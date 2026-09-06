Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на световната футболна централа. Това съобщиха от организацията, след като през последните месеци швейцарецът срещна сериозна съпротива от няколко от водещите футболни конфедерации, предава БТА. 56-годишният Инфантино вече е дал индикации, че възнамерява да се бори за нов мандат на изборите през 2027 година. Сега от ФИФА официално потвърдиха намерението му.

„Президентът на ФИФА съобщи през април, че ще се кандидатира повторно през 2027 година. Разбира се, нищо не се е променило. Г-н Инфантино ще участва в изборите“, се казва в официално изявление на футболната централа.

Новината идва на фона на сериозно напрежение около управлението на Инфантино. Част от футболните ръководители се противопоставиха на план за продажба на дял от турнирите, организирани под егидата на ФИФА, на частни инвеститори. Именно този проект предизвика остра реакция от страна на няколко конфедерации. През юли Инфантино беше призован да подаде оставка от УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ.

Въпреки това президентът на ФИФА успя да запази подкрепата на Африканската футболна конфедерация (АФКОН) и южноамериканската КОНМЕБОЛ. Тяхната подкрепа остава важна за позициите на Инфантино в навечерието на предстоящите избори.

Самият швейцарец не пожела да коментира бъдещето си при последната си публична поява. Вчера той присъства на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице, Полша, но отказа да даде отговор на въпросите, свързани с евентуалното му кандидатиране. По-късно ФИФА официално потвърди, че намеренията му не са се променили.

Инфантино застана начело на ФИФА през 2016 година, след като наследи на поста Сеп Блатер. Оттогава швейцарецът е преизбиран на президентската позиция и превърна разширяването на световните футболни турнири и увеличаването на приходите на организацията в едни от основните си приоритети.

Предстоящата кандидатура обаче може да бъде изправена пред по-сериозно политическо противопоставяне заради разногласията с част от конфедерациите. Изборите през 2027 година ще покажат дали Инфантино ще успее да запази позицията си въпреки нарастващата опозиция.