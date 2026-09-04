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Подробности за трагедията в Исперих: Баща уби двете си дъщери и се обеси

Подробности за трагедията в Исперих: Баща уби двете си дъщери и се обеси

4 Септември, 2026 22:38 1 226 17

  • убийство-
  • деца-
  • исперих

Двете непълнолетни момичета и техният баща са намерени мъртви вечерта на 4 септември; по първоначални данни мъжът е бил в тежка депресия

Подробности за трагедията в Исперих: Баща уби двете си дъщери и се обеси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък криминален инцидент разтърси Исперих вечерта на 4 септември 2026 г.. Според първоначалните данни от разследването, потвърдени от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, става въпрос за двойно убийство и последвало самоубийство.

Жертвите са две непълнолетни момичета на 10 и 17 години. Сигналът за трагедията е подаден малко след 19:00 часа. Телата на децата са открити от техния дядо в семейната къща, в която са живеели. Малко по-късно в изоставена постройка в близост е намерен и бащата, който се е обесил.

По информация на БНТ, мъжът е работил като таксиметров шофьор и е бил разделен с майката на децата. Близки и разследващи посочват, че в последно време той е бил в състояние на депресия.

Районът около местопроизшествието незабавно е отцепен от служители на МВР, а на място са пристигнали ръководни представители на местната власт и органите на реда. Работата по изясняване на пълните мотиви, причини и точния механизъм на тежкото престъпление продължава под прякото ръководство на Окръжната прокуратура в Разград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 много те е страх

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    от русия бе защо ли?

    22:45 04.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спрете

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Не наводнявяйте тази трагедия с тъпните си! Това е нечовешка и изключително тежка трагедия. Службите трябва да изследват подобни трагедии и да взимат превантивни мерки! Трябва да се призоват хората за участие в наблюдението и подаване на сигнали за лица, които в кратко време променят своето поведение, както и за тежки взаимоотношения в семейства на познати и близки. Хората да бъдат приобщени в общата борба срещу хора, които биха могли да причинят тежки трагедии.

    22:50 04.09.2026

  • 6 14/88

    7 6 Отговор
    исперих един българин нема

    22:54 04.09.2026

  • 7 Цвете

    11 0 Отговор
    КАКЪВ РОДИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕШ ДОРИ И В ДЕПРЕСИЯ ДА УБИЕШ СОБСТВЕНИТЕ СИ ДЕЦА НА НЕВРЪСТНА ВЪЗРАСТ ,ЗАЩОТО САМ СИ ПРОВАЛИЛ СОБСТВЕНИЯТ СИ ЖИВОТ ? МНОГО ЖАЛКО ЗА МОМИЧЕНЦАТА.🤦‍♂️

    Коментиран от #9, #11

    22:55 04.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 9 Отговор
    под руския чорап е тъй !!

    Коментиран от #10, #15

    22:56 04.09.2026

  • 9 2222

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Нарича се разширено самоубийство. Той е вярвал, че ги спасява от лошия живот по този начин.

    23:03 04.09.2026

  • 10 Бъркаш брат

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Сега сме в клуба на богатите.

    23:05 04.09.2026

  • 11 Как какъв

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    ...Кочо Честименски...

    23:05 04.09.2026

  • 12 Полюцай

    2 0 Отговор
    Тройно самоубийство. Аз така ги виждам нещата. За мен случаят е приключен.

    23:05 04.09.2026

  • 13 Тепърва

    2 0 Отговор
    ще има разводи, самоубийства и убийства в тая скапана долна, крадлива държава

    23:05 04.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Да беше отишъл с нож парламента.Поне да има смисъл смъртта му.

    Коментиран от #16

    23:06 04.09.2026

  • 15 Лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    май не си добре бре , кви чорапи си баеш

    23:09 04.09.2026

  • 16 Даниел ЛяРусо 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Или във село Неофит Рилски. Един измамник, един зърнар и един бивш сводник по потник.

    23:10 04.09.2026

  • 17 ВВП

    0 0 Отговор
    Поне да беше гръмнал Асен Васивия..Зян за децата ..Еййй

    23:11 04.09.2026