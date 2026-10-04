Русия съобщи за удар с „Герани“ по дата център в Одеса и логистичен център на „Нова поща“

Руското Министерство на отбраната съобщи за нанесени удари с безпилотни летателни апарати тип „Геран“ по два обекта в Одеска област – дата център в Одеса и логистичен център на украинската компания „Нова поща“ в Черноморск.
По данни на руското военно ведомство ударите са извършени с безпилотни апарати „Герань“, като Министерството на отбраната е публикувало и кадри, за които твърди, че показват поразяването на целите.
„Обективният контрол на поразяването на целите е извършен в реално време“, посочват от руското ведомство.
На разпространените кадри, според руската страна, се виждат моменти от атаките срещу логистичния център на „Нова поща“ в Черноморск и дата центъра в Одеса.
Москва не посочва в съобщението допълнителни подробности за мащаба на щетите или за евентуални жертви и пострадали при ударите.
Към момента информацията за конкретните поражения и мащаба на нанесените щети е от руското Министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.
Източници: Интерфакс, Истории
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #13
07:49 04.10.2026
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4 Джо
07:51 04.10.2026
5 СЛАВАТА НА ОКРАИНЕТО
Няма нет
Няма транспорт
Няма пари
няма хора, -50% население
няма територия
НЯМЯ ДЪРЖАВА.
07:52 04.10.2026
6 ТАСС
07:54 04.10.2026
7 Аа майкуууу
Коментиран от #9
07:55 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пусин
До коментар #1 от "Путин":Притеснявам се болшевиките да не ме обявят за кулак и за това им отмених празника !
08:21 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хаха
08:26 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 дядя дръмпирушка да ви намести....
08:29 04.10.2026
18 Артилерист
08:31 04.10.2026
19 Крокодила Гена
Коментиран от #22
08:33 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ?Докога ще говорят по медиите идееоти!!!
08:49 04.10.2026
22 Антирашист 4906
До коментар #19 от "Крокодила Гена":Не само на крокодила но и на другите садисти им е приятно !
09:06 04.10.2026