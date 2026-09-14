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Зеленски призова парламента бързо да освободи от длъжност главния прокурор
  Тема: Украйна

Зеленски призова парламента бързо да освободи от длъжност главния прокурор

14 Септември, 2026 13:22 985 18

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • руслан кравченко

Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година

Зеленски призова парламента бързо да освободи от длъжност главния прокурор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководената от неговата служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха негов подчинен в подпомагане на организирана група за измами.

Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - една от институциите, разследващи прокуратурата.

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да„избегне юридическа отговорност пред съда“.

НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) - другата институция, участвала в разследването, предшествало оставката на Кравченко - определиха изявлението му като поредна стъпка в „системна атака срещу независимите антикорупционни органи“. Двете институции отхвърлиха твърденията му и заявиха, че на Кривонос не е повдигнато официално обвинение.

Съгласно украинското законодателство Зеленски трябва официално да внесе в парламента предложение за приемане на оставката на главния прокурор. Според няколко депутати гласуването се очаква във вторник.

„За този главен прокурор има само един път, отстраняване от длъжност. Това му казах“, написа Зеленски в социалната мрежа „Телеграм“.

Кравченко беше критикуван от свои опоненти за предполагаемо участие в опита миналата година за ограничаване на независимостта на НАБУ и САПО - обвинения, които той отрича. Институционалният конфликт се изостря отново в момент, когато Украйна среща трудности при осъществяването на част от антикорупционните реформи, необходими за отпускане на ключово финансиране от международните ѝ партньори. Корупционните скандали подкопават също общественото доверие и подкрепата за Зеленски в момент, когато Украйна се бори за оцеляването си, воювайки срещу Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6236234

    24 1 Отговор
    тая се е надула като свинкята Пиги , от едно време .... от много чер хайвер сигурно

    13:24 14.09.2026

  • 2 Ами

    24 3 Отговор
    зеленият шмъркач докато призовава, главният му прокурор,заедно с жена му и сигурно с пълен багажник с " помощи" , вече е далеч от укристан...

    13:24 14.09.2026

  • 3 Зеленски

    30 2 Отговор
    Бързо, бързо, преди далаверите ми да са видели бял свят

    13:25 14.09.2026

  • 4 коко

    20 3 Отговор
    той вече избяга в Европа, след час и жена му след него,и всичко това става с богословието на зельо

    13:26 14.09.2026

  • 5 БЪРЗО

    17 2 Отговор
    Да заметем поредната кражба, в този случай на пари от сметките на данъкоплатците, които спонсорират покупките на златни тоалетни.

    13:28 14.09.2026

  • 6 гл прокурор на бкп и нрб

    8 0 Отговор
    а мен ще ме махне парламента на кукуво лято!

    13:31 14.09.2026

  • 7 ВЕСЕЛЯК

    19 1 Отговор
    Ково ни занимавате с една прогнила от корупция държава, където в управлението и няма нито един украинец. Погледенете им парламента, правителството, шефовете на комисии и пр. Всичко там е евреин, татарин, поляк или комбинация от две от предните категории. Погледнете само. Има им имената свободно в нета. Има им и кратки биографии. Ако намерите барем един украинец, аз ще ви фана бела мечка и ще ви я докарам да ви играе на центъра.

    13:35 14.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    А ТЕБЕ КОГА ЩЕ ТЕ МАХНАТ

    13:36 14.09.2026

  • 9 Овчар

    9 2 Отговор
    зеленски нищо не призовава а се защитава със всички възможни средства позволени от монетарна система..! НО И ТАМ ИМА ЛИМИТ..!

    13:37 14.09.2026

  • 10 Ние

    3 2 Отговор
    Води ни Путине! Всички нас към рая!!!

    Коментиран от #17

    13:37 14.09.2026

  • 11 Първо

    5 1 Отговор
    Теб да отзоват

    13:41 14.09.2026

  • 12 Режи и фърляй

    6 1 Отговор
    Тия крадци не зеслужават нито цент. Не разбирам, защо още им пълнят гушите с нашите пари?

    Коментиран от #13

    13:43 14.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Режи и фърляй":

    ЗАЩОТО ИМ ВРЪЩАТ ГОЛЯМ ПРОЦЕНТ ОТ ДАДЕНОТО!

    13:52 14.09.2026

  • 14 Сандо

    2 1 Отговор
    Кога най-сетне козячетата ще се усетят на каква недодържава слугуват?

    13:58 14.09.2026

  • 15 Читател

    2 1 Отговор
    Теб ще те освободи от длъжност тези които те сложиха там, сега уж те охраняват но същите ще те приключат когато трябва

    14:00 14.09.2026

  • 16 Даа!

    1 0 Отговор
    Период: 2022-2026 г.Помощи от Сащ- общо - 192,4 милиарда долара.Европа /ЕС -162 милиарда евро( без последните прогласувани 90 милиарда евро) . Бездънна каца.Кой разбрал,разбрал!

    14:10 14.09.2026

  • 17 Антирашист 4467

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ние":

    Кои сте вие ? Да не сте рашистката войска ?

    14:13 14.09.2026

  • 18 Антирашист 4467

    0 0 Отговор
    Кои сте вие ? Да не сте рашистката войска ?

    14:16 14.09.2026

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