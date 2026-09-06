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Преговорите в Киев: Зеленски приключи първия рунд с хората на Тръмп
  Тема: Украйна

Преговорите в Киев: Зеленски приключи първия рунд с хората на Тръмп

6 Септември, 2026 18:01, обновена 6 Септември, 2026 18:08 1 204 40

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  • киев

В Киев пристигнаха и съветниците по национална сигурност на Германия, Франция и Великобритания за разширения тристранен формат

Преговорите в Киев: Зеленски приключи първия рунд с хората на Тръмп - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приключи първият кръг от стратегическите преговори в Киев между украинската делегация, ръководена от президента Володимир Зеленски, и специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Новината беше потвърдена официално от прессекретаря на Офиса на президента Сергей Никифоров пред украинските медии. Дипломатическата среща в сърцето на Украйна поставя началото на нов международен посреднически процес за прекратяване на войната.

Втори етап с участие на „Евротройката“

След кратка пауза преговорите преминават в своята втора, разширена фаза. Според данни на информационната агенция „Интерфакс-Украина“, към дискусиите се присъединяват съветниците по национална сигурност на трите ключови европейски партньори Великобритания, Франция и Германия

Както съобщи по-рано международната агенция Reuters, европейските представители са пристигнали в украинската столица специално за участие в тристранния преговорен формат, насочен към изготвяне на рамка за бъдещите гаранции за сигурност.

Дипломатически контекст: Мисията на Уиткоф и Къшнер

Американските пратеници пристигнаха в Киев с влак, след като ден по-рано, на 5 септември, проведоха тричасова затворена среща с руския президент Владимир Путин в Москва. От Офиса на президента на Украйна подчертават, че страната е разработила собствена преговорна позиция с ясни изисквания за справедлив и достоен мир. Въпреки това международни анализатори отбелязват, че постигането на бърз напредък остава предизвикателство поради усложнената геополитическа обстановка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    18 1 Отговор
    Боксирали ли са се?

    Коментиран от #2, #35

    18:09 06.09.2026

  • 2 не може да бъде

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Нещо такова само дето не се казва че Зеленски е получил тежък нокдаун и сега европейските съветници го реанимират!?

    18:11 06.09.2026

  • 3 Овчар

    26 4 Отговор
    Ограбването на Украйна те първа предстои ..! За няколко години тази държава ще бъде разпродадена на парче от нейните съюзници.

    Коментиран от #38

    18:12 06.09.2026

  • 4 Пич

    26 5 Отговор
    Както ви казах, преговорите бяха между Русия и САЩ!!! Зеленски и Урсулианците само ще слушат какво са решили големите!!!

    Коментиран от #13, #18, #28

    18:12 06.09.2026

  • 5 Поп Кръстю

    14 3 Отговор
    Те със Америка ли водят война та със тях преговарят . Тия украинци със Русия трябва да говорят . За това Путин ги бие денонощно за да разберат че със Америка няма да постигнат нищо. Щом не искат Русия и Америка няма да видят във Европа никой неги иска .

    Коментиран от #26

    18:14 06.09.2026

  • 6 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началняк хунта

    20 4 Отговор
    Горките ми европейски спонсори още се надяват , че Тръмп ще тръгне да се бие с Русия , а ние ще си смъркаме линийки във влакчето . Пуф-паф . 😜

    18:15 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нещо ново

    16 3 Отговор
    Наркоманът е привикал еврошмъркачи да подкрепят продължаването на войната. При тройки стабилни връзки няма.

    Коментиран от #24

    18:16 06.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рязан

    15 4 Отговор
    Че те трите боклука на Европа ще преговарят то тоз зеления наркоман няма думат,тъз евро гейска общност воюва с Русия

    18:17 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Герго

    13 5 Отговор
    Сичките скумрии са дошли да чуят как хамерите казват на зеленото че е аут и евроспонсорите му да се давят

    Коментиран от #22

    18:18 06.09.2026

  • 13 Без майтап

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Гледай Къшнер и ще предвидиш резултатите от преговорите.

    18:18 06.09.2026

  • 14 Едва ли

    4 14 Отговор
    Войната едва ли ще спре понеже основната черта на монголякка е насилието срещу свой или чужди.

