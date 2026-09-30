Перник, Свиленград и Белово с големите кметски отличия

Кметовете на Перник, Свиленград и Белово получиха големите отличия в основната категория „Кмет на годината“ на 14-ото издание на националния конкурс. Наградите бяха връчени на официална церемония в София, съобщи БНТ. Отличията са разпределени в осем категории според големината на общините, а организаторите са връчили и две специални награди.

За трети път призът в най-важната категория е присъден на кмета на Перник Станислав Владимиров.

Бургас с три отличия

„Това е награда за всички перничани. Градът ни се развива с много бързи темпове в последните години, преминахме през много изпитания, но пък показахме в тези кризи и предизвикателства, че сме като едно голямо семейство“, каза Станислав Владимиров.

Кметът на Бургас получи три награди от церемонията. Общината беше отличена в категориите „Иновации и растеж“, „Смарт сити“ и „Здравна и демографска политика“.

Сред наградените са и община Аврен и нейният кмет Емануил Манолов. Те са отличени в категориите „Спорт и младежки политики“ и „Кмет на гражданите“ за изграждането на безплатни фитнеси и спортни площадки, както и за подкрепата за образованието.

„Може би сме единствената община, която финансира ученето във висше учебно заведение, в университет, на всеки наш жител. В момента имаме около 60 души, които учат медицина, социална педагогика“, заяви Емануил Манолов.

По думите му общината финансира и детски лагери за ученици с успех над 5,00. Целта е отличените деца да бъдат пример за съучениците си.

Банско, Самоков и Пловдив са победители за туризъм и култура

В категорията „Туризъм и култура“ победителите са определени според големината на общините. При малките общини отличието е за Банско, при средните – за Самоков, а при големите – за Пловдив.

Посетителите на Пловдив са се увеличили с над 20% през последната година. Кметът Костадин Димитров посочи, че градът увеличава инвестициите си в култура с 10% годишно.

„Освен културно-историческото наследство, освен многото дестинации, които можеш да видиш в града, той е многолик“, каза Костадин Димитров.

Организаторът на конкурса Боян Томов заяви, че местните кметове са най-близо до гражданите и най-добре познават нуждите на своите съграждани.

Церемонията ще бъде излъчена по БНТ 1 на 4 октомври.

Източници: БНТ