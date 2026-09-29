Володимир Зеленски: Белгия ще предостави три изтребителя F-16 на украинската армия още тази година

Белгия ще предаде три изтребителя F-16 на Украйна до края на тази година, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Постигнахме важно споразумение с Белгия за предаването на три изтребителя Ф-16 до края на тази година", написа Зеленски в Екс и добави: "Ще работим да получим тези изтребители по ускорената процедура".

Украинският президент допълни, че Украйна вече е получила "спешни доставки" на боеприпаси за изтребители F-16 от Белгия, Испания и други страни.

There is an important agreement with Belgium on the transfer of three F-16 fighter jets by the end of this year. We will work to receive these aircraft through an accelerated procedure. We have already received urgent deliveries of F-16 ammunition from Belgium and other… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2026

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира три руски ракети и 106 дрона при масирана атака срещу страната, започнала на вчера, предаде Укринформ.

Според украинската страна атаката е започнала вчера около 18:00 ч. Русия е използвала една противокорабна ракета „Циркон“/„Оникс“, две балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и 152 ударни дрона, сред които „Шахед“ и „Гербера“, както и дронове примамки тип „Пародия“. От общия брой безпилотни апарати 82 са били реактивни.

Ракетите са били изстреляни от руската Курска област, а дроновете – от направленията Орел, Милерово, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецк, Хвардийске и Чауда в Крим.

В отблъскването на атаката участваха украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, части за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи.

По предварителни данни към 08:00 ч. днес са били свалени или потиснати общо 109 въздушни цели – три ракети и 106 дрона.

Украинските власти съобщиха за попадения на 24 места, а на други 16 са паднали отломки от свалени въздушни цели.

Към момента на съобщението атаката е продължавала, като няколко руски дрона все още са се намирали във въздушното пространство на Украйна.

През нощта срещу 29 септември руските сили са атакували Киев с ракети и дронове, посочи Укринформ.

Русия заяви, че е нанесла вчера удари по два центъра за данни в Киев и товарни кораби в Черно море и в Одеса. Единият е товарен кораб в Черно море, за който Русия твърди, че е свързан с военни действия, а другият плавателен съд с военен товар в украинското пристанище в Одеса, съобщи руското министерство на отбраната, допълни Ройтерс.