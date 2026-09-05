Финансовият министър на Тръмп с нов бисер: Украинските удари по Русия са причина за глобалните енергийни трусове

Американският финансов министър Скот Бесънт назова украинските атаки срещу руска енергийна инфраструктура като една от причините за сътресенията в цените на глобалните енергийни пазари, предаде Укринформ, като се позова на "Ню Йорк таймс", пише БТА.
"Превиживяваме енергиен шок и заради войната в Украйна – защото Украйна реши, че иска да вдигне във въздуха руските енергийни активи и рафинирани продукти, а това води до скок в цените в глобален план. На следващо място роля играе и конфликтът в Иран. Но конфликтът в Иран ще приключи", посочва Бесънт в интервю за "Фокс нюз".
До изказването се стигна, след като Бесънт подразни част от основните поддържници на Украйна сред съюзниците на САЩ с решението си да покани руския финансов министър Антон Силуанов на срещата на страните от Групата на 20-те най-големи световни икономики (Г-20). Вестникът отбеляза, че при предишните издания на форума американските и западните официални представители са напускали залата, когато Силуанов се е обръщал към участниците по видеовръзка.
Във вторник Бесънт обясни решението си да покани Силуанов.
"Уви, ако няма диалог, как този ужасяващ конфликт между Русия и Украйна би могъл да бъде решен? Знам, че някои европейци останаха с горчив привкус, но смятам, че диалогът е много важен", каза американският министър.
Вестникът отбеляза, че становището на Бесънт рязко се различава от това на повечето конгресмени в САЩ, които гледат на Русия като на агресора във войната с Украйна. Сенатът прие двупартиен законопроект, който може да принуди правителството на президента Доналд Тръмп да ожесточи санкциите срещу Москва.
В същото време Бесънт и Тръмп възприеха по-мек подход към Русия. През април финансовият министър бе критикуван за това, че отмени част от санкциите срещу руския петрол с цел понижаване на цените на международните енергийни пазари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:52 05.09.2026
2 Цвете
19:53 05.09.2026
3 фройдист
Коментиран от #9
19:53 05.09.2026
4 Ами
19:54 05.09.2026
5 Шорт
19:55 05.09.2026
6 тея удари са
19:55 05.09.2026
7 1111
19:56 05.09.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #16
19:56 05.09.2026
9 ПО ПРИНЦИП Е ПРАВ
До коментар #3 от "фройдист":ЕВРОПЕЙСКАТ АЛЧНОСТ И УКРАИНСКАТА ПРО....СТОТИЯ СА В ОСНОВАТА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАПАДА
ПЪРВА КРАЧКА Е ЗАБРАНАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ТЕНДЖЕРИ
Коментиран от #12
19:58 05.09.2026
10 АЛОООО
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КАК БЕШЕ В МЕТРОТО В КИЕВ
СЕГА ША ИМАТЕ ДВА ДЕНА ДА ИЗРИНЕТЕ МРЪСОТИЯТА И ПОСЛЕ ПАК
Коментиран от #20
20:00 05.09.2026
11 Копейкоброяч
ЗСУ опраскаха 204 танкера, танкерчета и корабли с горива на педофила,.. САЩ му конфискуваа 32 танкера и...те така!
Ама некога ПУ ткин ше пусне и беГзин
Коментиран от #14
20:00 05.09.2026
12 фройдист
До коментар #9 от "ПО ПРИНЦИП Е ПРАВ":по- скоро е европейска простотия и тръмпоческа алчност!
20:01 05.09.2026
13 Украинската форма
20:01 05.09.2026
14 АРЕ БЕ
До коментар #11 от "Копейкоброяч":КЪДЕ ДА НЕ Е В ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА
КО СТАА ВЕ ОКОЛО ХАРКОВ МАЙ ЯКО ФЪРЧИ ВСУ КА.....РАНТИЯ
20:02 05.09.2026
15 И Киев е Руски
20:02 05.09.2026
16 И ТАКА СТАВА
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":НО НЕ ПРОПУСКАЙ УКРАИНСКИТЕ КРЕ.....ТЕНИ
ДОРИ ТУКА В САЙТА ЯСНО СИ ЛИЧАТ
20:04 05.09.2026
17 Зеленски е велик и непобедиммм
Тръмп удари Ирак за да взигне цените и помогне на Путин....ааа..
Ама Зеленски ги навря в гардероба с ПИНИССС.
Не сме забравири първия мандат на Тръмп как от Сирия и афган, бежанците.
Странни съвпадения... аа?
20:04 05.09.2026
18 Естествено че
20:04 05.09.2026
19 На такъв менистър
20:05 05.09.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "АЛОООО":Шереметиево отвориха ли го ?за 2 дена поне?
20:09 05.09.2026
21 4567
20:10 05.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ?????
Тва нали го дъвкахме преди няколко дни.
Ще се повторя по памет.
Логично е.
Русия прекрати износа на бензин дизел, керосин.
Беларус увеличи износа на бензин за Русия.
Казахстан и Индия започнаха да изнасят бензин за Русия.
И кво имаме на световния пазар - минус руския износ и минус количествата които Беларус, Казахстан, Индия вместо да продават ги пращат в Русия.
Така че умните и красивите да приготвят малко повече евра заради акламираните от тях украински удари по руски рафинерии.
20:15 05.09.2026
24 млад еврас
20:17 05.09.2026
25 Констатация
20:26 05.09.2026
26 Ей тоя Зеленски лидера на свободния свят
20:27 05.09.2026
27 И не само това
20:28 05.09.2026