Арестуваната в Струмяни ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев

Задържаната в Струмяни Гергана Петрова ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев. Това обяви тя в своя Facebook профил.
В поста си тя обяснява какви са мотивите ѝ като посочва разгласяване на служебна тайна и клевета от длъжностно лице.
Ето какво пише тя:
Какво престъпление извърши Демерджиев спрямо мен?
1. Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК)
Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:
Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.
Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.
2. Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК)
Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:
Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация).
3. Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК)
Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:
Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.
Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.
4. Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК)
Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:
Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:
Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.
Гражданска и институционална отговорност (извън НК):
На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:
Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.
Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов
Ще го съдя, разбира се.
Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.
Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ко речи?
2. В ЕСПЧ може да съди България, но не и физическо лице.
16:03 05.09.2026
3 12343211
Коментиран от #66, #98
16:04 05.09.2026
4 Адвокат
Коментиран от #11, #32
16:04 05.09.2026
5 и какво като го съди?
16:05 05.09.2026
6 Анализатор
Коментиран от #43, #72
16:05 05.09.2026
7 Гиди маймун мръсен
Коментиран от #62
16:05 05.09.2026
8 Хари Кришна
Коментиран от #31
16:06 05.09.2026
9 Исак
16:07 05.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Айде сега
До коментар #4 от "Адвокат":Късай си дипломата адвокатеее
Коментиран от #44
16:07 05.09.2026
12 олигархчо
16:07 05.09.2026
13 Тик-Ток
16:08 05.09.2026
14 Абе
16:08 05.09.2026
15 Дзак
16:08 05.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гери Петроханска
16:09 05.09.2026
18 Гергана, мъри - яви се на детектора!
Коментиран от #28, #122
16:09 05.09.2026
19 шерше ла фам
16:09 05.09.2026
20 Владимир
16:09 05.09.2026
21 Защо да е тайна?
Коментиран от #35
16:10 05.09.2026
22 Жълтопаветната откачалка селска
Полицията има право да задържа всеки...
16:10 05.09.2026
23 Психарка
16:10 05.09.2026
24 Деян
16:11 05.09.2026
25 По-добре
16:11 05.09.2026
26 Пашата
16:12 05.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дзак
До коментар #18 от "Гергана, мъри - яви се на детектора!":Не трябва ли обвиняващия да докаже тезата си!
Коментиран от #39
16:12 05.09.2026
29 az СВО Победа 81
16:13 05.09.2026
30 Марго
16:13 05.09.2026
31 Факт
До коментар #8 от "Хари Кришна":Ще я сготвят...човек трябва да знае кога да спре...
16:16 05.09.2026
32 Подккрепям
До коментар #4 от "Адвокат":Няма да мине това! Да видят изказването на министъра и ще разберат защо, ако имат малко познания! Не бих опитвал на нейно място да водя това дело...
16:17 05.09.2026
33 ПО ПРИНЦИП Е ПРАВА!
Коментиран от #41
16:17 05.09.2026
34 Заслужава си 2-те години затвор
16:19 05.09.2026
35 Само питам
До коментар #21 от "Защо да е тайна?":А за клевета и набеждаване един човек(мъж ,министър)носи ли отговорност?
16:19 05.09.2026
36 Няма кво да кряка
Коментиран от #47, #53
16:20 05.09.2026
37 Хем грозно хем нахално
Коментиран от #58
16:20 05.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Стоенчо
До коментар #28 от "Дзак":Именно за това е полиграфа, за да се докаже. Май нещо ти липсва на втория етаж. Наистина са шест волтови тези ппдебили
Коментиран от #67
16:22 05.09.2026
40 ще го осъдиш на найци
16:22 05.09.2026
41 заззаза
До коментар #33 от "ПО ПРИНЦИП Е ПРАВА!":Не е. Защото историята е публикувана подробно и публично още м.г. Не е тайна.
Коментиран от #74
16:23 05.09.2026
42 Кой го казва?
До коментар #1 от "ДЕМЕРДЖИЕВ Е КЛАСИЧЕСКО":Дерменджиев мести..
16:24 05.09.2026
43 Тити на Кака
До коментар #6 от "Анализатор":Казусът със зверски убития съпруг на тази дама в никакъв случай не остава "незабелязан". Отлично е и забелязан, и документиран от разследващите.
