Новини
Свят »
Германия »
Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

6 Март, 2026 11:08 1 470 26

  • археология-
  • чирпан-
  • еволюция-
  • бан-
  • кост-
  • фосил

Човешката еволюция може да е започнала на Балканите, а не в Африка, както се е смяташе досега

Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Досега Африка бе смятана за люлката на човечеството. Но една нова находка поставя това под въпрос. В България международен екип учени е открил бедрена кост на около 7,2 милиона години. Това сочат техните изследвания.

Информация за находката бе публикувана на сайта на БАН. За това пишат и различни германски медии, сред които и SWR. В международния екип има и учени от университета в Тюбинген. А изследването е ръководено от палеонтолога проф. Николай Спасов.

Какво се знае за Graecopithecus

Според данните, предоставени от научния екип, находката от българския град Чирпан е с около един милион години по-стара от досега известните фосилни останки на човешки предци.

От резлутатите от техните изследвания става също така ясно, че човекът е можел да ходи изправен по-рано, отколкото се е смятало първоначално. Според изследователите бедрената кост има несъмнени характеристики на двуного човекоподобно: удължена и изправена шийка на бедрото, както и специфичните места за закрепване на седалищните мускули. Характеристики като тези отличават човешките предци от дървесните примати.

Според изследователите бедрената кост е била вероятно част от тялото на женски индивид от вида Graecopithecus с тегло около 24 килограма. Този индивид има прилики с днешния човек, но той все още не се е движел като съвременния човек. Предполага се, че индивидът е живял в местността Азмака край днешен Чирпан в България - край река в саванен пейзаж, подобен на днешните савани Източна Африка.

Изследванията продължават

Новата находка допълва по-ранни открития, свързани с вида Graecopithecus. Още през 2017 година изследователският екип беше класифицирал долна челюст, открита в Гърция, като принадлежаща към същия вид предшественици на човека. Сега обаче те успяха да докажат, че представителите на този вид са можели да ходят изправени.

"Това откритие може да се нарече – до голяма степен – българско, защото от шестимата автори трима са българ", каза проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей към Българската академия на науките на пресконференция на 4 март в София.

Изследователският екип планира да продължи работата си на Балканите. Целта е да бъдат открити още фосили на Graecopithecus и да се научи повече за начина на живот на този ранен двуног индивид.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 18 Отговор
    И какво общо има Ганчо с тези първи хора, които по името личи, че ще бъдат пак с гръцки произход? Да го бяха нарекли чирпанопитек поне.

    Коментиран от #13, #18

    11:11 06.03.2026

  • 2 В Чирпан

    11 3 Отговор
    само бразилци останаха. Излиза, че първият човек е ром.

    11:12 06.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    10 9 Отговор
    Ама разбира се....
    Била е на първия руснак тръгнал асвабаждава някого ☝️😄

    11:13 06.03.2026

  • 4 факуса

    8 0 Отговор
    и пак там се връщаме

    11:15 06.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Най Старата цивилизация е около Черно море когато е било езеро от преди потопа в Черно море.

    11:15 06.03.2026

  • 6 Абе

    8 1 Отговор
    Това е кокал от К., бе!!! Тука винаги сме имали много здрави К., и така сме размножили останалия свят!

    11:15 06.03.2026

  • 7 Констатация

    10 1 Отговор
    Чирпан - "Люлката" на Човешката цивилизация!!! -))))))))

    11:16 06.03.2026

  • 8 Пловдивчанин

    18 2 Отговор
    Прачовеците и до ден днешен си живеят в махалата на входа на Чирпан :)

    11:18 06.03.2026

  • 9 Да бяхте казали,

    8 1 Отговор
    че първият хоминид от този вид е открит в Гърция още през 1944 година и за това наименуван Ел Греко.
    Женският хоминид от Чирпан е наименуван Дива.

    И двата са от вид Грекопикекус.

    Казвайте ги тия работи, защото патрЕотитИ много лесно се възпаляват!

    11:18 06.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Това е кокал на скоро умрял чирпански циганин. Те се намират горе-долу на този етап на развитие

    11:20 06.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Най-древната позната цивилизация

    7 4 Отговор
    Българите на Балканите са преки наследници на тракийските племена, които са се разселили на запад (гети/вестготи), на север (славяни), на изток (славяни, скити, гети/ истготи), на юг на п-в Индостан - арийци от похода на Дионис (бог), които са и в Иран, и в средна Азия.

    Македоните (македонците на царете Филип II и Александър Македонски) са от тракийското племе пеласги.

    Българите сме ПЪРВАТА ПОЗНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ в световната история.

    Нои е българин, а евреите са откраднали българската история и религия и са я кодифицирали под формата на Вехт завет.

    Египтяните са се учили от българите.

    Златните мерки от златното Българско съкровище, намерено в местността Побитите камъни, край Варна, известно като Варненското златно съкровите, на възраст 7500 години, а именно - числото на Фибуначи (познато на българите още тогава) и аршинът (91см) са служили за построяването на египетските пирамиди.

    Най-старата българска цивилизация е оставила своите следи в пещерата Магура, където има скални рисунки на 42 000 години.

    11:25 06.03.2026

  • 13 Ганчо

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Може пък да е било на първите роби строили пирамидите. Ама винаги да изтъкнеш злобата си към Ганчо.

    11:27 06.03.2026

  • 14 Смех бате

    4 4 Отговор
    Това поредната фалшментация ли е на оня гербопитек Овчаров ?

    11:27 06.03.2026

  • 15 Брей брей

    4 3 Отговор
    Брей, това българите били много велики бе. Хеле пък чирпанските ромове.

    11:29 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Петрохански питек

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това откритие несъмнено е причина за възникване и осъзнаване на нашето национално величие.

    11:35 06.03.2026

  • 19 Историк

    5 5 Отговор
    Това са първите евреи и укри!

    11:44 06.03.2026

  • 20 Кост

    5 2 Отговор
    Тези двуноги са прародители на КостяКопейкин.Което не е чак толкова лошо,защото доказва,че индивида се различава от дървесния примат.

    11:46 06.03.2026

  • 21 ППДБ/ЛГБТ

    1 2 Отговор
    Между тях имало ли е двуполови?

    12:02 06.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ръгана шорошпия

    2 1 Отговор
    А ние кога се появяваме на белия свят?

    12:09 06.03.2026

  • 24 Зеленски

    2 2 Отговор
    Това са първитеykponитеци.

    12:11 06.03.2026

  • 25 Човешката

    1 0 Отговор
    еволюция не е започнала, а е приключила на Балканите.

    12:20 06.03.2026

  • 26 Даката

    0 0 Отговор
    Браво на учените!

    12:26 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания