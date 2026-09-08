Песков: Около 90% от търговията на Русия със страните от БРИКС е в национални валути

Около 90% от стокообмена на Русия със страните от БРИКС се осъществява в национални валути, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред индийски медии в навечерието на срещата на върха на обединението в Делхи, предава БТА.

По думите му Москва не си поставя за цел дедоларизация на международната търговия и остава отворена към различни начини на плащане.

„Не преследваме целта за дедоларизация. Напротив, отворени сме към всеки възможен метод на плащане“, каза Песков.

Той обвини някои държави, че използват националните си валути като инструмент за политически натиск и ограничават достъпа на Русия до тях чрез санкции.

„Тъй като те не ни позволяват да използваме техните валути, ние използваме собствената си“, заяви говорителят на Кремъл. Според него разплащанията в национални валути са от взаимна полза за участващите страни.

Русия очаква преговори за нова АЕЦ в Индия

Песков коментира и сътрудничеството между Русия и Индия в областта на ядрената енергетика.

По думите му реализацията на проекта за атомната електроцентрала „Куданкулам“ напредва успешно, а Москва очаква преговори с Делхи за изграждането на още една ядрена централа в Индия.

„Разчитаме на по-нататъшно развитие на сътрудничеството в тази сфера и очакваме преговори за изграждането на нова атомна електроцентрала в Индия“, каза той.

Говорителят на Кремъл определи Русия като един от световните лидери в ядрената енергетика. По думите му страната участва в изграждането на повече нови ядрени енергийни блокове в чужбина от всяка друга държава.

Изкуственият интелект е сред водещите теми на срещата

Изкуственият интелект ще заема значително място в дневния ред на предстоящата среща на върха на БРИКС, съобщи още Песков.

„Изкуственият интелект е необятно поле за диалог и дискусии. Тази тема ще заема значителна част от дневния ред на срещата на върха в Делхи“, заяви той.

Сред останалите области на сътрудничество Песков посочи транспорта, енергетиката, науката и технологиите, иновациите, здравеопазването, социалната политика и културния обмен.

Работните групи на БРИКС са провеждали експертни консултации по тези направления през цялата година, а постигнатите резултати ще бъдат обсъдени от лидерите на предстоящия форум, допълни говорителят на Кремъл.