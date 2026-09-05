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Арестуваната в Струмяни ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев

Арестуваната в Струмяни ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев

5 Септември, 2026 16:00 2 010 134

  • гергана петрова-
  • арестувана-
  • струмяни-
  • съд-
  • иван демерджиев

Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община

Арестуваната в Струмяни ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаната в Струмяни Гергана Петрова ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев. Това обяви тя в своя Facebook профил.

В поста си тя обяснява какви са мотивите ѝ като посочва разгласяване на служебна тайна и клевета от длъжностно лице.

Ето какво пише тя:

Какво престъпление извърши Демерджиев спрямо мен?

1. Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК)

Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.

Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.

2. Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК)

Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:

Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация).

3. Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК)

Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.

Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.

4. Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК)

Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:

Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:

Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.

Гражданска и институционална отговорност (извън НК):

На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:

Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.

Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов

Ще го съдя, разбира се.

Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.

Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ко речи?

    87 5 Отговор
    1. Трябва да мине 3-те инстанции в България и тогава може да ходи в ЕСПЧ.
    2. В ЕСПЧ може да съди България, но не и физическо лице.

    16:03 05.09.2026

  • 3 12343211

    75 9 Отговор
    Без лична карта....

    Коментиран от #66, #98

    16:04 05.09.2026

  • 4 Адвокат

    109 13 Отговор
    До тук по всички цитирани обвинения е загубила предварително . Може да подскача колкото си иска , но в съда няма как да стане .

    Коментиран от #11, #32

    16:04 05.09.2026

  • 5 и какво като го съди?

    89 7 Отговор
    Информацията за подозренията срещу Петрова не е излязла за първи път от Демерджиев през 2026 г. „24 часа“ е публикувал материал за случая още на 26 юни 2015 г., а през 2026 г. самата „Струма“ препечатва този стар материал. Публикацията описва подозренията към Петрова и факта, че тя е била задържана през 2014 г. Публикацията от 2015 г. е дори по-подробна от изказването на Демерджиев. Тя разгласява редица детайли от разследването, включително съдържание на прокурорското постановление и конкретни следствени действия. А Демерджиев повтаря публично известни факти!

    16:05 05.09.2026

  • 6 Анализатор

    97 13 Отговор
    Едно е да убиеш мъжа си и да останеш незабелязана, друго е да осъдиш уважаван от всички министър на МВР....

    Коментиран от #43, #72

    16:05 05.09.2026

  • 7 Гиди маймун мръсен

    12 71 Отговор
    Айдеее, сега тази мома естествено ще осъди тлъстия мазен фатмак и пак ние ще плащаме сметката. Също ще осъди държавата и уволнения шеф на МВР Благоевград.... Проооост народ - не мисли като гласува

    Коментиран от #62

    16:05 05.09.2026

  • 8 Хари Кришна

    95 9 Отговор
    Тая се взе много на сериозно.

    Коментиран от #31

    16:06 05.09.2026

  • 9 Исак

    85 6 Отговор
    Много си досадна прекаляваш с ,PR Вече не си интересна. За пет минути слава крякаше като гъска и прекалено много внимание ти се отдели.Скрии се вече че ставаш досадна.

    16:07 05.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Айде сега

    11 40 Отговор

    До коментар #4 от "Адвокат":

    Късай си дипломата адвокатеее

    Коментиран от #44

    16:07 05.09.2026

  • 12 олигархчо

    10 16 Отговор
    мунчовци мен не ме пипат,така,че местя го!

    16:07 05.09.2026

  • 13 Тик-Ток

    11 10 Отговор
    Държава на абсурдите, безнадеждна пародия на държава

    16:08 05.09.2026

  • 14 Абе

    58 6 Отговор
    тази не е никаква журналистка!

    16:08 05.09.2026

  • 15 Дзак

    2 2 Отговор
    Ако такъв разгласява измишльотини?

    16:08 05.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гери Петроханска

    62 5 Отговор
    Лекувай се жено

    16:09 05.09.2026

  • 18 Гергана, мъри - яви се на детектора!

