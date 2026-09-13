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Украйна съобщи за руски дрон, поразил граничен пункт на границата с Полша
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за руски дрон, поразил граничен пункт на границата с Полша

13 Септември, 2026 12:21, обновена 13 Септември, 2026 12:15 760 27

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Андрий Сибига определи удара по пункта Ягодин като „терорът на Путин“, докато Русия не е коментирала твърдението

Украйна съобщи за руски дрон, поразил граничен пункт на границата с Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски дрон е поразил граничен пункт на украинско-полската граница през нощта, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Варварските удари на Русия по граничния пункт Ягодин на границата между Украйна и Полша не са просто продължение на нейните атаки срещу нашите държавни граници“, написа Сибига в „Екс“. „Това е терорът на Путин, който „чука“ директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари са пред вашите порти, скъпи партньори“, добави той.

Петима души бяха ранени и при удари в украинския черноморски град Одеса. По-рано беше съобщено за девет загинали при руските удари.

Двама души са загинали при украинска атака в Татарстан

В същото време двама души са били убити при украинска атака с дрон в югозападната руска република Татарстан, съобщи в „Телеграм“ Радмир Беляев, кметът на град Нижнекамск, цитиран от ДПА.

По думите му отломки от дрон са паднали върху автомобил, в който е имало четирима души. Двама от тях са били убити, а другите двама са били тежко ранени.

Според Беляев още четирима души са били ранени, когато дрон е ударил жилищна сграда. Промишлени обекти и гражданска инфраструктура са били повредени. Възникнал е пожар в обект на неназована компания, но огънят е бил бързо потушен.

Киев вече е атакувал рафинерия в Нижнекамск.

Украйна съобщи за удар по рафинерия в Краснодар

Украйна се защитава срещу пълномащабното руско нашествие вече повече от четири години и половина. Като част от отбранителната си кампания тя многократно нанася удари по цели във вътрешността на Русия.

Украинските военни заявиха, че през нощта са ударили рафинерия в южния руски регион Краснодар.

„Операцията порази ключова единица за преработка на петрол и резервоарния парк на компанията, които подпомагат войната на Русия срещу Украйна“, се казва в съобщението в „Телеграм“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    14 2 Отговор
    И какво е строшил този дрон?

    Коментиран от #16

    12:17 13.09.2026

  • 2 ТАКА ТРЯБВА

    24 4 Отговор
    Бомбене още на входа.

    12:17 13.09.2026

  • 3 ся почват

    23 2 Отговор
    по полската граница всички кпп-та

    12:19 13.09.2026

  • 4 А РЮТЕТО

    24 1 Отговор
    На изхода му казва в вход.

    12:19 13.09.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 1 Отговор
    Много добре!!!

    12:20 13.09.2026

  • 6 Факт

    5 11 Отговор
    Путин сигурно две години се е мъчил да го уцели, баш този ГКПП пункт.

    12:20 13.09.2026

  • 7 Пич

    18 2 Отговор
    Избързват украинците с тези дреболии!!!
    Трябваше да изчака и да направят сериозно изявление, когато ги тресне ракетата, и се разхвърчат натовските оръжия и инструктори!!!

    12:21 13.09.2026

  • 8 Благой

    17 1 Отговор
    КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО

    12:21 13.09.2026

  • 9 А ПАМЕТНИКА НА БАНДЕРА

    13 0 Отговор
    В лвиф добре ли е?? Че са много притеснен.

    12:22 13.09.2026

  • 10 Щом

    9 0 Отговор
    Го твърди Сибигата, вервам.

    12:22 13.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мухахаха

    8 0 Отговор
    Малко ви е

    12:27 13.09.2026

  • 13 Ба бааааа

    9 0 Отговор
    Яко цепене по бандерите

    12:29 13.09.2026

  • 14 Дръта чанта

    12 0 Отговор
    Соломон кекавия да не е в отпуска нема го голема скука

    Коментиран от #19

    12:30 13.09.2026

  • 15 Маринов

    13 0 Отговор
    Откога им препоръчвам да ликвидират всички сухоземни гранични пунктове, където се сменят жп колела, магистралата с Полша тунелът. Почнали са.

    12:32 13.09.2026

  • 16 Пълна блокада!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "111111":

    Строшил е доставки на оръжие, или складове! Не е детска градина, родилен дом и т н.

    12:32 13.09.2026

  • 17 Без Граници

    5 0 Отговор
    Много важно. Нали в обединена Европа няма да има граници.

    12:35 13.09.2026

  • 18 Мимо

    5 0 Отговор
    Да , да по някой път укрите даже избързват - пускат информацията в медиите за "варварския руски" удар някъде си , а удара се случва след половин час. Остава да им се върже някой....

    12:37 13.09.2026

  • 19 МОНЬО Е СОП

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дръта чанта":

    Прибрали са го в специалното училище.

    Коментиран от #26

    12:37 13.09.2026

  • 20 УДРИ С ЛОПАТАТА

    3 0 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    12:38 13.09.2026

  • 21 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Всичко казано от евреин да се приема за чиста истина

    12:41 13.09.2026

  • 22 Мдаа...

    1 1 Отговор
    Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка?
    Така че крайно време беше! И освен ГКПП е ред и на тунели, мостове, виадукти, пътни възли и изобщо всички товарни превози.
    И най вече е време же лаещите да го отнесат директно в зъбите! Преди да са подпалили и нас.

    Коментиран от #24, #25

    12:43 13.09.2026

  • 23 Смешник

    2 0 Отговор
    Е как няма Русия да удари граничен пункт като през него се превозват оръжия за фашиския режим в Киев

    12:44 13.09.2026

  • 24 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаа...":

    А повечето руснаци читатели нас защо ни бомбят

    12:45 13.09.2026

  • 25 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаа...":

    Ако нямаше ЖП инфраструктура как щяха да утализират на Матю оръжията и да оставят МатЮ по бели гащи:)

    Коментиран от #27

    12:46 13.09.2026

  • 26 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "МОНЬО Е СОП":

    Със СОП е бил тоя дето те дялкал в часа по трудово. Лошото че е бил и със две леви ръце

    12:50 13.09.2026

  • 27 Мдаа...

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Вече и аз почвам да си задавам подобни въпроси.
    Дали наистина Путин обезкървява и съсипва нато и ЕсеС напълно осъзнато и умишлено? Но пък тогава не мога да си обясня защо евроатлантическите евнуси му съдействат така активно? Просто не мога да приема, че може да има ЧАК ТОЛКОВА глупави хора. По тая причина си мисля, че вероятно има някаква друга игра.

    12:56 13.09.2026

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