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Володимир Зеленски: Русия удари летищата в Киев заради предстоящата американска визита! И ние спираме атаките за три дни
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия удари летищата в Киев заради предстоящата американска визита! И ние спираме атаките за три дни

5 Септември, 2026 20:00 1 500 32

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Украинският президент подчерта, че ограничението се отнася до периода, необходим за безопасното придвижване на американската делегация, и предупреди, че Киев ще реагира, ако Русия използва дипломатическата мисия за извършване на нови удари

Володимир Зеленски: Русия удари летищата в Киев заради предстоящата американска визита! И ние спираме атаките за три дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Русия е нанесла през нощта срещу събота целенасочени удари по летищата в Киев и Бориспол в отговор на обсъжданата възможност американската делегация на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да пристигне в Украйна със самолет, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Би Би Си.

По думите му руските сили са атакували двете летища "демонстративно" и за първи път от дълго време са ги избрали целенасочено за свои мишени.

"Очевидно е, че подобни руски удари по летищата са реакция на обсъждането и подготовката на възможностите американската страна да използва самолет за пристигането си в Украйна и да кацне на летище "Киев" или "Бориспол", написа Зеленски в социалните мрежи.

Той определи атаката като отговор на Москва срещу дипломатическите усилия на Вашингтон.

"Руско-ирански "Шахед"-и в отговор на американската дипломация. Отбелязахме тази руска стъпка и през следващата седмица съответно ще коригираме нашата операция по отношение на руското въздушно пространство, което стана опасно заради присъствието на дронове и ракети в небето", заяви украинският президент.

Зеленски добави, че от украинска страна "няма и няма да има никакви заплахи за дипломацията".

Изявлението идва непосредствено преди очакваното посещение в Киев на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Двамата пристигнаха в Москва в събота за пореден кръг от преговори с руската страна за възможностите за прекратяване на войната, след което се очаква да продължат дипломатическата си мисия в Украйна.

По-рано тази седмица Зеленски предупреди, че руското въздушно пространство може да престане да бъде безопасно за гражданската авиация заради украинските удари. В навечерието на мисията на Уиткоф и Къшнър обаче той обяви временно ограничение на украинските въздушни операции срещу Русия, за да не бъде изложена на риск американската делегация.

"Ние се грижим за тях, не за Русия", заяви Зеленски, като призова Москва също да се въздържа от въздушни атаки по време на пътуването на американските представители.

Украинският президент подчерта, че ограничението се отнася до периода, необходим за безопасното придвижване на американската делегация, и предупреди, че Киев ще реагира, ако Русия използва дипломатическата мисия за извършване на нови удари.

Украйна е готова да се въздържа от удари по Москва до края на понеделник, написа в публикация в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски след разговор с представители на президента на САЩ. По думите му американската страна вече е започнала работа с Русия по въпроса.

Зеленски заяви, че е било договорено от момента на разговора да се спазва режим на прекратяване на въздушните удари срещу градовете, участващи в преговорния процес. Украинският президент посочи, че Киев очаква Русия също да се въздържа от удари по украинската столица.

Украинският президент каза още, че днес е получил доклади от министъра на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати за обстановката на фронта, развитието на заплахите във въздушното пространство на страната и действията на украинските сили.

Зеленски също така заяви, че планът за дипломатическите срещи в Киев утре с участието на американската делегация е одобрен. Украинският президент каза, че се очаква в Киев да пристигнат специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с които украинската страна е готова да проведе съдържателни разговори.

По-рано днес американските представители започнаха контакти с руската страна в рамките на дипломатическите усилия за постигане на договорености, посочи Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛАМ ЗЕЛЕН ГУЩЕР

    34 6 Отговор
    А плаче. Не така бе, зелен.

    Коментиран от #22

    20:01 05.09.2026

  • 2 Овчар

    32 5 Отговор
    Само белото го прави смел но зимата не признава нито бело нито черно..!

    Коментиран от #8

    20:02 05.09.2026

  • 3 А вие защо не ги защитихте

    23 4 Отговор
    Без повече въпроси.

    20:04 05.09.2026

  • 4 жив си щото

    4 23 Отговор
    Путин е еврейозависим

    20:04 05.09.2026

  • 5 Антирашист 4320

    20 5 Отговор
    Рашистите пак диктуват на САЩ какво да правят !

    Коментиран от #26

    20:07 05.09.2026

  • 6 Всеки ден

    25 5 Отговор
    Започва да говори за мир, а завършва със заплахи към Русия и с молба за още оръжия от спонсорите на войната!