Това е класическа ситуация на престъпление, в което всички косвени следи водят към партньора на убития, но нещата са свършени толкова перфектно, че липсват преки доказателства както за извършителя , така и за връзката му с ощастливената от убийството съпруга-строителен предприемач. Казано простичко - всички разследващи в контакт с главната заподозряна по това убийство са убедени, че тя е мозъкът на престъплението, но в ситуация без доказателства ръцете им остават вързани и нещата отиват в архива, вместо в съдебна зала.
Именно по повод тези изнесени данни съпругата възнамерява да съди министъра.
И точно това агресивно поведение е сигурно доказателство за правотата на охраната на РР да изиска от местната полиция да отстрани тази демонстрирана в личната си история истерична психопатка от мястото на събитието в Струмяни.
А това, че местните полицаи не са знаели как да действат по закон в тази сложна за тях ситуация, е само повод те да бъдат административно наказани заради проявената некадърност на терен. И толкова.
Коментиран от #111
16:26 05.09.2026
44 Точно обратното!
До коментар #11 от "Айде сега":Ти явно не си юрист, а Йорист.
16:26 05.09.2026
45 Наблюдател
16:26 05.09.2026
46 Дедо
16:26 05.09.2026
47 !!!?
До коментар #36 от "Няма кво да кряка":Според самия Дерменджиев е нямоло необходимост милиционередрите да задължат Гергана Петрова...а ти ще излезеш по-турчин от турците !
16:27 05.09.2026
48 Куку
Коментиран от #59
16:27 05.09.2026
49 АЙДЕ БИЙТЕ ШУТА
16:28 05.09.2026
50 И КЪТ ТА ЗАДЪРЖАХА
16:30 05.09.2026
51 Боклуците се изнамират
16:31 05.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ами не
До коментар #36 от "Няма кво да кряка":Прочети закона.
Коментиран от #69
16:33 05.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тази
До коментар #1 от "ДЕМЕРДЖИЕВ Е КЛАСИЧЕСКО":като и гледам празния поглед, една жълта рокля много ще и отива.
16:35 05.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ганчев
До коментар #37 от "Хем грозно хем нахално":Що да е грозна женката?Много си е добра.
16:37 05.09.2026
59 Анонимен
До коментар #48 от "Куку":Все пак не пуска по хиляда спама във факти.бг!
16:37 05.09.2026
60 Соросоиден
16:38 05.09.2026
61 Мдааа
16:38 05.09.2026
62 Ти от кой народ си
До коментар #7 от "Гиди маймун мръсен":"Простият" народ, както го наричаш, този път гласува по съврст и би шута на сглобката, дерибеите и петроханци.
Коментиран от #106
16:39 05.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хмм
16:39 05.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Смехоран
До коментар #3 от "12343211":Ходи да ринеш кал с л.к. в джоба.
16:41 05.09.2026
67 Много са шест волта
До коментар #39 от "Стоенчо":Волт - волт и половина най - много
16:42 05.09.2026
68 Тиква
Коментиран от #77
16:42 05.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хмм
16:43 05.09.2026
71 овчи мозъци
16:43 05.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Пазим само олигарси
16:44 05.09.2026
74 ЗНАЧИ!!!
До коментар #41 от "заззаза":Значи ти твърдиш, че полицаите в момента на арестуването са имали предвид, за какво е разследвана и са я арестували, щото е опасна и докато е копала не си е носила личните документи?! Чуда се колцина от копащите там са си носили личните документи в себе си?! Аз лично когато работя ТФР никога не си нося личните документи!!!
Коментиран от #123
16:45 05.09.2026
75 Точка
16:45 05.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Джоко
16:48 05.09.2026
80 лопата
Да си чисти селото,и да остави другото на професионалистите
16:49 05.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Много добре
16:51 05.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Направо
16:53 05.09.2026
87 Само да попитам
16:54 05.09.2026
88 Ами не
До коментар #69 от "Чети":Много добре да знаели коя е.
Коментиран от #90, #96, #100, #121
16:55 05.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Боци
16:57 05.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 ?????
Или тва е друго? А?
17:01 05.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 маке
17:02 05.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Казуар
17:03 05.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Гергана Петрова,
17:05 05.09.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Да бе да
До коментар #62 от "Ти от кой народ си":Да,с манипулирани машини и наше мвр всеки може.
