Археолози откриха следи от викинги край Варна

Съвсем наскоро, в района на Варна, една мистична крепост разкри още интересни и непознати факти за себе си. Това е Петрич кале - място, на което се преплитат древна история и скрити загадки, предаде NOVA.
И макар голяма част от любопитните факти за крепостта да са вече разказани, съвсем наскоро учените хвърлиха светлина върху нещо ново - евентуално посещение на викинги по нашите земи. Възможно ли е наистина да е така, какво точно са правили тук и какви са последните артефакти открити от археолозите?
От 2014 година насам доц. Мария Манолова - Войкова и нейният екип, ежегодно провеждат разкопки в района.
„Ако има нещо, с което Петрич кале е наистина специално, това е, че може да се проследи развитието на архитектурата в продължение на дълъг период“, обяснява доц. Мария Манолова – Войкова от РИМ-Варна. „Всяка година успяваме да открием малка част от пъзела, но въпросите остават много, тъй като става дума за продължително обитаване на едно и също място“, добавя тя.
Археологическите находки показват, че от втори век насам крепостта е била посещавана и обитавана от различни цивилизации – от римляни и готи, през аварите, прабългарите и славяните, до късносредновековните номадски племена. Особено внимание предизвикват артефактите, свързани със северните народи, които могат да бъдат свързани с викинги или варяги.
„Става дума за предмети, които идват чрез търговия или директен контакт с северните народи и са включени във фонда на Варненския музей“, допълва доц. Войкова.
Загадката на крепостта обаче не се изчерпва само с артефактите. Огромен вкопан в скалата отвор на ръба на крепостта, дълъг около 160 метра и широк 4 метра, дълго време е смятан за водохранилище. Археолозите обаче поставят под въпрос това обяснение заради мащаба и труднодостъпното местоположение.
„Все още не можем да отговорим защо и кой е изкопал това съоръжение. Такива въпроси ни мотивират да продължим упорито с изследванията“, казва доц. Войкова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормандия
Коментиран от #4, #15
08:44 25.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #12
08:45 25.01.2026
3 само да попитам
08:47 25.01.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Нормандия":Норманите са датчани заселили се в Нормандия.Те превземат Англия и създават Английската държава.
08:49 25.01.2026
5 Викинги,
08:53 25.01.2026
6 Тома
08:54 25.01.2026
7 Ти защо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":не пригтвяш шкембе чорбата?
08:55 25.01.2026
8 Факт
Коментиран от #9
08:55 25.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Факт":Викинги,нормани,варяги са различни имена на скандинавски пирати тормозили цяла Европа и Северна Америка.
Коментиран от #11
08:58 25.01.2026
10 коко
09:00 25.01.2026
11 Нищо
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Изненадващо, те са слизали чак до Константинопол/ Цариград/ и това се знае, кое му е ценното
09:02 25.01.2026
12 Варна,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":със старо име Одесос (Водесос) по корен оди, иди, ити (вървя, въря), е българска (пеласгийска) крепост създадена от българите с българско име и корени. Одесос (ити - вървя, въря), сиреч варъ (горещина, зной, жаръ), е също име Варна (горещина, зной, жаръ), свързан с горещите минерални извори, или богинята Аринна Варун (сему) - Arinniti or as Wuru(n)šemu, индийска Варуна. Вара е името на слънцето бог Ара (Ярило), а Ити е негов внук от син Тереус. Tereus was the husband of the Athenian princess Procne and the father of Itys.
Коментиран от #13
09:03 25.01.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Варна,":Във Варна са най старите златни накити от преди 6000 години.Интересното е че са ползвани масово в големи количества и със страхотна чистота 24 карата което се постига само със модерни машини, технологии и транспорт.
09:07 25.01.2026
14 Пич
09:08 25.01.2026
15 История
До коментар #1 от "Нормандия":От Бяло море до Дунав, от Вардар до Черното море , един народ живее и своята съдба кове
09:12 25.01.2026