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Орбан призовава за съпротива срещу „реколонизацията“ на Унгария
  Тема: Украйна

Орбан призовава за съпротива срещу „реколонизацията“ на Унгария

14 Септември, 2026 12:10 954 30

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Орбан описа мисията на дясната национална политика като борба срещу колонизацията, обещавайки да продължи тази борба

Орбан призовава за съпротива срещу „реколонизацията“ на Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан, лидер на опозиционната партия ФИДЕС, заяви в интервю в ефира на частната телевизия „ХирТВ“ снощи, че Унгария е в процес на „реколонизация“ и призова за съпротива, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Той каза също, че неговото „дясно и пронационално“ правителство е възстановило суверенитета на страната между 2010 и 2026 г., твърдейки, че преди 2010 г. „80% от стратегическите икономически сектори на Унгария са били под чуждестранен, предимно германски, контрол“

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Орбан описа мисията на дясната национална политика като борба срещу колонизацията, обещавайки да продължи тази борба, независимо дали е в опозиция или на власт. Той обеща „да освободи“ отново Унгария.

Орбан разкритикува правителството на партия ТИСА за липсата на независима външна политика, твърдейки, че решенията се диктуват от „колониални сили“ в Брюксел. Правителството се е отказало от „политическата мрежа за сигурност“ на Унгария със САЩ, неутралитета във войната между Русия и Украйна, споразуменията с Китай и привилегированото сътрудничество с тюркския свят, отбеляза той. „Не искаме война, миграция, джендър идеология или да се отказваме от християнството“, заяви той, като подчерта необходимостта да се гарантира, че „Унгария остава унгарска държава“.

Орбан обвини правителството на ТИСА, че се е съгласило на „пакт с Брюксел“, твърдейки, че той ще демонтира унгарските национални суверенни сили, които се противопоставят на Брюксел, след което „ще предаде“ унгарската икономика. Според него настоящото правителство ще следва „всички инструкции на Брюксел“ в замяна на запазване на властта. Относно фондовете на ЕС, той твърди, че борбата за страната не винаги е приятна, но настоящото правителство отказва да я води.

Той представи икономическите затруднения като липса на икономическа политика, а не като липса на средства, посочвайки енергийните кризи, колапса на селскостопанския сектор, застоя в строителната индустрия и протестите на превозвачите.

Орбан посъветва десницата да се съсредоточи върху собствените си избиратели, които според него са разбираемо обезкуражени след изборната загуба. Той призова десните сили да се прегрупират през следващите шест месеца, да работят с поддръжниците си и да се реорганизират, за да продължат да участват в унгарския обществен живот. „Все още не сме там, предстои ни толкова много работа“, отбеляза той.

Междувременно Орбан заяви, че правителството на ТИСА изгражда авторитарен режим и призова за съпротива. Той сравни новосъздадената Национална служба за възстановяване и защита на активите с тайната полиция в Унгария по време на комунистическо управление. Според него онези, „които работят в тази институция, вземат решения или участват в нейните процедури, няма да избегнат финансова и правна отговорност, след като върховенството на закона бъде възстановено“.

Коментирайки интервюто, премиерът Петер Мадяр написа във „Фейсбук“: „Вместо честно признание, Виктор Орбан се осмели открито да заплаши прокурорите, полицията, финансовите служители, работещи в Националната служба за възстановяване и защита на активите“.

„Посланието ми към мафията е, че няма да отстъпим“, заяви той.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 българин

    16 30 Отговор
    Плъха излезе на светло, беше се позагубил нещо.

    12:14 14.09.2026

  • 3 Диктор

    19 30 Отговор
    Пътника Орбан да си вземе багажа и да се пенсионира в САЩ или Проссия.

    12:14 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    12 16 Отговор
    Този стратег такава революция ще им измисли че един ден ще го изучават в училищата..!

    Коментиран от #30

    12:15 14.09.2026

  • 6 Без майтап

    13 17 Отговор
    Има хора които не могат да се примирят че са минало. Това важи и за български политици.

    12:16 14.09.2026

  • 7 Така се прави

    10 4 Отговор
    Е това е.Класика.

    12:16 14.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    28 15 Отговор
    Добре си живееха унгарците .Но всичко хубаво си има край.Клошарска Европа ще ги изтреби

    Коментиран от #28

    12:19 14.09.2026

  • 9 Иван

    23 11 Отговор
    Съпротива в ЕС е забранена.

    12:20 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иван

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Евреите ще чакат Мешията в Кипър.