    64 7 Отговор
    Отказва детектор на лъжата за убийството. Прикрива ли любовника? Или себе си прикрива?

    Коментиран от #28, #122

    16:09 05.09.2026

  • 19 шерше ла фам

    50 6 Отговор
    Първо, макетата за лъжци. Пеят, че от македонско девойче нема по-убаво. Като гледам тая и други - епа нема по-грозно. И по-користолюбиво и тпичко. Женицата няма много акъл и можеше да не излиза в светлината на прожекторите. Най-лесно е да се вкара едно ЕГН в компа и светваш. Кой я би да се репчи пред Радев?! Даже и журналистка не е, а панаирджийка, сеирджийка, жадна за слава. Ще й излезе през носа, със сигурност, защото мъжа й определено не се е застрял и после пробол 20 пъти с нож сам. Както казват французите: шерше ла фам!

    16:09 05.09.2026

  • 20 Владимир

    36 2 Отговор
    Какво защитаваш? Всички гоните интереси и го правите за облаги, стига сте се правила на жертва!

    16:09 05.09.2026

  • 21 Защо да е тайна?

    46 4 Отговор
    Щом не е вярно каква тайна е разкрил?

    Коментиран от #35

    16:10 05.09.2026

  • 22 Жълтопаветната откачалка селска

    58 7 Отговор
    Без документи никой не може да се мотае по край президента...
    Полицията има право да задържа всеки...

    16:10 05.09.2026

  • 23 Психарка

    35 5 Отговор
    Мисиркини вълнения...

    16:10 05.09.2026

  • 24 Деян

    58 6 Отговор
    Ама джофро. Никой не ти забранява да снимаш и докладваш нередностите. Всички сме против незаконната сеч....... Но не може всеки да се доближава известни личности, президент, министър....... Дали е Радев, Борисов...., Иванов, Драганов. Затова се охраняват. Не се знае кой с каква цел ги доближава. Още повече не легитимирани.

    16:11 05.09.2026

  • 25 По-добре

    26 1 Отговор
    Да го съди, отколкото да го убие!

    16:11 05.09.2026

  • 26 Пашата

    39 2 Отговор
    Пълно куку Много си важна голямата работа

    16:12 05.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дзак

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гергана, мъри - яви се на детектора!":

    Не трябва ли обвиняващия да докаже тезата си!

    Коментиран от #39

    16:12 05.09.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    21 4 Отговор
    Започва предизборното лама шоу

    16:13 05.09.2026

  • 30 Марго

    50 4 Отговор
    Какво общо има свободата на словото, борбата за Рила и Пирин и пр. с липсата на възпитание и дисциплина!? Когато органите на реда ти поискат лични документи да се лигитимираш си длъжна да ги предоставиш! Ти с какво си повече от бай еди кой си? Ай, стига си ни занимавала със себе си!

    16:13 05.09.2026

  • 31 Факт

    30 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хари Кришна":

    Ще я сготвят...човек трябва да знае кога да спре...

    16:16 05.09.2026

  • 32 Подккрепям

    29 4 Отговор

    До коментар #4 от "Адвокат":

    Няма да мине това! Да видят изказването на министъра и ще разберат защо, ако имат малко познания! Не бих опитвал на нейно място да водя това дело...

    16:17 05.09.2026

  • 33 ПО ПРИНЦИП Е ПРАВА!

    7 28 Отговор
    Може да е била заподозряна в какво ли не, но ако не й е повдигнато обвинение, или не е осъдена, разгласяването на факти и данни от типа, на тези, които Дерменджиев огласи, е проява на непрофесионализъм! От неговите думи излезе, че правилно е задържана, щото преди години е подозирана в еди какво си!!! Все едно селските полицаи са разполагали с тази информация към момента на задържането!!!???

    Коментиран от #41

    16:17 05.09.2026

  • 34 Заслужава си 2-те години затвор

    19 5 Отговор
    Да се опита да доближи министър-председателя, представяте ли си?

    16:19 05.09.2026

  • 35 Само питам

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Защо да е тайна?":

    А за клевета и набеждаване един човек(мъж ,министър)носи ли отговорност?

