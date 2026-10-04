Украйна отчете 1750 руски загуби за денонощие

Украинските сили за отбрана са убили или ранили 1750 руски военнослужещи през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така общите загуби на руските сили от началото на пълномащабната война са достигнали около 1 540 700 души.

Посочените данни обхващат периода от 24 февруари 2022 г. до 4 октомври 2026 г. Генералният щаб уточнява: „Данните се уточняват.“

Загуби на техника

За последното денонощие украинската страна отчита унищожаването на 6 бойни бронирани машини, 49 артилерийски системи, една реактивна система за залпов огън и 3 средства за противовъздушна отбрана.

Общият брой на загубените бойни бронирани машини е 25 483, а на артилерийските системи – 50 686. Унищожените реактивни системи за залпов огън са 2179, а средствата за противовъздушна отбрана – 1686.

В обобщението са включени още 13 наземни роботизирани комплекса, 1742 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 527 превозни средства и автоцистерни и 5 единици специална техника.

От началото на войната украинският Генерален щаб отчита загубата на 2837 наземни роботизирани комплекса, 546 240 безпилотни апарата, 157 258 превозни средства и автоцистерни и 4788 единици специална техника.

В заглавието на публикацията на „Украинская правда“ е посочено число от 1540 руски военнослужещи, докато в уводния текст и в дневната сводка на Генералния щаб е записано увеличение от 1750 души. Официалната таблица в материала също посочва стойността +1750 за последното денонощие.

Източници: Украинская правда