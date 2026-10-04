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Фридрих Мерц пристигна в Киев с подкрепа за Украйна
  Тема: Украйна

Фридрих Мерц пристигна в Киев с подкрепа за Украйна

4 Октомври, 2026 07:32, обновена 4 Октомври, 2026 07:35 1 517 55

  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • германска помощ

Германският канцлер е придружаван от ръководители на компании от отбранителната промишленост. Той заяви, че Украйна може да разчита на продължаващата помощ на Германия.

Фридрих Мерц пристигна в Киев с подкрепа за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост. Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове, предаде Ройтерс.

„Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви Мерц.

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По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура. Германският канцлер предупреди и за риска войната да се разшири извън Украйна.

„Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас“, каза Фридрих Мерц.

По време на визитата си в Киев канцлерът ще увери Володимир Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. Мерц заяви, че украинският президент и украинският народ могат да разчитат на германската помощ.

„Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ“, допълни германският канцлер.

Присъствието на ръководители от германската отбранителна промишленост поставя акцент и върху военната подкрепа и сътрудничеството между двете страни. Германското правителство определи съвместните посещения в Киев на европейски лидери като знак за солидарност с Украйна и призив за прекратяване на огъня.

Източници: БТА, Ройтерс


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАХА. БЛЕК РОК СА ПРАТИЛИ СЛУГАТА

    91 5 Отговор
    Да види какво става с редкоземите и зърното, че загубите са значителни.

    Коментиран от #10, #28, #38

    07:38 04.10.2026

  • 2 Джамбаза

    102 7 Отговор
    Мерц оправи Германия и се зае с Украина!
    Свършиха истинските мъже в политиката!

    Коментиран от #41

    07:38 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Митю

    52 4 Отговор
    Идвам в Кииф,за да спра руснаците.дежавю.

    07:40 04.10.2026

  • 6 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    74 6 Отговор
    „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално проучване.
    Мерц е новофашисти и лузър.

    07:40 04.10.2026

  • 7 Путин

    5 38 Отговор
    Има право да ходи, защото сме женствени.

    07:41 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хайо

    67 7 Отговор
    Този колкото повече губи подкрепата и изборите в Германия ,толкова повече глупости говори .Да си спасява Германия ,че ...

    07:41 04.10.2026

  • 10 Путин милиционерчето у бункера

    4 43 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХА. БЛЕК РОК СА ПРАТИЛИ СЛУГАТА":

    Копаем почвата и вземаме насреща компютри, Айфони и Изкуствен интелект. Даваме им дърва, въглища, руда и тор. Няма такъв срам като нас

    07:43 04.10.2026

  • 11 Оня

    45 3 Отговор
    Тоя е там да огледа и да разбере от първа ръка какво го чака!

    07:44 04.10.2026

  • 12 Давайте ботове "коментирайте"

    7 32 Отговор
    Трол фермата от Краснодар се активира по команда.

    07:44 04.10.2026

  • 13 ШПЕРЦ Е ЗАБРАВИЛ Е ДА ВЗЕМЕ МАКАРОНА

    50 4 Отговор
    Оня, дето дядото го обича и малко го побийва.

    07:45 04.10.2026

  • 14 Сталин

    27 4 Отговор
    Ще си ги подкрепят взаимно....

    07:45 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    4 39 Отговор
    100 щатни служителя на ФСБ пишат коментари тук във възхвала на неграмотния милиционер Хаяско.

    Коментиран от #24

    07:45 04.10.2026

  • 17 Кина

    42 6 Отговор
    Жалка картинка..! Мерц и зеления парцал ще друсат яко..

    07:46 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Д-р Ментал

    43 4 Отговор
    Мерц после да не се чуди на лошия резултат на партията му

    07:47 04.10.2026

  • 20 Някой

    17 4 Отговор
    БолимеУят

    07:47 04.10.2026

  • 21 Цветан

    5 24 Отговор
    Ходи за да спре атаките на гл павия и страхлив милиционер.

    07:47 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Крокодила Гена

    32 2 Отговор
    Бравос бе Мерц ей сега подкрепата ти направо излита в небесата! Няма да спираш ей, сега ще паднеш до 6 процента ама трябва още малко до нулата!

    07:56 04.10.2026

  • 26 Слуга на народа

    31 2 Отговор
    Мерц отиде в Киев да търси Зеленото за да го прегърне за последно, ама него го няма там..

    07:56 04.10.2026

  • 27 Българин

    28 3 Отговор
    Тоя дългия пак му е домъчняло за снежеца във веселото влакче.

    07:57 04.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Маринов

    28 2 Отговор
    Забравил е да каже: "докато сме на власт". Защото АзГ говорят друго: ще изискат всичко дадено от Германия на Окраина, да се плати със стара дата. Всъщност Мерц е в Киев да си вземе чека. Може би последния.

    08:00 04.10.2026

  • 30 Софиянец

    34 2 Отговор
    Този глупак в Германия го мразят и рейтинга му е близо до 0, обаче фашистката марионетка продължвда държи властта и да изпълнява заповедите да "громи" Русия и да изсипва пари, оръжие и наркотици в 404!

