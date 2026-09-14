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Белгия е изгонила от началото на годината над хиляда чужденци без право на престой
  Тема: Кризата с бежанците

Белгия е изгонила от началото на годината над хиляда чужденци без право на престой

14 Септември, 2026 12:40 595 6

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  • убежище-
  • мигранти

Министърът по въпросите на убежището и миграцията посочва, че увеличеният брой тази година има пряка връзка със сключените споразумения с Мароко и Алжир

Белгия е изгонила от началото на годината над хиляда чужденци без право на престой - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на тази година властите в Белгия са изгонили 1239 чужденци без право на престой в страната, съобщиха местни медии. Отбелязва се, че така е "подобрен рекордът" от 2017 г., когато изгонените са били 1112 души, предаде БТА.

Уточнява се, че става дума за лица, които са били осъдени за престъпления и са били в затвора, преди да бъдат върнати в родните им страни. Миналата година са били върнати 991 чужденци, а през 2024 г. - 828.

Основната част от осъдените са били от Мароко (233), а също от Албания (195) и Алжир (138).

Министърът по въпросите на убежището и миграцията Анлин ван Босют посочва, че увеличеният брой тази година има пряка връзка със сключените споразумения с Мароко и Алжир за обратно приемане на техните граждани.

В последните месеци Белгия разшири списъка с европейски държави, където могат да бъдат прехвърлени част от лишените от свобода заради пренаселеността на затворите. Миналата година белгийското правителство започна предварителни разговори с Албания и Косово, а след това разшири списъка с Естония, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Литва.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 5 Отговор
    Белгия и Холандия са най големите гета в Европа Тази цифра е нищо в сравнение с реалността

    12:42 14.09.2026

  • 2 Кина

    14 3 Отговор
    В Белгия и Германия талибаните са милиони..! Кой е изгонила Белгия....???

    Коментиран от #3

    12:43 14.09.2026

  • 3 Е кой?

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Пак некви българи, или румънци! Тарамбуките не смеят да ги гонят! Отглеждат си ги!

    12:46 14.09.2026

  • 4 Само 1000 ли?

    11 1 Отговор
    Малко са, нема и 1% от джагалите там!

    Коментиран от #5, #6

    12:47 14.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мехмед

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Само 1000 ли?":

    Трябва да се изгонят и raнчовците.

    13:13 14.09.2026

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