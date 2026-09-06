Мирела от "Игри на волята" показа убийствено тяло на о. Корфу (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Мечтателното настроение в началото може да Ви отведе далеч от практичните въпроси, но не бързайте да се връщате към тях насила. Постепенно ще намерите естествен баланс между вътрешния си свят и необходимото в ежедневието. Следобедът ще Ви помогне да дадете форма на идея, която досега е съществувала само като усещане. Празничната неделя е прекрасна възможност да бъдете с хората, с които чувствате истинска близост независимо от различията помежду Ви. Късно вечерта пазете спокойствието си и не позволявайте на чуждото напрежение да стане Ваше.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутрешните впечатления могат да бъдат подвеждащи, затова си оставете достатъчно време, преди да определите отношението си към случващото се. Постепенно ще откриете практично решение, което позволява да запазите свободата си, без да пренебрегвате важните ангажименти. Следобедът е подходящ за занимание, което изисква постоянство и концентрация. Смисълът на Съединението може да Ви напомни, че различността не пречи на хората да бъдат заедно, когато ги свързва нещо по-голямо. Вечерта не позволявайте на дребно раздразнение да прерасне в ненужен конфликт.

Козирог (23.12 - 20.01) Ангажимент, който не можете да пренебрегнете, може да промени част от плановете Ви за почивния ден. Не позволявайте това да развали настроението Ви, защото следобедът ще предложи възможност да съчетаете полезното с приятното. Подкрепата на близък човек ще Ви покаже, че не е необходимо винаги да носите всичко сами. Празникът е добър повод да оцените силата на устойчивите връзки и общите усилия. Преди края на деня избягвайте опитите да решавате семейни разногласия под влияние на силни емоции.

Стрелец (23.11 - 22.12) Общата посока ще бъде по-важна от различията в начина, по който всеки иска да стигне до нея. Сутринта не позволявайте на моментно настроение да Ви кара да променяте планове, които имат добра основа. Следобедът ще изисква известна дисциплина, но ще Ви даде и удовлетворение от конкретен резултат. Денят на Съединението е подходящ повод да си припомните колко далеч могат да стигнат хората, когато вярват в една обща цел. Вечерта избягвайте резките реакции и оставете спорните теми за по-спокоен момент.

Скорпион (24.10 - 22.11) Не всичко, което усещате в ранните часове, ще бъде толкова тревожно, колкото изглежда първоначално. Дайте време на ситуацията да се изясни и не търсете скрит смисъл във всяка дума. Следобедът ще Ви помогне да съчетаете необходимата дисциплина с достатъчно свобода за собствените си планове. Празникът може да бъде хубав повод да се срещнете с хора, с които споделяте общи спомени, ценности или принадлежност. Вечерта използвайте силната си енергия за нещо полезно, вместо да се връщате към стари разногласия.

Везни (24.09 - 23.10) Споделеното време с хора, които цените, ще бъде един от най-хубавите подаръци на тази неделя. В началото може да усещате известно колебание как да разпределите времето си между личните желания и очакванията на другите. Следобедът ще внесе повече яснота и ще Ви помогне да поставите необходимите граници, без да нарушавате добрия тон. Денят на Съединението естествено насочва вниманието към умението да търсим онова, което ни свързва, вместо различията. Късните часове изискват повече търпение, особено в семейните отношения.

Дева (24.08 - 23.09) Ясният поглед към конкретното ще Ви помогне да не се изгубите сред променливите настроения на околните. Сутринта не правете изводи само по усещане, а изчакайте фактите да се подредят. Следобедът е подходящ да приключите важна задача или да превърнете добро намерение в реално действие. Среща с приятели или близки хора ще Ви напомни, че общността се изгражда не само с големи жестове, а и с ежедневна взаимна подкрепа. Вечерта избягвайте да се въвличате в спор, който няма истинско значение.

Лъв (24.07 - 23.08) Подкрепата на хората около Вас ще има по-голяма стойност от стремежа да постигнете всичко самостоятелно. Сутринта оставете важните решения за по-късно, особено ако не разполагате с цялата необходима информация. Следобедът ще Ви помогне да подредите практичните въпроси и да определите кое действително изисква Вашето внимание. Символиката на празника прекрасно напомня, че истинската сила невинаги е индивидуална – понякога тя идва от способността да действаме заедно. Към края на вечерта предпочетете почивката пред опитите да решите още един проблем.

Рак (22.06 - 23.07) Чувствителността Ви ще бъде по-силна от обикновено и ще Ви кара да приемате случващото се много лично. Не вярвайте на всяко тревожно усещане от ранните часове – част от притесненията ще изчезнат сами. Следобедът може да донесе повече отговорности, но заедно с тях и възможност да покажете колко добре се справяте в трудни моменти. Празничният ден е подходящ да бъдете с хората, с които Ви свързва истинско чувство за дом и принадлежност. Вечерта ще носи много енергия, която е най-добре да вложите в движение или конкретно занимание, а не в спорове.

Близнаци (22.05 - 21.06) Неясното усещане от сутринта постепенно ще отстъпи място на много по-практичен поглед към случващото се. Вместо да се разпилявате между различни идеи, изберете онова, което има реална стойност за Вас. Следобедът ще Ви помогне да подредите важен въпрос и да вземете решение, което отлагате. Денят на Съединението може да Ви напомни колко ценни са общите цели, когато различните гледни точки успеят да намерят пресечна точка. Късно вечерта не позволявайте на моментно раздразнение да развали доброто настроение.

Телец (21.04 - 21.05) Уютът на дома и присъствието на близки хора ще Ви привличат повече от шумните занимания. Не позволявайте на сутрешно колебание да Ви кара да се тревожите за нещо, което все още не се е случило. Следобедът ще изисква да съчетаете личните си желания с определени задължения, но постепенно всичко ще намери мястото си. Празникът е хубав повод да оцените онези връзки, които устояват във времето и Ви дават чувство за принадлежност. Вечерта запазете спокойния тон, дори ако някой около Вас стане по-нетърпелив.