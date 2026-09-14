"Дроновете "Геран" и крилатите ракети "Бандерол" служат като напомняне, че Русия все още разполага с ресурсите и веригите за доставки, необходими за противодействие на възникващи заплахи. Тези оръжейни системи са оборудвани с модерна електроника, която позволява прецизно насочване и избягване на прехващане", се посочва в статията.

Разработването на нови, сравнително евтини оръжия демонстрира способността на Русия да се адаптира и да въвежда иновации във военната сфера, се отбелязва в материала.

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Междувременно Украйна не разполага с необходимите технически възможности, докато САЩ и другите страни от НАТО срещат трудности при увеличаването на производството на ключови ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot и при внедряването на иновативни решения, посочва изданието.

В резултат на това въпросните усъвършенствани руски дронове се превърнаха в сериозен проблем за САЩ и техните съюзници; западните технологични компании, които по-рано са разработвали прехващачи за по-бавни дронове с витлови двигатели, сега трескаво се опитват да създадат нови модели с по-висока скорост, заключава изданието.