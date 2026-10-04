Украйна отчете 1750 руски загуби за денонощие

Украинските сили за отбрана са убили или ранили 1750 руски военнослужещи през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така общите загуби на руските сили от началото на пълномащабната война са достигнали около 1 540 700 души.
Посочените данни обхващат периода от 24 февруари 2022 г. до 4 октомври 2026 г. Генералният щаб уточнява: „Данните се уточняват.“
Загуби на техника
За последното денонощие украинската страна отчита унищожаването на 6 бойни бронирани машини, 49 артилерийски системи, една реактивна система за залпов огън и 3 средства за противовъздушна отбрана.
Общият брой на загубените бойни бронирани машини е 25 483, а на артилерийските системи – 50 686. Унищожените реактивни системи за залпов огън са 2179, а средствата за противовъздушна отбрана – 1686.
В обобщението са включени още 13 наземни роботизирани комплекса, 1742 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 527 превозни средства и автоцистерни и 5 единици специална техника.
От началото на войната украинският Генерален щаб отчита загубата на 2837 наземни роботизирани комплекса, 546 240 безпилотни апарата, 157 258 превозни средства и автоцистерни и 4788 единици специална техника.
В заглавието на публикацията на „Украинская правда“ е посочено число от 1540 руски военнослужещи, докато в уводния текст и в дневната сводка на Генералния щаб е записано увеличение от 1750 души. Официалната таблица в материала също посочва стойността +1750 за последното денонощие.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ВИВАЛДИ
Коментиран от #6
07:10 04.10.2026
3 Браво
Коментиран от #33, #49
07:11 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 сюндюк
Коментиран от #25
07:14 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 С лъжи
Киев е под руени.
Голяма дискотека е било тазитнощ!
А Миленчо си лъже и маже и е протегнал малката си трепереща ръчица за малко центр, че иначе глад!
Коментиран от #10, #12, #39
07:14 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бомбят Путин на поразия
До коментар #7 от "С лъжи":И в Русия е било дискотека
А московчани са готвят да зимуват в....метрото.
Коментиран от #35
07:17 04.10.2026
11 БАНДЕРТРОЛОВЕТЕ НЕ СЕ ВЪЗПАЛЯВАЙТЕ
Коментиран от #54
07:17 04.10.2026
12 Става въпрос за ликвидирани орки
До коментар #7 от "С лъжи":Мдаа...
07:17 04.10.2026
13 ДАНО ЕС ДИПЛОМАТИТЕ СА ИЗБЯГАЛИ ОТ КИИФ
07:19 04.10.2026
14 Оня
Коментиран от #28, #37, #50
07:20 04.10.2026
15 Лъжливото
Коментиран от #23
07:20 04.10.2026
16 Вервайте
07:21 04.10.2026
17 БАНДЕР ПРОПАГАНДАТА
07:22 04.10.2026
18 Мълчан гъ
Коментиран от #31
07:25 04.10.2026
19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:25 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Благодарим за изчерпателната информация
До коментар #8 от "Геро":Бих сам се абонирал за Украинска Правда но не им знам езика.
07:26 04.10.2026
22 3.14К
07:26 04.10.2026
23 Соломон
До коментар #15 от "Лъжливото":Прав си че Киев е руски. Доста руски кости са оставени там. Скоро и Украйна ще бъде руска. Ама но броя на убити руснаци
Коментиран от #48
07:26 04.10.2026
24 Айляк
Същата статия, копи-пейст?
Или бандерата няма фантазия в лъжите?
Щото, бандерите може и да просят по-добре от нашите кубинци, но Асаня от маалата лъже по-качествено от тях.
07:26 04.10.2026
25 Мълчан гъ
До коментар #5 от "сюндюк":Не си конкретен! Трябва и уточнение чии лъжи не ти харесват!
07:29 04.10.2026
26 СССР
07:29 04.10.2026
27 А ПЪК КЛИЧКО
07:30 04.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
07:34 04.10.2026
31 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #18 от "Мълчан гъ":По БВП на глава на населението русия в момента е на 82-ро място.Точно след Тринидад и Тобаго.
Жик так
07:35 04.10.2026
32 Хайо
07:35 04.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО
07:36 04.10.2026
35 Смотльо,.
До коментар #10 от "Бомбят Путин на поразия":В русия в метрото поне може да се скриеш ,я кажи ми един обект в България където може да се скриеш ?
Коментиран от #41, #43
07:37 04.10.2026
36 всеки ден нови цифри, що ни лъжете?
важното е дали укроБАНДЕРИТЕвече са до полската граница разпънати на мрежата
07:38 04.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Слуга на народа
07:39 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бомбят Русия на поразия
До коментар #35 от "Смотльо,.":Бомбят Путин с НАТОВСКО оръжие
Не нас.....
Коментиран от #47
07:40 04.10.2026
42 Няма край руският позор
07:41 04.10.2026
43 що го четеш изобщо трола
До коментар #35 от "Смотльо,.":как да ти каже тоя си е продал дребната душичка на козяк как да ти каже?
07:41 04.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Германците не подкрепят бандер нацистите.
07:43 04.10.2026
46 Бит русораст
07:43 04.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Здраво
До коментар #3 от "Браво":С каймак от бикове ли ти е кафето?
07:46 04.10.2026
50 Оня
До коментар #14 от "Оня":Що си вкарваш таралеж бе? Като добър човек ти казвам не ми ползвай ника че боли бе пич!
07:48 04.10.2026
51 Абе
07:49 04.10.2026
52 Механик
Или все ще четем как те броят руските, за техните жертви ще говори резултата от размяната на тела, която най-често е 60 украински за 1 руско.
07:50 04.10.2026
53 Мълчан гъ
07:51 04.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Соломон
До коментар #48 от "Бин Ладен":И като падне какво. Това че съм се обозначил като Соломон не означава че съм евреин. Могат да напиша същото от името на Сталин или Путин
07:52 04.10.2026