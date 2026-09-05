Финансовият министър на Тръмп с нов бисер: Украинските удари по Русия са причина за глобалните енергийни трусове

Американският финансов министър Скот Бесънт назова украинските атаки срещу руска енергийна инфраструктура като една от причините за сътресенията в цените на глобалните енергийни пазари, предаде Укринформ, като се позова на "Ню Йорк таймс", пише БТА.

"Превиживяваме енергиен шок и заради войната в Украйна – защото Украйна реши, че иска да вдигне във въздуха руските енергийни активи и рафинирани продукти, а това води до скок в цените в глобален план. На следващо място роля играе и конфликтът в Иран. Но конфликтът в Иран ще приключи", посочва Бесънт в интервю за "Фокс нюз".

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До изказването се стигна, след като Бесънт подразни част от основните поддържници на Украйна сред съюзниците на САЩ с решението си да покани руския финансов министър Антон Силуанов на срещата на страните от Групата на 20-те най-големи световни икономики (Г-20). Вестникът отбеляза, че при предишните издания на форума американските и западните официални представители са напускали залата, когато Силуанов се е обръщал към участниците по видеовръзка.

Във вторник Бесънт обясни решението си да покани Силуанов.

"Уви, ако няма диалог, как този ужасяващ конфликт между Русия и Украйна би могъл да бъде решен? Знам, че някои европейци останаха с горчив привкус, но смятам, че диалогът е много важен", каза американският министър.

Вестникът отбеляза, че становището на Бесънт рязко се различава от това на повечето конгресмени в САЩ, които гледат на Русия като на агресора във войната с Украйна. Сенатът прие двупартиен законопроект, който може да принуди правителството на президента Доналд Тръмп да ожесточи санкциите срещу Москва.

В същото време Бесънт и Тръмп възприеха по-мек подход към Русия. През април финансовият министър бе критикуван за това, че отмени част от санкциите срещу руския петрол с цел понижаване на цените на международните енергийни пазари.