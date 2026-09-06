Турция се надява първата ѝ АЕЦ да заработи до края на годината

Турция се надява да започне експлоатацията на първата си атомна електроцентрала преди края на годината. Това заяви министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Алпарслан Байрактар.
"В момента се намираме във фазата на изпитване на първия реактор. Искаме да приключим тестовете стъпка по стъпка и да въведем първия реактор в експлоатация до края на 2026 г. Целта ни е да започнем да произвеждаме електроенергия до края на 2026 г.", посочи той пред вестник "Сабах". "Работата продължава и по останалите реактори. Имаме план да изградим център за данни заедно с третия и четвъртия реактор. Работим по това", добави той.
След като Турция подписа споразумение с руската държавна корпорация "Росатом" през 2010 г., строителството на АЕЦ "Аккую" започна през 2017 г., като целта е при пълното ѝ въвеждане в експлоатация да осигурява 10% от електроенергията на страната.
Байрактар добави, че Русия проявява интерес към участие и в други ядрени проекти в Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи турският Росатом става
Ужас!
Коментиран от #36
17:07 06.09.2026
2 Пустиня(к)
Коментиран от #5
17:08 06.09.2026
3 Я па тея!
17:08 06.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар
Коментиран от #6, #9
17:09 06.09.2026
5 Не са питали кюрдите
До коментар #2 от "Пустиня(к)":Няма как да стане.
17:09 06.09.2026
6 Пич
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":Няма, муци, не бой се от собствените си фейкове.
17:10 06.09.2026
7 Надай се
17:11 06.09.2026
8 2022
17:12 06.09.2026
9 дедо ви
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":бат Бойко и Куневица са специалисти по затварянето.
17:14 06.09.2026
10 Рано е
17:14 06.09.2026
11 Спецназ
имаме Украйна да снабдяваме за безпари,
нали сме много напред с парите та те така...
Коментиран от #15
17:14 06.09.2026
12 Kaлпазанин
17:14 06.09.2026
13 Надеждата
17:15 06.09.2026
14 О, Морес
17:16 06.09.2026
15 Цяло лято
До коментар #11 от "Спецназ":Гърция изнася !
17:17 06.09.2026
16 Путин
Коментиран от #22
17:18 06.09.2026
17 Пич, обичащ жезъла на генерал
17:19 06.09.2026
18 Нещо
17:19 06.09.2026
19 Също
17:20 06.09.2026
20 койдазнай
Собственик на електроцентралата е Росатом. Така че, това са реалните срокове за изграждането на АЕЦ, ако няма някакви проблеми.
Коментиран от #25
17:23 06.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Путин":Щото Си прздддд
17:24 06.09.2026
23 Колко
17:24 06.09.2026
24 Първо
17:25 06.09.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "койдазнай":Такива са сроковете на Росатом в независими държави. В наведените, просто Ги спират.И разглобяаат. Справка- Прибалтика, България.
Коментиран от #33
17:25 06.09.2026
26 Защо
Коментиран от #31
17:27 06.09.2026
27 Дано наше
17:29 06.09.2026
28 Натовска
17:30 06.09.2026
29 Идващата суша
17:32 06.09.2026
30 Иван
17:34 06.09.2026
31 Иван
До коментар #26 от "Защо":Защото сатанинската Синагога е във възхода си.
17:36 06.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гресирана ватенка
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
17:36 06.09.2026
34 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":Свобода да видиш.
17:37 06.09.2026
35 Троян
17:50 06.09.2026
36 Хак да им е
До коментар #1 от "Значи турският Росатом става":Наш Трайчо, кнеъ на район в Дофия, каза преди 10 г, че няма да имаме нужда от АЕЦ Белене, щото не потребяваме много ток..
Коментиран от #38
17:54 06.09.2026
37 да живей туризма
18:02 06.09.2026
38 О, Морес
До коментар #36 от "Хак да им е":Цитираните от вас "Боко" и "Трайчо" са абсолютно Некомпетентни в областта на енергетиката ! Те не " казаха".Беше им наредено да "кажат".И те послушно изпълниха заповедта.
18:04 06.09.2026
39 Цвете
18:33 06.09.2026
40 Цвете
18:34 06.09.2026
41 Цвете
18:36 06.09.2026