Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста (ВИДЕО)

Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от испанските власти. Кадри от ареста му са публикувани в собствения му профил в TikTok.
На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо, съобщава vesti.bg.
@stoyan.kolev.smg #stoyankolev #стоянколев ♬ оригинален звук - Стоян Колев
Към момента се очаква официално потвърждение от българските власти за задържането му. Ако арестът бъде потвърден, Колев се очаква да бъде върнат в България, където срещу него има повдигнати обвинения.
Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.
Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за инфлуенсъра.
Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му "домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.
Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
09:32 05.09.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #16, #17
09:33 05.09.2026
3 България
09:33 05.09.2026
4 Мдаа!🤔
09:34 05.09.2026
5 Принцеса Даяна
09:37 05.09.2026
6 Местен Кадър
09:37 05.09.2026
7 9999
09:38 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
Коментиран от #25
09:41 05.09.2026
10 Колеввв
09:42 05.09.2026
11 име
09:43 05.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Живота Е Шоу !
09:45 05.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българите
09:52 05.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И какво като бягат
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":бе бок-(к)-лук ето, че ги хващат, а ти пещерняк такъв избягай в Сибир, так никой няма да те залови освен някоя гладна русомаха, но няма да разбереш, че те яде, защото нямаш мозък !
09:54 05.09.2026
18 Какъв
Коментиран от #20
09:56 05.09.2026
19 Пурко
10:04 05.09.2026
20 Хаха
До коментар #18 от "Какъв":В случай, че не знаеш, шофиране под въздействие на наркотик, размахване и заплашване с оръжие /макар неистинско/ са поне 2 престъпления. Това, че му се кефиш показва, че не си много умен, меко казано
Коментиран от #22
10:07 05.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Съгласен
До коментар #20 от "Хаха":Прав си...
10:12 05.09.2026
23 Само за престъпници
10:14 05.09.2026
24 миме
10:15 05.09.2026
25 ЗА КОКОШКА НЕМА ПРОШКА
До коментар #9 от "Последния Софиянец":ЗА МИЛИАРДИ НЯМА ДА МА ФАНИ...
10:23 05.09.2026
26 Отвратен
ЗАЩОТО КЪМ ПРЕДНИТЕ ИМА И ТАКИВА КОИТО СЪЩО КАРАТ АГРЕСИВНО! ЗА ТИЯ С ТЕЛЕФОНИТЕ КАКВО ПРАВИМ? ДОКАТО СТАНЕ ЧЕЛЕН УДАР И ПОСЛЕ НЯКОЙ ГОЛЯМ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ ЩЕ РАЗНИЩВА СЛУЧАЯ ! А ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КРАДЦИ ДА СИ ПОЧИВАТ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ ,ЩОТО ТЯХНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА МАЛОВАЖНИ !? СТОЯН КОЛЕВ ВИ НАПРАВИ ГЛУПАВАТА СИСТЕМА ЗА СМЯХ!
10:33 05.09.2026
27 НИЩО МУ НЯМА
ВСЕ ЕДНО СМЕ он лине ВЪВ ФИЛМА
ОСЪДЕНИ ДУШИ...😀
10:34 05.09.2026
28 И кво ?
10:48 05.09.2026
29 Това е
10:49 05.09.2026