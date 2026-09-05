Уиткоф и Къшнър обядваха над три часа с Дмитриев, Путин ги посрещна в Кремъл

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, пристигнаха днес на извънредно посещение в Москва. Визитата има за цел да рестартира застоялите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Тя се провежда в ключов момент, само часове след като Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон разполага с „конкретно предложение“ за мир.
Срещата с Кирил Дмитриев и разговорите в Кремъл
При кацането си на правителственото летище „Внуково“ в Москва, американската делегация бе посрещната лично от специалния пратеник на руския президент Кирил Дмитриев. По информация на Reuters, Уиткоф, Къшнър и Дмитриев са провели ключов работен обяд, продължил три часа и половина, преди да се отправят към Кремъл за официалната среща с Владимир Путин.
В преговорите в Кремъл взе участие и дългогодишният външнополитически съветник на руския лидер Юрий Ушаков. Това е шестата поредна среща между Путин и екипа на Тръмп от началото на посредническите усилия на САЩ. Според източници на държавната агенция РИА Новости, разговорите са се фокусирали върху същината на американския мирен план.
Официални изявления след срещата
След приключването на разговорите в Кремъл, двете страни направиха първите си официални коментари, отразяващи позициите им по предложения мирен план:
- Позицията на Русия (Дмитрий Песков): Говорителят на Кремъл заяви пред агенция ТАСС, че Русия остава отворена за сериозни и конкретни преговори, но подчерта непримиримостта на Москва по фундаменталните въпроси. "Президентът Путин изслуша детайлно американските предложения. Русия е готова да разгледа всеки план, който води до реален мир, но нашите базови условия и цели по отношение на сигурността и новите териториални реалности остават неразрушими", посочи Песков.
- Позицията на САЩ (Стив Уиткоф и Белия дом): Американската делегация изрази предпазлив оптимизъм. Прес секретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви в официално съобщение, предадено от BBC, че Вашингтон вярва във възможността за дипломатически пробив. Стив Уиткоф допълни: "Проведохме конструктивен и откровен разговор. Вярваме, че по-голямата част от рамката на споразумението вече е договорена и работим по изглаждането на последните детайли. Нуждаем се от мир възможно най-скоро".
Основни теми
Въпреки че пълните детайли около новото предложение остават поверителни, основните обсъждани теми включват:
- Териториални въпроси и граници: Според изявления на Кремъл, позицията на Русия относно контрола над анексираните региони остава твърда.
- Бъдещо икономическо сътрудничество: Обсъдени са мащабни перспективи за икономическите отношения между САЩ и Русия при евентуално вдигане на санкциите.
- Гаранции за сигурност: Вашингтон настоява за дългосрочна стабилност в региона, докато Украйна продължава да изисква категорични международни гаранции срещу бъдеща агресия.
Решения: Тридневно спиране на огъня
Най-важният практически резултат от совалката до момента е постигнатото временно споразумение за сигурност. По нареждане на Путин, руската армия спира всички въздушни удари срещу Киев за период от 72 часа, считано от полунощ на 5 септември. Според изявление на Кремъл, цитирано от The New York Times, това решение е пряко свързано с обезпечаването на сигурността при следващата стъпка от американската мисия.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна също ще се въздържа от атаки по руски градове по време на дипломатическата мисия на САЩ. Очаква се още утре, неделя (6 септември), Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да отпътуват директно от Москва за Киев, където ще представят същия мирен план пред украинското ръководство
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5, #49
21:17 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Руснак без крак
Коментиран от #30
21:19 05.09.2026
4 Яшар
21:19 05.09.2026
5 Пиши на български
До коментар #1 от "Овчар":Отпадък.
21:19 05.09.2026
6 Въпросът е
21:21 05.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
21:22 05.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ФАКТ
21:23 05.09.2026
13 Вовата съм
21:23 05.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бялджип
21:27 05.09.2026
17 Констатация
21:27 05.09.2026
18 Биахахах
21:27 05.09.2026
19 Теслатъ
21:29 05.09.2026
20 ДИРЕКТНО ИМ Е КАЗАНО
Коментиран от #31
21:29 05.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Без име
Коментиран от #29, #47
21:30 05.09.2026
24 3 ЧАСА ЕЙЙЙ
Коментиран от #48
21:31 05.09.2026
25 Европейца
21:35 05.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да са живи и здрави!
21:38 05.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дзак
До коментар #23 от "Без име":Не са за всеки!
21:39 05.09.2026
30 Източна ромелия
До коментар #3 от "Руснак без крак":Абе ти гледай колко осраинци останаха без крака и ръце
21:39 05.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:45 05.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зелен в Гуантанамо
До коментар #33 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Там ще насъскват мъжки вълчаци да го разцепят. Ще си каже сметките и ще му вземат имотите в полза на Америка! За 5 години Зелен стана по-богат от Доналд Тръмп. Ще го изцедят и закачат на простира да съхне.
21:47 05.09.2026
39 Капитализмът е
на 3 септември 1939 г., 5 ч. с., София – Изгрев: Когато Полша водеше преговори още с англичаните и с русите, русите предлагаха на Полша руските войници да минат през Полша. А пък Полша каза: Руски войник не може да мине през Полша. А пък сега какво е? Ако руски войник не може, германски войник може. Аз вземам сега нещата и ги изяснявам принципиално. Ако ти не допуснеш войника на доброто да мине през твоята държава, войникът на злото ще дойде. Предметно учение е това. Щом дойде Русия, пусни войниците да минат през държавата ти. Нищо повече. Щом войниците на любовта дойдат, пусни ги. Защото ако не пуснеш войниците на любовта да минат през твоята държава, непременно тези на омразата ще дойдат.
21:48 05.09.2026
40 Тоя с гумичката явно
21:49 05.09.2026
41 Ганчоо от факти ,не ставаш и чеп за зеле
21:51 05.09.2026
42 После и дами са им докарали
21:51 05.09.2026
43 дрон
21:54 05.09.2026
44 Невероятно
21:54 05.09.2026
45 Реферндум
24 февуари 2022 начало на СВО? Не!
Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през последните 36 г.
Помислете. Сигурно ще намерите дузина причини, че съм прав. Ако не успеете, попитайте ме.
22:02 05.09.2026
46 От чужбина
22:09 05.09.2026
47 Така е
До коментар #23 от "Без име":А и руснаците посрещат много добре - то отбрани ястия, деликатеси, черен хайвер, танци, цигански оркестри и каквото ти пожелае душата. Затова и двамата американски убавци са много доволни.
22:11 05.09.2026
48 Така де
До коментар #24 от "3 ЧАСА ЕЙЙЙ":Три часа як мохабет. Руски разкош! Руснаците са майстори в тая работа.
22:14 05.09.2026
49 От 1991-година
До коментар #1 от "Овчар":Това хозяева на предатели СССР.
22:31 05.09.2026
50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
ще бъде отвлечен и замъкнат в Кравария...
22:33 05.09.2026