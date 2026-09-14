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Фосил на 66 милиона години кара учените да смятат, че край Анкара е имало море

Фосил на 66 милиона години кара учените да смятат, че край Анкара е имало море

14 Септември, 2026 14:55 676 11

  • археология-
  • турция-
  • фосили-
  • анкара-
  • море-
  • тетис

Находката е накарала учените да предположат, че там се е намирал Тетис – праисторически океан от Мезозойската ера

Фосил на 66 милиона години кара учените да смятат, че край Анкара е имало море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фосил на мекотело от клас коремноги, към които спадат охлювите и мекотелите, обитавало земята преди 66 млн. години, накара учените да си зададат въпроса дали не са попаднали на следите на съществувало край Анкара море, съобщиха от Министерството на културата и туризма на Турция, предаде БТА.

Фосилът е открит при разкопки в района Гьобашъ, където днес има езеро. Находката е накарала учените да предположат, че там се е намирал Тетис – праисторически океан от Мезозойската ера, който е започнал да се образува преди 250 млн. години и е предшественик на Индийския океан, Средиземно море и Черно море, Каспийско море и други вътрешни водни басейни между Европа и Азия.

Откритието идва няколко дни след като в същия този район, който преди 4 хил. години е бил населяван от хетите, бяха открили и семена на цвете, което и днес продължава да вирее в тази местност.

Според министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой фосилът, който е следващото значимо откритие, осветява историята на Анкара, която се простира милиони години назад във времето.

„Хипотезата на учените е, че фосилът е от последните периоди (на съществуването – бел. ред.) на Тетис, който се е простирал до Централен Анадол“, уточни министърът на културата и туризма на Турция.

Откритието поставя началото на друго научно изследване – за начина, по който охлювът се пренесъл да живее там и развитието тази форма на живот през милионите години, които са изминали.

Началото на археологическите разкопки край Гьолбашъ е поставено през 2021 г. Техен ръководител е доц. д-р Дерия Йълмаз Текин от Анкарския университет.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    4 0 Отговор
    Ми питайте Лили Иванова ..

    Коментиран от #3

    15:01 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рамзееес

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Не се обаждай бе малкия

    15:03 14.09.2026

  • 4 Моля Другарко

    4 0 Отговор
    Аз да кажа, че преди 66 млн. г. Даже не е имало суша, Какво се чудите и се маете....

    Коментиран от #5

    15:06 14.09.2026

  • 5 Мани ги

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Моля Другарко":

    Прос/ти археолози.

    15:07 14.09.2026

  • 6 хаха

    2 0 Отговор
    Пълни глупости!

    Като е нямало хора да "замърсяват" и всичко е било константа. Времето си е било същото, дъждовете - същите, моретата са си стояли на същите места ... въобще идилия.

    То затоплянето се е появило след "индустриалната революция" очевидно.

    ХАХАХА

    15:08 14.09.2026

  • 7 Аз предполагам

    2 0 Отговор
    че тогавашните са го използвали като кулинарен специалитет! А къде са го ловили !? Може и от Индийския океан...

    15:09 14.09.2026

  • 8 мдаааа

    2 3 Отговор
    българските ТикТоквоци вярващи само на проЗтащината не могат да не изпроЗтеят когато някой учен каже нещо. Те знаят най-добре и са виждали такива клипченца, че са спецове по Сичко.

    15:12 14.09.2026

  • 9 Дедо ви

    4 0 Отговор
    Ходих на Витоша миналата седмица и си забравих джапанките под едно дърво. След години като ги намерят учените и ще решат че по дърветата са расли джапанки.

    15:28 14.09.2026

  • 10 Ако имаме късмет

    3 0 Отговор
    анкара и цяла турция пак ще станат дъно на море. 29.05.89

    Коментиран от #11

    15:34 14.09.2026

  • 11 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ако имаме късмет":

    Но ти кога си имал късмет.

    15:42 14.09.2026

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