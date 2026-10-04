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Украйна отчете 1750 руски загуби за денонощие
  Тема: Украйна

Украйна отчете 1750 руски загуби за денонощие

4 Октомври, 2026 07:05 739 55

  • войната в украйна-
  • руски загуби-
  • украински генерален щаб-
  • военна техника

Общите загуби на руските сили от началото на войната са оценени на около 1,54 милиона души, съобщи украинският Генерален щаб.

Украйна отчете 1750 руски загуби за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските сили за отбрана са убили или ранили 1750 руски военнослужещи през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така общите загуби на руските сили от началото на пълномащабната война са достигнали около 1 540 700 души.

Посочените данни обхващат периода от 24 февруари 2022 г. до 4 октомври 2026 г. Генералният щаб уточнява: „Данните се уточняват.“

Загуби на техника

За последното денонощие украинската страна отчита унищожаването на 6 бойни бронирани машини, 49 артилерийски системи, една реактивна система за залпов огън и 3 средства за противовъздушна отбрана.

Общият брой на загубените бойни бронирани машини е 25 483, а на артилерийските системи – 50 686. Унищожените реактивни системи за залпов огън са 2179, а средствата за противовъздушна отбрана – 1686.

В обобщението са включени още 13 наземни роботизирани комплекса, 1742 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 527 превозни средства и автоцистерни и 5 единици специална техника.

От началото на войната украинският Генерален щаб отчита загубата на 2837 наземни роботизирани комплекса, 546 240 безпилотни апарата, 157 258 превозни средства и автоцистерни и 4788 единици специална техника.

В заглавието на публикацията на „Украинская правда“ е посочено число от 1540 руски военнослужещи, докато в уводния текст и в дневната сводка на Генералния щаб е записано увеличение от 1750 души. Официалната таблица в материала също посочва стойността +1750 за последното денонощие.

Източници: Украинская правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ВИВАЛДИ

    33 8 Отговор
    Свири фалшиво. Пропагандата също.

    Коментиран от #6

    07:10 04.10.2026

  • 3 Браво

    11 29 Отговор
    Хубава новина докато си пия кафето.

    Коментиран от #33, #49

    07:11 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 сюндюк

    26 7 Отговор
    Зимата идва и лъжите също ще замръзнат..!

    Коментиран от #25

    07:14 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 С лъжи

    28 5 Отговор
    Няма да обърнете хода на войната!
    Киев е под руени.
    Голяма дискотека е било тазитнощ!
    А Миленчо си лъже и маже и е протегнал малката си трепереща ръчица за малко центр, че иначе глад!

    Коментиран от #10, #12, #39

    07:14 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бомбят Путин на поразия

    7 23 Отговор

    До коментар #7 от "С лъжи":

    И в Русия е било дискотека
    А московчани са готвят да зимуват в....метрото.

    Коментиран от #35

    07:17 04.10.2026

  • 11 БАНДЕРТРОЛОВЕТЕ НЕ СЕ ВЪЗПАЛЯВАЙТЕ

    20 4 Отговор
    Денацификациата иде - ще бъдете излекувани.

    Коментиран от #54

    07:17 04.10.2026

  • 12 Става въпрос за ликвидирани орки

    4 14 Отговор

    До коментар #7 от "С лъжи":

    Мдаа...

    07:17 04.10.2026

  • 13 ДАНО ЕС ДИПЛОМАТИТЕ СА ИЗБЯГАЛИ ОТ КИИФ

    17 3 Отговор
    Силна е била дискотеката тази нощ.

    07:19 04.10.2026

  • 14 Оня

    5 14 Отговор
    Хубава новина Няма да си кривя душата.Хубав ще да е и денят.

    Коментиран от #28, #37, #50

    07:20 04.10.2026

  • 15 Лъжливото

    20 2 Отговор
    Холивудско министерство на окраината , пише бройката на техните загуби за руски . А покрай костите на Самуил , как изскочи истината , че Киев е бил руски . Бог с Русия !

    Коментиран от #23

    07:20 04.10.2026

  • 16 Вервайте

    12 4 Отговор
    на "Украинская правда" !

    07:21 04.10.2026

  • 17 БАНДЕР ПРОПАГАНДАТА

    13 3 Отговор
    Вече бълва само с лъжи и измислици. Друго не им остана.

    07:22 04.10.2026

  • 18 Мълчан гъ

    4 10 Отговор
    Това е ясно, Украинската земя се дератизира ежедневно и ритмично. А рафинерии колко? А как върви катеренето на русия по топлистата на световната икономика? Измести ли вече Китай, Америка и Бангладеж? Нали Севеото и действало стимулиращо!

    Коментиран от #31

    07:25 04.10.2026

  • 19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    9 3 Отговор
    Искам си статия дето Зеленски побеждава. Къде е??

    07:25 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Благодарим за изчерпателната информация

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Геро":

    Бих сам се абонирал за Украинска Правда но не им знам езика.

