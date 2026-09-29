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Още 15 500 войници: Путин разширява състава на армията
  Тема: Украйна

Още 15 500 войници: Путин разширява състава на армията

29 Септември, 2026 18:48 766 95

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • донецка област-
  • володимир зеленски

Според украинския президент Володимир Зеленски Русия вече е започнала допълнителна мобилизация

Още 15 500 войници: Путин разширява състава на армията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия понася големи загуби в Украйна. Сега президентът Владимир Путин разширява личния състав на армията с още 15 500 войници. Това е четвъртото поредно увеличение на армията от началото на 2026.

Още новини от Украйна

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който личният състав на армията се увеличава с още 15 500 войници. "Допустимият личен състав на руските въоръжени сили се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа. Путин обяви разширяване на армията и през март, юни и юли.

Киев многократно е обвинявал Москва, че подготвя нова мобилизация. А Путин определя това като "дезинформация". Същевременно във войната с Украйна Русия постига само незначителни териториални придобивки.

Масивно нарастване на военните разходи

В Русия се очакват и увеличения на военните разходи. За 2027 година са планирани разходи в размер, равняващ се на около 178 милиарда евро, както става ясно от правителствени документи, с които разполага информационната агенция "Ройтерс". Това съответства на увеличение от около 27 процента спрямо първоначално предвидения бюджет и би било нов рекорд от началото на войната срещу Украйна.

Зеленски упреква Русия, че подготвя нова мобилизация

Според украинския президент Володимир Зеленски Русия вече е започнала допълнителна мобилизация. "Те (руснаците) планират също така да включат все повече чужденци", заяви Зеленски в своето вечерно видеообръщение, позовавайки се на информация от украинските разузнавателни служби.

Освен това Зеленски спомена за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия. "В момента на руска територия се намират над 8000 севернокорейски войници", заяви украинският президент. Русия плаща за това, наред с другото, с технологии, а в замяна на тази помощ на севернокорейска територия е започнало производството на дронове от типа "Шахед" - с техническа подкрепа от Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    27 10 Отговор
    Може и разширява, а зеленото просяче милионерче въпреки неимоверните усилия на ТЦК е яко закъсал...

    Коментиран от #5

    18:53 29.09.2026

  • 2 Опелото

    10 22 Отговор
    Още ного монголска леш,се очертава миряни
    Ако, ... тва е Добро,.. Богоугодно Дело

    18:54 29.09.2026

  • 3 Нали

    9 10 Отговор
    нямаше?

    Коментиран от #8

    18:54 29.09.2026

  • 4 БАНко

    23 8 Отговор
    НАТООВЦЕ , САМО НАРКОМАНИ ЛИ СА ВИ ИЗТОЧНИЦИТЕ ???

    18:55 29.09.2026

  • 5 Каков Европеец си па ти ма

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Чорбан!
    Еееееееехехе

    18:56 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Месо

    7 8 Отговор
    за 10 дни....

    18:56 29.09.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    19 6 Отговор

    До коментар #3 от "Нали":

    Ми няма, това е състава на армията, новобраци влизат, те не ходят на фронта, армията на Русия си е в казармите, бият се само наемници и затворници, няма мобилизация в Русия, ти па се обърка нещо а.

    Коментиран от #12, #14

    18:57 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    18 4 Отговор
    Много е интересно когато Украйна дава броя на руските загуби и обратно - Русия на украинските! Още по-интересно е когато Зеленски и "Дойче веле" казват какво мисли Путин, сякаш току що стават от една маса с него!

    Коментиран от #75

    18:58 29.09.2026

  • 11 А тоа Путин си разширява армията

    13 4 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    Коментиран от #17, #50

    18:58 29.09.2026

  • 12 Значи

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    набора е от 15000?Кой се обърка?

