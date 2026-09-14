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Близките на Калушев и Златков след пресконференцията: Всичко е манипулация. Децата са убити

Близките на Калушев и Златков след пресконференцията: Всичко е манипулация. Децата са убити

14 Септември, 2026 15:51 531 14

  • близки-
  • ивайло калушев-
  • николай златков-
  • манипулация-
  • убийство-
  • деца

"Най-големият дисонанс е, че не се отговаря на съществените въпроси. Ние нямаме достъп до местопрестъпленията. Също така не ни се отговаря на съществените въпроси като "как са загинали", все още те не са готови тези експертизи, но психологичната и сексологичната експертизи са готови", коментира майката на Николай Златков - Ралица Асенова

Близките на Калушев и Златков след пресконференцията: Всичко е манипулация. Децата са убити - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Най-големият дисонанс е, че не се отговаря на съществените въпроси. Ние нямаме достъп до местопрестъпленията. Също така не ни се отговаря на съществените въпроси като "как са загинали", все още те не са готови тези експертизи, но психологичната и сексологичната експертизи са готови. Но точно как са умрели не са готови. Как са си разкъсали те дрехите, защо Ивайло Иванов се е прострелял два пъти. Вие чухте ли някакви съществени неща? Никога няма да разберете как оставих детето си в ръцете на Ивайло Калушев". Това заяви майката на Николай Златков - Ралица Асенова на въпрос на журналисти, след като свърши пресконференцията, на която се дадоха нови факти и обяснения за намерените три тела под вр. Околчица, цитирана от novini.bg.

Осем месеца след събитията в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица прокуратурата и МВР представиха нова информация за хода на разследването и смъртта на шестимата мъже. В началото на февруари трима от мъжете бяха открити мъртви при хижа „Петрохан“, а други трима – под връх Околчица.

На днешната пресконференция бе потвърдено изнесеното от предишните такива, а именно, че става дума за убийство и самоубийство в рамките на групата, без външна намеса. Прокурорът по делото настоя, че това не е финален етап на разследването и, че при нови доказателства ходът му може да бъде променен.

Според запознати активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци. Само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава и изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните дарения. За целта са назначени данъчни ревизии.
Според Росен Йорданов, криминалния психолог, Ивайло Калушев „отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник.“

Според експертизата, публичният образ на Калушев е бил изцяло изграден с цел прикритие.
„Всичко, което е създал, целият му живот от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи“, обясни Йорданов.
"От началото до края е абсолютна лъжа. Той (има се предвид криминалния психолог Росен Йорданов) спекулира с всичко. Всичко е манипулация. Това са едни свободни съчинения. Децата са убити, екзекутирани. Това е политическо убийство от политическата мафия", заяви майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова. "Цял живот съм живяла с него", добави тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Големи

    7 8 Отговор
    Измамници са учравляващите

    Коментиран от #4

    15:53 14.09.2026

  • 2 Пазиха рейнджарите

    3 5 Отговор
    Мръсни тайни на РР и много български бизнесмени затова замлъкнаха завинаги

    Коментиран от #7

    15:53 14.09.2026

  • 3 Анонимен

    14 7 Отговор
    Егати извергите тези не са родители а трябва да се приберат по затворите с кой акъл сте изхвърлили момчетата си на този психопат

    15:54 14.09.2026

  • 4 Виж че Разбойчето

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Големи":

    Държат на каишка кандидат не издигна и се откупи

    15:55 14.09.2026

  • 5 Гост

    7 5 Отговор
    Колко експерти, прокурори и полицаи трябва да се изредят и кажат на тези "родители", изоставили децата си, че всичко приключи и е ясно - на Петрохан е безчинствала необезпокоявана педо.илска, извратена секта!
    Единственото неясно до момента е защо не разкриват кой е финансирал тези извратеняци и защо "родители", учители, директори и политици все още не са следствени....

    Коментиран от #9

    15:56 14.09.2026

  • 6 ПЕТРОХАН Е ОБВЪРЗАН С БАБА АЛИНО

    4 5 Отговор
    УКРОВОЕННИ СА ГИ УТРЕПАЛИ ЗАРАДИ СИГНАЛИТЕ НА КАЛУШЕВ СРЕЩУ БЕЗАКОНИЕТО КРАЙ ВАРНА. ТРУПОВЕТЕ ПО УКРАИНСКИ СА НАРЕДЕНИ НАЗИДАТЕЛНО КЪТ ТРОФЕИ. ЗА ДА НЯМА УЛТРА СКАНДАЛ СИИЧКО СЕ ЗАМАЗВА И ЛЕКО СЕ КОНТРААТАКУВАТ УКРИТЕ В БАБА АЛИНО И ИМ СПИРАТ ВОДАТА...!?!?!?!?!

    Коментиран от #10

    15:57 14.09.2026

  • 7 Българския

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пазиха рейнджарите":

    Епстийн имот плащането само в крипто....къде отиде флашката с койните ??? Сигурно с дрона на Алексей Петров е отлетяла за Сърбия 😎

    15:57 14.09.2026

  • 8 Георги

    6 0 Отговор
    не, че нещо ама тея родители са за психиатър. На едната детето и казало, че е из на си лено от калушев, ама тя не му вярва и защитава ламата. Другия, детето му затрито от калушев - същата работа.

    15:57 14.09.2026

  • 9 Финансирал

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Е тоя който е дърпал конците на канал през фирми и дарения

    15:58 14.09.2026

  • 10 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПЕТРОХАН Е ОБВЪРЗАН С БАБА АЛИНО":

    Ти знаеш ли къде се намира град Калуш? Откъдето е и родата на Калушев?

    15:59 14.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Страшна работа

    1 0 Отговор
    За ваше успокоение - извънземни са били. Ползвали са тайни тунели, паралелно изнесли златата на тотю войвода и една кола дроги за мафията. Някоя си мафия, докато до последно са издевателствали върху деца. Така добре ли е?
    бенатова
    Бенатова.

    16:00 14.09.2026

  • 13 Рошльо

    0 0 Отговор
    Отклоняване от Йотова гейт.

    16:00 14.09.2026

  • 14 Така е

    0 0 Отговор
    Убити са от лукавия, когото Христос нарича човекоубиец открай време.Една лъжлива религия е достатъчна да въведе в заблуждение всички, включително и гуруто.Слепец е водил слепци.

    16:00 14.09.2026

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