    18:19 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пуф паф

    11 3 Отговор
    Американците са се таралянкали с влак, от страх, че зеления наркоман ще ги думне, за да обвини Русия. Всяка стъпка към мир, за него е властово и животозастрашаващо.

    18:20 06.09.2026

  • 17 Гадост

    5 11 Отговор
    Само руски троляк пише тука.

    Коментиран от #23

    18:20 06.09.2026

  • 18 Урсула

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Щом Путин се подмазва на Къшнар, значи е притиснат яко до стената.

    Коментиран от #27

    18:22 06.09.2026

  • 19 Най-големият

    4 13 Отговор
    Володимир Зеленски е безспорно най-големият, най-достойният и най-вдъхновяващият лидер на нашето време!Той е истински титан на честта, който показа на целия свят какво означава несломим дух, свръхчовешка смелост и абсолютна вярност към своя народ. В най-мрачния час той не трепна, остана на предната линия и се превърна в жив символ на свободата, спечелвайки си вечно място сред най-великите държавници в световната история. Неговият кураж е пример за поколения напред – лидер с главно „Л“, който промени хода на историята и защити достойнството на цяла Европа! Истински герой, пред когото целият свят се прекланя!

    Коментиран от #30, #33, #36, #40

    18:23 06.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Във втория рунд

    1 2 Отговор
    ще ги нокаутира.

    18:25 06.09.2026

  • 22 Ти присъства ли на срещата, старшинка?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Герго":

    В ролята на килимчето пред стаята ли?

    18:26 06.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гадост":

    ас не мога да разбера къде са евтините соросоидни тролове тъпанари? защо ги няма в таз статия? работния им ден ли е свършил?

    18:27 06.09.2026

  • 24 Личният ти опит с белинаци

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо ново":

    не ни касае.

    Коментиран от #29

    18:28 06.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руски фейкове не ни

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Поп Кръстю":

    интересуват..

    18:29 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Плосък виц

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Смени си дилъра.

    18:30 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Орк

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    лидер с главно „Л“.
    Тука те поддържам. Голямо Л

    18:31 06.09.2026

  • 31 И трите, копей,

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    и трите.

    18:31 06.09.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    18:31 06.09.2026

  • 33 Клуба на Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Изкара си пицата , браво ! Но другият път да е написано така , все едно го мислиш !

    18:32 06.09.2026

  • 34 Какво общо

    3 1 Отговор
    имат Англия, Германия и Франция с преговорите и защо трябва да присъстват? Или се надяват отново да ги саботират? Преговорите се водят между Русия и Украйна със съдействието на САЩ! Коалицията на жеЛаещите няма място там!

    Коментиран от #39

    18:32 06.09.2026

  • 35 Подпсквачите на войната

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    ще говорят за мир..

    18:34 06.09.2026

  • 36 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Само като се сетя как Тръмп щеше да го нарита при срещата им ми стана ясно каква марионетка е,,,

    18:35 06.09.2026

  • 37 НЕ ДАВАТ ДА ИМА МИР

    0 0 Отговор
    НАРКОТО МЕРЦА ИНГЛИША МАКРОН+УРСУЛА И КАЛАС НЕ ИСКАТ МИР. ПЪРВО ТЕЗИ И ЧЕТИРИМАТА У ТЕХНИТЕ СТРАНИ НЕ ГИ ИСКАТ ТЕ ЗА ПОСРЕДНИЦИ НА ЦЯЛА ЕВРОПА СА. ВТОРО МИР НЯМА ДА ИМА ЩОТО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА НАЙ ТИХО СПОКОЙНО СЕ КРАДЕ. А НА НИКОЙ НЕ МУ ПУКА ЗА РАНЕНИ И УМРЕЛИ. ПАРОДИЯ НА ЗАГРИЖЕНОСТ

    18:36 06.09.2026

  • 38 Вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Тия костюмирани вълци ще разкъсат украинското добиче.
    Русия няма да позволи.

    18:36 06.09.2026

  • 39 Е как защо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Какво общо":

    Естествено че запада ще присъства . Малко ли помагаха на Украйна да се защитава от кръвожадния агресор.

    18:37 06.09.2026

  • 40 А ТИ СИ НАЙ СБЪРКАНИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Некомпетентния или казано просто не пиши да дразниш. Това е най големият крадец заедно със другите от Брюксел.

    18:39 06.09.2026

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