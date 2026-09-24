Темида реши! Федерален съдия нареди на президента Доналд Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Politico

Федерален съдия разпореди на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS Now и Politico, предаде Ройтерс.

Магистратът Тим Кели подчерта, че наложената забрана вероятно е противоконституционна.

Тръмп наложи забраната на 18 септември 2026 г., аргументирайки се с това, че трите медии пишат измислици и лъжи. Министерството на правосъдието обоснова забраната със съображения за националната сигурност.

От CNN, MS Now и Politico оспориха решението на президента в съда.