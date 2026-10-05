САЩ спряха издирването на медицинския самолет след 66 часа

Береговата охрана на САЩ е прекратила след около 66 часа издирването на медицински самолет Gulfstream G100, изчезнал край бреговете на Нантакет, щата Масачузетс. На борда са били шестима души – четирима граждани на Канада и двама граждани на Бермудските острови. Роднините им са уведомени, съобщи бреговата охрана на САЩ.

Самолетът с бортов номер C-GRJP е изпълнявал полет от Бермудските острови към Бостън. Връзката с него е прекъснала около 02:00 часа местно време на 3 октомври. Федералното управление на гражданската авиация на САЩ е подало сигнала до бреговата охрана, след като машината е изчезнала от комуникация.

По време на операцията спасителните екипи са обследвали 4445 мили, или около 7100 квадратни километра. В издирването са участвали самолети и хеликоптери на бреговата охрана, спасителни катери и сили на Националната гвардия на Ню Йорк. Сред използваните машини са били самолетите HC-144 „Оушън Сентри“ и HC-130 „Херкулес“, както и хеликоптер MH-60 „Джейхоук“.

Открити са отломки

На 4 октомври поисковите групи са открили край Нантакет отломки, които предварително са определени като части от Gulfstream G100. Към този момент спасителите са били обследвали около 1644 квадратни мили, или близо 4300 квадратни километра.

„Роднините на изчезналите са уведомени“, съобщи бреговата охрана на САЩ.

Към момента няма официално съобщение за открити оцелели или за потвърдена самоличност на всички намерени останки. Причините за инцидента предстои да бъдат установени от компетентните органи.

Източници: РБК