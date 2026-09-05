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Глобално затопляне! Водният дефицит в Германия и Европа се задълбочава

Глобално затопляне! Водният дефицит в Германия и Европа се задълбочава

5 Септември, 2026 19:19 514 13

  • глобално затопляне-
  • климат-
  • жега

Ситуацията вероятно е дори по-тежка, тъй като наличните към момента данни, които обхващат периода до юни, не отразяват горещите вълни в Германия през това лято

Глобално затопляне! Водният дефицит в Германия и Европа се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Водният дефицит в Германия и Европа като цяло се е задълбочил през последните месеци, показват съвместни изследвания на учени от Потсдам, американската космическа агенция НАСА и Германския аерокосмически център, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Резултатите засилват опасенията, че „водните запаси няма да се възстановят до края на годината дори ако през есента паднат повече валежи от обичайното“, заяви говорител на Центъра за геонауки „Хелмхолц“ в Потсдам.

Ситуацията вероятно е дори по-тежка, тъй като наличните към момента данни, които обхващат периода до юни, не отразяват горещите вълни в Германия през това лято, посочи центърът, който публикува част от изводите от извършените съвместно с партньорите му сателитни наблюдения.

Ефектът от горещите вълни, засегнали Германия и други европейски страни това лято, ще проличи едва в данните за следващите месеци, които се очакват през есента.

Учените следят общото количество вода на земната повърхност и под нея. Тези данни позволяват да се установи как се променят водните запаси, посочва Центърът за геонауки „Хелмхолц“.

„От 2015 г. наблюдаваме в Германия все по-сухи условия в сравнение с предходните 15 години“, заяви Анет Айкер, ръководител на отдела за глобален геомониторинг и гравитационно поле в центъра.

Макар необичайно влажната 2024 г. да доведе до известно възстановяване на водните запаси, непосредствено след това е последвал нов рязък спад, отбелязва институтът.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Имайте малко търпение!

    3 0 Отговор
    Скоро ще започне нов ледников период, в обозримото бъдеще!

    19:24 05.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Пийте ракия да ви.....та и се къпете по рядко щото има санкции

    19:24 05.09.2026

  • 4 Овчар

    2 0 Отговор
    От както учените измислиха как да превръщат морската вода в чиста питейна на вампирите не им пука за глобалната суша..! Вода има БОЛ..

    19:25 05.09.2026

  • 5 Доктор

    3 0 Отговор
    Неолиберални манипулации. Ковид, климат и т.н.

    19:25 05.09.2026

  • 6 14/88

    3 0 Отговор
    геймания не е европа
    европа не е геймания

    19:27 05.09.2026

  • 7 селяк

    4 0 Отговор
    Ми тъй ми режете още дръвете за фотоволтаици и перки. Всичките ги изрежете и после се чудете що е жега

    19:28 05.09.2026

  • 8 Те в Германия

    3 0 Отговор
    и без това нито се къпят нито пият вода! А и идва Октоберфест пак ще се лее бира на корем, на кого му е до водата?

    19:28 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сф канализация

    1 1 Отговор
    пусин изпи водата

    19:39 05.09.2026

  • 11 Нали затова са апетитите им към Русия

    1 0 Отговор
    До десет години в западна Европа водата ще изчезне

    19:40 05.09.2026

  • 12 А камилите кога идват

    1 0 Отговор
    Само питам де.

    19:43 05.09.2026

  • 13 Психиатър

    0 0 Отговор
    Глобалното оглупяване е факт.

    19:46 05.09.2026

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