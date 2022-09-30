Кой има имен ден днес, 30 септември 2026 г. Честито!

Овен

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Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Разговорите са много, но сутринта информацията може да бъде преувеличена или представена по-драматично. Не вярвайте на всичко от първия път и проверете важните подробности. През деня можете да приключите няколко стари задачи и да освободите повече пространство за новия месец. След залез вниманието се насочва към дома и личния комфорт. Късните часове носят повече енергия и решителност – подходящо е да направите конкретна промяна у дома или да решите семейна тема, която дълго сте отлагали.

Водолей (21.01 - 19.02) Домашната среда може да бъде по-оживена сутринта и лесно да се появи тема, която всички приемат по-голямо значение, отколкото заслужава. Не позволявайте на преувеличението да зададе тона. До края на деня е подходящо да приключите семейна или практична задача. Около залез настроението става по-леко и Ви се приисква повече движение, творчество или забавление. Късно вечерта можете да получите силен импулс за личен проект или смело решение, което Ви кара да почувствате, че октомври започва с нова енергия.

Козирог (23.12 - 20.01) Желанието за удоволствие и лично време може да бъде силно, но сутринта лесно може да прекалите – с разходи, храна, обещания или очаквания. По-добре изберете едно нещо, което наистина Ви носи радост. В любовта сте по-дълбоки и сериозни и може да искате повече искреност от другия. След залез се връщате към по-практичен ритъм и подреждате задачите за следващите дни. Късно вечерта имате достатъчно енергия да приключите нещо, което иначе би Ви чакало през октомври.

Стрелец (23.11 - 22.12) Работата и ежедневните задачи могат да изглеждат повече, отколкото реално са, особено в сутрешните часове. Не позволявайте на натрупването да Ви обезкуражи – започнете от най-важното. Краят на септември е добър момент да прецените кои навици Ви помагат и кои само Ви отнемат време. След залез отношенията стават по-активни и може да се появи човек, с когото имате какво да изясните. Късната вечер е подходяща за откровен разговор или за съвместно действие, което връща близостта.

Скорпион (24.10 - 22.11) Хората срещу Вас могат да бъдат по-емоционални или по-взискателни сутринта, затова не обещавайте нещо само за да запазите добрия тон. Вие самите сте по-проницателни и много лесно усещате какво стои зад думите. Това е добър момент да си изясните какво искате да кажете и какво предпочитате да запазите за себе си. След залез вниманието се насочва към доверие, близост и споделени решения. Късната вечер е подходяща да направите конкретна крачка, която отдавна отлагате.

Везни (24.09 - 23.10) По-дълбоки теми могат да Ви занимават повече от обикновено – доверие, общи ангажименти или решение, което засяга и друг човек. Сутринта не преувеличавайте нито риска, нито възможността. Краят на месеца е подходящ да се освободите от нещо, което вече изисква повече енергия, отколкото дава. След залез мислите Ви стават по-свободни и започвате да гледате напред. Късно вечерта може да получите смелост да предприемете стъпка, свързана с обучение, пътуване или нова посока.

Дева (24.08 - 23.09) Една по-голяма идея може да Ви вдъхнови, но сутринта я преценете реалистично, преди да започнете да градите план около нея. Подходящо е да приключите септември с ясно решение кое знание, намерение или посока искате да развивате нататък. В разговорите сте по-проницателни и може да усетите скрит мотив зад нечии думи. След залез вниманието Ви постепенно се насочва към професионални цели. Късната вечер е добра за конкретна стъпка, която показва, че сте готови да действате, а не само да обмисляте.

Лъв (24.07 - 23.08) Професионалните амбиции са силни, но сутринта не е моментът да се опитвате да постигнете всичко наведнъж. Прекалената увереност може да Ви накара да подцените важен детайл. По-късно ще Ви бъде по-лесно да видите кое наистина си струва усилията. Към залез контактите и срещите се увеличават, а разговор с приятел или колега може да Ви отвори нова възможност. Късно вечерта желанието за действие се връща с пълна сила. Насочете го към цел, която искате да пренесете със себе си в новия месец.

Рак (22.06 - 23.07) Общуването с хора от Вашия кръг може да бъде приятно, но сутринта внимавайте с прекалено големите очаквания. Някой може да обещае повече, отколкото реално ще изпълни. Добре е да приключите месеца с яснота кои отношения и общи планове заслужават да продължат през октомври. След залез ще почувствате нужда от повече тишина и лично пространство. Късните часове са подходящи за действие насаме – довършване, планиране или решение, което не искате още да споделяте.

Близнаци (22.05 - 21.06) По-тихото начало ще Ви помогне да подредите мисли, които през последните дни са останали разпилени. Сутринта не се доверявайте на всяко настроение – склонни сте да преживявате по-силно и хубавото, и неприятното. След залез постепенно си връщате лекотата и желанието за движение. Може да получите покана, идея или новина, която променя плановете Ви. Късно вечерта имате повече решителност и е подходящо да направите първа крачка към нещо, което отдавна обмисляте.

Телец (21.04 - 21.05) Имате желание да направите нещата по свой начин, но сутринта може лесно да надцените силите или времето си. Не поемайте всичко наведнъж. В личните отношения ставате по-наблюдателни и вероятно ще усетите много повече от това, което се казва директно. Към залез вниманието се мести към пари, покупки и практични решения. Добре е да прегледате какво искате да оставите зад гърба си с края на септември. Късната вечер е подходяща за бързо решение, което изисква смелост, но не и прибързаност.