    07:26 04.10.2026

  • 22 3.14К

    13 2 Отговор
    През януари наркомана отчете 56 000 убити бандеровци, я през август по думите му вече бяха....50 000!?..... В същото време получи 27 000 чувала дълбоко замразени представители на въоръжените си сили, срещу по-малко от 1 000 такива на руснаците!

    07:26 04.10.2026

  • 23 Соломон

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "Лъжливото":

    Прав си че Киев е руски. Доста руски кости са оставени там. Скоро и Украйна ще бъде руска. Ама но броя на убити руснаци

    Коментиран от #48

    07:26 04.10.2026

  • 24 Айляк

    10 2 Отговор
    И вчера бяха точно толкова руските загуби (1750).
    Същата статия, копи-пейст?
    Или бандерата няма фантазия в лъжите?
    Щото, бандерите може и да просят по-добре от нашите кубинци, но Асаня от маалата лъже по-качествено от тях.

    07:26 04.10.2026

  • 25 Мълчан гъ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "сюндюк":

    Не си конкретен! Трябва и уточнение чии лъжи не ти харесват!

    07:29 04.10.2026

  • 26 СССР

    2 9 Отговор
    Изведнъж Ганев взе да признава огромните съветски загуби във войната на Путин. Май се опитва да избегне Народния съд срещу сънетските фашисти.

    07:29 04.10.2026

  • 27 А ПЪК КЛИЧКО

    7 4 Отговор
    Снощи спал у парка. Тръгнал да се прибира вечерта, ама моста го нямало вече.

    07:30 04.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    5 1 Отговор
    Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    07:34 04.10.2026

  • 31 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мълчан гъ":

    По БВП на глава на населението русия в момента е на 82-ро място.Точно след Тринидад и Тобаго.
    Жик так

    07:35 04.10.2026

  • 32 Хайо

    5 2 Отговор
    Ако това са руските жертви ,украинските ше са най малко 4 милиона .За да пишеш да мобилизираш жени ...Странно е защо този сайт след като претендира за демократичен и за истинска журналистика бе даде и украинските жертви ? Не се ли прави така журналистика ? Явно вече ...

    07:35 04.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО

    5 1 Отговор
    В метрото у кииф силно миришело. Не се спи.

    07:36 04.10.2026

  • 35 Смотльо,.

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бомбят Путин на поразия":

    В русия в метрото поне може да се скриеш ,я кажи ми един обект в България където може да се скриеш ?

    Коментиран от #41, #43

    07:37 04.10.2026

  • 36 всеки ден нови цифри, що ни лъжете?

    2 0 Отговор
    мен загубите не ме вълнуват

    важното е дали укроБАНДЕРИТЕвече са до полската граница разпънати на мрежата

    07:38 04.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Слуга на народа

    5 0 Отговор
    Не, вчера бяха 1560.. Зеленото по цели нощи брои убити руснаци и много държи да е точен с цифрите, за да не каже някой, че лъже..

    07:39 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бомбят Русия на поразия

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Смотльо,.":

    Бомбят Путин с НАТОВСКО оръжие
    Не нас.....

    Коментиран от #47

    07:40 04.10.2026

  • 42 Няма край руският позор

    1 1 Отговор
    Няма.

    07:41 04.10.2026

  • 43 що го четеш изобщо трола

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Смотльо,.":

    как да ти каже тоя си е продал дребната душичка на козяк как да ти каже?

    07:41 04.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 0 Отговор
    „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално проучване.
    Германците не подкрепят бандер нацистите.

    07:43 04.10.2026

  • 46 Бит русораст

    0 1 Отговор
    Рак хванах!

    07:43 04.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Здраво

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    С каймак от бикове ли ти е кафето?

    07:46 04.10.2026

  • 50 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оня":

    Що си вкарваш таралеж бе? Като добър човек ти казвам не ми ползвай ника че боли бе пич!

    07:48 04.10.2026

  • 51 Абе

    1 1 Отговор
    вЕрваме ама размяната на телата на загиналите друго показва

    07:49 04.10.2026

  • 52 Механик

    0 0 Отговор
    Кога най-накрая ще чуем Украина по повод собствените си жертви?
    Или все ще четем как те броят руските, за техните жертви ще говори резултата от размяната на тела, която най-често е 60 украински за 1 руско.

    07:50 04.10.2026

  • 53 Мълчан гъ

    2 0 Отговор
    Браво братя украинци! ДА ЖИВЕЕ ЗЕЛЕНСКИ, ГРОБОКОПАЧА НА РФ! ДОЛО ПУТИН В КРАКАТА НА ЗЕЛЕНСКИ! ДОЛО! ДОЛО!

    07:51 04.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бин Ладен":

    И като падне какво. Това че съм се обозначил като Соломон не означава че съм евреин. Могат да напиша същото от името на Сталин или Путин

    07:52 04.10.2026

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