Фридрих Мерц пристигна в Киев с подкрепа за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост. Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове, предаде Ройтерс.
„Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви Мерц.
По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура. Германският канцлер предупреди и за риска войната да се разшири извън Украйна.„Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас“, каза Фридрих Мерц.
По време на визитата си в Киев канцлерът ще увери Володимир Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. Мерц заяви, че украинският президент и украинският народ могат да разчитат на германската помощ.„Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ“, допълни германският канцлер.
Присъствието на ръководители от германската отбранителна промишленост поставя акцент и върху военната подкрепа и сътрудничеството между двете страни. Германското правителство определи съвместните посещения в Киев на европейски лидери като знак за солидарност с Украйна и призив за прекратяване на огъня.
Източници: БТА, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХАХА. БЛЕК РОК СА ПРАТИЛИ СЛУГАТА
Коментиран от #10, #28, #38
07:38 04.10.2026
2 Джамбаза
Свършиха истинските мъже в политиката!
Коментиран от #41
07:38 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Митю
07:40 04.10.2026
6 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Мерц е новофашисти и лузър.
07:40 04.10.2026
7 Путин
07:41 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хайо
07:41 04.10.2026
10 Путин милиционерчето у бункера
До коментар #1 от "ХАХА. БЛЕК РОК СА ПРАТИЛИ СЛУГАТА":Копаем почвата и вземаме насреща компютри, Айфони и Изкуствен интелект. Даваме им дърва, въглища, руда и тор. Няма такъв срам като нас
07:43 04.10.2026
11 Оня
07:44 04.10.2026
12 Давайте ботове "коментирайте"
07:44 04.10.2026
13 ШПЕРЦ Е ЗАБРАВИЛ Е ДА ВЗЕМЕ МАКАРОНА
07:45 04.10.2026
14 Сталин
07:45 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
Коментиран от #24
07:45 04.10.2026
17 Кина
07:46 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Д-р Ментал
07:47 04.10.2026
20 Някой
07:47 04.10.2026
21 Цветан
07:47 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Крокодила Гена
07:56 04.10.2026
26 Слуга на народа
07:56 04.10.2026
27 Българин
07:57 04.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Маринов
08:00 04.10.2026
30 Софиянец
08:00 04.10.2026
31 Да го заведат
08:00 04.10.2026
32 този
08:02 04.10.2026
33 Бъзиктар
08:05 04.10.2026
34 1302
А войници няма.
Само екскурзианти.
08:07 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хмм
08:11 04.10.2026
37 Хохо Бохо
08:12 04.10.2026
38 Честото бургазлии!
До коментар #1 от "ХАХА. БЛЕК РОК СА ПРАТИЛИ СЛУГАТА":Ефтохим и завод за барут един до друг!!! Това в гениално решение за развитието на града.
Бъдещите поколения ще ни бъдат благодарни, че сме ги осигурили с барут и бомби.
08:21 04.10.2026
39 Гери
08:33 04.10.2026
40 Факт
08:35 04.10.2026
41 хукна през глава
До коментар #2 от "Джамбаза":да си нагледа инвестиците..
Ненецът пак настъпва на същия търмък..
08:36 04.10.2026
42 УдоМача
08:39 04.10.2026
43 Оня
08:40 04.10.2026
44 факуса
08:41 04.10.2026
45 Част от програмата за посещението
Това е последната точка от програмата.
08:42 04.10.2026
46 и как ще подкрепи крайната
08:47 04.10.2026
47 Наградата "Дарвин"
08:51 04.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Браво!
Коментиран от #52, #54
08:59 04.10.2026
50 Смех 🤪
Коментиран от #51
09:00 04.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Е АКО Е ТЪЙ
До коментар #49 от "Браво!":ЗНАЧИ ВЕЧЕ РУСИЯ ПОБЕДИ
ЩОМ ТОЯ ПЪПЕШОГЛАВИЯ И Е ОСНОВЕН ВРАГ
09:13 04.10.2026
53 Тъп и упорит
09:13 04.10.2026
54 Абе за рус
До коментар #49 от "Браво!":Не знам, ама че Германия се разпада, има и веществени доказателства! Цяла източна Германия, бившата "окупирана територия от СССР" не иска война с Русия и е "синя"! Избират само АзГ! А тоя внук на тези с "великата идеология" не може да проумее, защо Източната вече не иска да има нищо общо с фашисти? И може да се отделят даже!
09:17 04.10.2026
55 Дефиниция за НЕинтелигентен човек
09:21 04.10.2026