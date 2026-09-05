Трагедията в Исперих: Какво знаем до момента?

Изключително тежък криминален инцидент разтърси Исперих в края на работната седмица В необитаема къща, собственост на техния дядо по бащина линия, бяха открити телата на две непълнолетни сестри и на 43-годишния им баща. Водещата версия, по която работи Окръжната прокуратура в Разград, е двойно убийство, последвано от самоубийство. Разследващите органи на МВР изключват намесата на външно лице, тъй като имотът е бил заключен отвътре, а ключът е намерен в дрехите на починалия мъж.

Жертвите и извършителят: Какво се знае за тях?

Жертвите: Двете убити момичета са сестри на 10 и 17 години . Децата са отишли при баща си за подготовка за предстоящата учебна година, тъй като родителите са живеели разделени.

Двете убити момичета са . Децата са отишли при баща си за подготовка за предстоящата учебна година, тъй като родителите са живеели разделени. Извършителят: Бащата е работил като таксиметров шофьор. През последното лято баща му е продал земеделски земи, за да му осигури средства за автомобил, който е открит на мястото с ключове на контакта. Близки и разследващи споделят, че мъжът е бил в тежка депресия през изминалите седмици.

Хронология на събитията и откриването на телата

Вторник следобед (1 септември): Това е моментът, в който тримата са видени за последно живи. Според заключението на съдебния лекар, давността на смъртта е между две и три денонощия, което означава, че деянието вероятно е извършено в края на деня във вторник или в сряда.

Това е моментът, в който тримата са видени за последно живи. Според заключението на съдебния лекар, давността на смъртта е между две и три денонощия, което означава, че деянието вероятно е извършено в края на деня във вторник или в сряда. Петък вечер (4 септември), малко след 19:00 часа: Дядото на момичетата посещава имота и се натъква на жестоката гледка. Телата на децата са намерени в стая в къщата. При първоначалния оглед по тях не е имало следи от съпротива или фрактури, което насочва криминалистите към версията, че момичетата са били нападнати с нож, докато са спели. Бащата е намерен обесен в санитарна постройка в двора. Намерено е и оръжието на престъплението — нож.

Водещи версии и показания на свидетели

Представители на Окръжната прокуратура в Разград, цитирани от БНТ, посочват две основни направления за психологически натиск и мотив зад тежкото престъпление:

Семейни проблеми и раздяла: Преди около два месеца майката на децата е напуснала мъжа. Роднини по майчина линия споделят пред медиите, че в семейството е имало прояви на домашно насилие и агресия в миналото.

Преди около два месеца майката на децата е напуснала мъжа. Роднини по майчина линия споделят пред медиите, че в семейството е имало прояви на домашно насилие и агресия в миналото. Финансови затруднения и хазартни зависимости: Разследващите проверяват сериозни съмнения, че мъжът е имал натрупани огромни парични дългове към игрална зала (казино) в град Исперих.

Правна квалификация на престъплението и съдебни действия

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров потвърди пред медиите, че по случая незабавно е започнато досъдебно производство за тежко умишлено престъпление по чл. 116 от Наказателния кодекс на Република България – квалифициран състав за убийство на повече от едно лице и на малолетни/непълнолетни лица, извършено от родител. Поради последвалото самоубийство на извършителя, след приключване на всички процесуално-следствени действия наказателното производство се очаква да бъде прекратено, но дотогава ще се извърши детайлно събиране на доказателства. Назначени са комплексни съдебномедицински и посмъртни психиатрични експертизи, които да изяснят пълната картина на жестокото деяние.

Реакция на местната власт в Исперих

Трагедията предизвика шок и вълна от съпричастност сред местната общност в Лудогорието. От Община Исперих изразиха дълбоки съболезнования към опечаленото семейство и майката на децата. Кметството и местните социални служби обявиха готовност да осигурят незабавна психологическа подкрепа за съучениците и учителите на двете момичета, които е трябвало да се завърнат на училище в средата на месеца. Обмисля се и обявяването на ден на траур в общината в деня на погребението на децата.

Случаят остава под прекия надзор и ръководство на Окръжна прокуратура – Разград.