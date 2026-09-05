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Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА

5 Септември, 2026 21:17 652 3

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В заключителните минути Каталин Иту можеше да донесе трите точки на домакините

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Спартак 1918 (Варна) и ЦСКА завършиха 1:1 в двубой от осмия кръг на Първа лига. Двата гола паднаха през първото полувреме, а равенството сложи край на серията от пет последователни победи на ЦСКА, предава БТА. Гостите поведоха в 18-ата минута. Бруно Жордао изведе Анжело Мартино отляво в наказателното поле, а той намери с успореден на голлинията пас Йоанис Питас. Нападателят на ЦСКА бе точен от близка дистанция за 0:1. Спартак (Варна) обаче реагира бързо и стигна до изравнителен гол в 33-ата минута. Бубакар Ханне получи топката след комбинация с Жота Лопес и с диагонален удар преодоля Фьодор Лапоухов за 1:1.

Домакините имаха първата добра възможност в срещата още в осмата минута, когато Жота Лопес стреля от около 20 метра, но вратарят на ЦСКА се намеси. Преди това Стефано Сенси също беше тествал Пламен Илиев.

ЦСКА можеше отново да поведе непосредствено след почивката. В 47-ата минута Леандро Годой засече с глава центриране отдясно, но Илиев спаси, а при добавката Сенси не успя да намери очертанията на вратата.

В 50-ата минута Годой отбеляза гол, който не беше зачетен заради засада. Малко по-късно Сенси отново бе близо до попадение, но ударът му премина покрай вратата.

До края и двата отбора имаха възможности за победен гол. Джеймс Ето'о стреля неточно от воле след корнер, а в 76-ата минута Деян Лозев проби по десния фланг и центрира опасно към Анхел Гомес, чийто удар беше спасен от Лапоухов.

В заключителните минути Каталин Иту също можеше да донесе трите точки на домакините, но ударът му с глава след корнер премина над вратата.

Спартак (Варна) записа второ поредно равенство и вече има девет точки. ЦСКА прекъсна серията си от пет победи и остава със 17 точки, но има и мач по-малко.


България
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