    18:59 29.09.2026

  • 13 Боби Баламата

    4 12 Отговор
    Айде стига бе, 23 ядрени монгольяк републики, Фюрера Пиздюх и Ким Газо вече 13 год превземат херойски Донбас?!?
    Само 2 милиона и половина монголья фира и... нито една Превзета Област и областен град?!?
    Нито една изпълнена цел на педофила!
    Няма такива пе тушари

    18:59 29.09.2026

  • 14 Соломон

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Влизаш в казармата и после ти връчват контракт.Подписваш го и си на фронта

    Коментиран от #16

    18:59 29.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    10 4 Отговор
    Който сее ветрове жъне бури, запада столетия грабеше, Южна Америка, Африка, близкия изток, арабския свят и кого ли не, те създадоха и въоръжиха нарко къртели, мюсюлманските терористи за да свалят правителства, да правят майданчета за да грабят още и още, ако не успееха направо навлизаха с войски и унищожаваха държавите бунтовници, те създадоха офшорките и борсите за грабеж на парите, е тая свърши и им остава само и единствено да се грабят един друг и да съдират кожата на собственото си население, олигарсите и картелите заграбиха всичко, банки, икономика, земеделие, здравеопазване, фармацевтика, държави, не се заблуждавайте, светлината в тунела е от бързия влак.

    Коментиран от #33

    19:00 29.09.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Влизаш в казармата караш си службата и се уволняваш, на фронта не ходиш, няма кво да подписваш, армията на Русия си е в казармите, има си достатъчно доброволци и от чужбина идват, а е да спреш с пърцуцата.

    Коментиран от #21, #25, #27, #31, #36

    19:03 29.09.2026

  • 17 Ха-ха-ха

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "А тоа Путин си разширява армията":

    Без казармен хомик,да?
    И 5 милиона неподготвени монголи да мобилизира, срещу дроновете НЕМАТ никакъв шанс!
    Единствено..стават за компост и... Чернозем
    Хихихи

    Коментиран от #20, #23, #83

    19:03 29.09.2026

  • 18 ако и сега не успее СВО-то, тогава какво

    4 5 Отговор
    Още 15 500 войници: Путин разширява състава на армията

    Русия понася големи загуби в Украйна. Сега президентът Владимир Путин разширява личния състав на армията с още 15 500 войници. Това е четвъртото поред ...
    -;-
    Ако и сега Усрацията на Фюрера не напредне- какво правим?!?!
    Нали имаше Вагнеровци- севернвите корийци, наемници и так далее

    Коментиран от #28

    19:03 29.09.2026

  • 19 !!!?

    5 8 Отговор
    Путлер е набавил 15500 чували за пушечно месо...ще празнува рожден ден !

    19:04 29.09.2026

  • 20 Рашисти с тактики от Жуково време.

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха-ха":

    17 Ха-ха-ха
    00ОТГОВОР
    До коментар 11 от "А тоа Путин си разширява армията":

    Без казармен хомик,да?
    И 5 милиона неподготвени монголи да мобилизира, срещу дроновете НЕМАТ никакъв шанс!
    Единствено..стават за компост и... Чернозем
    Хихихи
    -;-
    За пореден път ще видим тъпнята на рашистите- явно още живеят с постигнатото от Жуков.

    19:05 29.09.2026

  • 21 Затова

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    украинците малко тела връщат!Само дивизионни командири!

    19:06 29.09.2026

  • 22 Лили

    3 5 Отговор
    Данните са шокиращи. Откакто Русия започна мащабната си инвазия през февруари 2022 г., украинските власти са идентифицирали поне 27 хил. граждани от над 130 държави, вербувани в руските въоръжени сили. Граждани на 48 държави в момента са задържани като военнопленници в Украйна, а според украинското военно разузнаване е потвърдено, че поне 5149 чуждестранни гражданиса загинали в битки срещу Украйна.

    Броят на чуждестранните бойци се е увеличил с повече от 30% между септември 2025 г. и февруари 2026 г., като украинското разузнаване е разкрило планове за набиране на още 18 500 души до края на 2026 г.
    Това е заключението на знаков доклад от края на април, който "Капитал" получи и прегледа - "Бойци, наемници или жертви на трафик на хора? Използването на чуждестранни бойци от Русия във войната й срещу Украйна" - публикуван съвместно от Международната федерация за правата на човека (FIDH), организацията Truth Hounds и Казахстанското международно бюро за правата на човека и върховенството на закона (KIBHR).

