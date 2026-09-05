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Уиткоф и Къшнър обядваха над три часа с Дмитриев, Путин ги посрещна в Кремъл
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър обядваха над три часа с Дмитриев, Путин ги посрещна в Кремъл

5 Септември, 2026 21:07, обновена 5 Септември, 2026 21:15 1 697 50

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  • уиткоф-
  • путин-
  • къшнър-
  • дмитриев

Американските пратеници пристигнаха в Русия с ново предложение за край на войната, Москва обяви 72-часово спиране на огъня по Киев

Уиткоф и Къшнър обядваха над три часа с Дмитриев, Путин ги посрещна в Кремъл - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, пристигнаха днес на извънредно посещение в Москва. Визитата има за цел да рестартира застоялите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Тя се провежда в ключов момент, само часове след като Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон разполага с „конкретно предложение“ за мир.

Срещата с Кирил Дмитриев и разговорите в Кремъл

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При кацането си на правителственото летище „Внуково“ в Москва, американската делегация бе посрещната лично от специалния пратеник на руския президент Кирил Дмитриев. По информация на Reuters, Уиткоф, Къшнър и Дмитриев са провели ключов работен обяд, продължил три часа и половина, преди да се отправят към Кремъл за официалната среща с Владимир Путин.

В преговорите в Кремъл взе участие и дългогодишният външнополитически съветник на руския лидер Юрий Ушаков. Това е шестата поредна среща между Путин и екипа на Тръмп от началото на посредническите усилия на САЩ. Според източници на държавната агенция РИА Новости, разговорите са се фокусирали върху същината на американския мирен план.

Официални изявления след срещата

След приключването на разговорите в Кремъл, двете страни направиха първите си официални коментари, отразяващи позициите им по предложения мирен план:

  • Позицията на Русия (Дмитрий Песков): Говорителят на Кремъл заяви пред агенция ТАСС, че Русия остава отворена за сериозни и конкретни преговори, но подчерта непримиримостта на Москва по фундаменталните въпроси. "Президентът Путин изслуша детайлно американските предложения. Русия е готова да разгледа всеки план, който води до реален мир, но нашите базови условия и цели по отношение на сигурността и новите териториални реалности остават неразрушими", посочи Песков.
  • Позицията на САЩ (Стив Уиткоф и Белия дом): Американската делегация изрази предпазлив оптимизъм. Прес секретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви в официално съобщение, предадено от BBC, че Вашингтон вярва във възможността за дипломатически пробив. Стив Уиткоф допълни: "Проведохме конструктивен и откровен разговор. Вярваме, че по-голямата част от рамката на споразумението вече е договорена и работим по изглаждането на последните детайли. Нуждаем се от мир възможно най-скоро".

Основни теми

Въпреки че пълните детайли около новото предложение остават поверителни, основните обсъждани теми включват:

  • Териториални въпроси и граници: Според изявления на Кремъл, позицията на Русия относно контрола над анексираните региони остава твърда.
  • Бъдещо икономическо сътрудничество: Обсъдени са мащабни перспективи за икономическите отношения между САЩ и Русия при евентуално вдигане на санкциите.
  • Гаранции за сигурност: Вашингтон настоява за дългосрочна стабилност в региона, докато Украйна продължава да изисква категорични международни гаранции срещу бъдеща агресия.

Решения: Тридневно спиране на огъня

Най-важният практически резултат от совалката до момента е постигнатото временно споразумение за сигурност. По нареждане на Путин, руската армия спира всички въздушни удари срещу Киев за период от 72 часа, считано от полунощ на 5 септември. Според изявление на Кремъл, цитирано от The New York Times, това решение е пряко свързано с обезпечаването на сигурността при следващата стъпка от американската мисия.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна също ще се въздържа от атаки по руски градове по време на дипломатическата мисия на САЩ. Очаква се още утре, неделя (6 септември), Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да отпътуват директно от Москва за Киев, където ще представят същия мирен план пред украинското ръководство


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    22 10 Отговор
    ЧТО ЭТИ ЗАПАДНЫЕ МАЛОУМНИКИ ДЕЛАЮТ У МЕДВЕДЯ?

