Русия съобщи за удар с „Герани“ по дата център в Одеса и логистичен център на „Нова поща“

Руското Министерство на отбраната съобщи за нанесени удари с безпилотни летателни апарати тип „Геран“ по два обекта в Одеска област – дата център в Одеса и логистичен център на украинската компания „Нова поща“ в Черноморск.

По данни на руското военно ведомство ударите са извършени с безпилотни апарати „Герань“, като Министерството на отбраната е публикувало и кадри, за които твърди, че показват поразяването на целите.

„Обективният контрол на поразяването на целите е извършен в реално време“, посочват от руското ведомство.

На разпространените кадри, според руската страна, се виждат моменти от атаките срещу логистичния център на „Нова поща“ в Черноморск и дата центъра в Одеса.

Москва не посочва в съобщението допълнителни подробности за мащаба на щетите или за евентуални жертви и пострадали при ударите.

Към момента информацията за конкретните поражения и мащаба на нанесените щети е от руското Министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.

Източници: Интерфакс, Истории