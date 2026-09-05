От "Института за изследване на войната" (ISW) коментират, че руски източници твърдят без доказателства, че руските сили са обкръжили 2000 украински войници североизточно от град Харков.

Руското Министерство на отбраната (МО) заяви на 3 септември, че елементи от руската Северна групировка на войските (ГСВ) са превзели Василевка, Благодатне и Довжанка (всички североизточно от град Харков).

Руската Северна ГСВ допълнително заяви на 3 септември, че са превзели Слизневе (североизточно от град Харков).

Украинският 16-ти армейски корпус опроверга руските твърдения като желание за отклоняване на общественото внимание от вътрешни проблеми. От там припомниха бензиновата криза в Русия, украинските удари срещу руски петролни рафинерии и складове и предстоящите избори за Държавната дума.

Руски високопоставени служители, сред които президентът Владимир Путин и Министерство на отбраната непрекъснато правят преувеличени твърдения, част от систематичните усилия в когнитивната война.

Путин наскоро заяви, че руската Западна армия е обградила 13 украински батальона с общо около 5000 военнослужещи на източния бряг на язовир Оскил близо до Писки-Радкивски (южно от Борова и на около 16 километра от фронтовата линия) на 2 септември.

Руските сили се опитаха да убият с удар с дрон тип "Геран" ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Александър Поклад. На 4 септември те нанесоха удар срещу централата на СБУ в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че мишена е бил именно Поклад.

Съветникът на украинския президент по отбранителни технологии Сергий "Светкавицата" Бескрестнов заяви, че руските сили вероятно са поддържали връзка с дрона чрез устройство, което руски агент е активирал в радиус от пет километра от централата на СБУ по време на удара.

Руските сили по подобен начин са се опитали да убият Бескрестнов на 20 април 2026 г.

Той заяви, че руските сили дават приоритет на производството на дронове "Геран-4", които могат да достигнат скорост до 550 километра в час - значително по-бързо от дроновете "Геран-3". Това усложнява украинските усилия за прехващане.

Поведението на Кремъл показва нежеланието на Русия да гарантира безопасността на американската делегация по време на предстоящото им посещение в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 4 септември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър ще посетят Украйна на 6 септември след посещение в Русия.

Това се случва, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Уиткоф и Къшнър са потвърдили възможността за посещение в Украйна.

ТАСС потвърди предстоящите посещения на американската делегация в Русия и Украйна.

Според източници, близки до администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, Уиткоф и Къшнър имат опасения за безопасността си по време на пътуването си до Украйна.

Украйна спря ударите си с голям обсег срещу Московска област по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва-Сити на 26 август.

За момента Путин не е дал никакви индикации, че Русия ще прекрати ударите си срещу Украйна по време на посещението на Уиткоф и Къшнър в Украйна.

Очевидното нежелание на Путин да гарантира безопасността на американската делегация в Украйна показва нежеланието на Кремъл да приеме Съединените щати като посредник в мирните преговори. То подчертава и опитите за принуда да преговарят единствено с Русия, заключават от ISW.