Арестуваната в Струмяни ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев

Задържаната в Струмяни Гергана Петрова ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев. Това обяви тя в своя Facebook профил.

В поста си тя обяснява какви са мотивите ѝ като посочва разгласяване на служебна тайна и клевета от длъжностно лице.

Ето какво пише тя:

Какво престъпление извърши Демерджиев спрямо мен?

1. Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК)

Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.

Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.

2. Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК)

Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:

Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация).

3. Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК)

Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.

Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.

4. Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК)

Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:

Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:

Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.

Гражданска и институционална отговорност (извън НК):

На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:

Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.

Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов

Ще го съдя, разбира се.

Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.

Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.