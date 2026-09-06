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Мирела от "Игри на волята" показа убийствено тяло на о. Корфу (СНИМКИ)

Мирела от "Игри на волята" показа убийствено тяло на о. Корфу (СНИМКИ)

6 Септември, 2026 18:54 511 6

  • мирела-
  • игри на волята-
  • корфу

„Корфу е гръцки остров с много италианско влияние. Идвайки тук, получаваш двете най-добри неща в едно“, написа тя към кадрите от ваканцията

Мирела от "Игри на волята" показа убийствено тяло на о. Корфу (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мирела Илиева отново успя да привлече всички погледи в социалните мрежи. Актрисата и танцьорка, която зрителите познават от „Игри на волята“ и „Трейтърс“, сподели поредица от смели кадри от почивката си на гръцкия остров Корфу, пише marica.bg.

На една от снимките Мирела позира доста разголено край морето, демонстрирайки отлична форма и видимо без да се притеснява от провокативното си излъчване.

„Корфу е гръцки остров с много италианско влияние. Идвайки тук, получаваш двете най-добри неща в едно“, написа тя към кадрите от ваканцията.


Публикацията не остана незабелязана от последователите ѝ. Под снимките бързо се натрупаха реакции и комплименти за фигурата и визията на риалити звездата.

Подобни провокативни фотоси не са нещо необичайно за Мирела. Тя често показва по-смелата си страна в социалните мрежи, макар това понякога да предизвиква и критични коментари.

Интересът към Мирела не е свързан единствено с телевизионните ѝ участия. Внимание привлича и връзката ѝ с актьора Юлиан Костов, който има успешна международна кариера.

Двамата периодично попадат във фокуса на светските хроники, а общите им появи и публикации неизменно предизвикват интерес.

След „Игри на волята“ Мирела се превърна в едно от разпознаваемите лица на българските риалити формати, а участието ѝ в „Трейтърс“ отново я върна под светлините на прожекторите. Този път обаче не телевизионният екран, а плажът на Корфу се оказа достатъчен, за да накара всички да говорят за нея.

Източник: www.marica.bg


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