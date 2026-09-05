Володимир Зеленски: Русия удари летищата в Киев заради предстоящата американска визита! И ние спираме атаките за три дни

Русия е нанесла през нощта срещу събота целенасочени удари по летищата в Киев и Бориспол в отговор на обсъжданата възможност американската делегация на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да пристигне в Украйна със самолет, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Би Би Си.

По думите му руските сили са атакували двете летища "демонстративно" и за първи път от дълго време са ги избрали целенасочено за свои мишени.

"Очевидно е, че подобни руски удари по летищата са реакция на обсъждането и подготовката на възможностите американската страна да използва самолет за пристигането си в Украйна и да кацне на летище "Киев" или "Бориспол", написа Зеленски в социалните мрежи.

Той определи атаката като отговор на Москва срещу дипломатическите усилия на Вашингтон.

"Руско-ирански "Шахед"-и в отговор на американската дипломация. Отбелязахме тази руска стъпка и през следващата седмица съответно ще коригираме нашата операция по отношение на руското въздушно пространство, което стана опасно заради присъствието на дронове и ракети в небето", заяви украинският президент.

Зеленски добави, че от украинска страна "няма и няма да има никакви заплахи за дипломацията".

Изявлението идва непосредствено преди очакваното посещение в Киев на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Двамата пристигнаха в Москва в събота за пореден кръг от преговори с руската страна за възможностите за прекратяване на войната, след което се очаква да продължат дипломатическата си мисия в Украйна.

По-рано тази седмица Зеленски предупреди, че руското въздушно пространство може да престане да бъде безопасно за гражданската авиация заради украинските удари. В навечерието на мисията на Уиткоф и Къшнър обаче той обяви временно ограничение на украинските въздушни операции срещу Русия, за да не бъде изложена на риск американската делегация.

"Ние се грижим за тях, не за Русия", заяви Зеленски, като призова Москва също да се въздържа от въздушни атаки по време на пътуването на американските представители.

Украинският президент подчерта, че ограничението се отнася до периода, необходим за безопасното придвижване на американската делегация, и предупреди, че Киев ще реагира, ако Русия използва дипломатическата мисия за извършване на нови удари.

Украйна е готова да се въздържа от удари по Москва до края на понеделник, написа в публикация в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски след разговор с представители на президента на САЩ. По думите му американската страна вече е започнала работа с Русия по въпроса.

Зеленски заяви, че е било договорено от момента на разговора да се спазва режим на прекратяване на въздушните удари срещу градовете, участващи в преговорния процес. Украинският президент посочи, че Киев очаква Русия също да се въздържа от удари по украинската столица.

Украинският президент каза още, че днес е получил доклади от министъра на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати за обстановката на фронта, развитието на заплахите във въздушното пространство на страната и действията на украинските сили.

Зеленски също така заяви, че планът за дипломатическите срещи в Киев утре с участието на американската делегация е одобрен. Украинският президент каза, че се очаква в Киев да пристигнат специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с които украинската страна е готова да проведе съдържателни разговори.

По-рано днес американските представители започнаха контакти с руската страна в рамките на дипломатическите усилия за постигане на договорености, посочи Зеленски.