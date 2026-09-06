Преговорите в Киев: Зеленски приключи първия рунд с хората на Тръмп

Приключи първият кръг от стратегическите преговори в Киев между украинската делегация, ръководена от президента Володимир Зеленски, и специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Новината беше потвърдена официално от прессекретаря на Офиса на президента Сергей Никифоров пред украинските медии. Дипломатическата среща в сърцето на Украйна поставя началото на нов международен посреднически процес за прекратяване на войната.

Втори етап с участие на „Евротройката“

След кратка пауза преговорите преминават в своята втора, разширена фаза. Според данни на информационната агенция „Интерфакс-Украина“, към дискусиите се присъединяват съветниците по национална сигурност на трите ключови европейски партньори Великобритания, Франция и Германия

Както съобщи по-рано международната агенция Reuters, европейските представители са пристигнали в украинската столица специално за участие в тристранния преговорен формат, насочен към изготвяне на рамка за бъдещите гаранции за сигурност.

Дипломатически контекст: Мисията на Уиткоф и Къшнер

Американските пратеници пристигнаха в Киев с влак, след като ден по-рано, на 5 септември, проведоха тричасова затворена среща с руския президент Владимир Путин в Москва. От Офиса на президента на Украйна подчертават, че страната е разработила собствена преговорна позиция с ясни изисквания за справедлив и достоен мир. Въпреки това международни анализатори отбелязват, че постигането на бърз напредък остава предизвикателство поради усложнената геополитическа обстановка.