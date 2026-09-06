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Турция се надява първата ѝ АЕЦ да заработи до края на годината

Турция се надява първата ѝ АЕЦ да заработи до края на годината

6 Септември, 2026 17:05 758 41

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • росатом-
  • алпарслан байрактар

След като Турция подписа споразумение с руската държавна корпорация "Росатом" през 2010 г., строителството на АЕЦ "Аккую" започна през 2017 г., като целта е при пълното ѝ въвеждане в експлоатация да осигурява 10% от електроенергията на страната

Турция се надява първата ѝ АЕЦ да заработи до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция се надява да започне експлоатацията на първата си атомна електроцентрала преди края на годината. Това заяви министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Алпарслан Байрактар.

"В момента се намираме във фазата на изпитване на първия реактор. Искаме да приключим тестовете стъпка по стъпка и да въведем първия реактор в експлоатация до края на 2026 г. Целта ни е да започнем да произвеждаме електроенергия до края на 2026 г.", посочи той пред вестник "Сабах". "Работата продължава и по останалите реактори. Имаме план да изградим център за данни заедно с третия и четвъртия реактор. Работим по това", добави той.

След като Турция подписа споразумение с руската държавна корпорация "Росатом" през 2010 г., строителството на АЕЦ "Аккую" започна през 2017 г., като целта е при пълното ѝ въвеждане в експлоатация да осигурява 10% от електроенергията на страната.

Байрактар добави, че Русия проявява интерес към участие и в други ядрени проекти в Турция.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи турският Росатом става

    6 12 Отговор
    легитимна военна цел?
    Ужас!

    Коментиран от #36

    17:07 06.09.2026

  • 2 Пустиня(к)

    10 3 Отговор
    Да наминат и къде назе, кат са повлекли крак, викам.

    Коментиран от #5

    17:08 06.09.2026

  • 3 Я па тея!

    2 16 Отговор
    Само п.рдялникът на Путин произвежда двойно повече.

    17:08 06.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар

    10 7 Отговор
    А Муньо с феса ще затвори АЕЦ Козлодуй.

    Коментиран от #6, #9

    17:09 06.09.2026

  • 5 Не са питали кюрдите

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Няма как да стане.

    17:09 06.09.2026

  • 6 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":

    Няма, муци, не бой се от собствените си фейкове.

    17:10 06.09.2026

  • 7 Надай се

    0 0 Отговор
    снахо....

    17:11 06.09.2026

  • 8 2022

    1 0 Отговор
    каква лента рязаха с Путин?

    17:12 06.09.2026

  • 9 дедо ви

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":

    бат Бойко и Куневица са специалисти по затварянето.

    17:14 06.09.2026

  • 10 Рано е

    5 2 Отговор
    само 8 години се строи !Не е минал етапа,Гьол !

    17:14 06.09.2026

  • 11 Спецназ

    7 3 Отговор
    Поне тия да не ни висят на врата за ток, че

    имаме Украйна да снабдяваме за безпари,
    нали сме много напред с парите та те така...

    Коментиран от #15

    17:14 06.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    А ние имахме 6 блока ,сега се надяваме да ни затворят и останалите ,имахме много работи хора индустрия земеделие здравеопазване армия мъже жени нямахме външен дълг ,оттогава насам си имаме политици целуваши части от тялото на равина от всички партии свръх богати и малоумни модерни роби над 40 милиарда външен дълг ,имаме си банани и най важното гадаем на първа среща и се молим да излезе поне ,,,, жена

    17:14 06.09.2026

  • 13 Надеждата

    8 0 Отговор
    умира последна и е безплатна!

    17:15 06.09.2026

  • 14 О, Морес

    10 2 Отговор
    Аз се надявам атомна централа в Козлодуй на "Уестиг Хауз" Никога да не заработи ! Че ако има ,и нивото на река Дунав в сантиметри някога падне критично,както това лято ,може да стане страшно.

    17:16 06.09.2026

  • 15 Цяло лято

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Спецназ":

    Гърция изнася !

    17:17 06.09.2026

  • 16 Путин

    1 11 Отговор
    защо 5 години не може да пусне Запорожие?

    Коментиран от #22

    17:18 06.09.2026

  • 17 Пич, обичащ жезъла на генерал

    7 1 Отговор
    Муньо и БКП мафията ще ни върнат в каменната ера.

