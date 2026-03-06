Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Досега Африка бе смятана за люлката на човечеството. Но една нова находка поставя това под въпрос. В България международен екип учени е открил бедрена кост на около 7,2 милиона години. Това сочат техните изследвания.
Информация за находката бе публикувана на сайта на БАН. За това пишат и различни германски медии, сред които и SWR. В международния екип има и учени от университета в Тюбинген. А изследването е ръководено от палеонтолога проф. Николай Спасов.
Какво се знае за Graecopithecus
Според данните, предоставени от научния екип, находката от българския град Чирпан е с около един милион години по-стара от досега известните фосилни останки на човешки предци.
От резлутатите от техните изследвания става също така ясно, че човекът е можел да ходи изправен по-рано, отколкото се е смятало първоначално. Според изследователите бедрената кост има несъмнени характеристики на двуного човекоподобно: удължена и изправена шийка на бедрото, както и специфичните места за закрепване на седалищните мускули. Характеристики като тези отличават човешките предци от дървесните примати.
Според изследователите бедрената кост е била вероятно част от тялото на женски индивид от вида Graecopithecus с тегло около 24 килограма. Този индивид има прилики с днешния човек, но той все още не се е движел като съвременния човек. Предполага се, че индивидът е живял в местността Азмака край днешен Чирпан в България - край река в саванен пейзаж, подобен на днешните савани Източна Африка.
Изследванията продължават
Новата находка допълва по-ранни открития, свързани с вида Graecopithecus. Още през 2017 година изследователският екип беше класифицирал долна челюст, открита в Гърция, като принадлежаща към същия вид предшественици на човека. Сега обаче те успяха да докажат, че представителите на този вид са можели да ходят изправени.
"Това откритие може да се нарече – до голяма степен – българско, защото от шестимата автори трима са българ", каза проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей към Българската академия на науките на пресконференция на 4 март в София.
Изследователският екип планира да продължи работата си на Балканите. Целта е да бъдат открити още фосили на Graecopithecus и да се научи повече за начина на живот на този ранен двуног индивид.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13, #18
11:11 06.03.2026
2 В Чирпан
11:12 06.03.2026
3 Владимир Путин, президент
Била е на първия руснак тръгнал асвабаждава някого ☝️😄
11:13 06.03.2026
4 факуса
11:15 06.03.2026
5 Последния Софиянец
11:15 06.03.2026
6 Абе
11:15 06.03.2026
7 Констатация
11:16 06.03.2026
8 Пловдивчанин
11:18 06.03.2026
9 Да бяхте казали,
Женският хоминид от Чирпан е наименуван Дива.
И двата са от вид Грекопикекус.
Казвайте ги тия работи, защото патрЕотитИ много лесно се възпаляват!
11:18 06.03.2026
10 Хасковски каунь
11:20 06.03.2026
12 Най-древната позната цивилизация
Македоните (македонците на царете Филип II и Александър Македонски) са от тракийското племе пеласги.
Българите сме ПЪРВАТА ПОЗНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ в световната история.
Нои е българин, а евреите са откраднали българската история и религия и са я кодифицирали под формата на Вехт завет.
Египтяните са се учили от българите.
Златните мерки от златното Българско съкровище, намерено в местността Побитите камъни, край Варна, известно като Варненското златно съкровите, на възраст 7500 години, а именно - числото на Фибуначи (познато на българите още тогава) и аршинът (91см) са служили за построяването на египетските пирамиди.
Най-старата българска цивилизация е оставила своите следи в пещерата Магура, където има скални рисунки на 42 000 години.
11:25 06.03.2026
13 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Може пък да е било на първите роби строили пирамидите. Ама винаги да изтъкнеш злобата си към Ганчо.
11:27 06.03.2026
14 Смех бате
11:27 06.03.2026
15 Брей брей
11:29 06.03.2026
18 Петрохански питек
До коментар #1 от "честен ционист":Това откритие несъмнено е причина за възникване и осъзнаване на нашето национално величие.
11:35 06.03.2026
19 Историк
11:44 06.03.2026
20 Кост
11:46 06.03.2026
21 ППДБ/ЛГБТ
12:02 06.03.2026
23 ръгана шорошпия
12:09 06.03.2026
24 Зеленски
12:11 06.03.2026
25 Човешката
12:20 06.03.2026
26 Даката
12:26 06.03.2026