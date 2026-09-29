Пpeд ĸpизa нa зaбaвeн ĸaдaнc! Много скъп природен газ може да задушава Европа поне до лятото

Двама пилоти катапултираха при кацане на самолетоносача "Дуайт Айзенхауер", има ранени на борда

Двама пилоти катапултираха при инцидент по време на кацане на самолетоносача USS Dwight D. Eisenhower край бреговете на щата Вирджиния. Четирима члено ...