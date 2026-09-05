Уиткоф и Къшнър обядваха над три часа с Дмитриев, Путин ги посрещна в Кремъл

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, пристигнаха днес на извънредно посещение в Москва. Визитата има за цел да рестартира застоялите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Тя се провежда в ключов момент, само часове след като Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон разполага с „конкретно предложение“ за мир.

Срещата с Кирил Дмитриев и разговорите в Кремъл

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При кацането си на правителственото летище „Внуково“ в Москва, американската делегация бе посрещната лично от специалния пратеник на руския президент Кирил Дмитриев. По информация на Reuters, Уиткоф, Къшнър и Дмитриев са провели ключов работен обяд, продължил три часа и половина, преди да се отправят към Кремъл за официалната среща с Владимир Путин.

В преговорите в Кремъл взе участие и дългогодишният външнополитически съветник на руския лидер Юрий Ушаков. Това е шестата поредна среща между Путин и екипа на Тръмп от началото на посредническите усилия на САЩ. Според източници на държавната агенция РИА Новости, разговорите са се фокусирали върху същината на американския мирен план.

Официални изявления след срещата

След приключването на разговорите в Кремъл, двете страни направиха първите си официални коментари, отразяващи позициите им по предложения мирен план:

Позицията на Русия (Дмитрий Песков): Говорителят на Кремъл заяви пред агенция ТАСС, че Русия остава отворена за сериозни и конкретни преговори, но подчерта непримиримостта на Москва по фундаменталните въпроси. "Президентът Путин изслуша детайлно американските предложения. Русия е готова да разгледа всеки план, който води до реален мир, но нашите базови условия и цели по отношение на сигурността и новите териториални реалности остават неразрушими", посочи Песков.

Говорителят на Кремъл заяви пред агенция ТАСС, че Русия остава отворена за сериозни и конкретни преговори, но подчерта непримиримостта на Москва по фундаменталните въпроси. "Президентът Путин изслуша детайлно американските предложения. Русия е готова да разгледа всеки план, който води до реален мир, но нашите базови условия и цели по отношение на сигурността и новите териториални реалности остават неразрушими", посочи Песков. Позицията на САЩ (Стив Уиткоф и Белия дом): Американската делегация изрази предпазлив оптимизъм. Прес секретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви в официално съобщение, предадено от BBC, че Вашингтон вярва във възможността за дипломатически пробив. Стив Уиткоф допълни: "Проведохме конструктивен и откровен разговор. Вярваме, че по-голямата част от рамката на споразумението вече е договорена и работим по изглаждането на последните детайли. Нуждаем се от мир възможно най-скоро".

Основни теми

Въпреки че пълните детайли около новото предложение остават поверителни, основните обсъждани теми включват:

Териториални въпроси и граници: Според изявления на Кремъл, позицията на Русия относно контрола над анексираните региони остава твърда.

Според изявления на Кремъл, позицията на Русия относно контрола над анексираните региони остава твърда. Бъдещо икономическо сътрудничество: Обсъдени са мащабни перспективи за икономическите отношения между САЩ и Русия при евентуално вдигане на санкциите.

Обсъдени са мащабни перспективи за икономическите отношения между САЩ и Русия при евентуално вдигане на санкциите. Гаранции за сигурност: Вашингтон настоява за дългосрочна стабилност в региона, докато Украйна продължава да изисква категорични международни гаранции срещу бъдеща агресия.

Решения: Тридневно спиране на огъня

Най-важният практически резултат от совалката до момента е постигнатото временно споразумение за сигурност. По нареждане на Путин, руската армия спира всички въздушни удари срещу Киев за период от 72 часа, считано от полунощ на 5 септември. Според изявление на Кремъл, цитирано от The New York Times, това решение е пряко свързано с обезпечаването на сигурността при следващата стъпка от американската мисия.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна също ще се въздържа от атаки по руски градове по време на дипломатическата мисия на САЩ. Очаква се още утре, неделя (6 септември), Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да отпътуват директно от Москва за Киев, където ще представят същия мирен план пред украинското ръководство