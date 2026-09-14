Samsung разработи най-яркия си OLED дисплей, но няма да го използва в своите смартфони.. поне за сега

Samsung Display представи най-новата си авангардна архитектура LEAD 2.0, базирана на съвсем новия материал за органични светодиоди M16. Предвидена да направи своя дебют в Android на борда на предстоящия високопроизводителен флагман iQOO 16, тази усъвършенствана екранна технология поставя зашеметяващ нов стандарт за визуална прецизност, обещавайки най-добритепоказатели в историята.

В сърцевината на това оптично подобрение стои ултраярка емисивна матрица, способна да генерира зашеметяваща локална пикова яркост до 10 000 нита при моменти на високи изисквания, като същевременно поддържа впечатляваща обща яркост от 2 800 нита по цялата повърхност на екрана. Инженерите значително са оптимизирали термодинамиката и захранването, което позволява на новия панел LEAD 2.0 да консумира до 30 процента по-малко електрически ток в сравнение с предшественика си, като същевременно поддържа кристално чиста WQHD резолюция от 2 560 на 1 440 пиксела. За да се поддържа висока визуална яснота и да се сведе до минимум умората при работа, хардуерът включва бърза схема за затъмняване с импулсно-широчинна модулация (PWM) на 3 300 Hz, както и променлива честота на опресняване LTPO, която плавно варира от 1 Hz до 165 Hz.

Реактивността е допълнително подобрена от невероятната мигновена честота на вземане на проби при докосване от 5 000 Hz, което гарантира, че всяко действие на потребителя се регистрира без никаква забележима латентност. Отказвайки се от традиционните многослойни конфигурации, дисплеят използва специализиран дизайн на фолио „on-cell“ без полязиращ слой, съчетан с усъвършенствано антирефлексно покритие, за да намали отблясъците при работа в условия на силно околно осветление. След представянето ѝ в iQOO 16 и елитните хардуерни линии на Apple, включително сериите iPhone 18 Pro и iPhone Duo, се очаква тази архитектура на панела с висока производителност да намери приложение и в предстоящите флагмани на Samsung – Galaxy S27 Pro и Ultra, като по този начин ще гарантира, че състезанието за най-добрия дигитален кокпит в мобилния сектор ще остане ожесточено.