Хегсет допусна прехвърляне на американски военни от Европа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет допусна част от американските военнослужещи в Европа да бъдат прехвърлени към страни от Западното полукълбо. Той заяви, че Вашингтон разширява военното си присъствие в Централна и Южна Америка и работи с Еквадор, Хондурас, Гватемала и Панама.

„Искаме по-голямо споделяне на тежестта“ в Европа, каза Хегсет. По думите му част от американските способности може да бъде върната в САЩ или насочена към други позиции в Западното полукълбо, докато администрацията на Доналд Тръмп засилва кампанията срещу наркокартелите в Латинска Америка.

Не е посочен конкретен брой военни

Изявлението не съдържа конкретни данни колко военнослужещи могат да бъдат преместени от Европа, кои подразделения биха били засегнати или кога би започнало евентуалното преразпределение. Хегсет не обяви и решение за закриване или намаляване на конкретна американска база.

Американският министър постави възможната промяна в контекста на искането европейските държави да поемат по-голям дял от разходите и отговорностите за отбраната на континента. Подобна позиция той е защитавал и по-рано, като е заявявал, че САЩ преразглеждат разполагането на силите си по света.

Кампанията срещу наркокартелите

The Hill съобщи, че от 2 септември 2025 г. американските военни са извършили най-малко 70 удара в Южна Америка и са заявили, че при тях са убити 234 „наркотерористи“. Данните са американска оценка и не са придружени от независима проверка в публикацията.

Хегсет обяви операцията срещу наркокартелите под името „Южно копие“. Според него тя се води от съвместна оперативна група и Южното командване на въоръжените сили на САЩ. В края на май при удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти в Тихия океан са загинали трима души.

В момента САЩ нямат голяма военна база в Южна Америка. Не е съобщено дали евентуалното прехвърляне на сили от Европа ще доведе до създаването на постоянна база или до временно разполагане на военнослужещи в държави партньори.

Източници: РБК, The Hill