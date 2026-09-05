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Трагедията в Исперих: Какво знаем до момента?

Трагедията в Исперих: Какво знаем до момента?

5 Септември, 2026 04:30, обновена 5 Септември, 2026 04:36 1 868 14

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Разследват двойно убийство на две непълнолетни сестри и самоубийство на баща им в лудогорския град

Трагедията в Исперих: Какво знаем до момента? - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изключително тежък криминален инцидент разтърси Исперих в края на работната седмица В необитаема къща, собственост на техния дядо по бащина линия, бяха открити телата на две непълнолетни сестри и на 43-годишния им баща. Водещата версия, по която работи Окръжната прокуратура в Разград, е двойно убийство, последвано от самоубийство. Разследващите органи на МВР изключват намесата на външно лице, тъй като имотът е бил заключен отвътре, а ключът е намерен в дрехите на починалия мъж.

Жертвите и извършителят: Какво се знае за тях?

  • Жертвите: Двете убити момичета са сестри на 10 и 17 години. Децата са отишли при баща си за подготовка за предстоящата учебна година, тъй като родителите са живеели разделени.
  • Извършителят: Бащата е работил като таксиметров шофьор. През последното лято баща му е продал земеделски земи, за да му осигури средства за автомобил, който е открит на мястото с ключове на контакта. Близки и разследващи споделят, че мъжът е бил в тежка депресия през изминалите седмици.

Хронология на събитията и откриването на телата

  • Вторник следобед (1 септември): Това е моментът, в който тримата са видени за последно живи. Според заключението на съдебния лекар, давността на смъртта е между две и три денонощия, което означава, че деянието вероятно е извършено в края на деня във вторник или в сряда.
  • Петък вечер (4 септември), малко след 19:00 часа: Дядото на момичетата посещава имота и се натъква на жестоката гледка. Телата на децата са намерени в стая в къщата. При първоначалния оглед по тях не е имало следи от съпротива или фрактури, което насочва криминалистите към версията, че момичетата са били нападнати с нож, докато са спели. Бащата е намерен обесен в санитарна постройка в двора. Намерено е и оръжието на престъплението — нож.

Водещи версии и показания на свидетели

Представители на Окръжната прокуратура в Разград, цитирани от БНТ, посочват две основни направления за психологически натиск и мотив зад тежкото престъпление:

  • Семейни проблеми и раздяла: Преди около два месеца майката на децата е напуснала мъжа. Роднини по майчина линия споделят пред медиите, че в семейството е имало прояви на домашно насилие и агресия в миналото.
  • Финансови затруднения и хазартни зависимости: Разследващите проверяват сериозни съмнения, че мъжът е имал натрупани огромни парични дългове към игрална зала (казино) в град Исперих.

Правна квалификация на престъплението и съдебни действия

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров потвърди пред медиите, че по случая незабавно е започнато досъдебно производство за тежко умишлено престъпление по чл. 116 от Наказателния кодекс на Република България – квалифициран състав за убийство на повече от едно лице и на малолетни/непълнолетни лица, извършено от родител. Поради последвалото самоубийство на извършителя, след приключване на всички процесуално-следствени действия наказателното производство се очаква да бъде прекратено, но дотогава ще се извърши детайлно събиране на доказателства. Назначени са комплексни съдебномедицински и посмъртни психиатрични експертизи, които да изяснят пълната картина на жестокото деяние.

Реакция на местната власт в Исперих

Трагедията предизвика шок и вълна от съпричастност сред местната общност в Лудогорието. От Община Исперих изразиха дълбоки съболезнования към опечаленото семейство и майката на децата. Кметството и местните социални служби обявиха готовност да осигурят незабавна психологическа подкрепа за съучениците и учителите на двете момичета, които е трябвало да се завърнат на училище в средата на месеца. Обмисля се и обявяването на ден на траур в общината в деня на погребението на децата.

Случаят остава под прекия надзор и ръководство на Окръжна прокуратура – Разград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    30 0 Отговор
    Чудя се защо в територията не се забрани хазартът. Толкова семейства и съдби са разрушени, а хазартната зависимост е направо тежко заболяване. На всичкото отгоре им бяха осигурили и разни данъчни привилегии от вл. Горанов и Менда Стоянова.

    Коментиран от #6, #8, #14

    05:05 05.09.2026

  • 2 Гражданин.

    24 8 Отговор
    Тотална забрана на хазарта в всичките й форми.

    Коментиран от #9, #11

    05:08 05.09.2026

  • 3 Исперих

    14 5 Отговор
    500 цигани
    2000 турци
    4000 българи

    2 джамии
    1 църква

    Кмет от ДПС

    Робско племе

    Коментиран от #7

    05:08 05.09.2026

  • 4 Пази боже

    11 1 Отговор
    На никой не пожелавам да превърти така.
    Може да е проумял какви ги е свършил с хазарта и да не е видял изход

    05:33 05.09.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 8 Отговор
    Ромска трагедия? 🦧🦍🦧

    Коментиран от #10

    05:35 05.09.2026

  • 6 СПРАВЕДЛИВ

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Всичко, от което се печели, е разрешено, независимо до какви последствия води - алкохол, цигари, наркотици, хазарт, проституция. Няма ги Крумовите закони.

    05:44 05.09.2026

  • 7 кой те излъга

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Исперих":

    че има българи в исперих???

    05:50 05.09.2026

  • 8 я провери

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    в коя държава от ессср е забранен хазарта и си помисли как я виждаш тази работа??? все едно да кажеш че боко и шиши ще влезат в затвора просто няма как да стане такова чудо не си в “лошия”период преди 89-та сега си в демократичния рай

    05:53 05.09.2026

  • 9 Лопата Орешник

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин.":

    Тотална? Ти си голям тоталитарист бе! Я провери колко хиляди млади българи работят в сферата! Ти кво искаш, да останат и те без пари и да четем за още стотици такива случаи ли? И защо ще лишаваш икономиката от приходите на десетките хиляди чужденци?! Ако ще се забранява, нека е забранено за българските! И нека се забрани и алкохолът ако ще е така! Знаеш ли колко престъпления под въздействието на алкохол се извършват?! Даже според мен и в момента ти си пиян, щом пишеш такива тотални глупости, тоталитарист! Мир на душата на жертвите!!

    05:53 05.09.2026

  • 10 Мара Коткова 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Съмнявам се...може би конякска или бърбънска🤔...

    05:59 05.09.2026

  • 11 Жертва на делегираните бюджети?

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин.":

    Съществителното "хазарт" е от мъжки род, така че трябва да се забрани ВЪВ всичките МУ форми.

    06:02 05.09.2026

  • 12 9338

    4 0 Отговор
    Ако си решил да се самоубиваш защо трябва да убиваш и децата си. Сигурно мисли че така ги избавя да не му плащат дълговете

    06:07 05.09.2026

  • 13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    7 0 Отговор
    знаеме че не са българи и туй ни стига

    06:29 05.09.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Случвало ли ви се е да пътувате из България? Ако ви се случи, поставете си за цел да гледате билбордовете покрай пътя и рекламите в градовете. Вероятно ще ви направи впечатление, че рекламите на казина и хазарт са на 90% от всички билбордове.
    Не гледам телевизия повече от 20 години, но предполагам, че и там положението с рекламите подобно. Вероятно там са така 33%-казина, 33%-лекарства, 33%-реклами н а фермата/черешката или вдовеца.

    06:50 05.09.2026