Белгия е изгонила от началото на годината над хиляда чужденци без право на престой

От началото на тази година властите в Белгия са изгонили 1239 чужденци без право на престой в страната, съобщиха местни медии. Отбелязва се, че така е "подобрен рекордът" от 2017 г., когато изгонените са били 1112 души, предаде БТА.

Уточнява се, че става дума за лица, които са били осъдени за престъпления и са били в затвора, преди да бъдат върнати в родните им страни. Миналата година са били върнати 991 чужденци, а през 2024 г. - 828.

Основната част от осъдените са били от Мароко (233), а също от Албания (195) и Алжир (138).

Министърът по въпросите на убежището и миграцията Анлин ван Босют посочва, че увеличеният брой тази година има пряка връзка със сключените споразумения с Мароко и Алжир за обратно приемане на техните граждани.

В последните месеци Белгия разшири списъка с европейски държави, където могат да бъдат прехвърлени част от лишените от свобода заради пренаселеността на затворите. Миналата година белгийското правителство започна предварителни разговори с Албания и Косово, а след това разшири списъка с Естония, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Литва.