Общи избори започват в Босна и Херцеговина

Общи избори се провеждат днес в Босна и Херцеговина. Гражданите избират трима членове на Президентството, депутати в държавния парламент, представители в парламентите на Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, президент на Република Сръбска и депутати в кантоналните парламенти във Федерацията.

Избирателните секции отварят в 7 ч. местно време и ще затворят в 19 ч., което означава от 8 до 20 ч. българско време. Предизборното мълчание приключва с края на изборния ден.

Нова технология за гласуване

Вотът се провежда с биометрична идентификация на избирателите и оптични скенери за бюлетини. Това са първите избори в страната, при които се използват едновременно двете технологии. Целта е да се повиши сигурността на изборния процес, а Централната избирателна комисия и политически партии са провели разяснителна кампания за начина на гласуване.

ЦИК очаква процесът да отнема около три минути.

Прогнозата обаче не е еднаква за всички институции. Агенцията за защита на личните данни, цитирана от обществената телевизия на Република Сръбска РТРС, очаква гласуването да продължава от три до пет минути, а в някои случаи и повече.

30 000 наблюдатели следят вота

За изборите са акредитирани общо 30 000 наблюдатели, сред които 756 чуждестранни. Те ще следят провеждането на гласуването и преброяването на бюлетините.

Сложна политическа система

Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни съставни части след междуетническата война от 1992-1995 г. и Дейтънското мирно споразумение – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. Република Сръбска е населена предимно с босненски сърби, а във Федерацията живеят бошняци и босненски хървати.

Двете части имат собствени правителства, парламенти и полиция, но са свързани чрез общи институции на държавно равнище, сред които съдебната система, армията, службите за сигурност и данъчната администрация. Дейтънското споразумение урежда и правомощията на върховния представител на международната общност, който може да налага закони и да освобождава официални длъжностни лица.

Източници: БТА