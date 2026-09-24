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Темида реши! Федерален съдия нареди на президента Доналд Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Politico

Темида реши! Федерален съдия нареди на президента Доналд Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Politico

24 Септември, 2026 16:23 637 19

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Тръмп наложи забраната на 18 септември 2026 г., аргументирайки се с това, че трите медии пишат измислици и лъжи

Темида реши! Федерален съдия нареди на президента Доналд Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Politico - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Федерален съдия разпореди на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS Now и Politico, предаде Ройтерс.

Магистратът Тим Кели подчерта, че наложената забрана вероятно е противоконституционна.

Тръмп наложи забраната на 18 септември 2026 г., аргументирайки се с това, че трите медии пишат измислици и лъжи. Министерството на правосъдието обоснова забраната със съображения за националната сигурност.

От CNN, MS Now и Politico оспориха решението на президента в съда.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конана

    2 5 Отговор
    Що не пишете малки т токчета
    Или чакате указания, а

    Коментиран от #14

    16:26 24.09.2026

  • 2 ЛУДИЯ СИ КАРА ПРЕЗ ПРОСОТО

    11 2 Отговор
    НО В САЩ ВСЕ ОЩЕ ИМА СЪД КОЙТО ГО ПОРЯЗВА ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ.

    Коментиран от #4

    16:27 24.09.2026

  • 3 С развят перчем

    0 5 Отговор
    Донката плющи танго с политиката и в САЩ и по света. Цар е на този танц.

    16:30 24.09.2026

  • 4 как пък не

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "ЛУДИЯ СИ КАРА ПРЕЗ ПРОСОТО":

    тия медии отдавна не работят за сащ..

    16:31 24.09.2026

  • 5 Иван

    3 7 Отговор
    Американския съд работи като българският,бързо,честно и без далавери.

    16:31 24.09.2026

  • 6 Цвете

    9 2 Отговор
    ПОЧТИ КОПИРАНО ОТ ТЯХ КЪМ БГ.ЖУРНАЛИСТИТЕ ,НАЛИ? НО С ТАЗИ ОГРОМНА РАЗЛИКА ,ЧЕ В ЩАТИТЕ ПРАВОСЪДИЕТО НЕ Е ПОДЧИНЕНО НИКОМУ ,ОСВЕН НА ЗАКОНИТЕ ИМ ,КОИТО СЕ СПАЗВАТ.ТАКА СЕ ДЕЙСТВА ,КОГАТО ИМА БЕЗРАЗСЪДНИ ПРЕЗИДЕНТИ.👍👍👍

    16:33 24.09.2026

  • 7 Червен кхмер

    3 11 Отговор
    Да питам за една копейка Това може ли да се случи в Русия, С.Корея и Иран????

    Коментиран от #9, #11

    16:34 24.09.2026

  • 8 Цвете

    4 1 Отговор
    ПОЧТИ КОПИРАНО ОТ ТЯХ КЪМ БГ.ЖУРНАЛИСТИТЕ ,НАЛИ? НО С ТАЗИ ОГРОМНА РАЗЛИКА ,ЧЕ В ЩАТИТЕ ПРАВОСЪДИЕТО НЕ Е ПОДЧИНЕНО НИКОМУ ,ОСВЕН НА ЗАКОНИТЕ ИМ ,КОИТО СЕ СПАЗВАТ.ТАКА СЕ ДЕЙСТВА ,КОГАТО ИМА БЕЗРАЗСЪДНИ ПРЕЗИДЕНТИ.👍👍👍

    16:34 24.09.2026

  • 9 Василев

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Червен кхмер":

    НИКОГА!!!Доказано,Вовата е вечният президент.

    16:36 24.09.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    0 7 Отговор
    Това може да се случи само в Щатите!!!
    Я опитайте тук, еле па в "братската" Блатная

    16:36 24.09.2026

  • 11 С развят перчем

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Червен кхмер":

    Не може! Там толкова ненормални няма.

    16:37 24.09.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 5 Отговор
    Това може да се случи само в Щатите.
    Я отитайте тук, не дай си Боже пък на северо-изток ...

    Коментиран от #13, #18

    16:38 24.09.2026

  • 13 Обикновен човек

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    16:44 24.09.2026

  • 14 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Конана":

    Не разбрах коментара ти, но да кажа Дончо В случая е прав..... Много от отдавна в САЩ няма обективна и честна журналистика, а за бг територията хептен.... Определено смятам, че журналистите са по вреди от политиците....

    16:44 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тръмп

    1 0 Отговор
    ако знаеше за нашите медии какви ги плещят....всяко мнение различно от жълтоповетни е грешно и подсъдимо..но тава редакторите на гьобелс пропаганден ще го изтрият..

    16:53 24.09.2026

  • 17 медиите

    1 0 Отговор
    като девици на магистралата..не е лъжа...и те имат деца, трябва да ги хранят..

    16:54 24.09.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Странно - първоначално коментар 10 не бе допуснат. Затова повторих с "по-мека" редакция.
    Сега ги виждам и двата коментара. Ако на някой съм досадил с повторението - МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИ !

    17:01 24.09.2026

  • 19 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    На Бай Дончо егото пак получи шут в кайсийките😅

    17:27 24.09.2026