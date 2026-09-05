САЩ удариха три ирански петролни танкера! Иран атакува два американски военни кораба

Американските сили нанесоха в събота удари по три ирански петролни танкера, след като Корпусът на стражите на Ислямската революция (КСИР) изстреля балистични ракети срещу два военни кораба на САЩ, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM), цитирано от "Ройтерс".

Американски самолетоносач и ескадрен миноносец с управляемо ракетно оръжие са избегнали няколко ирански атаки във водите на региона. Няма пострадали американски военнослужещи, посочи командването.

В отговор американските сили са атакували три танкера, които според CENTCOM са част от мрежа за търговия с петрол за милиарди долари, използвана за финансиране на КСИР и свързани с Техеран въоръжени формирования в региона.

Танкерът M/T Downy е бил поразен край остров Харг - основният ирански терминал за износ на петрол в Персийския залив. Според американското командване корабът е бил трайно изведен от строя.

Вторият танкер - M/T Stark 1 - е бил атакуван край Джаск на иранското крайбрежие на Оманския залив и също е бил трайно изваден от експлоатация.

Американските сили са унищожили и празния танкер M/T Kylo, известен и като Noxen, в Оманския залив. Преди атаката екипажът му е получил нареждане да напусне кораба, след което той е бил поразен на няколко критични места, за да стане неизползваем, съобщи CENTCOM.

Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър предупреди, че Съединените щати са готови да продължат ударите срещу иранския петролен флот, ако атаките срещу американските сили продължат.

"Ако стреляте по два наши кораба, ще ви наложим още по-висока икономическа цена - като извадим от строя три ваши", заяви Купър. Той добави, че американските сили няма да се поколебаят да се защитят и при необходимост да унищожат уязвимия ирански петролен флот.

По-рано Иран съобщи за американска атака срещу негов петролен танкер край остров Харг. Първоначално Вашингтон не потвърди информацията, но последвалото съобщение на CENTCOM посочи именно танкер в този район сред трите поразени кораба.

Новата размяна на удари идва по-малко от седмица след възобновяването на американските и иранските атаки след около месец на относително затишие. Конфликтът започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, а дипломатическите усилия за прекратяването му засега не доведоха до споразумение.

Напрежението остава особено високо около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната морска търговия с петрол. През последните месеци американските сили провеждат операции за осигуряване на преминаването на търговски кораби през стратегическия воден път, докато Иран извършва атаки срещу плавателни съдове в района.