Съпругата на Си Дзинпин се превърна в лице на китайската „мека сила“ във Вашингтон

По време на визитата на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон съпругата му Пън Лиюан привлече внимание с поредица от публични прояви, които представиха по-неформален образ на Китай на фона на сложните отношения между Пекин и Вашингтон, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Пън разговаря на английски с първата дама на САЩ Мелания Тръмп без преводач и присъства на изпълнение на младежки хор в Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Тя тихо припяваше заедно с децата, които изпълниха китайската народна песен „Жасминов цвят“, а след края на изпълнението те я поздравиха с думите: „Благодарим ви, майко Пън!“.

Китайският посланик във Вашингтон Сие Фън също акцентира върху ролята ѝ, като публикува видео от събитието и заяви, че Пън е насърчила американските младежи да изучават китайски език и култура и да бъдат „посланици на приятелството“ между двете страни.

Според Джо Мазур, анализатор по геополитика в консултантската компания Trivium China, Пън допринася за представянето на „по-човешко лице“ на китайската дипломация и създава позитивни моменти в отношенията между САЩ и Китай.

От певица до първа дама

Пън Лиюан дълги години е известна в Китай като сопранова певица във военните сили. След издигането на Си Дзинпин на върха на китайската политика медиите започват да отделят повече внимание на нейните обществени инициативи.

Тя е известна и с подкрепата си за социални каузи, включително инициативи, свързани с хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Израснала в скромни условия, Пън изгражда публичен образ, различен от традиционно сдържаното присъствие на съпругите на китайските лидери.

Въпреки това публичното обсъждане на личния живот на висшето политическо ръководство в Китай остава ограничено. Съпругите на китайските лидери традиционно поддържат нисък профил, отчасти заради наследството от епохата на Дзян Цин - съпругата на Мао Дзедун и член на „Бандата на четиримата“, която има ключова роля по време на Културната революция.

Пън е втората съпруга на Си Дзинпин. Двамата имат дъщеря, която е учила в Харвардския университет. Самият Си е бил женен преди това за дъщеря на китайски дипломат.

В интервю от 2007 г. Пън описва съпруга си като пестелив, трудолюбив и земен човек и казва, че у дома не го възприема като политически лидер, а просто като свой съпруг.