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Володимир Зеленски: Белгия ще предостави три изтребителя F-16 на украинската армия още тази година
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Белгия ще предостави три изтребителя F-16 на украинската армия още тази година

29 Септември, 2026 21:48, обновена 29 Септември, 2026 22:39 572 25

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Държавният глава допълни, че Украйна вече е получила "спешни доставки" на боеприпаси за изтребители F-16 от Белгия, Испания и други страни

Володимир Зеленски: Белгия ще предостави три изтребителя F-16 на украинската армия още тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Белгия ще предаде три изтребителя F-16 на Украйна до края на тази година, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Постигнахме важно споразумение с Белгия за предаването на три изтребителя Ф-16 до края на тази година", написа Зеленски в Екс и добави: "Ще работим да получим тези изтребители по ускорената процедура".

Украинският президент допълни, че Украйна вече е получила "спешни доставки" на боеприпаси за изтребители F-16 от Белгия, Испания и други страни.

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира три руски ракети и 106 дрона при масирана атака срещу страната, започнала на вчера, предаде Укринформ.

Според украинската страна атаката е започнала вчера около 18:00 ч. Русия е използвала една противокорабна ракета „Циркон“/„Оникс“, две балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и 152 ударни дрона, сред които „Шахед“ и „Гербера“, както и дронове примамки тип „Пародия“. От общия брой безпилотни апарати 82 са били реактивни.

Ракетите са били изстреляни от руската Курска област, а дроновете – от направленията Орел, Милерово, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецк, Хвардийске и Чауда в Крим.

В отблъскването на атаката участваха украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, части за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи.

По предварителни данни към 08:00 ч. днес са били свалени или потиснати общо 109 въздушни цели – три ракети и 106 дрона.

Украинските власти съобщиха за попадения на 24 места, а на други 16 са паднали отломки от свалени въздушни цели.

Към момента на съобщението атаката е продължавала, като няколко руски дрона все още са се намирали във въздушното пространство на Украйна.

През нощта срещу 29 септември руските сили са атакували Киев с ракети и дронове, посочи Укринформ.

Русия заяви, че е нанесла вчера удари по два центъра за данни в Киев и товарни кораби в Черно море и в Одеса. Единият е товарен кораб в Черно море, за който Русия твърди, че е свързан с военни действия, а другият плавателен съд с военен товар в украинското пристанище в Одеса, съобщи руското министерство на отбраната, допълни Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Цели три F 16ки?Ти да видиш.

    Коментиран от #2

    21:51 29.09.2026

  • 2 А къде отидоха останалите 30

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Даже не бяха ли и повече. Досега информацията е че свалиха няколко от тях а останалите къде са за да се радва на три бройки. Изтъргувани за Бело или за злато.

    Коментиран от #4

    21:53 29.09.2026

  • 3 Яшар

    18 2 Отговор
    И какво ще ги прави укра тези самальоти те барабар с льотчиците бързо падат кат мухи ударени от руснаците

    21:55 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    11 1 Отговор
    Я гле.....!!!???
    Значи, три Ф- 16 са паднали и в Белгия...?!

    21:57 29.09.2026

  • 7 1111

    15 1 Отговор
    Ъм къде са предишните кенеф 16, блок 70, вх. З, ет. 5, ап. 56, дето щяха да перемогват, ама им пречеше високата тръстика? Да не улетели вместе с Мисирский?!

    21:59 29.09.2026

  • 8 име

    14 1 Отговор
    А какво стана с предишните Кен Еф 16ки?!

    22:00 29.09.2026

  • 9 Гатанка

    16 1 Отговор
    Нисичко, зеленичко, нашмъркано, спи некъпано в метрото на тъмно и студено! Що е то?

    Коментиран от #12

    22:01 29.09.2026

  • 10 Аууу...глей ко стаа ся...!

    14 1 Отговор
    Кът додат тез ми ти цели три ,,Ф"-ки...!
    НапраУ шИ обърнимИ ходЪ нЪ войнЪтЪ...

    Коментиран от #13

    22:01 29.09.2026

  • 11 Ай стига бе

    10 1 Отговор
    Цели 3 ...??

    22:02 29.09.2026

  • 12 Зелю

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гатанка":

    Спя в метрото, но в лондонското!

    22:03 29.09.2026

  • 13 НАЛИ?!

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Аууу...глей ко стаа ся...!":

    Колкото обърнаха хода на войната прехвалените щатски тежки танкове-,,Абрамс"...?!
    Оказа се,че освен за едни много добре горящи факли,за друго-не стават...!

    Коментиран от #15

    22:09 29.09.2026

  • 14 Молния!

    2 12 Отговор
    Фашистката секта у кремля ЗАБРАНИХА на монголите да слушат произведенията на.. ВИВАЛДИ !!
    То не че Алкашорете слушат такава музика..

    Коментиран от #17, #19

    22:10 29.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    6 1 Отговор
    Срещу четери милиарда еврака веднага пращаме осем самолета :)

    22:15 29.09.2026

  • 17 1111

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Молния!":

    Алкашорите, когато са слушали Вивалди, тебе са те били у чугунената глава с Лопатиту, ама тя била гумена и се втвърдила от много млатене.

    22:16 29.09.2026

  • 18 Алекс

    8 0 Отговор
    Тези от кой блок са ..щото едни други от съседния блок се прибраха подути и насинени оная вечер , били ги в съседния квартал , а преди това други изобщо не се прибраха.

    22:16 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    8 0 Отговор
    Иххаааа! Браво! ЦЕЛИ 3 ефки и то не какви да е, ами 16-ки.
    Укрите пак ни биха. Не са плащали, а вече имат цели 3 ефки. А ние платихме 8 преди 10 години, а имаме едва ДВЕ. И то едната не лети изобщо.

    22:21 29.09.2026

  • 21 А ве ,епилиран безказарменик такъв...!

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "И ти си виждал.. танк":

    Бях танкист в казармата две години в поделение 24160-М...!

    22:27 29.09.2026

  • 22 Руските пилоти ще ги очакват

    4 0 Отговор
    с нетърпение, големи бонуси, награди и отпуски им дават за унищоженито на едрогабаритна западна военна техника.

    22:33 29.09.2026

  • 23 Баце

    4 0 Отговор
    Ако са като наште два, по-добре не ги вземайте.

    22:33 29.09.2026

  • 24 ?????

    5 0 Отговор
    А дано.
    Щото белгийците бая време вече се канят да ги предоставят и все нещо им пречи.
    Голяма радост ще е в поветрените сили на бандеровците.

    22:37 29.09.2026

  • 25 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Тоя се стяга за още жертви,до последният украинец,значи войната тепърва започва за съжаление.

    22:44 29.09.2026

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