран от #44, #49, #50
22:38 25.09.2026
36 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #25 от "Защо тогава":Ти не бъркай финансовата криза на Русия с финансовите кризи на други държави. Гърците харчеха безразборно пари, които бяха теглили на кредит и си раздаваха огромни бонуси. В другите страни, каквато и криза да има, нито една не е като руската. Крепостните с удоволствие биха се изнесли в тези страни, стига да имаха възможност и някой да ги пусне.
Коментиран от #48
22:38 25.09.2026
37 Възраждане
Коментиран от #41, #42, #47, #52
22:39 25.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Атина Палада
До коментар #1 от "АБВГ":Ха ха ха....сещаш ли е какви глупости дращиш?Та Путьо нарече бг азбуката македонска.Това копейките наистина сте безмозъчни!
Коментиран от #69
22:42 25.09.2026
40 Британските служби, НАТО и Мераклиите
До коментар #11 от "Сър Пичук":Ще направим пак всичко възможно, за да докажем че Путин пак лъже, както за Украйна.
"Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа..."
22:43 25.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Такааа ли
До коментар #37 от "Възраждане":Ма мбого ги разбираш нещата
22:45 25.09.2026
43 да питам
22:45 25.09.2026
44 Факт
До коментар #35 от "Атина Палада":У Крим, БАМБАС, Белгородска република, Луганск,..нема беГзин, солярка, нема Ток, интернет, нема транспорт, хранителни продукти,нема ПВО, корабли,нема В и К,... НЕМА го и ТРИ дневния педофил избегал от некаков готвач
Хихихихи
Коментиран от #51
22:46 25.09.2026
45 Фори
22:46 25.09.2026
46 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #26 от "Боби Баламата":Жинките мобилизираха ли да защитават Малка Токмачка ?
Коментиран от #65
22:46 25.09.2026
47 Атина Палада
До коментар #37 от "Възраждане":Леко, да не се сецнеш в кръста
22:47 25.09.2026
48 Атина Палада
До коментар #36 от "Много Известен Съветски Актьор":Боже,колко си г.лупав.:))) чак не е истина..
22:47 25.09.2026
49 Ти що
До коментар #35 от "Атина Палада":Не палиш към блатото.Ами правиш диста ционни с.в .и р
к и.
22:47 25.09.2026
50 Палавата
До коментар #35 от "Атина Палада":От Англия ли пишеш ? 😁
Коментиран от #54, #56
22:48 25.09.2026
51 Атина Палада
До коментар #44 от "Факт":И във Франция нема бензин.Нема и ток..Жълтите жилетки излизат ..Всичко в ЕС е фалирало..
22:49 25.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Путин няма да напада Европа
22:51 25.09.2026
54 Атина Палада
До коментар #50 от "Палавата":Пиша от Гърция..Какво значение има от къде пиша?
Коментиран от #61, #62
22:51 25.09.2026
55 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО
защо населението на Украйна намалява
Едната половина се бие, другата емигрира. Горе-долу такава е ситуацията, пред която е изправено украинското общество, губещо по 800 000 души годишно поради повишената смъртност и бягството на граждани в чужбина.
На фона на демографската криза основната тежест на мобилизацията пада върху мъжете на възраст 40–50 години. Младите украинци в родината си стават все по-малко поради ниската раждаемост и преместването в Европа заради заплахата от мобилизация.
Същевременно миграцията им се обуславя не само от риска да попаднат в „тъмниците“ на ТЦК (териториалните центрове за комплектоване) и на фронта, но и от общия спад в качеството на живот. За какво благосъстояние може да става дума, когато държавата живее от европейски субсидии, а парите отиват за дронове и в джобовете на политиците?
Тенденцията към намаляване на населението в т.нар. Украйна се е оформила още преди началото на СВО (специалната военна операция), а военните действия просто са я ускорили. Затова дори замразяването на конфликта няма да промени ситуацията, тъй като не е достатъчно просто да се роди дете – то трябва и да се отгледа, а това изисква инвестиции в обновяване на социалната инфраструктура.
А откъде да дойдат те, след като депопулацията и икономическата деградация обезценяват „украинския проект“ в очите на инвеститорите? На този фон целесъобразността на следвоенното възстановяване става спорна – защо чужденците биха инвест
Коментиран от #58
22:53 25.09.2026
56 Да бе, ..да
До коментар #50 от "Палавата":Тоа тра вест уняк е на паркинга с турските шофьори .
Цело лето..бере краставиците анадолски..
Хехехехе
22:53 25.09.2026
57 Той и Украйна
Коментиран от #59
22:53 25.09.2026
58 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО
До коментар #55 от "Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО":инвестирали в предприятия и биха развивали държава, в която няма кой да работи?
22:54 25.09.2026
59 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #57 от "Той и Украйна":Да бе ,ама едни приятели ми казаха една клюка и са наложи да нападна
22:55 25.09.2026
60 Путен
Пак Путин:
"Започвам специална военна операция."
И пак Путин:
"Надуха ме. Принудиха ме."
Въобще П.тка.
Коментиран от #66
22:55 25.09.2026
61 Иран
До коментар #54 от "Атина Палада":Ас пък пиша от Иран
22:56 25.09.2026
62 Сър Пичук
До коментар #54 от "Атина Палада":Написа такива простотии, че няма значение от къде пишеш. Аз толкова не мога да пия, честно! Палячо! 😀
22:57 25.09.2026
63 ЕДГАР КЕЙСИ
22:57 25.09.2026
64 Европеец
До коментар #15 от "Атина Палада":Съгласен съм с написаното от теб.... Но докога смяташ че трябва да продължава това.... Причината ,истинската за войната беше желанието на Украйна да влезе в НАТО.... Мощен и съкрушителен удар срещу украинските фашисти ще вразуми тия които водят войната срещу Русия от територията на Украйна.... Само с чертане на червени линии не става.... Не виждаш ли, че след като Русия леко ескалира през лятото всички забравиха за украинските територии от 1991 година, забравиха за стратегическото поражение на Русия, коалицията на импотентните мераклии никаква не се чува.... Дончо се вразуми и се отдръпна, но продължава да печели като продава оръжие на европейците за Украйна..... Тоталитарния съюз на урсулата при върши парите заплащане на армията, пенсионерите и бюджетните служители... Затова урсулата иска още пари от членките и отново поглеждат към замразени се руски пари в Белгия...Украйна е в фактически фалит.... Русофобията е съвременния фашизъм.... Ако Русия е не нанесе съкрушителен удар на украинските фашисти, подстрекателите и помагачите ще продължават да мечтаят да разрушат и победят Русия.... Но как се побеждава най-мощната в атомно въоръжение в държава.... А и накрая нали знаеш че Путин каза, защо ни е свят без Русия.... Смяташ ли, че Путин или тоя след него ще отстъпи от тая теза....
22:57 25.09.2026
65 Боби Баламата
До коментар #46 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":Не бегай от въпроса!
Тоя Тридневния 35 кг смачканяк и пе Дал, дето избега по трусики от лошиот Готвач ли е...ЦАРЯТ?
Хахахаха.... Хахахаха
Коментиран от #67
22:57 25.09.2026
66 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #60 от "Путен":Зелю : за 40 дни ще накарам Путин да капитулира
Пак Зелю : ужас ,изкъртиха куев ,дайте гтоши и рикети ,да го доизкърти нашто ППО
Отново Зелю
Тряа да са сключи перемирие ,щот загиваме
Смъркач и полвина
22:58 25.09.2026
67 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #65 от "Боби Баламата":Бяга по европейските влакове в тоалетните им 23 килограмовия наркоман със сърбящ нос ,щот спре ли в куев и гераня ще го джусне
22:59 25.09.2026
68 Заяви че Русия никога няма да нападне
До коментар #11 от "Сър Пичук":НЕУТРАЛНА Украйна!
Както и сега заявява, че Русия няма никакво желание да напада държави от Европа, освен ако силно не си го пожелаят и предизвикат.
Вникни в смисъла и не дрънкай нелепи опорки!
Освен това, да не искаш да ни убедиш, че Русия е напданала руснаците от руските области в Украйна?? Та те сами още преди СВО си бяха прочистили по-голямата част от земите си, от бандерите!
23:00 25.09.2026
69 Атина Палада
До коментар #39 от "Атина Палада":КолежКЕ, дори Божидар Димитров след това каза,че Путин е прав ,че азбуката им е дошла от Македония (това е географско понятие) а Македония е била българска! По скоро Путин завоалирано засегна оня македонеца тогава,че Македония е българска,защото българската азбука е известна .
23:00 25.09.2026