Русия изпреварва противниците си в производството на съвременно бюджетно въоръжение

"Дроновете "Геран" и крилатите ракети "Бандерол" служат като напомняне, че Русия все още разполага с ресурсите и веригите за доставки, необходими за противодействие на възникващи заплахи. Тези оръжейни системи са оборудвани с модерна електроника, която позволява прецизно насочване и избягване на прехващане", се посочва в статията.
Разработването на нови, сравнително евтини оръжия демонстрира способността на Русия да се адаптира и да въвежда иновации във военната сфера, се отбелязва в материала.
Междувременно Украйна не разполага с необходимите технически възможности, докато САЩ и другите страни от НАТО срещат трудности при увеличаването на производството на ключови ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot и при внедряването на иновативни решения, посочва изданието.
В резултат на това въпросните усъвършенствани руски дронове се превърнаха в сериозен проблем за САЩ и техните съюзници; западните технологични компании, които по-рано са разработвали прехващачи за по-бавни дронове с витлови двигатели, сега трескаво се опитват да създадат нови модели с по-висока скорост, заключава изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварска медия
15:37 14.09.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:39 14.09.2026
3 РЕАЛИСТ
15:41 14.09.2026
4 Закон
Коментиран от #6, #9
15:43 14.09.2026
5 Исторически парк
15:45 14.09.2026
6 Икономист
До коментар #4 от "Закон":Геранът вече го свалиха на 20к, 80к е бандеролът 😉
15:46 14.09.2026
7 az СВО Победа 81
Няма как "фалиралата" и "неспособна на нищо" Русия да произвежда повече от "най-мощният военен съюз в историята на света", както пропагандата ни описваше НАТО! 🤣🤣🤣
Коментиран от #11, #12
15:47 14.09.2026
8 Брех, не
Коментиран от #20
15:47 14.09.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Закон":За един ТИГЪР СССР е произвеждала двадесет КОЛИЧЕСТВОТО ВИНАГИ ПОБЕЖДАВА КАЧЕСТВОТО Колкото повече се произвежда толкова цената пада Ще дойде моментът в който дроновете ще са без пари Това беше идеята на КОМУНИЗМА АМА КОЙ ДА ЗНАЕ
Коментиран от #15
15:51 14.09.2026
10 Няма страшно!
15:52 14.09.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":Ако в Германия намерите фирма да произведе сто милиона връзки за обувки ми се обадете Те не знаят какво е това и как се прави Повярвайте ми
15:53 14.09.2026
12 А вътрешни тоалетни
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":когИ?
Коментиран от #18
15:56 14.09.2026
13 Дон Корлеоне
15:56 14.09.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
15 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":"Количествените натрупвания, водят до качествени изменения". Това е основен закон на диалектиката, формулиран от Чарлз Дарвин.
15:59 14.09.2026
16 Объркана копейка
16:01 14.09.2026
17 Като отчетем, че самата индустриализация
16:01 14.09.2026
18 Вътрешни тоалетни има за когото трябва
До коментар #12 от "А вътрешни тоалетни":народът може да ходи и в дупки в земята.
16:02 14.09.2026
19 Гошо
16:05 14.09.2026
20 Румен Решетников
До коментар #8 от "Брех, не":Още през 2022-ра Матушката ти ликвидира украинската армия, при това без да използва безаналоговите си оръжия.
И само бойните гъски и комари я задържат пета година в Донецк!
16:05 14.09.2026