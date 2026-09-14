Орбан призовава за съпротива срещу „реколонизацията“ на Унгария

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан, лидер на опозиционната партия ФИДЕС, заяви в интервю в ефира на частната телевизия „ХирТВ“ снощи, че Унгария е в процес на „реколонизация“ и призова за съпротива, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Той каза също, че неговото „дясно и пронационално“ правителство е възстановило суверенитета на страната между 2010 и 2026 г., твърдейки, че преди 2010 г. „80% от стратегическите икономически сектори на Унгария са били под чуждестранен, предимно германски, контрол“

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Орбан описа мисията на дясната национална политика като борба срещу колонизацията, обещавайки да продължи тази борба, независимо дали е в опозиция или на власт. Той обеща „да освободи“ отново Унгария.

Орбан разкритикува правителството на партия ТИСА за липсата на независима външна политика, твърдейки, че решенията се диктуват от „колониални сили“ в Брюксел. Правителството се е отказало от „политическата мрежа за сигурност“ на Унгария със САЩ, неутралитета във войната между Русия и Украйна, споразуменията с Китай и привилегированото сътрудничество с тюркския свят, отбеляза той. „Не искаме война, миграция, джендър идеология или да се отказваме от християнството“, заяви той, като подчерта необходимостта да се гарантира, че „Унгария остава унгарска държава“.

Орбан обвини правителството на ТИСА, че се е съгласило на „пакт с Брюксел“, твърдейки, че той ще демонтира унгарските национални суверенни сили, които се противопоставят на Брюксел, след което „ще предаде“ унгарската икономика. Според него настоящото правителство ще следва „всички инструкции на Брюксел“ в замяна на запазване на властта. Относно фондовете на ЕС, той твърди, че борбата за страната не винаги е приятна, но настоящото правителство отказва да я води.

Той представи икономическите затруднения като липса на икономическа политика, а не като липса на средства, посочвайки енергийните кризи, колапса на селскостопанския сектор, застоя в строителната индустрия и протестите на превозвачите.

Орбан посъветва десницата да се съсредоточи върху собствените си избиратели, които според него са разбираемо обезкуражени след изборната загуба. Той призова десните сили да се прегрупират през следващите шест месеца, да работят с поддръжниците си и да се реорганизират, за да продължат да участват в унгарския обществен живот. „Все още не сме там, предстои ни толкова много работа“, отбеляза той.

Междувременно Орбан заяви, че правителството на ТИСА изгражда авторитарен режим и призова за съпротива. Той сравни новосъздадената Национална служба за възстановяване и защита на активите с тайната полиция в Унгария по време на комунистическо управление. Според него онези, „които работят в тази институция, вземат решения или участват в нейните процедури, няма да избегнат финансова и правна отговорност, след като върховенството на закона бъде възстановено“.

Коментирайки интервюто, премиерът Петер Мадяр написа във „Фейсбук“: „Вместо честно признание, Виктор Орбан се осмели открито да заплаши прокурорите, полицията, финансовите служители, работещи в Националната служба за възстановяване и защита на активите“.

„Посланието ми към мафията е, че няма да отстъпим“, заяви той.