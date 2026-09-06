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Володимир Зеленски преговаря с пратениците на Тръмп! Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски преговаря с пратениците на Тръмп! Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев

6 Септември, 2026 15:35, обновена 6 Септември, 2026 16:33 1 505 52

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти

Володимир Зеленски преговаря с пратениците на Тръмп! Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници, съобщиха днес властите на двете страни, цитирани от ДПА, пише БТА.

Управителят на украинската Запорожка област Иван Федоров съобщи за жертви в града, който се намира на фронтовата линия.

На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.

Снощи вечерта руски дрон уби трима членове на едно семейство в град Чугуев в Харковска област в Североизточна Украйна.

При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.

За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски започна преди минути среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа “Екс”, предаде ДПА.

Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационна агенция УНИАН.

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”. “Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера Къшнър и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    16 23 Отговор
    НО не трябва да се забравя, ЧЕ САМО терористичната проссия е против СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, резидента рублен боташович не посмя дори и да го намекне в речта си❗

    Коментиран от #3, #5, #44

    15:36 06.09.2026

  • 2 Без майтап

    11 21 Отговор
    Тази Русия търси помощ от Северна Корея Китай, САЩ ... Великата сила нещо Велико се излага. То като че ли и със САЩ е същото.
    .

    Коментиран от #6

    15:40 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стоянчо Пуканката

    21 12 Отговор
    Укро-бандерите не могат, Кремъл спазва договорките. Прочее, КиеФ рано или късно руснаците пак ще го подпукат, но...до тогава има и други "апетитни хапки"- Лвов, Ивано-Франковск, Житомир-поселища, които се нуждаят от "особено внимание"...

    Коментиран от #9, #33

    15:42 06.09.2026

  • 5 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Не е приятно ,но да обобщим:
    Украйна умре.

    Коментиран от #15

    15:44 06.09.2026

  • 6 болшевик

    22 10 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    С. Корея е единствената страна и държава, която не допусна капиталистическата чума и дивия феодализъм да завладеят държавата и да покорят народа.

    Коментиран от #20, #25, #38, #45

    15:46 06.09.2026

  • 7 Божанов

    8 3 Отговор
    Тези ракети приличат на фалоси!!!!😋

    Коментиран от #10

    15:47 06.09.2026

  • 8 Чета и казвам

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът":

    В твоят коментар има нещо агресивно. Все едно Путин ти е диктувал какво да пишеш. Агресията е характерна за по ограничените люде.

    Коментиран от #12, #13

    15:48 06.09.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    Коментиран от #46

    15:48 06.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Божанов":

    Те всички.ракети приличат на Fалоси,
    няма такива които приличат на Wагини❗

    Коментиран от #14

    15:49 06.09.2026

  • 11 Като пишете за атаки и от двете страни

    5 1 Отговор
    поне имайте смелостта на напишете за пораженията от двете страни. Има видеа и сателитни снимки по нета.

    15:51 06.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Чета и казвам":

    Ти явно се кефиш, когато някой от твое име ръси простотии пред познати и непознати❗
    Дали защото по-този начин те показва, като човек с по- висок интелект, от този който имаш в действителност 🤔❗

    15:53 06.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Чета и казвам":

    И да те успокоя - Путин нито го познавам, нито той знае за съществуването ми ❗

    15:54 06.09.2026

  • 14 Божанов

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Wагини???!Отврат!🤮

    15:55 06.09.2026

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":

    Хахаа, така умре, че всяка нощ гори всичко в блатата, бензин и солярка нема, а бункерното с ботокса се крие по калните мазета от 2022г❗

    Коментиран от #22, #32

    15:59 06.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гюмай Сикиме

    7 9 Отговор
    Търся Купейки за гавра
    Слагам ги на шише

    Фиствам ги с Юмрук

    50€ на час

    Коментиран от #39, #47

    16:03 06.09.2026

  • 18 име

    7 7 Отговор
    Наркоманчето е свършило дроновете, дадоха фира в многобройните фойерверки в Киев последните две седмици. Вчера само 54 дрона изтрелял, днес се е напънал, 258 дрона. Няма вече от къде да изтрелва по 800-1000 дрона с надеждата да удари някой склад без ПВО, че да го пишат по праведните медии как побеждава. Затова иска 3 дни примирие.

    Коментиран от #21, #28

    16:07 06.09.2026

  • 19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    13 6 Отговор
    Вие сте една фашизирана редакция, която се занимава с укро-бандеровска пропаганда.
    Толкова сте затънали в кафевото, че дори след официалната капитулация на киевската хунта, ще продължавате да пишете за някакви имагинерни успехи на ВСУ.
    Не ви се сърдя защото толкова ви е акъла.

    Коментиран от #26

    16:07 06.09.2026

  • 20 Кореец

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "болшевик":

    Какво говориш, бе? Северна Корея е типична феодална система. Имат цар - несменяем, пожизнен и наследствен, народът няма собственост, работи за царя и се контролира от местни феодали, назначени от царя.

    Коментиран от #27

    16:08 06.09.2026

  • 21 Руснаци

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Трите дни примирие - тоест без бомбардировки по Москва го предложи Путин, за да не дразни Тръмп.