    Коментиран от #29, #38, #41

    19:06 29.09.2026

  • 23 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха-ха":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш горноджумайска мрррршооо !

    19:06 29.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще се уволниш ако ти позволят да се уволниш.Не са един или два случаите на наборни войници които са били заставени да подпишат контракт или излъгани че подписват документи за преместване а това е контракт.Самите командири получават пари за това че са осигурили пушечно месо за фронта.Също така набират младжи уж за оператори на дронове и в момента в който подпишеш армията може да прави с теб каквото си поиска

    Коментиран от #42

    19:07 29.09.2026

  • 26 ВСЕЗНАЙКОТО

    4 0 Отговор
    Колко са 15 000 войника, та даже ги коментираме !? Смехотворно !

    19:07 29.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гробар

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "ако и сега не успее СВО-то, тогава какво":

    Не ги мисли ти тия работи. По-добре нахрани прасетата, изчисти нужника на двора и го набий на жената в сеното в обора. Руснаците и без тебе ще се оправят.

    Коментиран от #40

    19:09 29.09.2026

  • 29 Доротея

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Лили":

    Тихоо !Тихо ма па4а ,не си компетентна !

    Коментиран от #35

    19:09 29.09.2026

  • 30 Народа

    6 2 Отговор
    гласува за война и мобилизация!

    19:09 29.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Грузинците

    1 1 Отговор
    правят палатков лагер на границата!

    19:09 29.09.2026

  • 33 Путлеристи с ядрени оръжия

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":

    15 Удри евраста с лопатЕто
    23ОТГОВОР
    Който сее ветрове жъне бури, запада столетия грабеше, Южна Америка, Африка, близкия изток, арабския свят и кого ли не,
    -;-
    Кога ще има тактическите ядрени боеголовки!

    19:10 29.09.2026

  • 34 дискотека укрия

    7 2 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    19:10 29.09.2026

  • 35 Извинете

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Доротея":

    Вие травестит ли сте?

    Коментиран от #60

    19:10 29.09.2026

  • 36 !!!?

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Какви доброволци бе...Путлер децимира населението на малцинствените народи в "руския мир", защото не смее да изпраща наборници от големите градове, че "Груз-200" ще му вземе главата !!!?

    19:10 29.09.2026

  • 37 Розовото пони зеля

    7 5 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    19:11 29.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 последната укра

    6 3 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    Коментиран от #45

    19:11 29.09.2026

  • 40 Райха трябва да рухне

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Гробар":

    28 Гробар
    00ОТГОВОР
    До коментар 18 от "ако и сега не успее СВО-то, тогава какво":

    Не ги мисли ти тия работи. По-добре нахрани прасетата, изчисти нужника на двора и го набий на жената в сеното в обора. Руснаците и без тебе ще се оправят.
    -;-
    Та кога путлеристите ще се оправели

    Коментиран от #48

    19:11 29.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АсанБГ

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Не е важно как се представяш ,Соломон ,Лука ,Сюлейман или Антирашист 6666,важното е че въртиш качествени Ка.Валли на народни цени .Както казват китайците ,не е важно каква е котката ,важно е да лови мишки !

    19:12 29.09.2026

  • 43 ПУТИН ТИ РАЗШИРЯВА

    7 2 Отговор
    Това дето е изход, ама Рютето му вика вход.

    19:12 29.09.2026

  • 44 Розовото пони зеля

    8 3 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    19:12 29.09.2026

  • 45 Рашистите започват да си вярват

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "последната укра":

    39 последната укра
    10ОТГОВОР
    Съдбата на укрия вече е решена,
    -;-
    То и съдбата на несъществуващата Украйна била решена, пък сега какво стана!

    19:13 29.09.2026

  • 46 Розовото пони зеля

    5 4 Отговор
    Излезе информация, че в Ню Йорк тръмполино е насилил зеления гном, Рубио го е държал при акта на насилие, имало и снимков материал, било е тежко и без никви лубриканти, то затова на пресконференцията с тръмполиното зеления гном едва не се разплака, не са били отминали болките хахахахахаха.

    19:13 29.09.2026

  • 47 С главнокомандващия

    1 0 Отговор
    една атака не е предвиждал!Пушка не е хващал!

