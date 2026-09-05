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"Гласът на България" се завръща - нов треньор сяда до DARA, Мария Илиева и Иван Лечев

"Гласът на България" се завръща - нов треньор сяда до DARA, Мария Илиева и Иван Лечев

5 Септември, 2026 08:33 420 4

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  • иван лечев

Към музикалното риалити се присъединява и MEDI, който сам е бил участник в шоуто

"Гласът на България" се завръща - нов треньор сяда до DARA, Мария Илиева и Иван Лечев - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С рекорден брой участници на кастингите на тъмно, нов треньор и нови правила в ефира на bTV се завръща любимото музикално риалити - "Гласът на България". Сезон 12 стартира на 6 септември, от 20.00 часа с първите участници, първите изпълнения и първите обърнати столове на треньорите в кастингите на тъмно, пише standartnews.com.

Тази година към DARA, Мария Илиева и Иван Лечев се присъединява и MEDI, който сам е бил участник във втория сезон на "Гласът на България". Зрителите ще видят за първи път и впечатляващата нова визия на сцената и ще се запознаят с променени правила, които обещават драматични обрати до самия финал. Отговорната задача на водещи за втори път е поверена на харизматичния актьорски дует - Боряна Братоева и Владимир Зомбори.


Сезон 12 отбелязва впечатляващ рекорд с над 2000 участници в кастингите на тъмно от България и света, като най-младият е на 15 години, а най-възрастният - на 58. Всички те ще се борят за своето място на сцената и пътя към титлата "Гласът на България" и наградата от 30 000 евро.

"Сред талантливите претенденти се наблюдават две интересни тенденции и групи. Едните са "младите надежди" - първото поколение, израснало с музикалното риалити. Те мечтаят от малки да изгреят на сцената на шоуто и сега търсят своя шанс. Вторите пък са хора с глас и дарба, които са избрали друго професионално развитие, но след години осъзнават, че искат музиката да бъде техният път", разказват от продукцията.

Това е и сезонът на оригиналните и специфични гласове. Сред тях са забележително ниски женски гласове и неочаквано високи мъжки гласове, както и участници с интересен тембър и неподражаема техника. Така зрителите ще могат да чуят красива дама, която пее като мъж, момиче с глас на анимационен герой и изключително талантлив изпълнител, който в рамките на една песен покрива виртуозно както мъжкия, така и женския регистър.

Освен с впечатляващи гласове аудиторията ще се запознае и с ярки характери и интересни житейски истории, както и с любопитни връзки между самите участници. Сред претендентите за титлата "Глас на България" са майка и дъщеря, колеги, двама най-добри приятели и две съквартирантки, пазещи една от друга участието си в тайна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Само това ни липсваше в България,още токсична помия

    Коментиран от #2

    08:36 05.09.2026

  • 2 Ток тик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Да дадат на запис некой конгрес на БКП

    Коментиран от #4

    08:42 05.09.2026

  • 3 хахаха

    0 0 Отговор
    Ще има ли ветерани, участвали многократно и леко чалнати.

    08:43 05.09.2026

  • 4 Т ЖИВКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ток тик":

    Предпочитам 9-майска манифестация. БКП КПСС ВЕЧНА ДРУЖБА УРАААААААА. ВИНАГИ ВЕРНИ НА ПАРТИЯТА УРААААААА. ВОДИ НИ ПАРТИЬО ЛЮБИМА УРАААА. СЛАВА НА БКП СЛАВА НА КПСС УРААААА.

    08:47 05.09.2026