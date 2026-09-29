Още 15 500 войници: Путин разширява състава на армията

Русия понася големи загуби в Украйна. Сега президентът Владимир Путин разширява личния състав на армията с още 15 500 войници. Това е четвъртото поредно увеличение на армията от началото на 2026.
Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който личният състав на армията се увеличава с още 15 500 войници. "Допустимият личен състав на руските въоръжени сили се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа. Путин обяви разширяване на армията и през март, юни и юли.
Киев многократно е обвинявал Москва, че подготвя нова мобилизация. А Путин определя това като "дезинформация". Същевременно във войната с Украйна Русия постига само незначителни териториални придобивки.
Масивно нарастване на военните разходи
В Русия се очакват и увеличения на военните разходи. За 2027 година са планирани разходи в размер, равняващ се на около 178 милиарда евро, както става ясно от правителствени документи, с които разполага информационната агенция "Ройтерс". Това съответства на увеличение от около 27 процента спрямо първоначално предвидения бюджет и би било нов рекорд от началото на войната срещу Украйна.
Зеленски упреква Русия, че подготвя нова мобилизация
Според украинския президент Володимир Зеленски Русия вече е започнала допълнителна мобилизация. "Те (руснаците) планират също така да включат все повече чужденци", заяви Зеленски в своето вечерно видеообръщение, позовавайки се на информация от украинските разузнавателни служби.
Освен това Зеленски спомена за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия. "В момента на руска територия се намират над 8000 севернокорейски войници", заяви украинският президент. Русия плаща за това, наред с другото, с технологии, а в замяна на тази помощ на севернокорейска територия е започнало производството на дронове от типа "Шахед" - с техническа подкрепа от Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5
18:53 29.09.2026
2 Опелото
Ако, ... тва е Добро,.. Богоугодно Дело
18:54 29.09.2026
3 Нали
Коментиран от #8
18:54 29.09.2026
4 БАНко
18:55 29.09.2026
5 Каков Европеец си па ти ма
До коментар #1 от "Европеец":Чорбан!
Еееееееехехе
18:56 29.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Месо
18:56 29.09.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "Нали":Ми няма, това е състава на армията, новобраци влизат, те не ходят на фронта, армията на Русия си е в казармите, бият се само наемници и затворници, няма мобилизация в Русия, ти па се обърка нещо а.
Коментиран от #12, #14
18:57 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
Коментиран от #75
18:58 29.09.2026
11 А тоа Путин си разширява армията
Коментиран от #17, #50
18:58 29.09.2026
12 Значи
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":набора е от 15000?Кой се обърка?
18:59 29.09.2026
13 Боби Баламата
Само 2 милиона и половина монголья фира и... нито една Превзета Област и областен град?!?
Нито една изпълнена цел на педофила!
Няма такива пе тушари
18:59 29.09.2026
14 Соломон
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Влизаш в казармата и после ти връчват контракт.Подписваш го и си на фронта
Коментиран от #16
18:59 29.09.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #33
19:00 29.09.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Соломон":Влизаш в казармата караш си службата и се уволняваш, на фронта не ходиш, няма кво да подписваш, армията на Русия си е в казармите, има си достатъчно доброволци и от чужбина идват, а е да спреш с пърцуцата.
Коментиран от #21, #25, #27, #31, #36
19:03 29.09.2026
17 Ха-ха-ха
До коментар #11 от "А тоа Путин си разширява армията":Без казармен хомик,да?
И 5 милиона неподготвени монголи да мобилизира, срещу дроновете НЕМАТ никакъв шанс!
Единствено..стават за компост и... Чернозем
Хихихи
Коментиран от #20, #23, #83
19:03 29.09.2026
18 ако и сега не успее СВО-то, тогава какво
Русия понася големи загуби в Украйна. Сега президентът Владимир Путин разширява личния състав на армията с още 15 500 войници. Това е четвъртото поред ...
-;-
Ако и сега Усрацията на Фюрера не напредне- какво правим?!?!
Нали имаше Вагнеровци- севернвите корийци, наемници и так далее
Коментиран от #28
19:03 29.09.2026
19 !!!?
19:04 29.09.2026
20 Рашисти с тактики от Жуково време.
До коментар #17 от "Ха-ха-ха":17 Ха-ха-ха
00ОТГОВОР
До коментар 11 от "А тоа Путин си разширява армията":
Без казармен хомик,да?
И 5 милиона неподготвени монголи да мобилизира, срещу дроновете НЕМАТ никакъв шанс!
Единствено..стават за компост и... Чернозем
Хихихи
-;-
За пореден път ще видим тъпнята на рашистите- явно още живеят с постигнатото от Жуков.
19:05 29.09.2026
21 Затова
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":украинците малко тела връщат!Само дивизионни командири!
