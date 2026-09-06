Володимир Зеленски преговаря с пратениците на Тръмп! Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев

Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници, съобщиха днес властите на двете страни, цитирани от ДПА, пише БТА.
Управителят на украинската Запорожка област Иван Федоров съобщи за жертви в града, който се намира на фронтовата линия.
На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.
Снощи вечерта руски дрон уби трима членове на едно семейство в град Чугуев в Харковска област в Североизточна Украйна.
При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.
За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.
Украинският президент Володимир Зеленски започна преди минути среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа “Екс”, предаде ДПА.
Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационна агенция УНИАН.
Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”. “Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.
Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера Къшнър и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
Коментиран от #3, #5, #44
15:36 06.09.2026
2 Без майтап
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Коментиран от #6
15:40 06.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #9, #33
15:42 06.09.2026
5 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":Не е приятно ,но да обобщим:
Украйна умре.
Коментиран от #15
15:44 06.09.2026
6 болшевик
До коментар #2 от "Без майтап":С. Корея е единствената страна и държава, която не допусна капиталистическата чума и дивия феодализъм да завладеят държавата и да покорят народа.
Коментиран от #20, #25, #38, #45
15:46 06.09.2026
7 Божанов
Коментиран от #10
15:47 06.09.2026
8 Чета и казвам
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът":В твоят коментар има нещо агресивно. Все едно Путин ти е диктувал какво да пишеш. Агресията е характерна за по ограничените люде.
Коментиран от #12, #13
15:48 06.09.2026
9 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
Коментиран от #46
15:48 06.09.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Божанов":Те всички.ракети приличат на Fалоси,
няма такива които приличат на Wагини❗
Коментиран от #14
15:49 06.09.2026
11 Като пишете за атаки и от двете страни
15:51 06.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Чета и казвам":Ти явно се кефиш, когато някой от твое име ръси простотии пред познати и непознати❗
Дали защото по-този начин те показва, като човек с по- висок интелект, от този който имаш в действителност 🤔❗
15:53 06.09.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Чета и казвам":И да те успокоя - Путин нито го познавам, нито той знае за съществуването ми ❗
15:54 06.09.2026
14 Божанов
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Wагини???!Отврат!🤮
15:55 06.09.2026
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":Хахаа, така умре, че всяка нощ гори всичко в блатата, бензин и солярка нема, а бункерното с ботокса се крие по калните мазета от 2022г❗
Коментиран от #22, #32
15:59 06.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гюмай Сикиме
Слагам ги на шише
Фиствам ги с Юмрук
50€ на час
Коментиран от #39, #47
16:03 06.09.2026
18 име
Коментиран от #21, #28
16:07 06.09.2026
19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Толкова сте затънали в кафевото, че дори след официалната капитулация на киевската хунта, ще продължавате да пишете за някакви имагинерни успехи на ВСУ.
Не ви се сърдя защото толкова ви е акъла.
Коментиран от #26
16:07 06.09.2026
20 Кореец
До коментар #6 от "болшевик":Какво говориш, бе? Северна Корея е типична феодална система. Имат цар - несменяем, пожизнен и наследствен, народът няма собственост, работи за царя и се контролира от местни феодали, назначени от царя.
Коментиран от #27
16:08 06.09.2026
21 Руснаци
До коментар #18 от "име":Трите дни примирие - тоест без бомбардировки по Москва го предложи Путин, за да не дразни Тръмп.
Коментиран от #23
16:10 06.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Д А Г О Д У Х А Ш, П О Д В О Д А,
НИ Ко КР@ ДЛ@, НЕ ДО €Н@,
Н€ ДО €Н@, ОЩЕ Н€ ДО € Б@ Н@🖕
16:16 06.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ура, Мерц
16:38 06.09.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "болшевик":Я ела ми, пиленце, при батко, да те гушна сладко-сладко!
16:41 06.09.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #19 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Ти с руските новини ли спориш ве, копей?
Я марш!
Коментиран от #36, #48
16:43 06.09.2026
27 Я сега кажи
До коментар #20 от "Кореец":Какво по различно е от България.
Коментиран от #29
16:44 06.09.2026
28 Ъхъм
До коментар #18 от "име":Така прави бункерното кремълско наркоманче.
Кво ти пука?
16:44 06.09.2026
29 Абсолютно всичко
До коментар #27 от "Я сега кажи":А ти кажи кое е различното на КНДР с Русия.
Коментиран от #30
16:45 06.09.2026
30 Тъй тъй
До коментар #29 от "Абсолютно всичко":Бил ли си някога в Русия?
Аз съм бил и ако имам възможност пак ще ида.
Да уточня ,че съм бил и в доста страни от ЕС и не само!
Коментиран от #34, #37
16:49 06.09.2026
31 Пламен
Никой няма да го бомби три дня.:)
16:50 06.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Антирашист 4325
До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":"Кремъл спазва договорките " тези договорки ли с които кремъл пое гаранции за териториална цялост на Украйна ( будапещенски споразумения)
Коментиран от #40
16:52 06.09.2026
34 Пламен
До коментар #30 от "Тъй тъй":И какво видя в русия?
Внимавай какво ще отговориш , защото цял живот обикалях целия свят.
Коментиран от #41
16:53 06.09.2026
35 Украйна-слава
16:54 06.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тишо
До коментар #30 от "Тъй тъй":В Русия е колосална мизерия бе мой.Ходили сме.Страшно е!
Коментиран от #49
16:56 06.09.2026
38 Антирашист 4336
До коментар #6 от "болшевик":В просия от 1991г не се чества воср ! Това е краят на болшевизма и комунизма !
16:56 06.09.2026
39 Обади се на
До коментар #17 от "Гюмай Сикиме":Асан Генов. Няма да ти вземе лев.
16:57 06.09.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Антирашист 4325":Чел ли си договореностите❓
Прочете ли там за НЕЗАВИСИМА У...ЙНА❓
Ами НЕЗАВИСИМА ли е У...йна❓
Ами НЕ, ЗАВИСИМА е❗
Можеш ли сам да схванеш разликата🤔❓
Коментиран от #50
17:04 06.09.2026
41 Плевен
До коментар #34 от "Пламен":Какво си видял по света гета мръсно
метро и много жени като нинджи
ако беше ходил в Москва щеше да видиш най хубавото метро в света
И някой хора са ходили по света не
само сороси като тебе
17:06 06.09.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
От кога бре ????
Коментиран от #51
17:09 06.09.2026
43 Гарван
17:10 06.09.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":Абе прздккк, а президента трябваше ли да каже, че цела европа е помогала на османлиите, а? С оръжие, пари и военной специалисти?
А може би, АКО БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПОСЛУШАЛА РУСИЯ, ЩЕШЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ ПО КЪСНО, АМА С Македония и другите западни покрайнини, а?
17:14 06.09.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "болшевик":Китай е държава с управляваща КОМУНИСТИЧЕСКА партия, соуиализъм с " Китайска специфика"- пазарна икономика.
Коментиран от #52
17:16 06.09.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Гресирана ватенка":Първо в твоята ус та.
17:17 06.09.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Гюмай Сикиме":Май Гаси измори ли я вече? Виж сестра Си.
17:18 06.09.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът":Ти силен ветер с ус Та правиш, а? Браво
17:20 06.09.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Тишо":Ти Кога Си ходил, 90 години. Аз Сега съм в Русия. В пъти е над България
17:22 06.09.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Украйна бе зависима, кога протежето на Путин, Янушченко, бе нейн президент.
17:22 06.09.2026
51 Пълен ужас
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Вие наистина сте тотално деградирали.
От две седмици рафтовете на хранителните магазини в Кииф са празни, изминалата седмица цели два дена гърмяха някакви складове с оръжие в предградие на Кииф с многобройни жертви от цивилното население, вчера се гърмяха в центъра на Кииф висши служители на службите за сигурност на Украйна. Няма какво да продължавам с фактите защото вие живеете в някакъв илюзорен паралален свят и не искате да приемете истината.
17:22 06.09.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Китай и социализъм
Там има повече милионери от населението на България.
От отявлени комунисти, станаха върли капиталисти в Китай.
ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ....така им викат.
17:25 06.09.2026