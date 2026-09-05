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Интер направи впечатляващ обрат срещу Наполи

Интер направи впечатляващ обрат срещу Наполи

5 Септември, 2026 21:46 459 0

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Лаутаро Мартинес донесе успеха

Интер направи впечатляващ обрат срещу Наполи - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Интер Милано постигна впечатляващ обрат срещу Наполи и спечели с 3:2 у дома в едно от дербитата на третия кръг в Серия А, предава БТА. Шампионите изоставаха с два гола през второто полувреме, но успяха да обърнат развоя на срещата с попадения на Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам, преди аржентинският нападател да донесе победата на домакините в добавеното време.

Наполи поведе пет минути след началото на второто полувреме. Матео Политано се разписа за 0:1, а в 53-ата минута Расмус Хойлунд удвои преднината на гостите.

Интер обаче реагира незабавно. Само три минути след втория гол на Наполи Лаутаро Мартинес намали изоставането след асистенция на Федерико Димарко.

Домакините продължиха да търсят изравняването и усилията им дадоха резултат в 82-ата минута. Маркюс Тюрам се възползва от трудна ситуация и успя да изпрати топката във вратата за 2:2.

Драмата настъпи в самото начало на добавеното време. Лаутаро Мартинес се оказа на точното място при добавка и реализира второто си попадение в мача, с което донесе пълния обрат за Интер.

След успеха Интер Милано остава с пълен актив от девет точки и оглавява временното класиране в Серия А. Наполи е на 13-ото място с три точки.


Италия
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