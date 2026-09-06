Новини
България »
В. Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат €2,6 млн. за щетите от наводненията

В. Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат €2,6 млн. за щетите от наводненията

6 Септември, 2026 19:28 539 10

  • в. търново-
  • горна оряховица-
  • лясковец-
  • щети-
  • наводненията

Исканията са изпратени до ресорната междуведомствена правителствена комисия

В. Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат €2,6 млн. за щетите от наводненията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат от държавата близо 2,6 милиона евро за компенсиране на щетите от последните наводнения, предаде БНР.

Постоянната областна комисия одобри искането на Община Велико Търново по линия на бедствията и авариите да бъдат отпуснати 637 405,96 евро за овладяване на последиците от наводненията в края на месец май и възстановяване на инфраструктурата на територията на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Церова кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки чифлик, Велчево и Шемшево.

Община Горна Оряховица кандидатства за 963 448,10 евро за възстановяване на улици в Долна Оряховица и село Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храм "Св. Никола" в общинския център.

Община Лясковец претендира за 990 290,99 евро помощ от държавата за ремонти в селата Добри дял и Драгижево.

Исканията са изпратени до ресорната междуведомствена правителствена комисия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️

    8 3 Отговор
    чорапа дава по 200 левро и толкоз

    19:29 06.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар

    6 2 Отговор
    Муню рече паре нема, действайте.

    19:30 06.09.2026

  • 4 Овчар

    5 4 Отговор
    От проститутка запис не чакайте ..!

    19:31 06.09.2026

  • 5 Години

    6 4 Отговор
    наред лапала управата им , нищо не направила , а а искат ? Е , беше !

    Коментиран от #6

    19:31 06.09.2026

  • 6 шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Години":

    Я сакам даги дадът на Зеленио за оружие !

    19:35 06.09.2026

  • 7 Боко Престъпникът

    3 4 Отговор
    Да искат, никой не ги спира. Демокрация е!😎

    19:36 06.09.2026

  • 8 И Я Чакам !

    3 0 Отговор
    100 ияди Йевро !
    Оть одата ми издуха лозето от Дора на Иванчо !

    У Велико търново !

    Ма Май !
    Нема !

    Да стане !

    19:53 06.09.2026

  • 9 мунчо

    1 0 Отговор
    няма бюджет,не ме интересува какво искате!

    20:24 06.09.2026

  • 10 Да Ги Представят На Общината !

    1 0 Отговор
    Която не Е Изградила Съответната Инфраструктура !

    Която Да облужи тези проблемни обстоятелства.

    20:31 06.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове