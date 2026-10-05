BBC: Канада разглежда сценарий за нападение от САЩ

Канада разглежда теоретичен сценарий за евентуално нахлуване на САЩ, което би могло да започне с кибератаки и опит за установяване на контрол върху канадската енергетика. Вероятността за подобен конфликт обаче е оценена като много ниска от експерти, интервюирани от BBC.

Двете държави са съюзници в НАТО, обменят разузнавателна информация и участват съвместно в отбраната на Северна Америка чрез командването NORAD. Генерал-лейтенантът от канадските ВВС Кристофър Коутс заявява, че през 34-годишната му служба възможността за нападение от територията на САЩ никога не е била разглеждана като реален сценарий.

По думите му, ако Вашингтон все пак предприеме действия срещу Отава, те може да започнат с по-трудни за разпознаване форми на натиск, включително кибератаки. Според Коутс самото моделиране на подобен сценарий е част от подготовката на канадската армия за различни заплахи, тъй като досега тя не е разработвала подробен отговор на сухопътно нахлуване.

Контрол над ресурсите и съпротива

Матю Шмидт, доцент по национална сигурност в Университета на Ню Хейвън, смята, че тесните военни връзки между САЩ и Канада могат да създадат допълнителен риск. Според него американската страна разполага с информация, която би могла да бъде използвана срещу Канада, а канадците приемат по-сериозно от много американци изявленията на Доналд Тръмп за присъединяване на страната.

„Мисля, че много американски офицери биха подали оставка, ако получат заповед да нахлуят в Канада. Те биха я сметнали за незаконна и неморална“, казва Шмидт.

Той допуска, че при военна операция Вашингтон би могъл да се стреми към контрол върху канадския нефт и полезните изкопаеми, както и към отстраняване на политическото ръководство.

Според модел, за който „Глоуб енд мейл“ съобщи през януари, американските сили биха могли да заемат ключови позиции в Канада за около седмица. При значително числено превъзходство канадската армия би преминала към партизанска тактика, включваща засади, диверсии, атаки с безпилотници и действия по принципа „ударил — отошел“. Отава би могла да потърси подкрепа от Великобритания и Франция. Става дума за теоретичен модел, а не за разработен план за операция.

Карни: Това е управление на риска

Премиерът на Канада Марк Карни определя вероятността от американско нахлуване като изключително ниска, но заявява, че правителството е длъжно да разглежда всички възможности.

„Това е просто управление на риска“, казва Карни.

Белият дом заявява, че президентът Доналд Тръмп е направил повече от всеки друг за защитата на канадците. Самият Тръмп е определял използването на сила срещу Канада като изключително малко вероятно и е заявявал, че ще преследва политическите си цели чрез икономически натиск.

На този фон канадското правителство проучва начини да намали зависимостта си от САЩ в ключови технологии и отбранителни системи, включително сателитните комуникации и военната авиация.

Източници: BBC, Глоуб енд мейл