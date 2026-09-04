Подробности за трагедията в Исперих: Баща уби двете си дъщери и се обеси

Тежък криминален инцидент разтърси Исперих вечерта на 4 септември 2026 г.. Според първоначалните данни от разследването, потвърдени от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, става въпрос за двойно убийство и последвало самоубийство.
Жертвите са две непълнолетни момичета на 10 и 17 години. Сигналът за трагедията е подаден малко след 19:00 часа. Телата на децата са открити от техния дядо в семейната къща, в която са живеели. Малко по-късно в изоставена постройка в близост е намерен и бащата, който се е обесил.
По информация на БНТ, мъжът е работил като таксиметров шофьор и е бил разделен с майката на децата. Близки и разследващи посочват, че в последно време той е бил в състояние на депресия.
Районът около местопроизшествието незабавно е отцепен от служители на МВР, а на място са пристигнали ръководни представители на местната власт и органите на реда. Работата по изясняване на пълните мотиви, причини и точния механизъм на тежкото престъпление продължава под прякото ръководство на Окръжната прокуратура в Разград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 много те е страх
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":от русия бе защо ли?
22:45 04.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Спрете
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Не наводнявяйте тази трагедия с тъпните си! Това е нечовешка и изключително тежка трагедия. Службите трябва да изследват подобни трагедии и да взимат превантивни мерки! Трябва да се призоват хората за участие в наблюдението и подаване на сигнали за лица, които в кратко време променят своето поведение, както и за тежки взаимоотношения в семейства на познати и близки. Хората да бъдат приобщени в общата борба срещу хора, които биха могли да причинят тежки трагедии.
22:50 04.09.2026
6 14/88
22:54 04.09.2026
7 Цвете
Коментиран от #9, #11
22:55 04.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
Коментиран от #10, #15
22:56 04.09.2026
9 2222
До коментар #7 от "Цвете":Нарича се разширено самоубийство. Той е вярвал, че ги спасява от лошия живот по този начин.
23:03 04.09.2026
10 Бъркаш брат
До коментар #8 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Сега сме в клуба на богатите.
23:05 04.09.2026
11 Как какъв
До коментар #7 от "Цвете":...Кочо Честименски...
23:05 04.09.2026
12 Полюцай
23:05 04.09.2026
13 Тепърва
23:05 04.09.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #16
23:06 04.09.2026
15 Лама Кифла
До коментар #8 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":май не си добре бре , кви чорапи си баеш
23:09 04.09.2026
16 Даниел ЛяРусо 🥋
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Или във село Неофит Рилски. Един измамник, един зърнар и един бивш сводник по потник.
23:10 04.09.2026
17 ВВП
23:11 04.09.2026