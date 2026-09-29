Володимир Зеленски: Белгия ще предостави три изтребителя F-16 на украинската армия още тази година

Белгия ще предаде три изтребителя F-16 на Украйна до края на тази година, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Постигнахме важно споразумение с Белгия за предаването на три изтребителя Ф-16 до края на тази година", написа Зеленски в Екс и добави: "Ще работим да получим тези изтребители по ускорената процедура".
Украинският президент допълни, че Украйна вече е получила "спешни доставки" на боеприпаси за изтребители F-16 от Белгия, Испания и други страни.
There is an important agreement with Belgium on the transfer of three F-16 fighter jets by the end of this year. We will work to receive these aircraft through an accelerated procedure. We have already received urgent deliveries of F-16 ammunition from Belgium and other…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2026
Украинската противовъздушна отбрана неутрализира три руски ракети и 106 дрона при масирана атака срещу страната, започнала на вчера, предаде Укринформ.
Според украинската страна атаката е започнала вчера около 18:00 ч. Русия е използвала една противокорабна ракета „Циркон“/„Оникс“, две балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и 152 ударни дрона, сред които „Шахед“ и „Гербера“, както и дронове примамки тип „Пародия“. От общия брой безпилотни апарати 82 са били реактивни.
Ракетите са били изстреляни от руската Курска област, а дроновете – от направленията Орел, Милерово, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецк, Хвардийске и Чауда в Крим.
В отблъскването на атаката участваха украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, части за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи.
По предварителни данни към 08:00 ч. днес са били свалени или потиснати общо 109 въздушни цели – три ракети и 106 дрона.
Украинските власти съобщиха за попадения на 24 места, а на други 16 са паднали отломки от свалени въздушни цели.
Към момента на съобщението атаката е продължавала, като няколко руски дрона все още са се намирали във въздушното пространство на Украйна.
През нощта срещу 29 септември руските сили са атакували Киев с ракети и дронове, посочи Укринформ.
Русия заяви, че е нанесла вчера удари по два центъра за данни в Киев и товарни кораби в Черно море и в Одеса. Единият е товарен кораб в Черно море, за който Русия твърди, че е свързан с военни действия, а другият плавателен съд с военен товар в украинското пристанище в Одеса, съобщи руското министерство на отбраната, допълни Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
21:51 29.09.2026
2 А къде отидоха останалите 30
До коментар #1 от "Сатана Z":Даже не бяха ли и повече. Досега информацията е че свалиха няколко от тях а останалите къде са за да се радва на три бройки. Изтъргувани за Бело или за злато.
Коментиран от #4
21:53 29.09.2026
3 Яшар
21:55 29.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Значи, три Ф- 16 са паднали и в Белгия...?!
21:57 29.09.2026
7 1111
21:59 29.09.2026
8 име
22:00 29.09.2026
9 Гатанка
Коментиран от #12
22:01 29.09.2026
10 Аууу...глей ко стаа ся...!
НапраУ шИ обърнимИ ходЪ нЪ войнЪтЪ...
Коментиран от #13
22:01 29.09.2026
11 Ай стига бе
22:02 29.09.2026
12 Зелю
До коментар #9 от "Гатанка":Спя в метрото, но в лондонското!
22:03 29.09.2026
13 НАЛИ?!
До коментар #10 от "Аууу...глей ко стаа ся...!":Колкото обърнаха хода на войната прехвалените щатски тежки танкове-,,Абрамс"...?!
Оказа се,че освен за едни много добре горящи факли,за друго-не стават...!
Коментиран от #15
22:09 29.09.2026
14 Молния!
То не че Алкашорете слушат такава музика..
Коментиран от #17, #19
22:10 29.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
22:15 29.09.2026
17 1111
До коментар #14 от "Молния!":Алкашорите, когато са слушали Вивалди, тебе са те били у чугунената глава с Лопатиту, ама тя била гумена и се втвърдила от много млатене.
22:16 29.09.2026
18 Алекс
22:16 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Механик
Укрите пак ни биха. Не са плащали, а вече имат цели 3 ефки. А ние платихме 8 преди 10 години, а имаме едва ДВЕ. И то едната не лети изобщо.
22:21 29.09.2026
21 А ве ,епилиран безказарменик такъв...!
До коментар #15 от "И ти си виждал.. танк":Бях танкист в казармата две години в поделение 24160-М...!
22:27 29.09.2026
22 Руските пилоти ще ги очакват
22:33 29.09.2026
23 Баце
22:33 29.09.2026
24 ?????
Щото белгийците бая време вече се канят да ги предоставят и все нещо им пречи.
Голяма радост ще е в поветрените сили на бандеровците.
22:37 29.09.2026
25 Бг гражданин
22:44 29.09.2026