    20:09 05.09.2026

  • 7 Зелен Тсу

    16 6 Отговор
    Когато нямаш ПВО, най-логично е дап ескалираш войната с,удари в дълбочина.
    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    20:10 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зелен Тсу

    18 3 Отговор
    Когато разчиташ на пристанищата за износ на стоки и доставка на оръжия, най-логично е да ескалираш войната по море. Особено ако нямаш защита.
    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    20:11 05.09.2026

  • 10 Зелен Тсу

    13 3 Отговор
    Когато се задава втора зима без ток, парно и бензиностанции, най-логично е да започнеш пръв удари по енергийните обекти на противника. Особено ако нямаш защита!
    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    20:13 05.09.2026

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    20 1 Отговор
    Американците са подлудели! В Киев могат да ги взривят, за да обвинят руснаците!

    20:15 05.09.2026

  • 12 Зелен Тсу

    15 1 Отговор
    Когато магазините ти са празни, най-логично е да строиш бели защитни линии и да се молиш някой от хилядите дронове да удари хранителен склад на противника, че да пишат по медиите как печелиш войната.
    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    20:16 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Овчар

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Антирашист 4321":

    Зеления е поставено джудже от запада ..Сметката със майдана ,заблудата на народа и преврата излиза около 5 милиарда долара и това не е тайна за никой..,!

    20:19 05.09.2026

  • 16 Бай той Толстой

    10 1 Отговор
    Губите време с тези приказки.Нека оставим оръжията да говорят!!!

    20:25 05.09.2026

  • 17 Аз щях да ви удара с атома

    11 1 Отговор
    Че да няма с кого да преговарат американците🤣🤣🤣🤣

    20:30 05.09.2026

  • 18 Голям кеф

    11 1 Отговор
    Удряй, Вова,тия кръвожадни антисовеци!

    20:31 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Комунист

    11 3 Отговор
    Браво на руснаците ! Само така. Трябваше обаче да ударят когато краварите кацат...

    Коментиран от #28

    20:41 05.09.2026

  • 22 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛАМ ЗЕЛЕН ГУЩЕР":

    Какво да кажа загубих си времето ,че прочетох тая статия, обикновено като видя автора на чета,но сега пропуснах да видя автора...

    20:41 05.09.2026

  • 23 Хахахахаха

    8 2 Отговор
    Бягайте, глупаци“ : Радата призовава за подготовка за сурова зима.

    „Челенкиня“ Бобровска, председател на Комисията по национална сигурност на Радата, заяви, че властите трябва честно да предупредят обществеността за потенциални зимни проблеми.

    „На украинците трябва да се каже истината за зимата, а не да се хранят с обещания. Пригответе се, запасете се, бягайте, напуснете Киев, купете дърва за огрев“, каза тя.

    Ръннннн укри Ръннннн, вече филма няма да е форест гъмп, а ще главна роля с укрите

    20:43 05.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Срещата в Кремъл приключи.
    Нищо ново

    20:51 05.09.2026

  • 26 Хихихи

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Антирашист 4320":

    Миндже скрий се беКапут!

    20:51 05.09.2026

  • 27 хъхъ

    4 2 Отговор
    Нали Наркомански заяви преди два дни, че ще удря руски граждански полети? Сега реве, че Русия му ударила летищата.

    20:52 05.09.2026

  • 28 Хихихи

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Комунист":

    Че той нали воюва с НАТО! Ааааахахаха
    От 5 г... бомби всички западни държави които са дали оръжие на Киев?!? Ааааахахаха
    Даже когато бай Дончо психара му кофискува..32 танкера,..ги бомбеше със корабли, крилати и балистични ракети и подводници!!
    Ааааахахаха

    20:58 05.09.2026

  • 29 ........–

    1 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Русия удари летищата в Киев заради предстоящата американска визита! И ние спираме атаките за три дни

    Тъжен ю,дей,ски квич !

    21:12 05.09.2026

  • 30 Абе Зелник

    2 2 Отговор
    Кви летищата в Киев бре? То за тва ли тея измекяри дето ходят в Киев с влак пътуват? А? Па казвай ги по от рано тея неща, поне на урсулайките, че да не се мъчат с влака ..

    21:13 05.09.2026

  • 31 Значи после

    1 0 Отговор
    Уиткоф и Къшнър трябва с кола от Беларус да пътуват а? Добре е да го знаем . А може и в контейнер като Тръмп в Анкара знае ли човек кво ще решат тея маскари

    21:16 05.09.2026

  • 32 Чоко

    0 0 Отговор
    Току що Путин каза обратното на срещата с Утков и Кушнер, че спира обстрелванията и гараантира превоза им до Киев. Преговорите продължаават и в момента.

    21:16 05.09.2026

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