В. Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат €2,6 млн. за щетите от наводненията

Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат от държавата близо 2,6 милиона евро за компенсиране на щетите от последните наводнения, предаде БНР.

Постоянната областна комисия одобри искането на Община Велико Търново по линия на бедствията и авариите да бъдат отпуснати 637 405,96 евро за овладяване на последиците от наводненията в края на месец май и възстановяване на инфраструктурата на територията на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Церова кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки чифлик, Велчево и Шемшево.

Община Горна Оряховица кандидатства за 963 448,10 евро за възстановяване на улици в Долна Оряховица и село Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храм "Св. Никола" в общинския център.

Община Лясковец претендира за 990 290,99 евро помощ от държавата за ремонти в селата Добри дял и Драгижево.

Исканията са изпратени до ресорната междуведомствена правителствена комисия.