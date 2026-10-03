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Войната се разраства! Мощни експлозии се чуват в контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен
  Тема: Иранската криза

Войната се разраства! Мощни експлозии се чуват в контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен

3 Октомври, 2026 18:42 905 9

  • хуси-
  • йемен-
  • сана-
  • иран-
  • баб ел мандеб-
  • саудитска арабия-
  • мохамед бин салман

При светкавична офанзива миналия месец хусите превзеха крайбрежието на Червено море и укрепиха контрола си над протока Баб ел Мандеб, припомня АФП

Войната се разраства! Мощни експлозии се чуват в контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мощни експлозии се чуват днес в контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен, Сана. Медия, свързана с подкрепяните от Иран бойци съобщи за саудитски удари в града, предаде Франс Прес.

Сраженията между хусите и Саудитска Арабия, която граничи с Йемен, не дават никакви признаци за отслабване и кралството редовно нанася удари срещу бунтовниците, които се сражават и срещу подкрепяните от саудитските сили йеменски правителствени сили.

Кореспондент на АФП съобщи, че е чул най-малко пет експлозии в различни части на града, а друг е видял как два изтребителя изстрелват ракети срещу Сана.

Свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“ съобщи за „саудитска агресия срещу Сана“, без да предостави повече подробности, включително дали атаката е причинила жертви.

По-рано днес телевизията съобщи, че „саудитският враг взема на прицел телекомуникационната мрежа в региона Саада с ракети“, визирайки крепостта на бунтовниците в Северен Йемен.

Хусите вече обвиниха Саудитска Арабия, че бомбардира Сана и вчера и в четвъртък.

При светкавична офанзива миналия месец хусите превзеха крайбрежието на Червено море и укрепиха контрола си над протока Баб ел Мандеб, припомня АФП.

Протокът придоби по-голямо значение, след като корабоплаването през Ормузкия проток, от другата страна на Арабския полуостров, беше силно ограничено вследствие на мерките, наложени от Иран в края на февруари след избухването на войната в Близкия изток.

Източник: www.bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛелееБаси и редкото щастие е това.

    7 1 Отговор
    А арамкото работи ли? 😉

    18:43 03.10.2026

  • 2 Вашето мнение

    10 3 Отговор
    Саудитите са слуги на израел и сащ, така че успех на Хусите.

    18:49 03.10.2026

  • 3 Ку-кУ

    10 1 Отговор
    СаудиСрамко току що му изгоре и останалата здрава част.Кажете му на ония проффесор от вчера с ниските цени да пийне две ракии да се успокои.

    Коментиран от #5

    18:52 03.10.2026

  • 4 Гошо

    2 2 Отговор
    Така и трябва Там войната не бива да спира

    19:01 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Забелязъл

    1 1 Отговор
    Хусите да стягат гащите щото израелските
    F- 35 ще дойдат в най скоро време.

    19:24 03.10.2026

  • 7 гост

    1 0 Отговор
    Саудитска Арабия да не спира с ударите докато и един терорист не остане жив...бой наред, без да прескача...

    19:25 03.10.2026

  • 8 гост

    1 0 Отговор
    а бе тук само рязани карабини ли коментират...все едно съм в мюсюлмански сайт...

    19:26 03.10.2026

  • 9 Гробар

    0 0 Отговор
    Саудитите си вкараха голям автогол. САЩ ги прецакаха много яко. Иран отдавна ги предупреждаваха, но те си правеха оглушки и мислеха, че американците са им съюзници.

    19:29 03.10.2026