    17:19 06.09.2026

  • 18 Нещо

    1 1 Отговор
    ми напомня Бузлуджа!

    17:19 06.09.2026

  • 19 Също

    0 3 Отговор
    като С400....

    17:20 06.09.2026

  • 20 койдазнай

    7 2 Отговор
    Договорът за строежа е от 2010-та година, началото на строителството 2015-та година.
    Собственик на електроцентралата е Росатом. Така че, това са реалните срокове за изграждането на АЕЦ, ако няма някакви проблеми.

    Коментиран от #25

    17:23 06.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    Щото Си прздддд

    17:24 06.09.2026

  • 23 Колко

    2 1 Отговор
    вода изтеченот 2010 !

    17:24 06.09.2026

  • 24 Първо

    2 3 Отговор
    Мъск,ще кацне на Марс !

    17:25 06.09.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "койдазнай":

    Такива са сроковете на Росатом в независими държави. В наведените, просто Ги спират.И разглобяаат. Справка- Прибалтика, България.

    Коментиран от #33

    17:25 06.09.2026

  • 26 Защо

    3 5 Отговор
    в Крим няма ток ?

    Коментиран от #31

    17:27 06.09.2026

  • 27 Дано наше

    2 2 Отговор
    Дано нашите шматки инвестират във повече батерии че иначе ни е спукана работата

    17:29 06.09.2026

  • 28 Натовска

    2 2 Отговор
    Турция,източва руски ресурси!

    17:30 06.09.2026

  • 29 Идващата суша

    0 3 Отговор
    ще спре всички атомни!

    17:32 06.09.2026

  • 30 Иван

    1 5 Отговор
    Ако Туркието обърка стъпките, може да бъде пребито и тази АЕЦ да се окаже в пределите на България.

    17:34 06.09.2026

  • 31 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Защо":

    Защото сатанинската Синагога е във възхода си.

    17:36 06.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    17:36 06.09.2026

  • 34 Оди у Въш.кар.истан

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Свобода да видиш.

    17:37 06.09.2026

  • 35 Троян

    2 0 Отговор
    Боко каза че Белене бил един гьол. Магистралите със които се хвалеше постоянно са заприличали на междуселски път. Сега ще купуваме ток от Турците на които някога продавахме.

    17:50 06.09.2026

  • 36 Хак да им е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Значи турският Росатом става":

    Наш Трайчо, кнеъ на район в Дофия, каза преди 10 г, че няма да имаме нужда от АЕЦ Белене, щото не потребяваме много ток..

    Коментиран от #38

    17:54 06.09.2026

  • 37 да живей туризма

    1 0 Отговор
    До Резово ще е най-голямата им.

    18:02 06.09.2026

  • 38 О, Морес

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хак да им е":

    Цитираните от вас "Боко" и "Трайчо" са абсолютно Некомпетентни в областта на енергетиката ! Те не " казаха".Беше им наредено да "кажат".И те послушно изпълниха заповедта.

    18:04 06.09.2026

  • 39 Цвете

    1 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ ЗАРАБОТИ И С ПАРИТЕ ЗА " БОТАШ " В КОЙТО НИ НАБУТА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА. КОЛКО МИЛИАРДА ЕВРО ОСТАВАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ? ИМА И ЕДНИ 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?????? КОЙ ЩЕ РАЗТУРИ СДЕЛКАТА СЕ ПИТА В ЗАДАЧАТА?

    18:33 06.09.2026

  • 40 Цвете

    1 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ ЗАРАБОТИ И С ПАРИТЕ ЗА " БОТАШ " В КОЙТО НИ НАБУТА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА. КОЛКО МИЛИАРДА ЕВРО ОСТАВАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ? ИМА И ЕДНИ 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?????? КОЙ ЩЕ РАЗТУРИ СДЕЛКАТА СЕ ПИТА В ЗАДАЧАТА?

    18:34 06.09.2026

  • 41 Цвете

    1 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ ЗАРАБОТИ И С ПАРИТЕ ЗА " БОТАШ " В КОЙТО НИ НАБУТА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА. КОЛКО МИЛИАРДА ЕВРО ОСТАВАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ? ИМА И ЕДНИ 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?????? КОЙ ЩЕ РАЗТУРИ СДЕЛКАТА СЕ ПИТА В ЗАДАЧАТА?

    18:36 06.09.2026

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