    Коментиран от #23

    16:10 06.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Д А Г О Д У Х А Ш, П О Д В О Д А,
    НИ Ко КР@ ДЛ@, НЕ ДО €Н@,
    Н€ ДО €Н@, ОЩЕ Н€ ДО € Б@ Н@🖕

    16:16 06.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ура, Мерц

    2 1 Отговор
    печели.

    16:38 06.09.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "болшевик":

    Я ела ми, пиленце, при батко, да те гушна сладко-сладко!

    16:41 06.09.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Ти с руските новини ли спориш ве, копей?
    Я марш!

    Коментиран от #36, #48

    16:43 06.09.2026

  • 27 Я сега кажи

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кореец":

    Какво по различно е от България.

    Коментиран от #29

    16:44 06.09.2026

  • 28 Ъхъм

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Така прави бункерното кремълско наркоманче.
    Кво ти пука?

    16:44 06.09.2026

  • 29 Абсолютно всичко

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Я сега кажи":

    А ти кажи кое е различното на КНДР с Русия.

    Коментиран от #30

    16:45 06.09.2026

  • 30 Тъй тъй

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Абсолютно всичко":

    Бил ли си някога в Русия?
    Аз съм бил и ако имам възможност пак ще ида.
    Да уточня ,че съм бил и в доста страни от ЕС и не само!

    Коментиран от #34, #37

    16:49 06.09.2026

  • 31 Пламен

    7 3 Отговор
    Ето сега е момента путин да проведе Парад на Победата в Массква.
    Никой няма да го бомби три дня.:)

    16:50 06.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антирашист 4325

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":

    "Кремъл спазва договорките " тези договорки ли с които кремъл пое гаранции за териториална цялост на Украйна ( будапещенски споразумения)

    Коментиран от #40

    16:52 06.09.2026

  • 34 Пламен

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тъй тъй":

    И какво видя в русия?
    Внимавай какво ще отговориш , защото цял живот обикалях целия свят.

    Коментиран от #41

    16:53 06.09.2026

  • 35 Украйна-слава

    5 2 Отговор
    Напред Украйна онищожете руските путинови фашисти.

    16:54 06.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тишо

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тъй тъй":

    В Русия е колосална мизерия бе мой.Ходили сме.Страшно е!

    Коментиран от #49

    16:56 06.09.2026

  • 38 Антирашист 4336

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "болшевик":

    В просия от 1991г не се чества воср ! Това е краят на болшевизма и комунизма !

    16:56 06.09.2026

  • 39 Обади се на

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гюмай Сикиме":

    Асан Генов. Няма да ти вземе лев.

    16:57 06.09.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 4325":

    Чел ли си договореностите❓
    Прочете ли там за НЕЗАВИСИМА У...ЙНА❓
    Ами НЕЗАВИСИМА ли е У...йна❓
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА е❗
    Можеш ли сам да схванеш разликата🤔❓

    Коментиран от #50

    17:04 06.09.2026

  • 41 Плевен

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    Какво си видял по света гета мръсно
    метро и много жени като нинджи
    ако беше ходил в Москва щеше да видиш най хубавото метро в света
    И някой хора са ходили по света не
    само сороси като тебе

    17:06 06.09.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Я Украйна бомбила Москва
    От кога бре ????

    Коментиран от #51

    17:09 06.09.2026

  • 43 Гарван

    0 0 Отговор
    Какъв абсурд. Вземат от парите на хората, за да се убиват други хора. По този начин те си изчистват кармата и я разпределят между всички. Но за съжаление, хората не могат да направят нищо.

    17:10 06.09.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Абе прздккк, а президента трябваше ли да каже, че цела европа е помогала на османлиите, а? С оръжие, пари и военной специалисти?
    А може би, АКО БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПОСЛУШАЛА РУСИЯ, ЩЕШЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ ПО КЪСНО, АМА С Македония и другите западни покрайнини, а?

    17:14 06.09.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "болшевик":

    Китай е държава с управляваща КОМУНИСТИЧЕСКА партия, соуиализъм с " Китайска специфика"- пазарна икономика.

    Коментиран от #52

    17:16 06.09.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана ватенка":

    Първо в твоята ус та.

    17:17 06.09.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гюмай Сикиме":

    Май Гаси измори ли я вече? Виж сестра Си.

    17:18 06.09.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът":

    Ти силен ветер с ус Та правиш, а? Браво

    17:20 06.09.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тишо":

    Ти Кога Си ходил, 90 години. Аз Сега съм в Русия. В пъти е над България

    17:22 06.09.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Украйна бе зависима, кога протежето на Путин, Янушченко, бе нейн президент.

    17:22 06.09.2026

  • 51 Пълен ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Вие наистина сте тотално деградирали.
    От две седмици рафтовете на хранителните магазини в Кииф са празни, изминалата седмица цели два дена гърмяха някакви складове с оръжие в предградие на Кииф с многобройни жертви от цивилното население, вчера се гърмяха в центъра на Кииф висши служители на службите за сигурност на Украйна. Няма какво да продължавам с фактите защото вие живеете в някакъв илюзорен паралален свят и не искате да приемете истината.

    17:22 06.09.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Китай и социализъм
    Там има повече милионери от населението на България.
    От отявлени комунисти, станаха върли капиталисти в Китай.
    ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ....така им викат.

    17:25 06.09.2026

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