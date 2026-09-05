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Финансовият министър на Тръмп с нов бисер: Украинските удари по Русия са причина за глобалните енергийни трусове
  Тема: Украйна

Финансовият министър на Тръмп с нов бисер: Украинските удари по Русия са причина за глобалните енергийни трусове

5 Септември, 2026 19:49 701 27

  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • скот бесънт

Становището на Скот Бесънт рязко се различава от това на повечето конгресмени в САЩ, които гледат на Русия като на агресора във войната с Украйна

Финансовият министър на Тръмп с нов бисер: Украинските удари по Русия са причина за глобалните енергийни трусове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският финансов министър Скот Бесънт назова украинските атаки срещу руска енергийна инфраструктура като една от причините за сътресенията в цените на глобалните енергийни пазари, предаде Укринформ, като се позова на "Ню Йорк таймс", пише БТА.

"Превиживяваме енергиен шок и заради войната в Украйна – защото Украйна реши, че иска да вдигне във въздуха руските енергийни активи и рафинирани продукти, а това води до скок в цените в глобален план. На следващо място роля играе и конфликтът в Иран. Но конфликтът в Иран ще приключи", посочва Бесънт в интервю за "Фокс нюз".

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До изказването се стигна, след като Бесънт подразни част от основните поддържници на Украйна сред съюзниците на САЩ с решението си да покани руския финансов министър Антон Силуанов на срещата на страните от Групата на 20-те най-големи световни икономики (Г-20). Вестникът отбеляза, че при предишните издания на форума американските и западните официални представители са напускали залата, когато Силуанов се е обръщал към участниците по видеовръзка.

Във вторник Бесънт обясни решението си да покани Силуанов.

"Уви, ако няма диалог, как този ужасяващ конфликт между Русия и Украйна би могъл да бъде решен? Знам, че някои европейци останаха с горчив привкус, но смятам, че диалогът е много важен", каза американският министър.

Вестникът отбеляза, че становището на Бесънт рязко се различава от това на повечето конгресмени в САЩ, които гледат на Русия като на агресора във войната с Украйна. Сенатът прие двупартиен законопроект, който може да принуди правителството на президента Доналд Тръмп да ожесточи санкциите срещу Москва.

В същото време Бесънт и Тръмп възприеха по-мек подход към Русия. През април финансовият министър бе критикуван за това, че отмени част от санкциите срещу руския петрол с цел понижаване на цените на международните енергийни пазари.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    18 1 Отговор
    От световна сила Сащ се превръщат в смешна безпомощна хиена..

    19:52 05.09.2026

  • 2 Цвете

    6 4 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН, КОЙТО НЕ Е В ЧАС. ДРУГА " МЪДРОСТ " ДА ОЧАКВАТ ОТ НЕЗНАЕЩИЯТ ЩО Е ТО ВОЙНА? И ТИЯ СА КАТО НАШТЕ ЗАЩИТНИЦИ .

    19:53 05.09.2026

  • 3 фройдист

    13 1 Отговор
    тръмпофилията е заразна болест,заразява най-много алчни и прости хора!

    Коментиран от #9

    19:53 05.09.2026

  • 4 Ами

    15 4 Отговор
    така си е.

    19:54 05.09.2026

  • 5 Шорт

    18 6 Отговор
    Прав е човека! Кой е на страната на Русия той ще спечели!

    19:55 05.09.2026

  • 6 тея удари са

    17 2 Отговор
    с ваше оръжие и спътниково насочване и оператори

    19:55 05.09.2026

  • 7 1111

    20 6 Отговор
    И кое му е бисерът? Кое не е вярно? Зеленият малоумник удря по най-голямата световна бензиностанция с ракети, а другият изветрял смотаняху заедно с рижия клоун удрят по втората бензиностанция - резултатът е световна криза - просто, като боб.

    19:56 05.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 16 Отговор
    САЩ пак ще спасяват подпалената дръглива мечка

    Коментиран от #10, #16

    19:56 05.09.2026

  • 9 ПО ПРИНЦИП Е ПРАВ

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "фройдист":

    ЕВРОПЕЙСКАТ АЛЧНОСТ И УКРАИНСКАТА ПРО....СТОТИЯ СА В ОСНОВАТА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАПАДА
    ПЪРВА КРАЧКА Е ЗАБРАНАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ТЕНДЖЕРИ

    Коментиран от #12

    19:58 05.09.2026

  • 10 АЛОООО

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КАК БЕШЕ В МЕТРОТО В КИЕВ
    СЕГА ША ИМАТЕ ДВА ДЕНА ДА ИЗРИНЕТЕ МРЪСОТИЯТА И ПОСЛЕ ПАК

    Коментиран от #20

    20:00 05.09.2026

  • 11 Копейкоброяч

    5 10 Отговор
    За световната криза не знам ама за вноса на беГзин от Индия, Белорус и Казахстан,..със сигурност!
    ЗСУ опраскаха 204 танкера, танкерчета и корабли с горива на педофила,.. САЩ му конфискуваа 32 танкера и...те така!
    Ама некога ПУ ткин ше пусне и беГзин

    Коментиран от #14

    20:00 05.09.2026

  • 12 фройдист

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "ПО ПРИНЦИП Е ПРАВ":

    по- скоро е европейска простотия и тръмпоческа алчност!