    19:13 29.09.2026

  • 48 Гробар

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Райха трябва да рухне":

    Четвъртият райх е почти рухнал. Едно духване и Урсулът и сие са в калта.

    19:14 29.09.2026

  • 49 последната укра

    4 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    19:14 29.09.2026

  • 50 Та къде са победите на Рашмахта

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "А тоа Путин си разширява армията":

    11 А тоа Путин си разширява армията
    42ОТГОВОР
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има
    -;-
    Рашмахта бил осигурен със солярката

    Коментиран от #65

    19:14 29.09.2026

  • 51 Удри евраста с лопатЕто

    4 2 Отговор
    А ве укрите нали казаха, ако ни нападнете вашите деца ще са в студените мазета а нашите в топлите училища, сега не само децата я целокупната укра живее в мазетата на студено без ток, вода, канализация, гориво, нет хахахахаха ква я мислехме ква стана хахахахаха.

    19:15 29.09.2026

  • 52 Удри евраста с лопатЕто

    4 2 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    19:15 29.09.2026

  • 53 35 те минути

    3 2 Отговор
    на салдат Федя!

    19:15 29.09.2026

  • 54 млад еврас

    4 3 Отговор
    Кики направо ги поцепи, сега и тея ще изкупи на ишляме без пари хахахахаха, кики кърти евраски трътku. След фолцваген, БОШ дойде ред и на ВАРТА, другите да се наредят чинно на опашката.

    Коментиран от #63

    19:16 29.09.2026

  • 55 Вова

    3 2 Отговор
    спря да ходи в Крим!

    19:17 29.09.2026

  • 56 Факт

    3 3 Отговор
    При Първата Монгольяк Мобилизация, почти 3 милиона монголья имигрираха от фашисткия МИР
    Другите Алкашоре палеха ВоенКомите и го гърмяха

    19:17 29.09.2026

  • 57 Чий

    3 0 Отговор
    Святогорск?

    19:18 29.09.2026

  • 58 Два милиона

    3 1 Отговор
    и половина армия,пет години край Донецк!!!

    19:19 29.09.2026

  • 59 Убаво

    3 1 Отговор
    И тези на тор.Казах!

    19:19 29.09.2026

  • 60 Доротея

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Извинете":

    Не позна бе травертин ,пипируда на ноща съм ,що да не искаш услуга ?Тарифите почват от 300€врака ,по добре си зареди черния пингвин и ръгай след рова чушки 🌶️в боба .

    19:19 29.09.2026

  • 61 млад еврас

    3 2 Отговор
    В Русия се къпят с горибо на 0.50 цента на колко зареди евраста днес хахахахаха, помощи за гориво щели даа им дават в ЕС хахахахахаха, а сега ги карат да намалят потреблението на ток и газ хахахахаха.

    19:19 29.09.2026

  • 62 Мишел

    4 3 Отговор
    Това, че в България се обявява мобилизация в Русия, не значи, че там има мобилизация . Руските части на фронта са от доброволци , за период 3 месеца, на които се заплаща съгласно закона.

    Коментиран от #67, #68

    19:19 29.09.2026

  • 63 Пак аз

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "млад еврас":

    Много си бит с мотика по главата като малък.

    19:20 29.09.2026

  • 64 Ако съм Путин

    2 0 Отговор
    ще е изпратя в Донбас Салавьов да ги надъхва!

    19:21 29.09.2026

  • 65 Млати Козяка с Винкело

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Та къде са победите на Рашмахта":

    Докато омекне и спре да пърха ,после се обади на Елит Пунчеви за кремация ,та да те освободят от мрррршатта .

    19:21 29.09.2026

  • 66 Ами

    3 4 Отговор
    В Русия хората сами се записват в армията,
    а не ги ловят по улиците като в окраина.
    И тъй като окраинците са на привършване, а по-големите
    западни частни армии вече са разформировани, да пращаме ли
    вече нашите лицемерни безродници защитници на окраина?

    Коментиран от #71, #72

    19:22 29.09.2026

  • 67 Лъжеш

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Няма закон,има укази!

    19:22 29.09.2026

  • 68 Вчера гледах видео

    4 4 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Над 200 предали се руснака.Всички с различни униформи.Някой бяха и с по две различни кубинки.

