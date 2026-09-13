Украйна съобщи за руски дрон, поразил граничен пункт на границата с Полша

Руски дрон е поразил граничен пункт на украинско-полската граница през нощта, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Варварските удари на Русия по граничния пункт Ягодин на границата между Украйна и Полша не са просто продължение на нейните атаки срещу нашите държавни граници“, написа Сибига в „Екс“. „Това е терорът на Путин, който „чука“ директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари са пред вашите порти, скъпи партньори“, добави той.

Петима души бяха ранени и при удари в украинския черноморски град Одеса. По-рано беше съобщено за девет загинали при руските удари.

Двама души са загинали при украинска атака в Татарстан

В същото време двама души са били убити при украинска атака с дрон в югозападната руска република Татарстан, съобщи в „Телеграм“ Радмир Беляев, кметът на град Нижнекамск, цитиран от ДПА.

По думите му отломки от дрон са паднали върху автомобил, в който е имало четирима души. Двама от тях са били убити, а другите двама са били тежко ранени.

Според Беляев още четирима души са били ранени, когато дрон е ударил жилищна сграда. Промишлени обекти и гражданска инфраструктура са били повредени. Възникнал е пожар в обект на неназована компания, но огънят е бил бързо потушен.

Киев вече е атакувал рафинерия в Нижнекамск.

Украйна съобщи за удар по рафинерия в Краснодар

Украйна се защитава срещу пълномащабното руско нашествие вече повече от четири години и половина. Като част от отбранителната си кампания тя многократно нанася удари по цели във вътрешността на Русия.

Украинските военни заявиха, че през нощта са ударили рафинерия в южния руски регион Краснодар.

„Операцията порази ключова единица за преработка на петрол и резервоарния парк на компанията, които подпомагат войната на Русия срещу Украйна“, се казва в съобщението в „Телеграм“.