    Коментиран от #5, #49

    21:17 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Руснак без крак

    9 26 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    Коментиран от #30

    21:19 05.09.2026

  • 4 Яшар

    16 6 Отговор
    Не разбирането на Русия и такива пратениц като тея ,могат да изиграят лоша шега на света

    21:19 05.09.2026

  • 5 Пиши на български

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Отпадък.

    21:19 05.09.2026

  • 6 Въпросът е

    8 15 Отговор
    Защо преговарят с терористи,нали САЩ не преговарят с тях

    21:21 05.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Първо яденето - после удоволствието!

    21:22 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФАКТ

    14 9 Отговор
    Усетиха, че Хаяско може да не е повече многоходов и клекнаха западните бандюги

    21:23 05.09.2026

  • 13 Вовата съм

    24 6 Отговор
    В резюме: Границата е зад Донбас и Одеса, Войската на О-крайна под 100 000, незабавно вдигане на всички санкции.... Тогава може и да бъде пожалена останалата част на крайна и опростени неустойки и съд за блокираните активи.... и ангажимент на краварите да налеят поне 50 милиарда в Русия

    21:23 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бялджип

    13 11 Отговор
    Траен мир, а не примирие Москва ще подпише само с легитимен украински президент! За тази цел трябват избори в Украйна. И тук е главния въпрос, кого ще изберат укрите? Според мен отново ще е Зеленски и ще се мотивирам. Днес в Украйна Зеленски е извън първата тройка по рейтинг от предпочитаните. Но...никой не се интересува от предпочитанията на народа. Украйна е под пълна външна зависимост- политическа и финансова. Затова ако се проведат избори, те ще са за да се избере фигура отговаряща на Запада. Сега това е Зеленски. Той ще бъде сменен само ако спре да изпълнява волята на Запада. Това обаче а малко вероятно.

    21:27 05.09.2026

  • 17 Констатация

    4 9 Отговор
    ДругарЕ, прочетете биографията на "специалния" пратенник на дедо Пу, Дмитриев и ще разберете защо войната продължава 5-та година и в чии интереси се води! Дето се казва: Кажи ми кои са ти приятелите, за да ти кажа кой си!

    21:27 05.09.2026

  • 18 Биахахах

    14 3 Отговор
    нали уж украйна е суверенна, според западния йриминален режим? Как така някакви евреи бандити преговарят от името на суверенна Украйна?

    21:27 05.09.2026

  • 19 Теслатъ

    17 1 Отговор
    Ква е тая "Професия" - Зетя - на бай Дончу!? -))))

    21:29 05.09.2026

  • 20 ДИРЕКТНО ИМ Е КАЗАНО

    19 6 Отговор
    ЧЕ МИР ЩЕ ИМА САМО ПРИ РУСКИ УСЛОВИЯ ,ИНАЧЕ БОЙ ДО ОТКАТ.

    Коментиран от #31

    21:29 05.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Без име

    19 5 Отговор
    Хареса им да ходят в Москва. Не бяха виждали град само с бели хора. И като са видели тези хубави рускини, как да приключат войната и да не ходят до Москва?

    Коментиран от #29, #47

    21:30 05.09.2026

  • 24 3 ЧАСА ЕЙЙЙ

    14 1 Отговор
    ДЕМЕК НА АМЕРИКНЦИТЕ БАЯ ИМ Е БИЛО ВКУСНО.

    Коментиран от #48

    21:31 05.09.2026

  • 25 Европейца

    16 2 Отговор
    Бухахаха, 3 часа и половина са мислили дума с която да заменят "капитулация" та да е приемливо за зеленчука

    21:35 05.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да са живи и здрави!