19:06 29.09.2026
22 Лили
Броят на чуждестранните бойци се е увеличил с повече от 30% между септември 2025 г. и февруари 2026 г., като украинското разузнаване е разкрило планове за набиране на още 18 500 души до края на 2026 г.
Това е заключението на знаков доклад от края на април, който "Капитал" получи и прегледа - "Бойци, наемници или жертви на трафик на хора? Използването на чуждестранни бойци от Русия във войната й срещу Украйна" - публикуван съвместно от Международната федерация за правата на човека (FIDH), организацията Truth Hounds и Казахстанското международно бюро за правата на човека и върховенството на закона (KIBHR).
Коментиран от #29, #38, #41
19:06 29.09.2026
23 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #17 от "Ха-ха-ха":Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш горноджумайска мрррршооо !
19:06 29.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соломон
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще се уволниш ако ти позволят да се уволниш.Не са един или два случаите на наборни войници които са били заставени да подпишат контракт или излъгани че подписват документи за преместване а това е контракт.Самите командири получават пари за това че са осигурили пушечно месо за фронта.Също така набират младжи уж за оператори на дронове и в момента в който подпишеш армията може да прави с теб каквото си поиска
Коментиран от #42
19:07 29.09.2026
26 ВСЕЗНАЙКОТО
19:07 29.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гробар
До коментар #18 от "ако и сега не успее СВО-то, тогава какво":Не ги мисли ти тия работи. По-добре нахрани прасетата, изчисти нужника на двора и го набий на жената в сеното в обора. Руснаците и без тебе ще се оправят.
Коментиран от #40
19:09 29.09.2026
29 Доротея
До коментар #22 от "Лили":Тихоо !Тихо ма па4а ,не си компетентна !
Коментиран от #35
19:09 29.09.2026
30 Народа
19:09 29.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Грузинците
19:09 29.09.2026
33 Путлеристи с ядрени оръжия
До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":15 Удри евраста с лопатЕто
23ОТГОВОР
Който сее ветрове жъне бури, запада столетия грабеше, Южна Америка, Африка, близкия изток, арабския свят и кого ли не,
-;-
Кога ще има тактическите ядрени боеголовки!
19:10 29.09.2026
34 дискотека укрия
19:10 29.09.2026
35 Извинете
До коментар #29 от "Доротея":Вие травестит ли сте?
Коментиран от #60
19:10 29.09.2026
36 !!!?
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Какви доброволци бе...Путлер децимира населението на малцинствените народи в "руския мир", защото не смее да изпраща наборници от големите градове, че "Груз-200" ще му вземе главата !!!?
19:10 29.09.2026
37 Розовото пони зеля
19:11 29.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 последната укра
Коментиран от #45
19:11 29.09.2026
40 Райха трябва да рухне
До коментар #28 от "Гробар":28 Гробар
00ОТГОВОР
До коментар 18 от "ако и сега не успее СВО-то, тогава какво":
Не ги мисли ти тия работи. По-добре нахрани прасетата, изчисти нужника на двора и го набий на жената в сеното в обора. Руснаците и без тебе ще се оправят.
-;-
Та кога путлеристите ще се оправели
Коментиран от #48
19:11 29.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АсанБГ
До коментар #25 от "Соломон":Не е важно как се представяш ,Соломон ,Лука ,Сюлейман или Антирашист 6666,важното е че въртиш качествени Ка.Валли на народни цени .Както казват китайците ,не е важно каква е котката ,важно е да лови мишки !
19:12 29.09.2026
43 ПУТИН ТИ РАЗШИРЯВА
19:12 29.09.2026
44 Розовото пони зеля
19:12 29.09.2026
45 Рашистите започват да си вярват
До коментар #39 от "последната укра":39 последната укра
10ОТГОВОР
Съдбата на укрия вече е решена,
-;-
То и съдбата на несъществуващата Украйна била решена, пък сега какво стана!
19:13 29.09.2026
46 Розовото пони зеля
19:13 29.09.2026
47 С главнокомандващия
19:13 29.09.2026
48 Гробар
До коментар #40 от "Райха трябва да рухне":Четвъртият райх е почти рухнал. Едно духване и Урсулът и сие са в калта.
19:14 29.09.2026
49 последната укра
19:14 29.09.2026
50 Та къде са победите на Рашмахта
До коментар #11 от "А тоа Путин си разширява армията":11 А тоа Путин си разширява армията
42ОТГОВОР
Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има
-;-
Рашмахта бил осигурен със солярката
Коментиран от #65
19:14 29.09.2026
51 Удри евраста с лопатЕто
19:15 29.09.2026
52 Удри евраста с лопатЕто
19:15 29.09.2026
53 35 те минути
19:15 29.09.2026
54 млад еврас
Коментиран от #63
19:16 29.09.2026
55 Вова
19:17 29.09.2026
56 Факт
Другите Алкашоре палеха ВоенКомите и го гърмяха
19:17 29.09.2026
57 Чий
19:18 29.09.2026
58 Два милиона
19:19 29.09.2026
59 Убаво
19:19 29.09.2026
60 Доротея
До коментар #35 от "Извинете":Не позна бе травертин ,пипируда на ноща съм ,що да не искаш услуга ?Тарифите почват от 300€врака ,по добре си зареди черния пингвин и ръгай след рова чушки 🌶️в боба .
