Белгия е изгонила от началото на годината над хиляда чужденци без право на престой

От началото на тази година властите в Белгия са изгонили 1239 чужденци без право на престой в страната, съобщиха местни медии. Отбелязва се, че така е "подобрен рекордът" от 2017 г., когато изгонените са били 1112 души, предаде БТА.
Уточнява се, че става дума за лица, които са били осъдени за престъпления и са били в затвора, преди да бъдат върнати в родните им страни. Миналата година са били върнати 991 чужденци, а през 2024 г. - 828.
Основната част от осъдените са били от Мароко (233), а също от Албания (195) и Алжир (138).
Министърът по въпросите на убежището и миграцията Анлин ван Босют посочва, че увеличеният брой тази година има пряка връзка със сключените споразумения с Мароко и Алжир за обратно приемане на техните граждани.
В последните месеци Белгия разшири списъка с европейски държави, където могат да бъдат прехвърлени част от лишените от свобода заради пренаселеността на затворите. Миналата година белгийското правителство започна предварителни разговори с Албания и Косово, а след това разшири списъка с Естония, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Литва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:42 14.09.2026
2 Кина
Коментиран от #3
12:43 14.09.2026
3 Е кой?
До коментар #2 от "Кина":Пак некви българи, или румънци! Тарамбуките не смеят да ги гонят! Отглеждат си ги!
12:46 14.09.2026
4 Само 1000 ли?
Коментиран от #5, #6
12:47 14.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мехмед
До коментар #4 от "Само 1000 ли?":Трябва да се изгонят и raнчовците.
13:13 14.09.2026