Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Унгария за средствата за Украйна от замразени руски активи

Съдът на Европейския съюз отхвърли иск, подаден от Унгария срещу разпределението на първия транш от средства за Украйна, получени от замразени руски активи, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Съдът обясни, че делото е отхвърлено, тъй като съдебната власт на ЕС няма юрисдикция по въпроса.
Спорът за първия транш
Делото се отнася до решение на комитета на Европейския инструмент за мир от 21 юни 2024 г. за разпределяне на първия транш от „извънредни приходи“, генерирани от замразени руски активи, за военна подкрепа на Украйна.
Унгария се е въздържала при гласуването на основното решение на Съвета на ЕС от 21 май 2024 г. за създаване на механизма за разпределение на средствата.
По-късно Будапеща оспори решението на комитета, като заяви, че незаконно ѝ е било отказано право на глас, тъй като не отговаря на условията за „допринасяща държава членка“.
Съдът: решението не подлежи на съдебен контрол
Съдът със седалище в Люксембург постанови, че оспорваното решение включва политически и стратегически избори, направени в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност.
Поради това според съда решението не подлежи на съдебен контрол от съдилищата на ЕС.
Решението може да бъде обжалвано в срок от два месеца и десет дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
Коментиран от #9
13:58 09.09.2026
2 Някой
Коментиран от #8
13:59 09.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #7
14:08 09.09.2026
4 Тоалетна Хартия
Коментиран от #6
14:09 09.09.2026
5 Не е добре
14:23 09.09.2026
6 Гликерия Копейдовна
До коментар #4 от "Тоалетна Хартия":Те вече са ги пипнали, муци!
Нали с тях финансират Украйна.
14:24 09.09.2026
7 Не давслез защото прибираше всичко
До коментар #3 от "Овчар":за себе си. Лаком г.з се оказа, миротворецът му. Обиколи всичките държави с измислен претекст, че ще им сключва мир.
Коцето и той искаше да ръси руска пропаганда, но му джуджупнсха черен печат и го вписаха в укренския Миротворецъ.
14:28 09.09.2026
8 Ще се оправят
До коментар #2 от "Някой":След войната ще ги върнат на путинския наследник, ако не е нацист и кагебеец, и не ламти за чужди държави. И търговски спогодби ще има, и културни, и кви ли не. Като се махне рашистката сган от Кремъл.
Ама ботоксовото се опънало като магаре на мост...
14:33 09.09.2026
9 Какъв ти е проблемът?
До коментар #1 от "Бялджип":Нали не искаш с твоите пари да се подпомага Украйна. Все пак не си я нападал ти. Нека Путин си плаща за гяволъка.
14:36 09.09.2026
10 Ха ха ха
14:43 09.09.2026
11 Гориил
14:54 09.09.2026