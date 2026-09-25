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Съпругата на Си Дзинпин се превърна в лице на китайската „мека сила“ във Вашингтон

Съпругата на Си Дзинпин се превърна в лице на китайската „мека сила“ във Вашингтон

25 Септември, 2026 13:40, обновена 25 Септември, 2026 13:42 994 9

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Съпругата на Си Дзинпин разговаря с Мелания Тръмп без преводач и привлече внимание с публичните си прояви и традиционния китайски стил

Съпругата на Си Дзинпин се превърна в лице на китайската „мека сила“ във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По време на визитата на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон съпругата му Пън Лиюан привлече внимание с поредица от публични прояви, които представиха по-неформален образ на Китай на фона на сложните отношения между Пекин и Вашингтон, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Пън разговаря на английски с първата дама на САЩ Мелания Тръмп без преводач и присъства на изпълнение на младежки хор в Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Тя тихо припяваше заедно с децата, които изпълниха китайската народна песен „Жасминов цвят“, а след края на изпълнението те я поздравиха с думите: „Благодарим ви, майко Пън!“.

Китайският посланик във Вашингтон Сие Фън също акцентира върху ролята ѝ, като публикува видео от събитието и заяви, че Пън е насърчила американските младежи да изучават китайски език и култура и да бъдат „посланици на приятелството“ между двете страни.

Според Джо Мазур, анализатор по геополитика в консултантската компания Trivium China, Пън допринася за представянето на „по-човешко лице“ на китайската дипломация и създава позитивни моменти в отношенията между САЩ и Китай.

От певица до първа дама

Пън Лиюан дълги години е известна в Китай като сопранова певица във военните сили. След издигането на Си Дзинпин на върха на китайската политика медиите започват да отделят повече внимание на нейните обществени инициативи.

Тя е известна и с подкрепата си за социални каузи, включително инициативи, свързани с хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Израснала в скромни условия, Пън изгражда публичен образ, различен от традиционно сдържаното присъствие на съпругите на китайските лидери.

Въпреки това публичното обсъждане на личния живот на висшето политическо ръководство в Китай остава ограничено. Съпругите на китайските лидери традиционно поддържат нисък профил, отчасти заради наследството от епохата на Дзян Цин - съпругата на Мао Дзедун и член на „Бандата на четиримата“, която има ключова роля по време на Културната революция.

Пън е втората съпруга на Си Дзинпин. Двамата имат дъщеря, която е учила в Харвардския университет. Самият Си е бил женен преди това за дъщеря на китайски дипломат.

В интервю от 2007 г. Пън описва съпруга си като пестелив, трудолюбив и земен човек и казва, че у дома не го възприема като политически лидер, а просто като свой съпруг.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Си ходи да се моли в САЩ

    1 6 Отговор
    А Путин ходи да колиниче в Китай

    Какъв Обрат

    13:52 25.09.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    и що МВФ ги отряза , тоже-вече бая им дали

    13:53 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🙈🙈🙈

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Къв леопард си ,Ве 0мрал котор. От оскубал котарак стана 0мрял котор.

    13:55 25.09.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 3 Отговор
    кажете БЕ!! що не ги вземат студенти в САЩ и се молят за последно поколение чипове?????

    14:02 25.09.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 3 Отговор
    лице на китайската „мека сила“ във Вашингтон ПЪН тайтай ,мисля че са си направили майтап американци не разбрах какъв е приноса на една комунистка с мъж диктатор който управлява голяма държава с много бедни хора работещи за стотинки гниещи в мизерия ,живеят по 12 души в домаве от 50 квадрата без легла а рафтове, един дядо излезе от кухненски шкаф го даваха в репортаж за него няма рафт на стената. Почивните им дни и ваканция е само около нова година .

    Коментиран от #9

    14:11 25.09.2026

  • 9 китайски балон

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Г-жо препоръчвам ви да посетите Китай и ще си промените мнението на 180 ° и ще разберете всъщност в какво мароканско алжирско гето в сърцето на Европа живеете😉

    14:22 25.09.2026