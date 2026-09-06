Турция се надява първата ѝ АЕЦ да заработи до края на годината

Турция се надява да започне експлоатацията на първата си атомна електроцентрала преди края на годината. Това заяви министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Алпарслан Байрактар.

"В момента се намираме във фазата на изпитване на първия реактор. Искаме да приключим тестовете стъпка по стъпка и да въведем първия реактор в експлоатация до края на 2026 г. Целта ни е да започнем да произвеждаме електроенергия до края на 2026 г.", посочи той пред вестник "Сабах". "Работата продължава и по останалите реактори. Имаме план да изградим център за данни заедно с третия и четвъртия реактор. Работим по това", добави той.

След като Турция подписа споразумение с руската държавна корпорация "Росатом" през 2010 г., строителството на АЕЦ "Аккую" започна през 2017 г., като целта е при пълното ѝ въвеждане в експлоатация да осигурява 10% от електроенергията на страната.

Байрактар добави, че Русия проявява интерес към участие и в други ядрени проекти в Турция.