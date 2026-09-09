Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Унгария за средствата за Украйна от замразени руски активи

Съдът на Европейския съюз отхвърли иск, подаден от Унгария срещу разпределението на първия транш от средства за Украйна, получени от замразени руски активи, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Съдът обясни, че делото е отхвърлено, тъй като съдебната власт на ЕС няма юрисдикция по въпроса.

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Спорът за първия транш

Делото се отнася до решение на комитета на Европейския инструмент за мир от 21 юни 2024 г. за разпределяне на първия транш от „извънредни приходи“, генерирани от замразени руски активи, за военна подкрепа на Украйна.

Унгария се е въздържала при гласуването на основното решение на Съвета на ЕС от 21 май 2024 г. за създаване на механизма за разпределение на средствата.

По-късно Будапеща оспори решението на комитета, като заяви, че незаконно ѝ е било отказано право на глас, тъй като не отговаря на условията за „допринасяща държава членка“.

Съдът: решението не подлежи на съдебен контрол

Съдът със седалище в Люксембург постанови, че оспорваното решение включва политически и стратегически избори, направени в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност.

Поради това според съда решението не подлежи на съдебен контрол от съдилищата на ЕС.

Решението може да бъде обжалвано в срок от два месеца и десет дни.