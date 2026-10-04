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Русия съобщи за удар с „Герани“ по дата център в Одеса и логистичен център на „Нова поща“
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удар с „Герани“ по дата център в Одеса и логистичен център на „Нова поща“

4 Октомври, 2026 07:38, обновена 4 Октомври, 2026 07:47 1 121 22

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • черноморск-
  • дронове „герань“

Москва твърди, че са поразени два обекта в Одеска област, като публикува кадри от атаките

Русия съобщи за удар с „Герани“ по дата център в Одеса и логистичен център на „Нова поща“ - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи за нанесени удари с безпилотни летателни апарати тип „Геран“ по два обекта в Одеска област – дата център в Одеса и логистичен център на украинската компания „Нова поща“ в Черноморск.

По данни на руското военно ведомство ударите са извършени с безпилотни апарати „Герань“, като Министерството на отбраната е публикувало и кадри, за които твърди, че показват поразяването на целите.

„Обективният контрол на поразяването на целите е извършен в реално време“, посочват от руското ведомство.

На разпространените кадри, според руската страна, се виждат моменти от атаките срещу логистичния център на „Нова поща“ в Черноморск и дата центъра в Одеса.

Москва не посочва в съобщението допълнителни подробности за мащаба на щетите или за евентуални жертви и пострадали при ударите.

Към момента информацията за конкретните поражения и мащаба на нанесените щети е от руското Министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.

Източници: Интерфакс, Истории


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 21 Отговор
    Сорос видя че съм много пр ст и ми заповяда да не ескалирам.

    Коментиран от #13

    07:49 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джо

    4 24 Отговор
    При нас няма опасност.Пощите в БГ/сградите / барабар с укритията отдавна са продадени на руски суги.

    07:51 04.10.2026

  • 5 СЛАВАТА НА ОКРАИНЕТО

    38 3 Отговор
    Няма ток
    Няма нет
    Няма транспорт
    Няма пари
    няма хора, -50% население
    няма територия
    НЯМЯ ДЪРЖАВА.

    07:52 04.10.2026

  • 6 ТАСС

    2 17 Отговор
    А Кобзон какво съобщи?

    07:54 04.10.2026

  • 7 Аа майкуууу

    0 24 Отговор
    Москва съобщи.😂😂😂😂

    Коментиран от #9

    07:55 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пусин

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Притеснявам се болшевиките да не ме обявят за кулак и за това им отмених празника !

    08:21 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    13 1 Отговор
    Тука има един трол дето хейти по Русия ама сам не си вярва. Предателя се познава по неспокойствието

    08:26 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядя дръмпирушка да ви намести....

    0 7 Отговор
    Не съобщиха ли че 4 герана са паднали в Молдова и викат на спявка руския консул там???Е аз ви го казвам ,щото гачо ви го спестява..

    08:29 04.10.2026

  • 18 Артилерист

    9 2 Отговор
    Русия напипа правилното място за поразяване. А именно мозъчните центрове на управлението и комуникационните връзки с логистиката. Не, че стотиците и хиляди мощни ракетни, бомбени, дронови и АРТИЛЕРИЙСКИ удари, нямат значим поразяващ ефект, но те по-бавно водят до пълния успех (като да кълцаш змията откъм опашката). Управленските центрове-ДАТА, ИИ и подобни-са органите, които обработват данни и подават информация на командните звена какво да се прави. А ударите по мостове и логистични коридори за западно военно снабдяване-пристанища и пътни трасета от Полша, Румъния, прибалтийските държави-лишава укрофронта от необходимите оръжия, боеприпаси и прочие военно оборудване. Лишените от снабдяване в опорните пунктове, участъци и райони-обкръжени или под огневи контрол пътища-или използват последни възможности да напуснат позициите или се предават...

    08:31 04.10.2026

  • 19 Крокодила Гена

    9 1 Отговор
    Приятно е да гледа човек конвулсиите на еуро урко фенове!

    Коментиран от #22

    08:33 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ?Докога ще говорят по медиите идееоти!!!

    1 3 Отговор
    Ако се ваксинираш има вероятност 50% да се разболееш ,но ако се разболееш има вероятност 50% да премине болеста леко.....това го каза някакъв дето рекламираше ковида по бтв...

    08:49 04.10.2026

  • 22 Антирашист 4906

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Крокодила Гена":

    Не само на крокодила но и на другите садисти им е приятно !

    09:06 04.10.2026

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