В. Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат €2,6 млн. за щетите от наводненията

Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат от държавата близо 2,6 милиона евро за компенсиране на щетите от последните наводнения, предаде БНР.
Постоянната областна комисия одобри искането на Община Велико Търново по линия на бедствията и авариите да бъдат отпуснати 637 405,96 евро за овладяване на последиците от наводненията в края на месец май и възстановяване на инфраструктурата на територията на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Церова кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки чифлик, Велчево и Шемшево.
Община Горна Оряховица кандидатства за 963 448,10 евро за възстановяване на улици в Долна Оряховица и село Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храм "Св. Никола" в общинския център.
Община Лясковец претендира за 990 290,99 евро помощ от държавата за ремонти в селата Добри дял и Драгижево.
Исканията са изпратени до ресорната междуведомствена правителствена комисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️
19:29 06.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар
19:30 06.09.2026
4 Овчар
19:31 06.09.2026
5 Години
Коментиран от #6
19:31 06.09.2026
6 шопо
До коментар #5 от "Години":Я сакам даги дадът на Зеленио за оружие !
19:35 06.09.2026
7 Боко Престъпникът
19:36 06.09.2026
8 И Я Чакам !
Оть одата ми издуха лозето от Дора на Иванчо !
У Велико търново !
Ма Май !
Нема !
Да стане !
19:53 06.09.2026
9 мунчо
20:24 06.09.2026
10 Да Ги Представят На Общината !
Която Да облужи тези проблемни обстоятелства.
20:31 06.09.2026