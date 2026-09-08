Песков: Около 90% от търговията на Русия със страните от БРИКС е в национални валути

Около 90% от стокообмена на Русия със страните от БРИКС се осъществява в национални валути, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред индийски медии в навечерието на срещата на върха на обединението в Делхи, предава БТА.
По думите му Москва не си поставя за цел дедоларизация на международната търговия и остава отворена към различни начини на плащане.
„Не преследваме целта за дедоларизация. Напротив, отворени сме към всеки възможен метод на плащане“, каза Песков.
Той обвини някои държави, че използват националните си валути като инструмент за политически натиск и ограничават достъпа на Русия до тях чрез санкции.
„Тъй като те не ни позволяват да използваме техните валути, ние използваме собствената си“, заяви говорителят на Кремъл. Според него разплащанията в национални валути са от взаимна полза за участващите страни.
Русия очаква преговори за нова АЕЦ в Индия
Песков коментира и сътрудничеството между Русия и Индия в областта на ядрената енергетика.
По думите му реализацията на проекта за атомната електроцентрала „Куданкулам“ напредва успешно, а Москва очаква преговори с Делхи за изграждането на още една ядрена централа в Индия.
„Разчитаме на по-нататъшно развитие на сътрудничеството в тази сфера и очакваме преговори за изграждането на нова атомна електроцентрала в Индия“, каза той.
Говорителят на Кремъл определи Русия като един от световните лидери в ядрената енергетика. По думите му страната участва в изграждането на повече нови ядрени енергийни блокове в чужбина от всяка друга държава.
Изкуственият интелект е сред водещите теми на срещата
Изкуственият интелект ще заема значително място в дневния ред на предстоящата среща на върха на БРИКС, съобщи още Песков.
„Изкуственият интелект е необятно поле за диалог и дискусии. Тази тема ще заема значителна част от дневния ред на срещата на върха в Делхи“, заяви той.
Сред останалите области на сътрудничество Песков посочи транспорта, енергетиката, науката и технологиите, иновациите, здравеопазването, социалната политика и културния обмен.
Работните групи на БРИКС са провеждали експертни консултации по тези направления през цялата година, а постигнатите резултати ще бъдат обсъдени от лидерите на предстоящия форум, допълни говорителят на Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #7
12:24 08.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17, #27
12:24 08.09.2026
3 честен ционист
12:25 08.09.2026
4 хех
Коментиран от #6
12:29 08.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "хех":ЕС И ЕК НЯМАТ ПАРИ СЪС КАКВО ЩЕ ПЛАЩАТ?
икономиката е спряла завинаги ха ха ха
останали са само евтините тролчетааа работещи за центове
Коментиран от #10, #15
12:30 08.09.2026
7 хех
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Аз пък чувам, че още му ползват герба като национален символ. Като дамгата при добитъка...
12:31 08.09.2026
8 Мдаа...
12:31 08.09.2026
9 Бльолько
12:33 08.09.2026
10 хех
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами ето, ще тролиш за брикс ама за центчета, че като ги знам такива "полезни инженери" като теб, вероятно и една копейка не са ти дали. Защо да ти дават, като си безплатен. : ))
12:35 08.09.2026
11 Баш Хайдутин и действащ комунист
12:36 08.09.2026
12 Господин Георгиев
12:37 08.09.2026
13 гост
12:37 08.09.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #19
12:38 08.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хаха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ама сегашното наистина е дедоларизация. Стотици милиарди от събрани икономики за трилиони почват да търгуват без долар. Какво се води според теб?
Да, Путин от години бави официално пускане на системата на БРИКС, която е готова да измести СУИФТ и долара, защото със Си не искат да ръчкат САЩ, но какво да правят, като САЩ си играят на санкции? Да спрат да търгуват, защото баткото им е обиден?
Коментиран от #20, #28
12:40 08.09.2026
18 Кой го интересува за вас
Коментиран от #31
12:40 08.09.2026
19 Герги
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ало...килиен...АС....марш в първо килийно...
12:41 08.09.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "хаха":абе верно ли , че на Чайна МВФ му спирал заемите?аре да си пишем , когато с долари не мога да си купя злато?! става ли?
12:45 08.09.2026
21 Пора
12:48 08.09.2026
22 Ами
12:48 08.09.2026
23 Атина Палада
12:49 08.09.2026
24 Пепи Волгата
12:50 08.09.2026
25 РФ е един огромен КЕН eф !
12:51 08.09.2026
26 То няма
.
12:51 08.09.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За посочените 20 години доларът изгуби 20% и от над 70% падна на почти 50% от световните валутни резерви, което е спад с 30 процентни пункта ❗
Коментиран от #32, #33
12:53 08.09.2026
28 Соломон
До коментар #17 от "хаха":Почват дръжки.Защото тогава на срещата на БИКС всички цени за провеждането на срещата бяха във долари ю.А срещата бе във Русия
12:54 08.09.2026
29 Силата на Москва е в свирката .
12:54 08.09.2026
30 За САЩ
Светът ще трябва да реши този въпрос самостоятелно и фактурирането в национална валута изглежда най-логичното решение.
12:56 08.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Така ще да е
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":🇺🇸 Щатски долар (USD)57,13%Абсолютен лидер; бележи леки колебания, но запазва силна доминация.
🇪🇺 Евро (EUR)20,25%Втората най-важна валута; стабилно присъствие около една пета от резервите.
🇯🇵 Японска йена (JPY)5,50%Трето място; предпочитана заради своята висока ликвидност.
🇬🇧 Британска лира (GBP)4,80%Традиционна резервна валута със стабилен дългосрочен дял.
🇨🇦 Канадски долар (CAD)2,60%Част от т.нар. „нетрадиционни“ резервни валути, които бележат ръст.
🇦🇺 Австралийски долар (AUD)2,10%Търсена заради високата доходност и стабилността на икономиката на Австралия.
🇨🇳 Китайски юан (CNY)1,95%Делът му леко се свива спрямо пиковите нива от предишни години поради капиталов контрол.
🇨🇭 Швейцарски франк (CHF)0,20%Валута-убежище, но с малък дял в резервите заради ограничения размер на пазара.
12:57 08.09.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":моля не ми пишете сложни математически изчисления
ас съм от евтените краварски подлоги пиша за подаяния от козяк
важното е днес да има за парче хляб и ако може и една боза и да ви дразня
не ме надценявайте със сложни постове
Коментиран от #34
12:59 08.09.2026
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":моля кажете ми сега асОЛИГОФРЕН ЛИ СЪМ?
12:59 08.09.2026