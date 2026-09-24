Темида реши! Федерален съдия нареди на президента Доналд Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Politico

Федерален съдия разпореди на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS Now и Politico, предаде Ройтерс.
Магистратът Тим Кели подчерта, че наложената забрана вероятно е противоконституционна.
Тръмп наложи забраната на 18 септември 2026 г., аргументирайки се с това, че трите медии пишат измислици и лъжи. Министерството на правосъдието обоснова забраната със съображения за националната сигурност.
От CNN, MS Now и Politico оспориха решението на президента в съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Конана
Или чакате указания, а
Коментиран от #14
16:26 24.09.2026
2 ЛУДИЯ СИ КАРА ПРЕЗ ПРОСОТО
Коментиран от #4
16:27 24.09.2026
3 С развят перчем
16:30 24.09.2026
4 как пък не
До коментар #2 от "ЛУДИЯ СИ КАРА ПРЕЗ ПРОСОТО":тия медии отдавна не работят за сащ..
16:31 24.09.2026
5 Иван
16:31 24.09.2026
6 Цвете
16:33 24.09.2026
7 Червен кхмер
Коментиран от #9, #11
16:34 24.09.2026
8 Цвете
16:34 24.09.2026
9 Василев
До коментар #7 от "Червен кхмер":НИКОГА!!!Доказано,Вовата е вечният президент.
16:36 24.09.2026
10 АГАТ а Кристи
Я опитайте тук, еле па в "братската" Блатная
16:36 24.09.2026
11 С развят перчем
До коментар #7 от "Червен кхмер":Не може! Там толкова ненормални няма.
16:37 24.09.2026
12 АГАТ а Кристи
Я отитайте тук, не дай си Боже пък на северо-изток ...
Коментиран от #13, #18
16:38 24.09.2026
13 Обикновен човек
До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
16:44 24.09.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Конана":Не разбрах коментара ти, но да кажа Дончо В случая е прав..... Много от отдавна в САЩ няма обективна и честна журналистика, а за бг територията хептен.... Определено смятам, че журналистите са по вреди от политиците....
16:44 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тръмп
16:53 24.09.2026
17 медиите
16:54 24.09.2026
18 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":Странно - първоначално коментар 10 не бе допуснат. Затова повторих с "по-мека" редакция.
Сега ги виждам и двата коментара. Ако на някой съм досадил с повторението - МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИ !
17:01 24.09.2026
19 сащисан кравар
17:27 24.09.2026