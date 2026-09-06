Преговорите в Киев: Зеленски приключи първия рунд с хората на Тръмп

Приключи първият кръг от стратегическите преговори в Киев между украинската делегация, ръководена от президента Володимир Зеленски, и специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Новината беше потвърдена официално от прессекретаря на Офиса на президента Сергей Никифоров пред украинските медии. Дипломатическата среща в сърцето на Украйна поставя началото на нов международен посреднически процес за прекратяване на войната.
Втори етап с участие на „Евротройката“
След кратка пауза преговорите преминават в своята втора, разширена фаза. Според данни на информационната агенция „Интерфакс-Украина“, към дискусиите се присъединяват съветниците по национална сигурност на трите ключови европейски партньори Великобритания, Франция и Германия
Както съобщи по-рано международната агенция Reuters, европейските представители са пристигнали в украинската столица специално за участие в тристранния преговорен формат, насочен към изготвяне на рамка за бъдещите гаранции за сигурност.
Дипломатически контекст: Мисията на Уиткоф и Къшнер
Американските пратеници пристигнаха в Киев с влак, след като ден по-рано, на 5 септември, проведоха тричасова затворена среща с руския президент Владимир Путин в Москва. От Офиса на президента на Украйна подчертават, че страната е разработила собствена преговорна позиция с ясни изисквания за справедлив и достоен мир. Въпреки това международни анализатори отбелязват, че постигането на бърз напредък остава предизвикателство поради усложнената геополитическа обстановка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
Коментиран от #2, #35
18:09 06.09.2026
2 не може да бъде
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":Нещо такова само дето не се казва че Зеленски е получил тежък нокдаун и сега европейските съветници го реанимират!?
18:11 06.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #38
18:12 06.09.2026
4 Пич
Коментиран от #13, #18, #28
18:12 06.09.2026
5 Поп Кръстю
Коментиран от #26
18:14 06.09.2026
6 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началняк хунта
18:15 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нещо ново
Коментиран от #24
18:16 06.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рязан
18:17 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Герго
Коментиран от #22
18:18 06.09.2026
13 Без майтап
До коментар #4 от "Пич":Гледай Къшнер и ще предвидиш резултатите от преговорите.
18:18 06.09.2026
14 Едва ли
18:19 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пуф паф
18:20 06.09.2026
17 Гадост
Коментиран от #23
18:20 06.09.2026
18 Урсула
До коментар #4 от "Пич":Щом Путин се подмазва на Къшнар, значи е притиснат яко до стената.
Коментиран от #27
18:22 06.09.2026
19 Най-големият
Коментиран от #30, #33, #36, #40
18:23 06.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Във втория рунд
18:25 06.09.2026
22 Ти присъства ли на срещата, старшинка?
До коментар #12 от "Герго":В ролята на килимчето пред стаята ли?
18:26 06.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Гадост":ас не мога да разбера къде са евтините соросоидни тролове тъпанари? защо ги няма в таз статия? работния им ден ли е свършил?
18:27 06.09.2026
24 Личният ти опит с белинаци
До коментар #8 от "Нещо ново":не ни касае.
Коментиран от #29
18:28 06.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Руски фейкове не ни
До коментар #5 от "Поп Кръстю":интересуват..
18:29 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Плосък виц
До коментар #4 от "Пич":Смени си дилъра.
18:30 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Орк
До коментар #19 от "Най-големият":лидер с главно „Л“.
Тука те поддържам. Голямо Л
18:31 06.09.2026
31 И трите, копей,
До коментар #27 от "Пич":и трите.
18:31 06.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
18:31 06.09.2026
33 Клуба на Соломон
До коментар #19 от "Най-големият":Изкара си пицата , браво ! Но другият път да е написано така , все едно го мислиш !
18:32 06.09.2026
34 Какво общо
Коментиран от #39
18:32 06.09.2026
35 Подпсквачите на войната
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":ще говорят за мир..
18:34 06.09.2026
36 ТИР
До коментар #19 от "Най-големият":Само като се сетя как Тръмп щеше да го нарита при срещата им ми стана ясно каква марионетка е,,,
18:35 06.09.2026
37 НЕ ДАВАТ ДА ИМА МИР
18:36 06.09.2026
38 Вярно
До коментар #3 от "Овчар":Тия костюмирани вълци ще разкъсат украинското добиче.
Русия няма да позволи.
18:36 06.09.2026
39 Е как защо
До коментар #34 от "Какво общо":Естествено че запада ще присъства . Малко ли помагаха на Украйна да се защитава от кръвожадния агресор.
18:37 06.09.2026
40 А ТИ СИ НАЙ СБЪРКАНИЯ
До коментар #19 от "Най-големият":Некомпетентния или казано просто не пиши да дразниш. Това е най големият крадец заедно със другите от Брюксел.
18:39 06.09.2026