Коментиран от #107
17:08 05.09.2026
107 Като печелеше ГЕРБ
До коментар #106 от "Да бе да":не бяха манипулиращи. Смешен си да тролиш, защото теб щавят и ти се радват, че си глупав!
17:10 05.09.2026
108 Благой
17:10 05.09.2026
109 Чочко
17:11 05.09.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Пейо
До коментар #43 от "Тити на Кака":Не и е бил съпруг по никакъв законен начин.Живяла е с него както се разбира.
17:13 05.09.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Така е
До коментар #110 от "!!!?":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и деградацията и мафията зад поръчителите ПП и ДБ!
17:15 05.09.2026
114 Осъдете милиционерите!
Разгласяването на материали от разследването е абсолютно незаконно винаги, освен ако няма изрично писмено разрешение от наблюдаващия прокурор.
Коментиран от #115, #116
17:17 05.09.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Всеки знае
До коментар #88 от "Ами не":че е мекере на мафията ПП и ДБ!
17:26 05.09.2026
122 ЗА ПЕТРОХАН
До коментар #18 от "Гергана, мъри - яви се на детектора!":НЯКОЙ МИНИСТЪР ИЛИ ДАНСАДЖИЯ ДА БЕ НА ДЕТЕКТОРА......ЯСНО Е ЗАЩО ДАЖЕ НЕ ГИ ПИКАНИХА ЗА ТЕСТ......
17:27 05.09.2026
123 Соломон
До коментар #74 от "ЗНАЧИ!!!":Абе те документите и са били там . Но не в момента и на мястото на задържане. На синът ми му направиха акт до входа на блока. Но никой не го е задържал. Най малкото всеки един си знае ЕГН то и веднага може да се направи справка кой си . И да ти бъде съставен акт за това че нямаш лична карта но не и да те задържат. По притеснително обаче начина по който министъра оповести данни за жената. Всички останаха с впечатление че едва ли не тя е поръчала приятеля си преди 13г. У тук Дерменджиев ще яде хърка
Коментиран от #124
17:30 05.09.2026
124 По закон
До коментар #123 от "Соломон":ако нямаш документи откажеш съдействие, имат право да те арестуват! А дали тази е убила мъжа си, не е невъзможно при липса на доказателства!
Коментиран от #127
17:33 05.09.2026
125 Ний ша Ва упрайм
17:36 05.09.2026
126 Насекомо
17:38 05.09.2026
127 Соломон
До коментар #124 от "По закон":И какво точно съдействие не е оказала.А това дали е поръчала или не го казва прокуратурата. Срещу нея няма повдигнати обвинения. Напълно нормално е да бъде подозирана но няма повдигнати обвинения защото за това трябват доказателства на база на които да ти бъде повдигнато обвинение. И ако съда прецени да те осъди на база тия обвинения
Коментиран от #128
17:39 05.09.2026
128 Ти нещо се впрегна 😄
До коментар #127 от "Соломон":Написах ти кога по закон могат да я арестуват! Ясно е, че тук случаят не е такъв, но си е мероприятие на ПП и ДБ, а това казва всичко!
Коментиран от #129
17:42 05.09.2026
129 Соломон
До коментар #128 от "Ти нещо се впрегна 😄":А глупостите и внушенията които министъра направи след това и те ли са постановка на ПП ДБ. Това че са я задържали не е кой знае какво нарушение,а това което наговори за да го оправдае е престъпление
Коментиран от #130
17:47 05.09.2026
130 И какви глупости
До коментар #129 от "Соломон":Това са факти! Защо мразиш истината. Тя те прави човек. 😄
Коментиран от #134
17:49 05.09.2026
131 Ни дума, ни вопъл,
Все едно не става да въпрос за милиционерски произвол?!
17:52 05.09.2026
132 Макробиолог
17:54 05.09.2026
133 Пъ Пъ Дъ Бъ
17:55 05.09.2026
134 Соломон
До коментар #130 от "И какви глупости":Кое точно е факт. На база на изнесеното и по начина по който бе поднесено такива като теб смятат че тя е отговорна за убийство. А единственото вярно нещо е че тя само е подозирана. Което е напълно нормално при първоначално разследване винаги се разследват определен кръг от хора. Но на нея никога не и е повдигано обвинение . Никой не може няма да бъде съден за това че може да е поръчал някого но няма доказателства за това.
17:56 05.09.2026