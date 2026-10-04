Фридрих Мерц пристигна в Киев с подкрепа за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост. Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове, предаде Ройтерс.

„Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви Мерц.

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По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура. Германският канцлер предупреди и за риска войната да се разшири извън Украйна.

„Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас“, каза Фридрих Мерц.

По време на визитата си в Киев канцлерът ще увери Володимир Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. Мерц заяви, че украинският президент и украинският народ могат да разчитат на германската помощ.

„Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ“, допълни германският канцлер.

Присъствието на ръководители от германската отбранителна промишленост поставя акцент и върху военната подкрепа и сътрудничеството между двете страни. Германското правителство определи съвместните посещения в Киев на европейски лидери като знак за солидарност с Украйна и призив за прекратяване на огъня.

Източници: БТА, Ройтерс