    20:01 05.09.2026

  • 13 Украинската форма

    5 5 Отговор
    да наблюдава смелото отстъпление на своите към западната граница и да не обсъжда какво е заявил финансовият министър на съединените щати защото ще изяде к...

    20:01 05.09.2026

  • 14 АРЕ БЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейкоброяч":

    КЪДЕ ДА НЕ Е В ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА
    КО СТАА ВЕ ОКОЛО ХАРКОВ МАЙ ЯКО ФЪРЧИ ВСУ КА.....РАНТИЯ

    20:02 05.09.2026

  • 15 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Кой се интересува от мнението на плъховете конгресмени

    20:02 05.09.2026

  • 16 И ТАКА СТАВА

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    НО НЕ ПРОПУСКАЙ УКРАИНСКИТЕ КРЕ.....ТЕНИ
    ДОРИ ТУКА В САЙТА ЯСНО СИ ЛИЧАТ

    20:04 05.09.2026

  • 17 Зеленски е велик и непобедиммм

    2 2 Отговор
    А няма ли друг прочит.
    Тръмп удари Ирак за да взигне цените и помогне на Путин....ааа..
    Ама Зеленски ги навря в гардероба с ПИНИССС.
    Не сме забравири първия мандат на Тръмп как от Сирия и афган, бежанците.
    Странни съвпадения... аа?

    20:04 05.09.2026

  • 18 Естествено че

    5 2 Отговор
    Украинските удари по Русия са причината САЩ да нападне Иран. Никой не си е и помислил друго. И за Венецуела също !

    20:04 05.09.2026

  • 19 На такъв менистър

    4 1 Отговор
    Му се вика Путин непоръбена

    20:05 05.09.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "АЛОООО":

    Шереметиево отвориха ли го ?за 2 дена поне?

    20:09 05.09.2026

  • 21 4567

    1 0 Отговор
    Този и още двама, един действащ президент и един бивш превидент се надпреварват да чупят тъпoмepa.

    20:10 05.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Тва нали го дъвкахме преди няколко дни.
    Ще се повторя по памет.
    Логично е.
    Русия прекрати износа на бензин дизел, керосин.
    Беларус увеличи износа на бензин за Русия.
    Казахстан и Индия започнаха да изнасят бензин за Русия.
    И кво имаме на световния пазар - минус руския износ и минус количествата които Беларус, Казахстан, Индия вместо да продават ги пращат в Русия.
    Така че умните и красивите да приготвят малко повече евра заради акламираните от тях украински удари по руски рафинерии.

    20:15 05.09.2026

  • 24 млад еврас

    2 0 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    20:17 05.09.2026

  • 25 Констатация

    0 0 Отговор
    ДругарЕ Троцкисти и господа Неолиберали, за да не влизаме в дълбоки подробности и дълги, безсмисленни дискусии, само ще ви посоча няколко фактора: 1) Гражданската война в бУССР 2014 г. инициирана от Щатите, Дем. партията, начело с др.Обама, мадам Килъри Клинтън и Нуланд, мама Меркел и Оланд. 2) Успешното въвличане на Русия във войната в бУССР (не без участието на Западните спец служби). 3) Взривяването на СП-1 и СП-2 и разрушената Европейска Промишленност и Производство. 4) Въвличането на ЕС във войната между бУССР и РФ, макар засега и Косвенно, с Кредити и Въоръжение за Стотици Милиарди евро. 5) Войната на Щатите с Иран, и Енергийната криза в Глобален мащаб, а тя е продължение на Арабската пролет от 2010, с ИД, с войната в Либия и Сирия, и Цунамито от бежанци заляло Европа... Може да допълните ако съм пропуснал нещо.

    20:26 05.09.2026

  • 26 Ей тоя Зеленски лидера на свободния свят

    0 0 Отговор
    Удариха по Иран-БАИРИТЕ, за да отворим място в световния пазар на Русия.Да ама американците, сената и конгреса са за Украйна И ЗАД ЗЕЛЕНСКИ.

    20:27 05.09.2026

  • 27 И не само това

    0 0 Отговор
    И за натрупаните 40 трилиона долара дълг.

    20:28 05.09.2026