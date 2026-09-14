Фосил на 66 милиона години кара учените да смятат, че край Анкара е имало море

Фосил на мекотело от клас коремноги, към които спадат охлювите и мекотелите, обитавало земята преди 66 млн. години, накара учените да си зададат въпроса дали не са попаднали на следите на съществувало край Анкара море, съобщиха от Министерството на културата и туризма на Турция, предаде БТА.
Фосилът е открит при разкопки в района Гьобашъ, където днес има езеро. Находката е накарала учените да предположат, че там се е намирал Тетис – праисторически океан от Мезозойската ера, който е започнал да се образува преди 250 млн. години и е предшественик на Индийския океан, Средиземно море и Черно море, Каспийско море и други вътрешни водни басейни между Европа и Азия.
Откритието идва няколко дни след като в същия този район, който преди 4 хил. години е бил населяван от хетите, бяха открили и семена на цвете, което и днес продължава да вирее в тази местност.
Според министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой фосилът, който е следващото значимо откритие, осветява историята на Анкара, която се простира милиони години назад във времето.
„Хипотезата на учените е, че фосилът е от последните периоди (на съществуването – бел. ред.) на Тетис, който се е простирал до Централен Анадол“, уточни министърът на културата и туризма на Турция.
Откритието поставя началото на друго научно изследване – за начина, по който охлювът се пренесъл да живее там и развитието тази форма на живот през милионите години, които са изминали.
Началото на археологическите разкопки край Гьолбашъ е поставено през 2021 г. Техен ръководител е доц. д-р Дерия Йълмаз Текин от Анкарския университет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
Коментиран от #3
15:01 14.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Рамзееес
До коментар #1 от "Нека да пиша":Не се обаждай бе малкия
15:03 14.09.2026
4 Моля Другарко
Коментиран от #5
15:06 14.09.2026
5 Мани ги
До коментар #4 от "Моля Другарко":Прос/ти археолози.
15:07 14.09.2026
6 хаха
Като е нямало хора да "замърсяват" и всичко е било константа. Времето си е било същото, дъждовете - същите, моретата са си стояли на същите места ... въобще идилия.
То затоплянето се е появило след "индустриалната революция" очевидно.
ХАХАХА
15:08 14.09.2026
7 Аз предполагам
15:09 14.09.2026
8 мдаааа
15:12 14.09.2026
9 Дедо ви
15:28 14.09.2026
10 Ако имаме късмет
Коментиран от #11
15:34 14.09.2026
11 Даа
До коментар #10 от "Ако имаме късмет":Но ти кога си имал късмет.
15:42 14.09.2026