    16:19 05.09.2026

  • 36 Няма кво да кряка

    39 7 Отговор
    Щом не носи документ за самоличност полицията има право да я задържи.

    Коментиран от #47, #53

    16:20 05.09.2026

  • 37 Хем грозно хем нахално

    26 6 Отговор
    То си,и личи на фейса, че не и е чист косъма и си престъпница и пак надига...

    Коментиран от #58

    16:20 05.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Стоенчо

    20 2 Отговор

    До коментар #28 от "Дзак":

    Именно за това е полиграфа, за да се докаже. Май нещо ти липсва на втория етаж. Наистина са шест волтови тези ппдебили

    Коментиран от #67

    16:22 05.09.2026

  • 40 ще го осъдиш на найци

    21 4 Отговор
    Демерджиев е от стара коза яре, както се казва, не казвай хоп преди да скочиш, Клитемнестра.

    16:22 05.09.2026

  • 41 заззаза

    18 1 Отговор

    До коментар #33 от "ПО ПРИНЦИП Е ПРАВА!":

    Не е. Защото историята е публикувана подробно и публично още м.г. Не е тайна.

    Коментиран от #74

    16:23 05.09.2026

  • 42 Кой го казва?

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДЕМЕРДЖИЕВ Е КЛАСИЧЕСКО":

    Дерменджиев мести..

    16:24 05.09.2026

  • 43 Тити на Кака

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анализатор":

    Казусът със зверски убития съпруг на тази дама в никакъв случай не остава "незабелязан". Отлично е и забелязан, и документиран от разследващите.
    Това е класическа ситуация на престъпление, в което всички косвени следи водят към партньора на убития, но нещата са свършени толкова перфектно, че липсват преки доказателства както за извършителя , така и за връзката му с ощастливената от убийството съпруга-строителен предприемач. Казано простичко - всички разследващи в контакт с главната заподозряна по това убийство са убедени, че тя е мозъкът на престъплението, но в ситуация без доказателства ръцете им остават вързани и нещата отиват в архива, вместо в съдебна зала.
    Именно по повод тези изнесени данни съпругата възнамерява да съди министъра.
    И точно това агресивно поведение е сигурно доказателство за правотата на охраната на РР да изиска от местната полиция да отстрани тази демонстрирана в личната си история истерична психопатка от мястото на събитието в Струмяни.
    А това, че местните полицаи не са знаели как да действат по закон в тази сложна за тях ситуация, е само повод те да бъдат административно наказани заради проявената некадърност на терен. И толкова.

    Коментиран от #111

    16:26 05.09.2026

  • 44 Точно обратното!

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Айде сега":

    Ти явно не си юрист, а Йорист.

    16:26 05.09.2026

  • 45 Наблюдател

    9 0 Отговор
    В Америка друго. Полицаите заловиха един, черен, той се дърпаше, полицаят го просна на земята, затисна гърлото му с коляно, оня пък взе, че умря. После се разбра, че бил крадец и наркопласьор. Та оттам тръгна и бунтът на черните, Black Lives Matter. Колко магазини за маратонки и аптеки разбиха, излезе им през носа.

    16:26 05.09.2026

  • 46 Дедо

    10 1 Отговор
    Оййй тази я апе кучето . Всеки шашав съди . Успех моме.

    16:26 05.09.2026

  • 47 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Няма кво да кряка":

    Според самия Дерменджиев е нямоло необходимост милиционередрите да задължат Гергана Петрова...а ти ще излезеш по-турчин от турците !

