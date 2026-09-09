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Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Унгария за средствата за Украйна от замразени руски активи
  Тема: Украйна

Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Унгария за средствата за Украйна от замразени руски активи

9 Септември, 2026 13:54 908 11

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  • русия

Съдът постанови, че няма юрисдикция по спора за първия транш от извънредните приходи, генерирани от замразени руски активи

Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Унгария за средствата за Украйна от замразени руски активи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съдът на Европейския съюз отхвърли иск, подаден от Унгария срещу разпределението на първия транш от средства за Украйна, получени от замразени руски активи, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Съдът обясни, че делото е отхвърлено, тъй като съдебната власт на ЕС няма юрисдикция по въпроса.

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Спорът за първия транш

Делото се отнася до решение на комитета на Европейския инструмент за мир от 21 юни 2024 г. за разпределяне на първия транш от „извънредни приходи“, генерирани от замразени руски активи, за военна подкрепа на Украйна.

Унгария се е въздържала при гласуването на основното решение на Съвета на ЕС от 21 май 2024 г. за създаване на механизма за разпределение на средствата.

По-късно Будапеща оспори решението на комитета, като заяви, че незаконно ѝ е било отказано право на глас, тъй като не отговаря на условията за „допринасяща държава членка“.

Съдът: решението не подлежи на съдебен контрол

Съдът със седалище в Люксембург постанови, че оспорваното решение включва политически и стратегически избори, направени в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност.

Поради това според съда решението не подлежи на съдебен контрол от съдилищата на ЕС.

Решението може да бъде обжалвано в срок от два месеца и десет дни.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    21 3 Отговор
    Пълзяща диктатура.

    Коментиран от #9

    13:58 09.09.2026

  • 2 Някой

    21 3 Отговор
    Руснаците после ще си ги искат и разни ще трябва да плащат искат ли нещо от Русия. Отделно така се срива доверието в техните банки и за активи и разни ще се отдръпнат - шейхове или други. Като нищо ще има загуби за страните в ЕС.

    Коментиран от #8

    13:59 09.09.2026

  • 3 Овчар

    17 2 Отговор
    Мадяра докато не разпродаде ресурсите на Унгария няма да миряса..! Орбан за това беше неудобен, НЕ ДАВАШЕ БЕЗПЛАТНО..

    Коментиран от #7

    14:08 09.09.2026

  • 4 Тоалетна Хартия

    13 3 Отговор
    ЕС страх лозе пази!!! Ако пипнат руските активи свят ще им се завие на евроурсулите!!!

    Коментиран от #6

    14:09 09.09.2026

  • 5 Не е добре

    2 2 Отговор
    Нека ги дадат на Мадяр. Той едва ли ще ги върне на Путин. Явно още му нямат доверие.

    14:23 09.09.2026

  • 6 Гликерия Копейдовна

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тоалетна Хартия":

    Те вече са ги пипнали, муци!
    Нали с тях финансират Украйна.

    14:24 09.09.2026

  • 7 Не давслез защото прибираше всичко

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    за себе си. Лаком г.з се оказа, миротворецът му. Обиколи всичките държави с измислен претекст, че ще им сключва мир.
    Коцето и той искаше да ръси руска пропаганда, но му джуджупнсха черен печат и го вписаха в укренския Миротворецъ.

    14:28 09.09.2026

  • 8 Ще се оправят

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    След войната ще ги върнат на путинския наследник, ако не е нацист и кагебеец, и не ламти за чужди държави. И търговски спогодби ще има, и културни, и кви ли не. Като се махне рашистката сган от Кремъл.
    Ама ботоксовото се опънало като магаре на мост...

    14:33 09.09.2026

  • 9 Какъв ти е проблемът?

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Нали не искаш с твоите пари да се подпомага Украйна. Все пак не си я нападал ти. Нека Путин си плаща за гяволъка.

    14:36 09.09.2026

  • 10 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    ДА ГРАБЯТ И КРАДЪТ Е НАЧИН НА СЪЩЕСТВУВАНЕ ОТ ВЕКОВЕ, КАКВО МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ ДРУГО ОТ ТЯХ.

    14:43 09.09.2026

  • 11 Гориил

    3 0 Отговор
    Театърът на Европейския съд отдавна се е превърнал в карикатура на „Шарли Ебдо“. Никой европейски съд няма право или власт да се разпорежда с руски средства, държани в банки и депозитари. Унгария безплодно имитира мъртвородения сценарий за изземване и присвояване на тези средства. Европейските банки няма да платят нито един евроцент на шизофреничните актьори от бедния европейски театър на арлекини и пиерота.

    14:54 09.09.2026

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