19:19 29.09.2026
61 млад еврас
19:19 29.09.2026
62 Мишел
Коментиран от #67, #68
19:19 29.09.2026
63 Пак аз
До коментар #54 от "млад еврас":Много си бит с мотика по главата като малък.
19:20 29.09.2026
64 Ако съм Путин
19:21 29.09.2026
65 Млати Козяка с Винкело
До коментар #50 от "Та къде са победите на Рашмахта":Докато омекне и спре да пърха ,после се обади на Елит Пунчеви за кремация ,та да те освободят от мрррршатта .
19:21 29.09.2026
66 Ами
а не ги ловят по улиците като в окраина.
И тъй като окраинците са на привършване, а по-големите
западни частни армии вече са разформировани, да пращаме ли
вече нашите лицемерни безродници защитници на окраина?
Коментиран от #71, #72
19:22 29.09.2026
67 Лъжеш
До коментар #62 от "Мишел":Няма закон,има укази!
19:22 29.09.2026
68 Вчера гледах видео
До коментар #62 от "Мишел":Над 200 предали се руснака.Всички с различни униформи.Някой бяха и с по две различни кубинки.
Коментиран от #69
19:22 29.09.2026
69 Били
До коментар #68 от "Вчера гледах видео":Са украинци
19:24 29.09.2026
70 От тези
19:24 29.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ол1гоффрен,
До коментар #66 от "Ами":Кой пали в Рашистан военкомите?
Давам ти жокер.Небе Мадяр.
19:26 29.09.2026
73 ДАВАЙ ВОВА
19:26 29.09.2026
74 Няма оживял
19:26 29.09.2026
75 Мишел
До коментар #10 от "Гост":Размяната на убити 500 украински военни срещу двадесетина убити руски е единственото реално съотношение.
Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна във всички видове оръжия, при дроновете също, а оръжията са тези, които убиват. Другото са измислици.
Коментиран от #78
19:26 29.09.2026
76 Механик
19:27 29.09.2026
77 Екперт
19:27 29.09.2026
78 Това са
До коментар #75 от "Мишел":дивизионни командири!Войниците са кубинци ,непалци....
19:28 29.09.2026
79 Обикновен човек
Коментиран от #87
19:30 29.09.2026
80 мдааааа
19:30 29.09.2026
81 Конешенко
19:30 29.09.2026
82 Удри копейката с лопатЕто!
И без това са безполезен некачествен материал.
19:31 29.09.2026
83 Мишел
До коментар #17 от "Ха-ха-ха":Русия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия, от година и при дроновете. Украйна няма такива оръжия като ФАБ, КАБ, Солнцепек, Орешник .
Коментиран от #85, #86
19:32 29.09.2026
84 Експерт
19:32 29.09.2026
85 Затова
До коментар #83 от "Мишел":ли тъпчат на едно място?
19:33 29.09.2026
86 Чиниш ми се
До коментар #83 от "Мишел":Дърт, закоравял минедчия.
Коментиран от #88
19:33 29.09.2026
87 Амет
До коментар #79 от "Обикновен човек":Братчет ,трай си че сме късметлии родени в Аджи Асан маалаа ,че напослед много завистлив народ се навъди !
Коментиран от #90
19:34 29.09.2026
88 Мишел
До коментар #86 от "Чиниш ми се":Гресирания ,лично ти мойш ми Лап Паш У Ягатта до насита , разбира се безплатно 👈.
19:36 29.09.2026
89 ПУТИН ЯКО ГИ РАЗШИРЯВА
19:36 29.09.2026
90 Абе
До коментар #87 от "Амет":Теб даже са те правили в другата дупка.
Коментиран от #94
19:36 29.09.2026
91 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #93
19:40 29.09.2026
92 Клати Курти
19:40 29.09.2026
93 ТЪП БАНДЕРТРОЛ
До коментар #91 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Не ми използвай ника. Тъпак.
19:43 29.09.2026
94 Амет
До коментар #90 от "Абе":Явно си гьоттт.веррен ,но по нетрадиционен начин си го искаш .Сърби ли те прррр.дялллничетто муцка🎯 ,да го начеша ?
19:43 29.09.2026
95 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
19:44 29.09.2026