    12 2 Отговор
    Ще си хапнат сибирска рибка, еленово месце, черен и червен хайвер, по три вида супи, по три вида скара, торти, екзотични плодове по няколко вида водка, отлежали коняци и вискарик, екзотични плодове. Накратко, от пиле мляко! И всичко това луксозен порцелан и кристал. Кремъл. Сърцето на Руската империя! Императорски лукс!

    21:38 05.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без име":

    Не са за всеки!

    21:39 05.09.2026

  • 30 Източна ромелия

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Руснак без крак":

    Абе ти гледай колко осраинци останаха без крака и ръце

    21:39 05.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 4 Отговор
    УкроПОДЛОГИТЕ от тоZи сайт трият здраво, все едно от това им зависят Zаплатите...

    21:45 05.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зелен в Гуантанамо

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Там ще насъскват мъжки вълчаци да го разцепят. Ще си каже сметките и ще му вземат имотите в полза на Америка! За 5 години Зелен стана по-богат от Доналд Тръмп. Ще го изцедят и закачат на простира да съхне.

    21:47 05.09.2026

  • 39 Капитализмът е

    5 3 Отговор
    Петър Дънов - Утринно Неделно Слово, държано
    на 3 септември 1939 г., 5 ч. с., София – Изгрев: Когато Полша водеше преговори още с англичаните и с русите, русите предлагаха на Полша руските войници да минат през Полша. А пък Полша каза: Руски войник не може да мине през Полша. А пък сега какво е? Ако руски войник не може, германски войник може. Аз вземам сега нещата и ги изяснявам принципиално. Ако ти не допуснеш войника на доброто да мине през твоята държава, войникът на злото ще дойде. Предметно учение е това. Щом дойде Русия, пусни войниците да минат през държавата ти. Нищо повече. Щом войниците на любовта дойдат, пусни ги. Защото ако не пуснеш войниците на любовта да минат през твоята държава, непременно тези на омразата ще дойдат.

    21:48 05.09.2026

  • 40 Тоя с гумичката явно

    2 0 Отговор
    Ще трябва нова работа да си търси заради изкустврният интелект

    21:49 05.09.2026

  • 41 Ганчоо от факти ,не ставаш и чеп за зеле

    1 3 Отговор
    Само с кремълска пропаганда не става........факти

    21:51 05.09.2026

  • 42 После и дами са им докарали

    3 0 Отговор
    И въобще зетя ще му разкажат играта после като се прибере

    21:51 05.09.2026

  • 43 дрон

    0 3 Отговор
    Путлер трепери.

    21:54 05.09.2026

  • 44 Невероятно

    0 0 Отговор
    "Искам ново ИП" и платеният изкуствен ти казва че си изчерпал 1 от 55 000 и отива на 2

    21:54 05.09.2026

  • 45 Реферндум

    3 1 Отговор
    Цитат:Вашингтон настоява за дългосрочна стабилност в региона, докато Украйна продължава да изисква категорични международни гаранции срещу бъдеща агресия.

    24 февуари 2022 начало на СВО? Не!
    Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през последните 36 г.
    Помислете. Сигурно ще намерите дузина причини, че съм прав. Ако не успеете, попитайте ме.

    22:02 05.09.2026

  • 46 От чужбина

    1 0 Отговор
    Хапвали, пиивали и вероятно на една салфетка са си разчертали как да си разделят Украйна, а може и Европа.

    22:09 05.09.2026

  • 47 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без име":

    А и руснаците посрещат много добре - то отбрани ястия, деликатеси, черен хайвер, танци, цигански оркестри и каквото ти пожелае душата. Затова и двамата американски убавци са много доволни.

    22:11 05.09.2026

  • 48 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "3 ЧАСА ЕЙЙЙ":

    Три часа як мохабет. Руски разкош! Руснаците са майстори в тая работа.

    22:14 05.09.2026

  • 49 От 1991-година

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Това хозяева на предатели СССР.

    22:31 05.09.2026

  • 50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Утре ще му набият канчето на Zеления и ако не се съгласи на капитулация,
    ще бъде отвлечен и замъкнат в Кравария...

    22:33 05.09.2026

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