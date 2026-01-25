Новини
България »
Варна »
Археолози откриха следи от викинги край Варна

Археолози откриха следи от викинги край Варна

25 Януари, 2026 08:42 875 15

  • петрич кале-
  • археология-
  • варна-
  • викинги-
  • мария манолова

Археологическите находки показват, че от втори век насам крепостта е била посещавана и обитавана от различни цивилизации

Археолози откриха следи от викинги край Варна - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съвсем наскоро, в района на Варна, една мистична крепост разкри още интересни и непознати факти за себе си. Това е Петрич кале - място, на което се преплитат древна история и скрити загадки, предаде NOVA.

И макар голяма част от любопитните факти за крепостта да са вече разказани, съвсем наскоро учените хвърлиха светлина върху нещо ново - евентуално посещение на викинги по нашите земи. Възможно ли е наистина да е така, какво точно са правили тук и какви са последните артефакти открити от археолозите?

От 2014 година насам доц. Мария Манолова - Войкова и нейният екип, ежегодно провеждат разкопки в района.

„Ако има нещо, с което Петрич кале е наистина специално, това е, че може да се проследи развитието на архитектурата в продължение на дълъг период“, обяснява доц. Мария Манолова – Войкова от РИМ-Варна. „Всяка година успяваме да открием малка част от пъзела, но въпросите остават много, тъй като става дума за продължително обитаване на едно и също място“, добавя тя.

Археологическите находки показват, че от втори век насам крепостта е била посещавана и обитавана от различни цивилизации – от римляни и готи, през аварите, прабългарите и славяните, до късносредновековните номадски племена. Особено внимание предизвикват артефактите, свързани със северните народи, които могат да бъдат свързани с викинги или варяги.

„Става дума за предмети, които идват чрез търговия или директен контакт с северните народи и са включени във фонда на Варненския музей“, допълва доц. Войкова.

Загадката на крепостта обаче не се изчерпва само с артефактите. Огромен вкопан в скалата отвор на ръба на крепостта, дълъг около 160 метра и широк 4 метра, дълго време е смятан за водохранилище. Археолозите обаче поставят под въпрос това обяснение заради мащаба и труднодостъпното местоположение.

„Все още не можем да отговорим защо и кой е изкопал това съоръжение. Такива въпроси ни мотивират да продължим упорито с изследванията“, казва доц. Войкова.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормандия

    0 0 Отговор
    По Дунава, до Черно море.

    Коментиран от #4, #15

    08:44 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Варна е византийска крепост а Византия ползва цели армии наемници викинги.

    Коментиран от #7, #12

    08:45 25.01.2026

  • 3 само да попитам

    1 2 Отговор
    следите пресни ли са? тази нощ ли са минали край варна или предната?

    08:47 25.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормандия":

    Норманите са датчани заселили се в Нормандия.Те превземат Англия и създават Английската държава.

    08:49 25.01.2026

  • 5 Викинги,

    1 1 Отговор
    сиреч варяги, носещи името на вригите (фриги), нямат нищо общо с белите мечки. Рога на бик (Бакикос), носят сердите, носят, травсите, носят кавконите, около 2400 години преди скандинавските бели мечки пирати, или 1500 години пр.н.е., познати като морските народи - шерден, тереш и кукунис. Мииииcииирки...

    08:53 25.01.2026

  • 6 Тома

    0 0 Отговор
    Викинги от максуда

    08:54 25.01.2026

  • 7 Ти защо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    не пригтвяш шкембе чорбата?

    08:55 25.01.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Пришълци по вода! Установили се в Нормандия и накрая завзели Англия. Тогава ги наричали Нормани!

    Коментиран от #9

    08:55 25.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Викинги,нормани,варяги са различни имена на скандинавски пирати тормозили цяла Европа и Северна Америка.

    Коментиран от #11

    08:58 25.01.2026

  • 10 коко

    1 0 Отговор
    Природата около тази крепост е БИЛА една от най-красивите в Европа докато умните комунисти са построили в близката Девня химически заводи. Наблизо има скални манастири и чудесна хижа която не работи.Впрочем много от тази значима крепост се е запазило защото е на висока скала. Иначе щеше да има съдбата на византийската и старобългарска крепост над скалния манастир коай близкото село Аврен която се е превърнала в сметище.

    09:00 25.01.2026

  • 11 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Изненадващо, те са слизали чак до Константинопол/ Цариград/ и това се знае, кое му е ценното

    09:02 25.01.2026

  • 12 Варна,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    със старо име Одесос (Водесос) по корен оди, иди, ити (вървя, въря), е българска (пеласгийска) крепост създадена от българите с българско име и корени. Одесос (ити - вървя, въря), сиреч варъ (горещина, зной, жаръ), е също име Варна (горещина, зной, жаръ), свързан с горещите минерални извори, или богинята Аринна Варун (сему) - Arinniti or as Wuru(n)šemu, индийска Варуна. Вара е името на слънцето бог Ара (Ярило), а Ити е негов внук от син Тереус. Tereus was the husband of the Athenian princess Procne and the father of Itys.

    Коментиран от #13

    09:03 25.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Варна,":

    Във Варна са най старите златни накити от преди 6000 години.Интересното е че са ползвани масово в големи количества и със страхотна чистота 24 карата което се постига само със модерни машини, технологии и транспорт.

    09:07 25.01.2026

  • 14 Пич

    0 0 Отговор
    Само един викинг е успял да нанесе щети на българите , и това е Харолд Хадрада ! След като приключил службата си при византийския император , помолил помощ от него , за да стане крал на сънародниците си ! Получил я , и на път минал през България с войската си , като направил много беди на българите. Но това е било времето когато сме били под византийска власт , и бе нямало кой да излезе срещу него. Иначе обикновено нападенията на викингите са били ликвидирани от поместните боляри. Избивали са ги без да се наложи да искат помощ от царя!

    09:08 25.01.2026

  • 15 История

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормандия":

    От Бяло море до Дунав, от Вардар до Черното море , един народ живее и своята съдба кове

    09:12 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове