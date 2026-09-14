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Русия изпреварва противниците си в производството на съвременно бюджетно въоръжение
  Тема: Украйна

Русия изпреварва противниците си в производството на съвременно бюджетно въоръжение

14 Септември, 2026 15:35 611 20

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  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин

Дроновете "Геран" и крилатите ракети "Бандерол" служат като напомняне, че Русия все още разполага с ресурсите и веригите за доставки, необходими за противодействие на възникващи заплахи

Русия изпреварва противниците си в производството на съвременно бюджетно въоръжение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal
Русия изпреварва противниците си в производството на съвременни бюджетни въоръжения, съобщава The Wall Street Journal.

"Дроновете "Геран" и крилатите ракети "Бандерол" служат като напомняне, че Русия все още разполага с ресурсите и веригите за доставки, необходими за противодействие на възникващи заплахи. Тези оръжейни системи са оборудвани с модерна електроника, която позволява прецизно насочване и избягване на прехващане", се посочва в статията.

Разработването на нови, сравнително евтини оръжия демонстрира способността на Русия да се адаптира и да въвежда иновации във военната сфера, се отбелязва в материала.

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Междувременно Украйна не разполага с необходимите технически възможности, докато САЩ и другите страни от НАТО срещат трудности при увеличаването на производството на ключови ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot и при внедряването на иновативни решения, посочва изданието.

В резултат на това въпросните усъвършенствани руски дронове се превърнаха в сериозен проблем за САЩ и техните съюзници; западните технологични компании, които по-рано са разработвали прехващачи за по-бавни дронове с витлови двигатели, сега трескаво се опитват да създадат нови модели с по-висока скорост, заключава изданието.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    8 3 Отговор
    ега и пералните имат тия хора

    15:37 14.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор
    Тази нощ Русия е използвала над седемстотин безпилотника Това означава че дневното производство е надхвърлило две хиляди и това не е максимумът Не ми се мисли като почнат производство новите заводи

    15:39 14.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Budget го преведохте бюджетно ли?

    15:41 14.09.2026

  • 4 Закон

    3 2 Отговор
    Геран реактивен - 80 000$. Патриот 1000 000$. За един геран са нужни 2 патриота. Сметайте.

    Коментиран от #6, #9

    15:43 14.09.2026

  • 5 Исторически парк

    3 3 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    15:45 14.09.2026

  • 6 Икономист

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Закон":

    Геранът вече го свалиха на 20к, 80к е бандеролът 😉

    15:46 14.09.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Лъжете!!!! 🤣

    Няма как "фалиралата" и "неспособна на нищо" Русия да произвежда повече от "най-мощният военен съюз в историята на света", както пропагандата ни описваше НАТО! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11, #12

    15:47 14.09.2026

  • 8 Брех, не

    4 3 Отговор
    мое да биде! Русиа свърши сички ресурси още 22 г. Ако не беа украинските перални!?!? Урсула гу каза бе! Не ли е верно!?...

    Коментиран от #20

    15:47 14.09.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Закон":

    За един ТИГЪР СССР е произвеждала двадесет КОЛИЧЕСТВОТО ВИНАГИ ПОБЕЖДАВА КАЧЕСТВОТО Колкото повече се произвежда толкова цената пада Ще дойде моментът в който дроновете ще са без пари Това беше идеята на КОМУНИЗМА АМА КОЙ ДА ЗНАЕ

    Коментиран от #15

    15:51 14.09.2026

  • 10 Няма страшно!

    2 0 Отговор
    Полският министър каза, че набързо ще прегазят Русия! Няма да се мотат като Наполеон и Хитлер! 😂😂😂

    15:52 14.09.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Ако в Германия намерите фирма да произведе сто милиона връзки за обувки ми се обадете Те не знаят какво е това и как се прави Повярвайте ми

    15:53 14.09.2026

  • 12 А вътрешни тоалетни

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    когИ?

    Коментиран от #18

    15:56 14.09.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:56 14.09.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    "Количествените натрупвания, водят до качествени изменения". Това е основен закон на диалектиката, формулиран от Чарлз Дарвин.

    15:59 14.09.2026

  • 16 Объркана копейка

    1 0 Отговор
    Защо вече не плашим гнилия Запад с орешници, ами се налага да си плащаме за статии с нови, свръх-мега оръжия ?

    16:01 14.09.2026

  • 17 Като отчетем, че самата индустриализация

    0 0 Отговор
    на другаря Сталин е ориентирана единствено към производството на оръжие, традициите са живи и до днес.

    16:01 14.09.2026

  • 18 Вътрешни тоалетни има за когото трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А вътрешни тоалетни":

    народът може да ходи и в дупки в земята.

    16:02 14.09.2026

  • 19 Гошо

    1 0 Отговор
    "Факти", може ли първо да обясните какво е "бюджетно въоръжаване", защото друго не знам такова.

    16:05 14.09.2026

  • 20 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Брех, не":

    Още през 2022-ра Матушката ти ликвидира украинската армия, при това без да използва безаналоговите си оръжия.
    И само бойните гъски и комари я задържат пета година в Донецк!

    16:05 14.09.2026

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