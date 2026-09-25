Владимир Путин: Русия не се готви да напада Европа, но ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори с Киев

Русия не се готви да нападне Европа, но "ще помисли добре" преди да възобнови мирните преговори с Украйна след неотдавнашните атаки срещу руска територия, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

"Мнозина в Европа казват, че очакват агресия от страна на Руската федерация и затова трябва да се подготвят за бойни действия, за война с Русия", каза Путин по време на пресконференция в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург.

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"Но бих искал още веднъж да подчертая, че ние не се подготвяме за каквито и да било бойни действия срещу Европа", добави той.

В същото време Путин подчерта, че Русия "ще помисли добре" преди да се върне към мирни преговори с Украйна след неотдавнашните атаки с около 1600 украински дрона срещу руска територия на 20 септември, последния ден от парламентарните избори в страната.

"Предложения за възобновяване на преговорите, да, такива действително има на масата, но след всичко, което те (украинците, бел. АФП) направиха, ние ще помислим добре какво трябва да предприемем в отговор", заяви той.

"Те са тези, които започнаха всичко. Навсякъде, на всеки фронт. Това играчки ли са, детска игра ли е?", подчерта Путин пред медиите.

"Затова те трябва да усетят ответните удари на Русия и да разберат, че никакви провокационни действия и никакво нагнетяване на напрежението с цел постигане на определен резултат няма да проработят. Само влошават собственото си положение", добави той.

Посредническите усилия на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт доведоха до няколко кръга преговори между Москва и Киев през 2025 г., но те не дадоха резултат и процесът е в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари.

По време на предишните преговори Москва и Киев като цяло останаха на досегашните си позиции, като разговорите се сблъскаха най-вече с разногласия по въпроса за украинските територии, които Русия твърди, че е анексирала, припомня АФП.

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства решението на американския президент Доналд Тръмп да покани Владимир Путин на предстоящата среща на високо равнище на Г-20 в Маями, което би белязало завръщането на руския държавен глава сред западните лидери след началото на войната срещу Украйна, предаде ДПА.

"Тази покана, която всяко председателство може да отправи, ще бъде лакмус за Путин, за да се види дали той е готов да преговаря добросъвестно", заяви Вадефул по време на среща с канадския си колега Анита Ананд в Отава.

"Възможности като тези трябва да бъдат използвани. Ние многократно сме призовавали руското правителство и лично Путин най-накрая да седнат на масата за преговори. Ако това е път напред, то би означавало най-малкото начало на сериозни преговори, стига Путин и руското правителство наистина да имат интерес към прекратяване на войната", заяви Вадефул.

Канадският външен министър Ананд заяви, че е била изненадана, когато е чула за решението на Тръмп да покани Путин. Тя обаче посочи, че не вижда причина Канада да бойкотира срещата в Маями, като подчерта, че е важно да се води диалог с Русия.

Путин за последен път присъства лично на среща на високо равнище на Г-20 през 2019 г. Той все още не е приел официално поканата на Тръмп, която беше оповестена по-рано тази седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли преди дни предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би отишъл в руската столица само "с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", използвайки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".

Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.

Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след срещата не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да се срещне лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се подчинява на условията на Москва.