    16:27 05.09.2026

  • 48 Куку

    15 1 Отговор
    Абе жената скоро не е правила любов и затова е агресивна

    Коментиран от #59

    16:27 05.09.2026

  • 49 АЙДЕ БИЙТЕ ШУТА

    19 1 Отговор
    НА ТАЗИ СУХА ПРЪЧКА МАЛОУМНА ПЕТРОХАНСКА. И ТЯ ПОРЪЧКИ ИЗПЪЛНЯВА. ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ БЕШЕ ДО РАДЕВ И ЗАВИДИ ЧЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ХОРАТА ОБИКНОВЕННИТЕ А НЕЯ Я ОТРЯЗА. И ТАЗИ ЗА ДЕПУТКА СЕ ГОТВИ. Нахална злобия. А къде е мъжът и!???!!?!$$$($$)

    16:28 05.09.2026

  • 50 И КЪТ ТА ЗАДЪРЖАХА

    12 1 Отговор
    Що страна пак те пуснаха и със тебе добре се държаха. ППДБ мероприятие.

    16:30 05.09.2026

  • 51 Боклуците се изнамират

    13 1 Отговор
    Нпо-тата се задействаха, една седмица мъдреха за какво да съдят.

    16:31 05.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ами не

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Няма кво да кряка":

    Прочети закона.

    Коментиран от #69

    16:33 05.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тази

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДЕМЕРДЖИЕВ Е КЛАСИЧЕСКО":

    като и гледам празния поглед, една жълта рокля много ще и отива.

    16:35 05.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ганчев

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хем грозно хем нахално":

    Що да е грозна женката?Много си е добра.

    16:37 05.09.2026

  • 59 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Куку":

    Все пак не пуска по хиляда спама във факти.бг!

    16:37 05.09.2026

  • 60 Соросоиден

    1 5 Отговор
    Трябваше тази да издигнем за президент. Щяхме да изгубим с по-малко ...

    16:38 05.09.2026

  • 61 Мдааа

    8 2 Отговор
    Действително, ако върнем лентата назад, убийството на бизнесмена Владислав Дочев (мъжът, с когото е живеела) през 2013 г. беше широко отразено в медиите. Още тогава вестници като "24 часа" и криминални сайтове писаха за нейното 24-часово задържане, за отказа ѝ да мине на полиграф и за подозренията към нея и тогавашния ѝ приятел Антонио БеловскИ

    16:38 05.09.2026

  • 62 Ти от кой народ си

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гиди маймун мръсен":

    "Простият" народ, както го наричаш, този път гласува по съврст и би шута на сглобката, дерибеите и петроханци.

    Коментиран от #106

    16:39 05.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хмм

    6 2 Отговор
    да разследват отново делото за убийството на мъжа ѝ

    16:39 05.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Смехоран

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "12343211":

    Ходи да ринеш кал с л.к. в джоба.

    16:41 05.09.2026

  • 67 Много са шест волта

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стоенчо":

    Волт - волт и половина най - много

    16:42 05.09.2026

  • 68 Тиква

    7 2 Отговор
    Хиената хапи преди да умре,тая ш м а т к а,убила мъже си, сега има право да се разхожда без документи, за мутри и мутреси няма закони.

    Коментиран от #77

    16:42 05.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хмм

    4 0 Отговор
    да го съди, най-вече за това че уволни цял началник заради тази, после прогледна ама късно - сега вече всеки има право да отива при премиера и да задава въпроси, защо изобщо е охраната, щом ще допуска всички откачалки да се правят на интересни

    16:43 05.09.2026

  • 71 овчи мозъци

    9 2 Отговор
    това което се е случило с тази психарка е предварително организирано репетирано и изпълнено от герганчето Но кои са организаторите и поръчителите Сломняте ли как борисов още никой нищо не знаеше какво точно се е случило борисов след сбирщината на мафиаята на конгреса атакува мвр нсо и радев за случилото се и ги обвинява как това управление арестува,щракат белезници и пр. репресии спрямо невинни журналисти невинни граждани и тази никаквица която изпълнява заповедите на олигархията борисов леевски

    16:43 05.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пазим само олигарси

    1 2 Отговор
    Радвам се че все още има останали будни граждани,не ги е страх от интриги и репресии.Дай боже повече накива хара.

    16:44 05.09.2026

  • 74 ЗНАЧИ!!!

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "заззаза":

    Значи ти твърдиш, че полицаите в момента на арестуването са имали предвид, за какво е разследвана и са я арестували, щото е опасна и докато е копала не си е носила личните документи?! Чуда се колцина от копащите там са си носили личните документи в себе си?! Аз лично когато работя ТФР никога не си нося личните документи!!!

