Руски удар по Чугуев уби дете, цивилен руснак загина в колата си

Жестока въздушна атака разтърси Украйна вечерта на 5 септември. Руските сили нанесоха удар с безпилотен летателен апарат (БПЛА) по самия център на град Чугуев, Харковска област. По информация на местните власти, цитирани от Украинска правда, при атаката е загинало дете, а общият брой на пострадалите до момента е двама души. Ранена е и 40-годишна жена, чието състояние се оценява като тежко.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов и кметът на Чугуев Галина Минаева потвърдиха, че дронът е поразил частна жилищна сграда. В резултат на взрива са разрушени къща, стопанска постройка и гараж, като на мястото е избухнал мащабен пожар. Екипите на спешните служби продължават работа по разчистване на отломките.

Нов удар от ВСУ: Кола се взриви край Белгород, има жертва и разрушения

При поредна ескалация и засилени атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в граничната Белгородска област, в селището от градски тип Октябрски загина цивилен гражданин. Инцидентът е станал, след като лек автомобил е преминал върху взривно устройство на пътя, в резултат на което намиращият се в превозното средство мъж е починал на място от получените наранявания.

Според официално изявление на Оперативния щаб на Белгородска област, през изминалото денонощие атаките с безпилотни летателни апарати и обстрели са засегнали тежко няколко общини, като най-сериозни са последствията в Белгородски район. Освен смъртния случай в Октябрски, при нападения с дронове са пострадали и три жени, като една от тях е хоспитализирана в тежко състояние. В селището са нанесени сериозни материални щети – един автомобил е напълно унищожен от последвал пожар, повредени са още три превозни средства, както и покривите на три жилищни сгради.

Регионалните власти и местната информационна агенция Бел.Ру съобщават, че атаките в областта са довели до ранявания на цивилни граждани, включително деца, в общините Борисовски, Грайворонски, Ракитянски, Краснояружки и Шебекински. Поражения има по десетки частни и многофамилни домове, търговски обекти и елементи от електроснабдителната инфраструктура.

Ситуацията по границата остава изключително напрегната. По данни на руското Министерство на отбраната, цитирани от изданието Фонтанка.ру, дежурните средства за противовъздушна отбрана продължават активно да прехващат десетки украински дронове над Белгородска област и съседните региони.