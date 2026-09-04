Подробности за трагедията в Исперих: Баща уби двете си дъщери и се обеси

Тежък криминален инцидент разтърси Исперих вечерта на 4 септември 2026 г.. Според първоначалните данни от разследването, потвърдени от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, става въпрос за двойно убийство и последвало самоубийство.

Жертвите са две непълнолетни момичета на 10 и 17 години. Сигналът за трагедията е подаден малко след 19:00 часа. Телата на децата са открити от техния дядо в семейната къща, в която са живеели. Малко по-късно в изоставена постройка в близост е намерен и бащата, който се е обесил.

По информация на БНТ, мъжът е работил като таксиметров шофьор и е бил разделен с майката на децата. Близки и разследващи посочват, че в последно време той е бил в състояние на депресия.

Районът около местопроизшествието незабавно е отцепен от служители на МВР, а на място са пристигнали ръководни представители на местната власт и органите на реда. Работата по изясняване на пълните мотиви, причини и точния механизъм на тежкото престъпление продължава под прякото ръководство на Окръжната прокуратура в Разград.