    Коментиран от #123

    16:45 05.09.2026

  • 75 Точка

    7 2 Отговор
    Тази семпла женица избива комплекси и защо обществото трябва да и отделя време и внимание.

    16:45 05.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Джоко

    5 0 Отговор
    В държавата все пак има някакви правила. С телефон в ръка не си репортер. Нарушаваш правилата за охраняваните лица- ти си заплаха, нарушител. Отстраняват те установяват кой си и следва административна мярка. Нарушил си полицейски разпоредби, не носиш документи за самоличност и се държиш нагло и предизвикателно. Е, няма как да ти ръкопляскат за пиперливия, македонски нрав с явно неподчинение на полицейските мерки.

    16:48 05.09.2026

  • 80 лопата

    7 2 Отговор
    Всичко това в правния факултет в Струмяни ли го е изучила?
    Да си чисти селото,и да остави другото на професионалистите

    16:49 05.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Много добре

    1 1 Отговор
    Ще направи услуга на поне половината кифли в България

    16:51 05.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Направо

    0 1 Отговор
    в Гаага!

    16:53 05.09.2026

  • 87 Само да попитам

    3 3 Отговор
    Защо занимават обществото с това недоразумение?

    16:54 05.09.2026

  • 88 Ами не

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Чети":

    Много добре да знаели коя е.

    Коментиран от #90, #96, #100, #121

    16:55 05.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Боци

    4 6 Отговор
    Давай момиче, търси си правата. Всеки самозабравил се държавен лапач трябва да носи персонална отговорност за действията си.

    16:57 05.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ?????

    3 0 Отговор
    А на полиграф кога ще ходи?
    Или тва е друго? А?

    17:01 05.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 маке

    4 1 Отговор
    Ей, с тия глупави писания направихте ,,известна,, тоя незнаен крокодил

    17:02 05.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Казуар

    2 0 Отговор
    Вижда се, че дамата е харсъз.

    17:03 05.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Гергана Петрова,

    0 3 Отговор
    Абсолютна подкрепа!

    17:05 05.09.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ти от кой народ си":

    Да,с манипулирани машини и наше мвр всеки може.

    Коментиран от #107

    17:08 05.09.2026

  • 107 Като печелеше ГЕРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Да бе да":

    не бяха манипулиращи. Смешен си да тролиш, защото теб щавят и ти се радват, че си глупав!

    17:10 05.09.2026

  • 108 Благой

    3 0 Отговор
    Ще го усъди събота срещу петък.Демержиев веднага да я подложи на детектора на лъжата КАК след като няма брак взема всичко от мъжа с който живее на семейни начила

    17:10 05.09.2026

  • 109 Чочко

    2 0 Отговор
    Дедо Йоцо гледа. Дива селянка.

    17:11 05.09.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Пейо

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тити на Кака":

    Не и е бил съпруг по никакъв законен начин.Живяла е с него както се разбира.

    17:13 05.09.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "!!!?":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и деградацията и мафията зад поръчителите ПП и ДБ!

    17:15 05.09.2026

  • 114 Осъдете милиционерите!

    2 2 Отговор
    Под „изнасяне на съдебна тайна“ (в българското право юридически коректният термин е разгласяване на следствена тайна или тайна на разследването) се разбира споделянето, публикуването или разкриването пред трети лица на материали, доказателства или информация, събрани в хода на едно досъдебно производство (разследване), без изрично разрешение за това. Целта на тази забрана е да се запази обективността на разследването, да не се предупреждават евентуални съучастници, да се защитят свидетелите и да се гарантира презумпцията за невиновност на обвиняемите лица. Кога разгласяването е незаконно?
    Разгласяването на материали от разследването е абсолютно незаконно винаги, освен ако няма изрично писмено разрешение от наблюдаващия прокурор.

    Коментиран от #115, #116

    17:17 05.09.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Всеки знае

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ами не":

    че е мекере на мафията ПП и ДБ!

