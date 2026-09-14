Близките на Калушев и Златков след пресконференцията: Всичко е манипулация. Децата са убити

"Най-големият дисонанс е, че не се отговаря на съществените въпроси. Ние нямаме достъп до местопрестъпленията. Също така не ни се отговаря на съществените въпроси като "как са загинали", все още те не са готови тези експертизи, но психологичната и сексологичната експертизи са готови. Но точно как са умрели не са готови. Как са си разкъсали те дрехите, защо Ивайло Иванов се е прострелял два пъти. Вие чухте ли някакви съществени неща? Никога няма да разберете как оставих детето си в ръцете на Ивайло Калушев". Това заяви майката на Николай Златков - Ралица Асенова на въпрос на журналисти, след като свърши пресконференцията, на която се дадоха нови факти и обяснения за намерените три тела под вр. Околчица, цитирана от novini.bg.

Осем месеца след събитията в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица прокуратурата и МВР представиха нова информация за хода на разследването и смъртта на шестимата мъже. В началото на февруари трима от мъжете бяха открити мъртви при хижа „Петрохан“, а други трима – под връх Околчица.

На днешната пресконференция бе потвърдено изнесеното от предишните такива, а именно, че става дума за убийство и самоубийство в рамките на групата, без външна намеса. Прокурорът по делото настоя, че това не е финален етап на разследването и, че при нови доказателства ходът му може да бъде променен.

Според запознати активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци. Само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава и изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните дарения. За целта са назначени данъчни ревизии.

Според Росен Йорданов, криминалния психолог, Ивайло Калушев „отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник.“

Според експертизата, публичният образ на Калушев е бил изцяло изграден с цел прикритие.

„Всичко, което е създал, целият му живот от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи“, обясни Йорданов.

"От началото до края е абсолютна лъжа. Той (има се предвид криминалния психолог Росен Йорданов) спекулира с всичко. Всичко е манипулация. Това са едни свободни съчинения. Децата са убити, екзекутирани. Това е политическо убийство от политическата мафия", заяви майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова. "Цял живот съм живяла с него", добави тя.