Педро Санчес обмисля предсрочни избори в Испания

Премиерът на Испания Педро Санчес обмисля свикване на предсрочни парламентарни избори след поражението на правителството при гласуването на два указа за жилищната политика. Според „Блумбърг“, цитиращ трима източници, близки до премиера, испанското правителство вече се подготвя за възможен предсрочен вот, но окончателното решение все още не е взето. Санчес може да обяви позицията си на 5 октомври.

До политическата криза се стигна, след като Конгресът на депутатите отхвърли двата жилищни указа на кабинета. Първият не получи подкрепа със 178 гласа „против“ срещу 172 „за“, а вторият беше отхвърлен с 184 гласа „против“ срещу 166 „за“. Срещу мерките гласуваха Народната партия, „Вокс“ и каталунската партия „Жунтс“.

„Постъпете правилно или историята ще ви съди, и то по-скоро, отколкото мислите“, заяви Санчес преди гласуването.

Пакетът предвиждаше удължаване на защитата за уязвими наематели, по-трудно извеждане от жилище, ограничения за спекулативни инвестиции и автоматично подновяване на определени договори за наем. Мерките бяха внесени на фона на нарастващо обществено недоволство от високите цени на жилищата и наемите.

Възможен вот на 29 ноември

Испанската агенция ЕФЕ съобщи, че ако Санчес реши незабавно да свика избори, той трябва да направи това на 5 октомври. След това указът за разпускане на парламента би бил публикуван в официалния държавен вестник, а изборите биха се състояли 54 дни по-късно — на 29 ноември.

Към този момент няма официално решение за предсрочен вот. Правителството обсъжда и вариант да продължи мандата си и да внесе отново жилищните мерки, но това би изисквало ново договаряне с парламентарните партии.

Темата за жилищата вече излезе извън парламента. На 3 октомври в Мадрид и други испански градове се проведоха демонстрации срещу високите разходи за жилище. Протестите се засилиха след принудителното извеждане от дома ѝ на 87-годишна жена в Мадрид, което се превърна в символ на кризата с достъпността на жилищата.

Редовните парламентарни избори в Испания трябва да се проведат през 2027 г. Предсрочен вот би променил политическия график и би поставил управляващата коалиция пред ново изпитание в момент, когато Народната партия и „Вокс“ показват силна подкрепа в социологическите проучвания.

Източници: Блумбърг