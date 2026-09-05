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Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста (ВИДЕО)

Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста (ВИДЕО)

5 Септември, 2026 09:27 2 280 29

  • стоян колев-
  • арест-
  • испания

Инфлуенсърът беше обявен за издирване, след като напусна дома си с електронна гривна и започна да публикува видеа от бягството си

Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от испанските власти. Кадри от ареста му са публикувани в собствения му профил в TikTok.

На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо, съобщава vesti.bg.

@stoyan.kolev.smg #stoyankolev #стоянколев ♬ оригинален звук - Стоян Колев

Към момента се очаква официално потвърждение от българските власти за задържането му. Ако арестът бъде потвърден, Колев се очаква да бъде върнат в България, където срещу него има повдигнати обвинения.​

Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за инфлуенсъра.

Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му "домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 1 Отговор
    Аз ви казах че няма да се стърпи да излезе в интернет и ще се издаде.

    Коментиран от #8

    09:32 05.09.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    22 11 Отговор
    Това е Шенген.Бандити без проблеми бягат чак на другият край на континента.

    Коментиран от #16, #17

    09:33 05.09.2026

  • 3 България

    28 13 Отговор
    Такива боклуци трябва да бъдат подлагани на принудителна ..Анихилация.

    09:33 05.09.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    14 6 Отговор
    Ще му се извинят и ще го пуснат!

    09:34 05.09.2026

  • 5 Принцеса Даяна

    40 5 Отговор
    Подобни криминални сводки НЯМАТ място в новите! Престанете да им давате трибуна на тези отрепки и да ги правите звезди. Сега сумати хлапета ще повторят простотиите му за да се видят на екран. Такава информация трябва да има само в бюлетина на МВР и то с малки букви, но когато го осъдят може да се обяви публично какво се полага за подобни малоумщини

    09:37 05.09.2026

  • 6 Местен Кадър

    32 2 Отговор
    Стига вече сте ни занимавали с този бабуин!

    09:37 05.09.2026

  • 7 9999

    18 1 Отговор
    Така трябва да действа и изглежда полицията.

    09:38 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    8 14 Отговор
    А на рублин боташович и продажните му рублобанди кога ще им слагат прангите, забравих за попитам!

    Коментиран от #25

    09:41 05.09.2026

  • 10 Колеввв

    7 0 Отговор
    Шамари с крак на климатика

    09:42 05.09.2026

  • 11 име

    13 3 Отговор
    Така му правите реклама на тоя наркоман. От това само печели.

    09:43 05.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Живота Е Шоу !

    5 3 Отговор
    Каквото И Да Става !

    09:45 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българите

    1 2 Отговор
    да свикват.

    09:52 05.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И какво като бягат

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    бе бок-(к)-лук ето, че ги хващат, а ти пещерняк такъв избягай в Сибир, так никой няма да те залови освен някоя гладна русомаха, но няма да разбереш, че те яде, защото нямаш мозък !

    09:54 05.09.2026

  • 18 Какъв

    9 13 Отговор
    престъпник е? Никой не е убил или ограбил. Само казва истината, с което дразни управляващите и голяма част от страхливите мишки сред заспалия народ. Аз го харесвам, има остър ум.

    Коментиран от #20

    09:56 05.09.2026

  • 19 Пурко

    13 1 Отговор
    Така става като си малоумен. Беше ясно, че ще го хванат по IP адреса на включванията му на живо. За едно незначително престъпление той направи циркове и сега ще го тикнат в ареста при някой вмирисан ром, ще ходи по нужда в кофа и пр. прелести... Делото му започна, ако беше по-умен до няколко месеца щеше да е приключил, ама явно не го слуша главата. Жалко че има изпити мозъци, които се кефят на този главоч

    10:04 05.09.2026

  • 20 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Какъв":

    В случай, че не знаеш, шофиране под въздействие на наркотик, размахване и заплашване с оръжие /макар неистинско/ са поне 2 престъпления. Това, че му се кефиш показва, че не си много умен, меко казано

    Коментиран от #22

    10:07 05.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Прав си...

    10:12 05.09.2026

  • 23 Само за престъпници

    2 0 Отговор
    Тук стана ежедневие

    10:14 05.09.2026

  • 24 миме

    1 0 Отговор
    може не само от бой да го сцепАт.....

    10:15 05.09.2026

  • 25 ЗА КОКОШКА НЕМА ПРОШКА

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ЗА МИЛИАРДИ НЯМА ДА МА ФАНИ...

    10:23 05.09.2026

  • 26 Отвратен

    2 0 Отговор
    ДА ЗАПОЧВАТ МАСОВИ АРЕСТИ НА ТИЯ КЪДЕТО ШОФИРАТ БЪРЗО И ПРЕСВЕТВАТ С ФАРОВЕТЕ ПО ПЪТИЩАТА! КОЛКО ПО ШЕСТОБАЛНАТА Е" ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АГРЕСИВНО"?
    ЗАЩОТО КЪМ ПРЕДНИТЕ ИМА И ТАКИВА КОИТО СЪЩО КАРАТ АГРЕСИВНО! ЗА ТИЯ С ТЕЛЕФОНИТЕ КАКВО ПРАВИМ? ДОКАТО СТАНЕ ЧЕЛЕН УДАР И ПОСЛЕ НЯКОЙ ГОЛЯМ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ ЩЕ РАЗНИЩВА СЛУЧАЯ ! А ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КРАДЦИ ДА СИ ПОЧИВАТ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ ,ЩОТО ТЯХНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА МАЛОВАЖНИ !? СТОЯН КОЛЕВ ВИ НАПРАВИ ГЛУПАВАТА СИСТЕМА ЗА СМЯХ!

    10:33 05.09.2026

  • 27 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    ВСЕ ЕДНО СМЕ он лине ВЪВ ФИЛМА
    ОСЪДЕНИ ДУШИ...😀

    10:34 05.09.2026

  • 28 И кво ?

    0 0 Отговор
    Излишна реклама на този индивид .

    10:48 05.09.2026

  • 29 Това е

    0 0 Отговор
    Територията, на която само лудите, крадливите и айдуците са на почит.

    10:49 05.09.2026

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