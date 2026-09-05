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САЩ удариха три ирански петролни танкера! Иран атакува два американски военни кораба
  Тема: Иранската криза

САЩ удариха три ирански петролни танкера! Иран атакува два американски военни кораба

5 Септември, 2026 20:18 1 265 23

  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Новата размяна на удари идва по-малко от седмица след възобновяването на американските и иранските атаки след около месец на относително затишие. Конфликтът започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари

САЩ удариха три ирански петролни танкера! Иран атакува два американски военни кораба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Reuters Reuters

Американските сили нанесоха в събота удари по три ирански петролни танкера, след като Корпусът на стражите на Ислямската революция (КСИР) изстреля балистични ракети срещу два военни кораба на САЩ, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM), цитирано от "Ройтерс".

Американски самолетоносач и ескадрен миноносец с управляемо ракетно оръжие са избегнали няколко ирански атаки във водите на региона. Няма пострадали американски военнослужещи, посочи командването.

В отговор американските сили са атакували три танкера, които според CENTCOM са част от мрежа за търговия с петрол за милиарди долари, използвана за финансиране на КСИР и свързани с Техеран въоръжени формирования в региона.

Танкерът M/T Downy е бил поразен край остров Харг - основният ирански терминал за износ на петрол в Персийския залив. Според американското командване корабът е бил трайно изведен от строя.

Вторият танкер - M/T Stark 1 - е бил атакуван край Джаск на иранското крайбрежие на Оманския залив и също е бил трайно изваден от експлоатация.

Американските сили са унищожили и празния танкер M/T Kylo, известен и като Noxen, в Оманския залив. Преди атаката екипажът му е получил нареждане да напусне кораба, след което той е бил поразен на няколко критични места, за да стане неизползваем, съобщи CENTCOM.

Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър предупреди, че Съединените щати са готови да продължат ударите срещу иранския петролен флот, ако атаките срещу американските сили продължат.

"Ако стреляте по два наши кораба, ще ви наложим още по-висока икономическа цена - като извадим от строя три ваши", заяви Купър. Той добави, че американските сили няма да се поколебаят да се защитят и при необходимост да унищожат уязвимия ирански петролен флот.

По-рано Иран съобщи за американска атака срещу негов петролен танкер край остров Харг. Първоначално Вашингтон не потвърди информацията, но последвалото съобщение на CENTCOM посочи именно танкер в този район сред трите поразени кораба.

Новата размяна на удари идва по-малко от седмица след възобновяването на американските и иранските атаки след около месец на относително затишие. Конфликтът започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, а дипломатическите усилия за прекратяването му засега не доведоха до споразумение.

Напрежението остава особено високо около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната морска търговия с петрол. През последните месеци американските сили провеждат операции за осигуряване на преминаването на търговски кораби през стратегическия воден път, докато Иран извършва атаки срещу плавателни съдове в района.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако танкерите

    22 3 Отговор
    са на Китай, чичо Дони има да си чака посещение от другаря Си

    Коментиран от #7

    20:21 05.09.2026

  • 2 Мнение

    18 4 Отговор
    Трябваше да предават на живо!
    Рейтингът щеше да е повече от сбора на всичките бг риалитита, плюс "д.биловизия", взети заедно!

    Да видят хората по света, каква е разликата между американските филми и реалността!!!

    20:22 05.09.2026

  • 3 Ние

    4 6 Отговор
    Води ни Путине право към земния рай!!!

    Коментиран от #14

    20:24 05.09.2026

  • 4 Очевидно САЩ

    30 2 Отговор
    атакуват цивилна инфраструктура а не военни цели. Абсолютно престъпление за кой ли път. Танкери им била целта представете си.... позор!

    20:25 05.09.2026

  • 5 ИРАН СЪС СИГУРНОСТ

    31 2 Отговор
    ЩЕ ПОТОПИ НЯКОЛКО АМЕРИКАНСКИ ВОЕННИ КОРАБА.

    20:27 05.09.2026

  • 6 Патока Дони ебещайн

    18 3 Отговор
    Ще приключи Сащ

    20:29 05.09.2026

  • 7 Те ако са китайски

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ако танкерите":

    Или с петрол за Китай просто среща на 24 септември няма да има. А може и това да е целта. Тръмп да си спести едно унижение на собствена територия и медийното му отразяване

    20:29 05.09.2026

  • 8 Републиканците ще загубят

    21 3 Отговор
    катастрофално на междинните избори октомври заради малоумието на Тръмп и еврейските капризи.

    20:31 05.09.2026

  • 9 Пиратите са такива

    15 4 Отговор
    Ако не могат да завладеят и откраднат, потопяват.

    20:33 05.09.2026

  • 10 Така ли?

    21 2 Отговор
    Едната страна атакува военни кораби, оборудвани с радари, оръжейни системи , самолети и какво ли не. Другата страна атакува танкери. Нито въоръжени, нито със защитни системи. Все едно както преди удариха училище - гражданска структура. То и зеления също воюва срещу училища и ученици.

    20:33 05.09.2026

  • 11 Стига с тези танкери бре

    12 0 Отговор
    Няма ли круизни кораби по Карибите и Средиземно Море за потопяване. Някой Титаник че да е по интересно. На еврейски собственик естествено ...

    20:37 05.09.2026

  • 12 Абе те тея терористи САЩ

    13 0 Отговор
    Сега и екологични терористи станаха и в портфолиото им трябва да се впише. То има ли вече някакъв състав на углавно престъпление което да не са извършили тея мерзавци че не мога да се сетя.

    Коментиран от #18

    20:41 05.09.2026

  • 13 Едно време е било "Черната брада"

    12 2 Отговор
    А сега е "Рижата коза"

    20:43 05.09.2026

  • 14 Халюциниращ ИИ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    Вие, сами ли го измислихте?

    20:46 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Москва

    0 3 Отговор
    Кой потъна?

    20:53 05.09.2026

  • 18 Нали

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Абе те тея терористи САЩ":

    бяха капитулирали?

    20:54 05.09.2026

  • 19 Абе сещате ли се за друг подобен

    5 0 Отговор
    случай САЩ да потопява граждански кораби на чужда държава. Тръмп у ред ли е въобще с кратуната? Този човек тотално смаза всякакъв авторитет на САЩ. Следващото кое ще е? Да свали някой пътнически самолет над океана ?

    Коментиран от #21

    20:57 05.09.2026

  • 20 Нали за

    4 0 Отговор
    Досиетата "Епстийн" вече не се говори.... На рижият педофил това му е по важно

    21:00 05.09.2026

  • 21 Това със самолета

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе сещате ли се за друг подобен":

    са го правили вече тия през 1988. 290 души умират когато е свален ирански самолет. Полет 655 на Иран Еър.

    21:05 05.09.2026

  • 22 Истинско обещание 🇮🇷

    2 0 Отговор
    За всеки нападнат ирански танкер ,Иран трябва да унищожи поне 5 американски кораба ! За всеки убит иранец трябва да бъдат убити поне 100 американци и още 1000 евреи

    21:18 05.09.2026

  • 23 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Путин, що не дадеш поне една батарейка ПКР "Оникс-М" на иранците, бе, те да се порадват, американците да поплачат...

    21:20 05.09.2026