    Коментиран от #69

    19:22 29.09.2026

  • 69 Били

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Вчера гледах видео":

    Са украинци

    19:24 29.09.2026

  • 70 От тези

    3 2 Отговор
    колко ще влязат в Киев?

    19:24 29.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ол1гоффрен,

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    Кой пали в Рашистан военкомите?
    Давам ти жокер.Небе Мадяр.

    19:26 29.09.2026

  • 73 ДАВАЙ ВОВА

    3 2 Отговор
    Разшири му го.

    19:26 29.09.2026

  • 74 Няма оживял

    4 1 Отговор
    от майор надолу,започнал 2022!

    19:26 29.09.2026

  • 75 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Размяната на убити 500 украински военни срещу двадесетина убити руски е единственото реално съотношение.
    Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна във всички видове оръжия, при дроновете също, а оръжията са тези, които убиват. Другото са измислици.

    Коментиран от #78

    19:26 29.09.2026

  • 76 Механик

    4 2 Отговор
    Удри русораста с фаража!!

    19:27 29.09.2026

  • 77 Екперт

    3 2 Отговор
    След 5години СВО,руската армия е изцяло обновена!

    19:27 29.09.2026

  • 78 Това са

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мишел":

    дивизионни командири!Войниците са кубинци ,непалци....

    19:28 29.09.2026

  • 79 Обикновен човек

    3 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #87

    19:30 29.09.2026

  • 80 мдааааа

    3 0 Отговор
    Севернокорейци , наверна ...

    19:30 29.09.2026

  • 81 Конешенко

    2 0 Отговор
    Севеото е безсрочно и безкрайно!

    19:30 29.09.2026

  • 82 Удри копейката с лопатЕто!

    2 2 Отговор
    Абе у нас няма ли толкоз русодебили да се намерят.
    И без това са безполезен некачествен материал.

    19:31 29.09.2026

  • 83 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха-ха":

    Русия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия, от година и при дроновете. Украйна няма такива оръжия като ФАБ, КАБ, Солнцепек, Орешник .

    Коментиран от #85, #86

    19:32 29.09.2026

  • 84 Експерт

    0 1 Отговор
    Става въпрос за команден състав,офицери!

    19:32 29.09.2026

  • 85 Затова

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Мишел":

    ли тъпчат на едно място?

    19:33 29.09.2026

  • 86 Чиниш ми се

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Мишел":

    Дърт, закоравял минедчия.

    Коментиран от #88

    19:33 29.09.2026

  • 87 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Обикновен човек":

    Братчет ,трай си че сме късметлии родени в Аджи Асан маалаа ,че напослед много завистлив народ се навъди !

    Коментиран от #90

    19:34 29.09.2026

  • 88 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Чиниш ми се":

    Гресирания ,лично ти мойш ми Лап Паш У Ягатта до насита , разбира се безплатно 👈.

    19:36 29.09.2026

  • 89 ПУТИН ЯКО ГИ РАЗШИРЯВА

    1 1 Отговор
    Бритите и бандерите и саксите.

    19:36 29.09.2026

  • 90 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Амет":

    Теб даже са те правили в другата дупка.

    Коментиран от #94

    19:36 29.09.2026

  • 91 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    0 2 Отговор
    Путин ще се бие до предпоследния руснак!

    Коментиран от #93

    19:40 29.09.2026

  • 92 Клати Курти

    1 0 Отговор
    Най ме кефят небинарните козяшки жълтопаветни трооолляци 🦄,когато се възмущават че им отнемат медийния комфорт и ги трият 😂😂😂👈

    19:40 29.09.2026

  • 93 ТЪП БАНДЕРТРОЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Не ми използвай ника. Тъпак.

    19:43 29.09.2026

  • 94 Амет

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Абе":

    Явно си гьоттт.веррен ,но по нетрадиционен начин си го искаш .Сърби ли те прррр.дялллничетто муцка🎯 ,да го начеша ?

    19:43 29.09.2026

  • 95 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    1 0 Отговор
    Няма кой да спре руската армия.

    19:44 29.09.2026

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