Съпругата на Си Дзинпин се превърна в лице на китайската „мека сила“ във Вашингтон

По време на визитата на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон съпругата му Пън Лиюан привлече внимание с поредица от публични прояви, които представиха по-неформален образ на Китай на фона на сложните отношения между Пекин и Вашингтон, съобщи Ройтерс, предава News.bg.
Пън разговаря на английски с първата дама на САЩ Мелания Тръмп без преводач и присъства на изпълнение на младежки хор в Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Тя тихо припяваше заедно с децата, които изпълниха китайската народна песен „Жасминов цвят“, а след края на изпълнението те я поздравиха с думите: „Благодарим ви, майко Пън!“.
Китайският посланик във Вашингтон Сие Фън също акцентира върху ролята ѝ, като публикува видео от събитието и заяви, че Пън е насърчила американските младежи да изучават китайски език и култура и да бъдат „посланици на приятелството“ между двете страни.
Според Джо Мазур, анализатор по геополитика в консултантската компания Trivium China, Пън допринася за представянето на „по-човешко лице“ на китайската дипломация и създава позитивни моменти в отношенията между САЩ и Китай.
От певица до първа дама
Пън Лиюан дълги години е известна в Китай като сопранова певица във военните сили. След издигането на Си Дзинпин на върха на китайската политика медиите започват да отделят повече внимание на нейните обществени инициативи.
Тя е известна и с подкрепата си за социални каузи, включително инициативи, свързани с хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Израснала в скромни условия, Пън изгражда публичен образ, различен от традиционно сдържаното присъствие на съпругите на китайските лидери.
Въпреки това публичното обсъждане на личния живот на висшето политическо ръководство в Китай остава ограничено. Съпругите на китайските лидери традиционно поддържат нисък профил, отчасти заради наследството от епохата на Дзян Цин - съпругата на Мао Дзедун и член на „Бандата на четиримата“, която има ключова роля по време на Културната революция.
Пън е втората съпруга на Си Дзинпин. Двамата имат дъщеря, която е учила в Харвардския университет. Самият Си е бил женен преди това за дъщеря на китайски дипломат.
В интервю от 2007 г. Пън описва съпруга си като пестелив, трудолюбив и земен човек и казва, че у дома не го възприема като политически лидер, а просто като свой съпруг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Си ходи да се моли в САЩ
Какъв Обрат
13:52 25.09.2026
4 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":и що МВФ ги отряза , тоже-вече бая им дали
13:53 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🙈🙈🙈
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Къв леопард си ,Ве 0мрал котор. От оскубал котарак стана 0мрял котор.
13:55 25.09.2026
7 ЛЕ о ПА р Д🐱
14:02 25.09.2026
8 Соваж бейби
Коментиран от #9
14:11 25.09.2026
9 китайски балон
До коментар #8 от "Соваж бейби":Г-жо препоръчвам ви да посетите Китай и ще си промените мнението на 180 ° и ще разберете всъщност в какво мароканско алжирско гето в сърцето на Европа живеете😉
14:22 25.09.2026