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Песков: Около 90% от търговията на Русия със страните от БРИКС е в национални валути

Песков: Около 90% от търговията на Русия със страните от БРИКС е в национални валути

8 Септември, 2026 12:21, обновена 8 Септември, 2026 12:19 690 34

  • дмитрий песков-
  • търговия-
  • русия-
  • брикс-
  • национални валути

Говорителят на Кремъл заяви, че Москва не си поставя за цел дедоларизация и остава отворена към различни начини на плащане

Песков: Около 90% от търговията на Русия със страните от БРИКС е в национални валути - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 90% от стокообмена на Русия със страните от БРИКС се осъществява в национални валути, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред индийски медии в навечерието на срещата на върха на обединението в Делхи, предава БТА.

По думите му Москва не си поставя за цел дедоларизация на международната търговия и остава отворена към различни начини на плащане.

„Не преследваме целта за дедоларизация. Напротив, отворени сме към всеки възможен метод на плащане“, каза Песков.

Той обвини някои държави, че използват националните си валути като инструмент за политически натиск и ограничават достъпа на Русия до тях чрез санкции.

„Тъй като те не ни позволяват да използваме техните валути, ние използваме собствената си“, заяви говорителят на Кремъл. Според него разплащанията в национални валути са от взаимна полза за участващите страни.

Русия очаква преговори за нова АЕЦ в Индия

Песков коментира и сътрудничеството между Русия и Индия в областта на ядрената енергетика.

По думите му реализацията на проекта за атомната електроцентрала „Куданкулам“ напредва успешно, а Москва очаква преговори с Делхи за изграждането на още една ядрена централа в Индия.

„Разчитаме на по-нататъшно развитие на сътрудничеството в тази сфера и очакваме преговори за изграждането на нова атомна електроцентрала в Индия“, каза той.

Говорителят на Кремъл определи Русия като един от световните лидери в ядрената енергетика. По думите му страната участва в изграждането на повече нови ядрени енергийни блокове в чужбина от всяка друга държава.

Изкуственият интелект е сред водещите теми на срещата

Изкуственият интелект ще заема значително място в дневния ред на предстоящата среща на върха на БРИКС, съобщи още Песков.

„Изкуственият интелект е необятно поле за диалог и дискусии. Тази тема ще заема значителна част от дневния ред на срещата на върха в Делхи“, заяви той.

Сред останалите области на сътрудничество Песков посочи транспорта, енергетиката, науката и технологиите, иновациите, здравеопазването, социалната политика и културния обмен.

Работните групи на БРИКС са провеждали експертни консултации по тези направления през цялата година, а постигнатите резултати ще бъдат обсъдени от лидерите на предстоящия форум, допълни говорителят на Кремъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Карай ся ,той Ротшилд ще им напечата газ петрол и ресурси на оФцете ,чувам че бил изгонен от Русия като еврейското зеле

    Коментиран от #7

    12:24 08.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 8 Отговор
    хе---дедоларизация...то според местните копеи долара не става и за тапети-такива ми ти ги плямпат от 20 години-бе откакто бялата Златка ги зариби

    Коментиран от #17, #27

    12:24 08.09.2026

  • 3 честен ционист

    10 1 Отговор
    Ганчо скоро ще предпочете да зарежда в рубли, защото евраците няма да стигат.

    12:25 08.09.2026

  • 4 хех

    0 9 Отговор
    Продават петрол на Иран и дървен материал на Бразилия, а от там внасят петрол и дървен материал. : ))) БРИКС в тоя си вид е обречен съюз не за нещо друго, ами защото е съставен от конкуренти, чиято единствена спойка е омразата към САЩ. Не че е лоша идеята, ама без ЕС, Канада, Мексико, Япония и Австралия, нищо не праЙм.

    Коментиран от #6

    12:29 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "хех":

    ЕС И ЕК НЯМАТ ПАРИ СЪС КАКВО ЩЕ ПЛАЩАТ?
    икономиката е спряла завинаги ха ха ха

    останали са само евтините тролчетааа работещи за центове

    Коментиран от #10, #15

    12:30 08.09.2026

  • 7 хех

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Аз пък чувам, че още му ползват герба като национален символ. Като дамгата при добитъка...

    12:31 08.09.2026

  • 8 Мдаа...

    8 2 Отговор
    Ми то затова на инфантилния идиот тръмп му избива пяна на устата като стана въпрос за БРИКС. Щото ако и да е инфантилен идиот дори той разбира, че сащ утича в канала в момента в който долара спре да се ползва в плащанията между трети страни.

    12:31 08.09.2026

  • 9 Бльолько

    1 5 Отговор
    Общата валута ще се казва жтрюктцфилялько.

    12:33 08.09.2026

  • 10 хех

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами ето, ще тролиш за брикс ама за центчета, че като ги знам такива "полезни инженери" като теб, вероятно и една копейка не са ти дали. Защо да ти дават, като си безплатен. : ))

    12:35 08.09.2026

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 0 Отговор
    Говорителят на Кремъл заяви, че Москва не си поставя за цел дедоларизация и остава отворена към различни начини на плащане😁😁😁

    12:36 08.09.2026

  • 12 Господин Георгиев

    3 7 Отговор
    Е то голям келепир, да ти плащат с аборигенски валути. Долар и евро се приемат с голямо желание навсякъде. Включително Русия, Иран и Северна Корея. При това на "черно" вървят два-три пъти по-скъпо от официалният курс. Хората в тези пропаднали държави обръщат девалвиралите си заплати в долари. Рублите никой, никъде не ги иска и на половин цена.

    12:37 08.09.2026

  • 13 гост

    2 2 Отговор
    Да видим кои са страните от БРИКС...Ренесанса...

    12:37 08.09.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    не е ли време евтените краварски подлоги да стават и да пишат? само ас ли ще пиша днес?

    Коментиран от #19

    12:38 08.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама сегашното наистина е дедоларизация. Стотици милиарди от събрани икономики за трилиони почват да търгуват без долар. Какво се води според теб?
    Да, Путин от години бави официално пускане на системата на БРИКС, която е готова да измести СУИФТ и долара, защото със Си не искат да ръчкат САЩ, но какво да правят, като САЩ си играят на санкции? Да спрат да търгуват, защото баткото им е обиден?

    Коментиран от #20, #28

    12:40 08.09.2026

  • 18 Кой го интересува за вас

    3 6 Отговор
    Абе гледайте си Бриксовете вашия си Азиатски район и разните му диктатури Не ни занимавайте с вашите простотии

    Коментиран от #31

    12:40 08.09.2026

  • 19 Герги

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ало...килиен...АС....марш в първо килийно...

    12:41 08.09.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    абе верно ли , че на Чайна МВФ му спирал заемите?аре да си пишем , когато с долари не мога да си купя злато?! става ли?

    12:45 08.09.2026

  • 21 Пора

    0 1 Отговор
    Путинова Русия умира.

    12:48 08.09.2026

  • 22 Ами

    1 1 Отговор
    Арабелите също преосмислят този момент с плащанията. Остава Китай да си поиска юани от своите търговски партньори на запад. Все пак и Китай ще трябва да гарантира сигурността на парите си, нали.

    12:48 08.09.2026

  • 23 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Чорапа върна ли лева?

    12:49 08.09.2026

  • 24 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    Аз избрах еврото!

    12:50 08.09.2026

  • 25 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 1 Отговор
    Радвам се, че монголята са си намерили мястото. Да търгуват с каквото искат, само да стоят далече от Европа и Родината ми !

    12:51 08.09.2026

  • 26 То няма

    2 0 Отговор
    кой знае какви други възможности. САЩ и ЕС конфискуват парични активи... какво му остава на света освен да се разчита и разплаща в националните си валути
    .

    12:51 08.09.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За посочените 20 години доларът изгуби 20% и от над 70% падна на почти 50% от световните валутни резерви, което е спад с 30 процентни пункта ❗

    Коментиран от #32, #33

    12:53 08.09.2026

  • 28 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Почват дръжки.Защото тогава на срещата на БИКС всички цени за провеждането на срещата бяха във долари ю.А срещата бе във Русия

    12:54 08.09.2026

  • 29 Силата на Москва е в свирката .

    1 1 Отговор
    След като балтийските страни и Полша построиха огради на границите си с Мордор, сега и Финландия построи ограда за 365 млн. €, за да не избягат финландците към просперираща путинска рашън 😂

    12:54 08.09.2026

  • 30 За САЩ

    0 0 Отговор
    вече е неизгодно доларът да има водеща роля. Внасят си инфлация.
    Светът ще трябва да реши този въпрос самостоятелно и фактурирането в национална валута изглежда най-логичното решение.

    12:56 08.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Така ще да е

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    🇺🇸 Щатски долар (USD)57,13%Абсолютен лидер; бележи леки колебания, но запазва силна доминация.
    🇪🇺 Евро (EUR)20,25%Втората най-важна валута; стабилно присъствие около една пета от резервите.
    🇯🇵 Японска йена (JPY)5,50%Трето място; предпочитана заради своята висока ликвидност.
    🇬🇧 Британска лира (GBP)4,80%Традиционна резервна валута със стабилен дългосрочен дял.
    🇨🇦 Канадски долар (CAD)2,60%Част от т.нар. „нетрадиционни“ резервни валути, които бележат ръст.
    🇦🇺 Австралийски долар (AUD)2,10%Търсена заради високата доходност и стабилността на икономиката на Австралия.
    🇨🇳 Китайски юан (CNY)1,95%Делът му леко се свива спрямо пиковите нива от предишни години поради капиталов контрол.
    🇨🇭 Швейцарски франк (CHF)0,20%Валута-убежище, но с малък дял в резервите заради ограничения размер на пазара.

    12:57 08.09.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    моля не ми пишете сложни математически изчисления

    ас съм от евтените краварски подлоги пиша за подаяния от козяк

    важното е днес да има за парче хляб и ако може и една боза и да ви дразня

    не ме надценявайте със сложни постове

    Коментиран от #34

    12:59 08.09.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    моля кажете ми сега асОЛИГОФРЕН ЛИ СЪМ?

    12:59 08.09.2026

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