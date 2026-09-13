Украйна съобщи за руски дрон, поразил граничен пункт на границата с Полша

Руски дрон е поразил граничен пункт на украинско-полската граница през нощта, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Варварските удари на Русия по граничния пункт Ягодин на границата между Украйна и Полша не са просто продължение на нейните атаки срещу нашите държавни граници“, написа Сибига в „Екс“. „Това е терорът на Путин, който „чука“ директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари са пред вашите порти, скъпи партньори“, добави той.
Петима души бяха ранени и при удари в украинския черноморски град Одеса. По-рано беше съобщено за девет загинали при руските удари.
Двама души са загинали при украинска атака в Татарстан
В същото време двама души са били убити при украинска атака с дрон в югозападната руска република Татарстан, съобщи в „Телеграм“ Радмир Беляев, кметът на град Нижнекамск, цитиран от ДПА.
По думите му отломки от дрон са паднали върху автомобил, в който е имало четирима души. Двама от тях са били убити, а другите двама са били тежко ранени.
Според Беляев още четирима души са били ранени, когато дрон е ударил жилищна сграда. Промишлени обекти и гражданска инфраструктура са били повредени. Възникнал е пожар в обект на неназована компания, но огънят е бил бързо потушен.
Киев вече е атакувал рафинерия в Нижнекамск.
Украйна съобщи за удар по рафинерия в Краснодар
Украйна се защитава срещу пълномащабното руско нашествие вече повече от четири години и половина. Като част от отбранителната си кампания тя многократно нанася удари по цели във вътрешността на Русия.
Украинските военни заявиха, че през нощта са ударили рафинерия в южния руски регион Краснодар.
„Операцията порази ключова единица за преработка на петрол и резервоарния парк на компанията, които подпомагат войната на Русия срещу Украйна“, се казва в съобщението в „Телеграм“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 111111
Коментиран от #16
12:17 13.09.2026
2 ТАКА ТРЯБВА
12:17 13.09.2026
3 ся почват
12:19 13.09.2026
4 А РЮТЕТО
12:19 13.09.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:20 13.09.2026
6 Факт
12:20 13.09.2026
7 Пич
Трябваше да изчака и да направят сериозно изявление, когато ги тресне ракетата, и се разхвърчат натовските оръжия и инструктори!!!
12:21 13.09.2026
8 Благой
12:21 13.09.2026
9 А ПАМЕТНИКА НА БАНДЕРА
12:22 13.09.2026
10 Щом
12:22 13.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мухахаха
12:27 13.09.2026
13 Ба бааааа
12:29 13.09.2026
14 Дръта чанта
Коментиран от #19
12:30 13.09.2026
15 Маринов
12:32 13.09.2026
16 Пълна блокада!
До коментар #1 от "111111":Строшил е доставки на оръжие, или складове! Не е детска градина, родилен дом и т н.
12:32 13.09.2026
17 Без Граници
12:35 13.09.2026
18 Мимо
12:37 13.09.2026
19 МОНЬО Е СОП
До коментар #14 от "Дръта чанта":Прибрали са го в специалното училище.
Коментиран от #26
12:37 13.09.2026
20 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:38 13.09.2026
21 Kaлпазанин
12:41 13.09.2026
22 Мдаа...
Така че крайно време беше! И освен ГКПП е ред и на тунели, мостове, виадукти, пътни възли и изобщо всички товарни превози.
И най вече е време же лаещите да го отнесат директно в зъбите! Преди да са подпалили и нас.
Коментиран от #24, #25
12:43 13.09.2026
23 Смешник
12:44 13.09.2026
24 Соломон
До коментар #22 от "Мдаа...":А повечето руснаци читатели нас защо ни бомбят
12:45 13.09.2026
25 Атина Палада
До коментар #22 от "Мдаа...":Ако нямаше ЖП инфраструктура как щяха да утализират на Матю оръжията и да оставят МатЮ по бели гащи:)
Коментиран от #27
12:46 13.09.2026
26 Соломон
До коментар #19 от "МОНЬО Е СОП":Със СОП е бил тоя дето те дялкал в часа по трудово. Лошото че е бил и със две леви ръце
12:50 13.09.2026
27 Мдаа...
До коментар #25 от "Атина Палада":Вече и аз почвам да си задавам подобни въпроси.
Дали наистина Путин обезкървява и съсипва нато и ЕсеС напълно осъзнато и умишлено? Но пък тогава не мога да си обясня защо евроатлантическите евнуси му съдействат така активно? Просто не мога да приема, че може да има ЧАК ТОЛКОВА глупави хора. По тая причина си мисля, че вероятно има някаква друга игра.
12:56 13.09.2026