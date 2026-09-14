Орбан призовава за съпротива срещу „реколонизацията“ на Унгария

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан, лидер на опозиционната партия ФИДЕС, заяви в интервю в ефира на частната телевизия „ХирТВ“ снощи, че Унгария е в процес на „реколонизация“ и призова за съпротива, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Той каза също, че неговото „дясно и пронационално“ правителство е възстановило суверенитета на страната между 2010 и 2026 г., твърдейки, че преди 2010 г. „80% от стратегическите икономически сектори на Унгария са били под чуждестранен, предимно германски, контрол“
Орбан описа мисията на дясната национална политика като борба срещу колонизацията, обещавайки да продължи тази борба, независимо дали е в опозиция или на власт. Той обеща „да освободи“ отново Унгария.
Орбан разкритикува правителството на партия ТИСА за липсата на независима външна политика, твърдейки, че решенията се диктуват от „колониални сили“ в Брюксел. Правителството се е отказало от „политическата мрежа за сигурност“ на Унгария със САЩ, неутралитета във войната между Русия и Украйна, споразуменията с Китай и привилегированото сътрудничество с тюркския свят, отбеляза той. „Не искаме война, миграция, джендър идеология или да се отказваме от християнството“, заяви той, като подчерта необходимостта да се гарантира, че „Унгария остава унгарска държава“.
Орбан обвини правителството на ТИСА, че се е съгласило на „пакт с Брюксел“, твърдейки, че той ще демонтира унгарските национални суверенни сили, които се противопоставят на Брюксел, след което „ще предаде“ унгарската икономика. Според него настоящото правителство ще следва „всички инструкции на Брюксел“ в замяна на запазване на властта. Относно фондовете на ЕС, той твърди, че борбата за страната не винаги е приятна, но настоящото правителство отказва да я води.
Той представи икономическите затруднения като липса на икономическа политика, а не като липса на средства, посочвайки енергийните кризи, колапса на селскостопанския сектор, застоя в строителната индустрия и протестите на превозвачите.
Орбан посъветва десницата да се съсредоточи върху собствените си избиратели, които според него са разбираемо обезкуражени след изборната загуба. Той призова десните сили да се прегрупират през следващите шест месеца, да работят с поддръжниците си и да се реорганизират, за да продължат да участват в унгарския обществен живот. „Все още не сме там, предстои ни толкова много работа“, отбеляза той.
Междувременно Орбан заяви, че правителството на ТИСА изгражда авторитарен режим и призова за съпротива. Той сравни новосъздадената Национална служба за възстановяване и защита на активите с тайната полиция в Унгария по време на комунистическо управление. Според него онези, „които работят в тази институция, вземат решения или участват в нейните процедури, няма да избегнат финансова и правна отговорност, след като върховенството на закона бъде възстановено“.
Коментирайки интервюто, премиерът Петер Мадяр написа във „Фейсбук“: „Вместо честно признание, Виктор Орбан се осмели открито да заплаши прокурорите, полицията, финансовите служители, работещи в Националната служба за възстановяване и защита на активите“.
„Посланието ми към мафията е, че няма да отстъпим“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 българин
12:14 14.09.2026
3 Диктор
12:14 14.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
Коментиран от #30
12:15 14.09.2026
6 Без майтап
12:16 14.09.2026
7 Така се прави
12:16 14.09.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #28
12:19 14.09.2026
9 Иван
12:20 14.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иван
До коментар #1 от "честен ционист":Евреите ще чакат Мешията в Кипър.
12:22 14.09.2026
12 AI изкуствения
12:22 14.09.2026
13 Боец
12:22 14.09.2026
14 Караул
12:25 14.09.2026
15 пенсионер
12:25 14.09.2026
16 Православен ходжа
Коментиран от #20, #26
12:25 14.09.2026
17 дьом бел
12:25 14.09.2026
18 За един приятел питам
12:25 14.09.2026
19 Иван
12:26 14.09.2026
20 Началник
До коментар #16 от "Православен ходжа":Орбан да смени плочата, това вече не върви, но кремълският началник е един и същ.
12:27 14.09.2026
21 Същите
12:27 14.09.2026
22 Иван
12:30 14.09.2026
23 Българин
Коментиран от #25
12:40 14.09.2026
24 Атина Палада
12:45 14.09.2026
25 Признай си
До коментар #23 от "Българин":Ти не си българин
12:46 14.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
12:55 14.09.2026
28 До ком 8
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Малко сухи факти за управлението Орбан: Силна социална политика, насочена към средната класа,работещи и учещи млади семейства.Отделяха се годишно 4,5-5% от БВП.Всяко младо семейство ( но само учещи или с постоянна работа) получава еднократно безлихвен заем в размер на 30 хиляди евро.При раждане на две деца или три деца заема се опрощава.Всяка майка, родила две деца, автоматично се освобождава от плащане на данъци върху заплатата,пожизнено.Млади семейства с две деца, получават от специален фонд на държавата,безлихвен кредит,за покупка на жилище,с бонусен 5 годишен срок без да се погасява нищо от него,а при раждането на трето дете, остатъка се погасява от държавата- т.н план" унгарско бебе" Бабите имаха право,да получват заплащане от държавата,за отглеждане на внуците,при работещи родители,в размер на МРЗ.При три деца с работещи родители, детска градина и ясла, се поемаха изцяло и за сметка на общинския бюджет, по местоживеене.Орбан,през първия си мандат, обеща,че ще нулира външният дълг ,натрупан от предишните ( аналог на нашето СДС) и го направи,което го превръща във враг на МВФ и световната банка, изплъзвайки се от техния капан и диктат.Затова е ненавиждан от ЕП ,Урсула и ЕЦБ,на който категорично отказа да влезе в еврозоната.Съмнявам се,че сегашния Мадяр,ще им запази тези социални придобивки.Орбан го подкрепяше средната класа ,и работещите .Но пробива дойде от младите- т.н джен зи.Те гласуваха масово,основно в големите градове и столицата.Ще им просвет
13:19 14.09.2026
29 Голем смех
13:23 14.09.2026
30 Ха ха ха ха
До коментар #5 от "Овчар":Такива като вас има много неща да изучавате но точно това няма да е.
13:31 14.09.2026