    17:26 05.09.2026

  • 122 ЗА ПЕТРОХАН

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гергана, мъри - яви се на детектора!":

    НЯКОЙ МИНИСТЪР ИЛИ ДАНСАДЖИЯ ДА БЕ НА ДЕТЕКТОРА......ЯСНО Е ЗАЩО ДАЖЕ НЕ ГИ ПИКАНИХА ЗА ТЕСТ......

    17:27 05.09.2026

  • 123 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "ЗНАЧИ!!!":

    Абе те документите и са били там . Но не в момента и на мястото на задържане. На синът ми му направиха акт до входа на блока. Но никой не го е задържал. Най малкото всеки един си знае ЕГН то и веднага може да се направи справка кой си . И да ти бъде съставен акт за това че нямаш лична карта но не и да те задържат. По притеснително обаче начина по който министъра оповести данни за жената. Всички останаха с впечатление че едва ли не тя е поръчала приятеля си преди 13г. У тук Дерменджиев ще яде хърка

    Коментиран от #124

    17:30 05.09.2026

  • 124 По закон

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Соломон":

    ако нямаш документи откажеш съдействие, имат право да те арестуват! А дали тази е убила мъжа си, не е невъзможно при липса на доказателства!

    Коментиран от #127

    17:33 05.09.2026

  • 125 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    тая е за заведението в Карлуково на държавни разноски

    17:36 05.09.2026

  • 126 Насекомо

    2 0 Отговор
    Ей туй чудо е просто вредител, като буболечката "черна златка". Живее, за да прави пакости.

    17:38 05.09.2026

  • 127 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "По закон":

    И какво точно съдействие не е оказала.А това дали е поръчала или не го казва прокуратурата. Срещу нея няма повдигнати обвинения. Напълно нормално е да бъде подозирана но няма повдигнати обвинения защото за това трябват доказателства на база на които да ти бъде повдигнато обвинение. И ако съда прецени да те осъди на база тия обвинения

    Коментиран от #128

    17:39 05.09.2026

  • 128 Ти нещо се впрегна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Соломон":

    Написах ти кога по закон могат да я арестуват! Ясно е, че тук случаят не е такъв, но си е мероприятие на ПП и ДБ, а това казва всичко!

    Коментиран от #129

    17:42 05.09.2026

  • 129 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "Ти нещо се впрегна 😄":

    А глупостите и внушенията които министъра направи след това и те ли са постановка на ПП ДБ. Това че са я задържали не е кой знае какво нарушение,а това което наговори за да го оправдае е престъпление

    Коментиран от #130

    17:47 05.09.2026

  • 130 И какви глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Соломон":

    Това са факти! Защо мразиш истината. Тя те прави човек. 😄

    Коментиран от #134

    17:49 05.09.2026

  • 131 Ни дума, ни вопъл,

    1 0 Отговор
    от псевдоервопейците Боко, Шиши, Кокора, Радан, Танас и прочие безполезни " десни " по случая!

    Все едно не става да въпрос за милиционерски произвол?!

    17:52 05.09.2026

  • 132 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Грешка е че местният шеф на мврто беше уволнен щот служителите му са си свършили работата.Такива фейсбук инфлуесърчици --първо ,да си намерят свестна работа,второ--освен правата,да си научат и задълженията.Къде по света до вип персони,охраната допуска всеки който е решил че е оурналист?

    17:54 05.09.2026

  • 133 Пъ Пъ Дъ Бъ

    0 0 Отговор
    Пишете моля за по-стойностни неща. Не ни занимавайте с отпадъците в България.

    17:55 05.09.2026

  • 134 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "И какви глупости":

    Кое точно е факт. На база на изнесеното и по начина по който бе поднесено такива като теб смятат че тя е отговорна за убийство. А единственото вярно нещо е че тя само е подозирана. Което е напълно нормално при първоначално разследване винаги се разследват определен кръг от хора. Но на нея никога не и е повдигано обвинение . Никой не може няма да бъде съден за това че може да е поръчал някого но няма доказателства за това.

    17:56 05.09.2026

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