    12:22 14.09.2026

  • 12 AI изкуствения

    2 1 Отговор
    хората ме създадоха,но те са тъ пи хитреци и затова ще им е.а ма.ката!

    12:22 14.09.2026

  • 13 Боец

    13 16 Отговор
    Орбан миризливия к е н е ф.

    12:22 14.09.2026

  • 14 Караул

    10 13 Отговор
    Орбан да смени плочата, това вече не върви, ако не го опандизат преди това за обществените поръчки.

    12:25 14.09.2026

  • 15 пенсионер

    8 11 Отговор
    Този трябваше да го арестуват и да го вкарат в затвора, но както и при нас не го правят. Такава е политиката, най-мръсната работа на земята.

    12:25 14.09.2026

  • 16 Православен ходжа

    12 14 Отговор
    Все едно, че чета Сидеров или Костадинов. Едни и същи термини. Този, с колонизацията, е путинистка класика. Нямате ли чувството, че на едно и също място им пишат речите?

    Коментиран от #20, #26

    12:25 14.09.2026

  • 17 дьом бел

    8 7 Отговор
    ариведерче

    12:25 14.09.2026

  • 18 За един приятел питам

    7 11 Отговор
    Тоз парцал кой беше ?

    12:25 14.09.2026

  • 19 Иван

    8 6 Отговор
    Еднополовите бракове в Унгария са във възход.

    12:26 14.09.2026

  • 20 Началник

    10 10 Отговор

    До коментар #16 от "Православен ходжа":

    Орбан да смени плочата, това вече не върви, но кремълският началник е един и същ.

    12:27 14.09.2026

  • 21 Същите

    9 8 Отговор
    опорни, дето и тука ни ги пробутват от изток:)

    12:27 14.09.2026

  • 22 Иван

    11 6 Отговор
    Овцата Урсула Фон Дер Лайен защо не е била във влака?

    12:30 14.09.2026

  • 23 Българин

    2 9 Отговор
    Който не дава основните стратегически сектори от икономикйата си на по-силните и по-големите, обрича страната си на война. За това Радев разпределя икономиката на България между Русия и Турция, като отчита законите им интереси и исторически претенции. Така той ни осигурява мир и плавен преход към бъдещите международни отношения!

    Коментиран от #25

    12:40 14.09.2026

  • 24 Атина Палада

    6 4 Отговор
    В Унгария само 80% от икономическите сектори се контролирали от чужденци:) В България 100% се контролират от чужденци .

    12:45 14.09.2026

  • 25 Признай си

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Ти не си българин

    12:46 14.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Унгарците

    5 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    12:55 14.09.2026

  • 28 До ком 8

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Малко сухи факти за управлението Орбан: Силна социална политика, насочена към средната класа,работещи и учещи млади семейства.Отделяха се годишно 4,5-5% от БВП.Всяко младо семейство ( но само учещи или с постоянна работа) получава еднократно безлихвен заем в размер на 30 хиляди евро.При раждане на две деца или три деца заема се опрощава.Всяка майка, родила две деца, автоматично се освобождава от плащане на данъци върху заплатата,пожизнено.Млади семейства с две деца, получават от специален фонд на държавата,безлихвен кредит,за покупка на жилище,с бонусен 5 годишен срок без да се погасява нищо от него,а при раждането на трето дете, остатъка се погасява от държавата- т.н план" унгарско бебе" Бабите имаха право,да получват заплащане от държавата,за отглеждане на внуците,при работещи родители,в размер на МРЗ.При три деца с работещи родители, детска градина и ясла, се поемаха изцяло и за сметка на общинския бюджет, по местоживеене.Орбан,през първия си мандат, обеща,че ще нулира външният дълг ,натрупан от предишните ( аналог на нашето СДС) и го направи,което го превръща във враг на МВФ и световната банка, изплъзвайки се от техния капан и диктат.Затова е ненавиждан от ЕП ,Урсула и ЕЦБ,на който категорично отказа да влезе в еврозоната.Съмнявам се,че сегашния Мадяр,ще им запази тези социални придобивки.Орбан го подкрепяше средната класа ,и работещите .Но пробива дойде от младите- т.н джен зи.Те гласуваха масово,основно в големите градове и столицата.Ще им просвет

    13:19 14.09.2026

  • 29 Голем смех

    2 1 Отговор
    Дебелия Тапир вече е станал забавен. Отдавна му отмина времето.

    13:23 14.09.2026

  • 30 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Такива като вас има много неща да изучавате но точно това няма да е.

    13:31 14.09.2026

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