    08:00 04.10.2026

  • 31 Да го заведат

    34 2 Отговор
    Да види къде е оставил костите си дядо му, белким му дойде акъла в кухата глава. Този е срам за Германия.

    08:00 04.10.2026

  • 32 този

    27 2 Отговор
    пинокио..има подкрепа в германия само от секретарката си..народа го прати в нокдаун..скоро оставка и забвение.. глупака иска да затрие дойчланд, както хитлер все се оплакаше от народа си и казваше ..германци не заслужават да живеят..защото не са изпълнили неговата воля да стане господар на света..Този пък като го гледам..свръх недразумение..точно като Зеленчук..наркос..

    08:02 04.10.2026

  • 33 Бъзиктар

    21 1 Отговор
    След като оправи ,Германия тръгнал и Украйна.Ами тя също е оправена от другия герой.

    08:05 04.10.2026

  • 34 1302

    30 2 Отговор
    Проблемът е, че на Киев му трябват войници, а не екскурзианти.
    А войници няма.
    Само екскурзианти.

    08:07 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хмм

    24 2 Отговор
    ох, как им се иска пак да навлязат в Русия, но нямат силици, с това ли ще си повдига рейтинга - с помощ за украйна и война с Русия някъде след 2030, когато щели вече да се въоръжат достатъчно

    08:11 04.10.2026

  • 37 Хохо Бохо

    21 2 Отговор
    Да остави малко бело, а не да го изшмърка като макарон и другите още във влака

    08:12 04.10.2026

  • 38 Честото бургазлии!

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХА. БЛЕК РОК СА ПРАТИЛИ СЛУГАТА":

    Ефтохим и завод за барут един до друг!!! Това в гениално решение за развитието на града.
    Бъдещите поколения ще ни бъдат благодарни, че сме ги осигурили с барут и бомби.

    08:21 04.10.2026

  • 39 Гери

    14 1 Отговор
    ДА РАЗЧИТАТ НА ВАС А ДА УМИРАТ УКРАИНЦИ И ГЕРМАНСКИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ ДА ПЕЧЕЛЯТ БРАВОО НА ХИТЪР ПЕТЪР ОТ ГЕРМАНИЯ

    08:33 04.10.2026

  • 40 Факт

    11 1 Отговор
    Пристигнал с празни джобове, а изял украинска софра за милиони.

    08:35 04.10.2026

  • 41 хукна през глава

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джамбаза":

    да си нагледа инвестиците..
    Ненецът пак настъпва на същия търмък..

    08:36 04.10.2026

  • 42 УдоМача

    14 1 Отговор
    „Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви Мерц. - остани си в Киев за да се заемеш с цалата подкрепа и не се връщай...

    08:39 04.10.2026

  • 43 Оня

    11 1 Отговор
    От Блек рок му дърпат ушите, много милиарди изгоряха там!

    08:40 04.10.2026

  • 44 факуса

    8 0 Отговор
    тоз влак що го не изтърбушиха руснаците,пак си играят на демокрация,а русия няма какво да търси в европа,нищо нямате освен мигранти и най вече дългове,може само запорираните авоари да си върне фашистче

    08:41 04.10.2026

  • 45 Част от програмата за посещението

    12 1 Отговор
    е да отиде във фабриката за дронове, където беше Линдзи Греъм.
    Това е последната точка от програмата.

    08:42 04.10.2026

  • 46 и как ще подкрепи крайната

    6 1 Отговор
    пушка носеше ли или наркомански ще му даде

    08:47 04.10.2026

  • 47 Наградата "Дарвин"

    10 1 Отговор
    В скоро време Германия ще имат нов канцлер.

    08:51 04.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Браво!

    2 4 Отговор
    Няма съмнение, че Фридрих Мерц е новият Роналд Рейгън, защото Мерц е този, който е разпадне Крепостна рус. Въпрос на време!

    Коментиран от #52, #54

    08:59 04.10.2026

  • 50 Смех 🤪

    5 1 Отговор
    В кой бункер се кри педофила? У дома го не искат, отишъл при Наркомана да пият газиран цвик!

    Коментиран от #51

    09:00 04.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Е АКО Е ТЪЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Браво!":

    ЗНАЧИ ВЕЧЕ РУСИЯ ПОБЕДИ
    ЩОМ ТОЯ ПЪПЕШОГЛАВИЯ И Е ОСНОВЕН ВРАГ

    09:13 04.10.2026

  • 53 Тъп и упорит

    1 0 Отговор
    До ходи бе. И дядо му е мислел, че са "велика Германия ", а то кво стана? Некакви от Якутия с опинци и ватенки ги биха, като маче у дерек.

    09:13 04.10.2026

  • 54 Абе за рус

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Браво!":

    Не знам, ама че Германия се разпада, има и веществени доказателства! Цяла източна Германия, бившата "окупирана територия от СССР" не иска война с Русия и е "синя"! Избират само АзГ! А тоя внук на тези с "великата идеология" не може да проумее, защо Източната вече не иска да има нищо общо с фашисти? И може да се отделят даже!

    09:17 04.10.2026

  • 55 Дефиниция за НЕинтелигентен човек

    1 0 Отговор
    Правиш еднакви неща, а очакваш различни резултати.

    09:21 04.10.2026

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