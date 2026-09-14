Новини
Свят »
Австрия »
Американският министър на енергетиката: Доставките на петрол през Ормузкия пролив нарастват
  Тема: Иранската криза

Американският министър на енергетиката: Доставките на петрол през Ормузкия пролив нарастват

14 Септември, 2026 21:35 573 11

  • крис райт-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • опек

В САЩ цената на дизела на бензиностанциите поставя рекорд след рекорд през последните дни, в четвъртък тя достигна средно около 5,98 долара за галон (3,78 литра)

Американският министър на енергетиката: Доставките на петрол през Ормузкия пролив нарастват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия пролив, осъществявани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, нараства и ще продължи да се увеличава, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той говори на пресконференция във Виена във връзка със заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

„Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава“, заяви Райт.

Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември пиков обем от 17 милиона барела за един ден всъщност е бил по-висок.

„Имаше един кораб, който не беше отчетен. Оказа се, че количеството за този ден е било почти точно 18 милиона барела“, посочи той.

Цените на петрола продължиха да се повишават днес на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток, включително настъплението на йеменските хуси, което допълнително затруднява корабоплаването в района на Персийския залив, предаде Франс прес.

Към 16:35 часа бълг. време петролът сорт Брент от Северно море с доставка през ноември поскъпна с 3,58 на сто до 104,83 долара за барел, след като по-рано достигна 105,84 долара - най-високата цена от май.

Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през октомври се поскъпна с 3,66 на сто до 99,57 долара за барел, след като достигна 100,88 долара.

Основен двигател за поскъпването оказва разрастването на конфликта в региона. Подкрепяните от Иран хуси обявиха днес, че са установили контрол над йеменския град Моха на Червено море. Това е значителен напредък в настъплението им към стратегическия пролив Баб ел-Мандеб.

Протокът свързва Азия и Европа през Червено море и придоби още по-голямо значение за търговията с петрол след началото на войната в Близкия изток, тъй като от другата страна на Арабския полуостров Иран блокира Ормузкия проток.

През юли хусите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и вече са атакували кораби, преминаващи през района.

Добивът на петрол в Саудитска Арабия, който се възстанови през юли, леко е намалял през август, сочи публикуваният днес месечен доклад на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Това подчертава трудностите, пред които е изправено кралството при поддържането на висок добив на фона на атаките на хусите срещу петролната му инфраструктура и корабите в Червено море.

Военните действия между САЩ и Иран също се засилиха от 30 август, което създава допълнителен риск за износа на петрол от региона.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Блумбърг, че през Ормузкия проток са преминавали малко под 11 млн. барела петрол дневно - данни, които се оспорват от анализаторите.

„През последната седмица на август обемът беше около 8 млн. барела дневно, но през последните дни спадна под 2 млн. барела, по-скоро до около 1,5 млн. барела дневно“, заяви пред АФП Хорхе Леон, анализатор в „Ристад Енерджи“ (Rystad Energy).

Последиците от войната се усещат още по-силно при рафинираните петролни продукти.

В публикуван свой месечен доклад американската Администрация за енергийна информация (EIA) прогнозира, че запасите от дизелово гориво в САЩ ще останат „на ниско равнище“, а цените на дизела ще бъдат „високи“ през следващите месеци.

В САЩ цената на дизела на бензиностанциите поставя рекорд след рекорд през последните дни. В четвъртък тя достигна средно около 5,98 долара за галон (3,78 литра), според данни на Американската автомобилна асоциация (AAA).


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И моя нараства

    4 0 Отговор
    Да ощастливя лудия тръмп

    21:39 14.09.2026

  • 3 Нараства

    3 0 Отговор
    Големия...... Нараства...!

    21:40 14.09.2026

  • 4 Кина

    4 1 Отговор
    Една медия имаща се за сериозна няма да качва информация без ФАКТИ..!

    Коментиран от #5

    21:40 14.09.2026

  • 5 По кината ли

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Ще пускат нещо

    21:43 14.09.2026

  • 6 някой

    2 0 Отговор
    Вие знаете ли какво сте написали сутринта.Няма да слагам линк,но заглавието на Вашата статия,поместена във сайта Ви в 10:01часа е"Броят на товарните кораби, преминаващи през Ормузкия проток, е спаднал до едноцифрено число".

    Коментиран от #8, #9

    21:52 14.09.2026

  • 7 МИЛИЧКИЯ МИНИСТЪР

    3 0 Отговор
    ТЪП МИШОК ТА ДРЪНКА,ИНТЕРВЕНИРА ПАЗАРИТЕ ЗА ДА ГИ УСПОКОИ. СЛОВЕСНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ Е ОТ ДЕН ДО ПЛАДНЕ.

    21:53 14.09.2026

  • 8 Мани ГИ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "някой":

    Аз от 5 г. ИМ напомням, че ф/ти са Травестити..

    21:56 14.09.2026

  • 9 Некадърни са

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "някой":

    5 г. Не могат да ме блокират... В Русия Съм...

    21:58 14.09.2026

  • 10 за „Блумбърг“ 2026 06 24

    0 0 Отговор
    В интервюто си за „Блумбърг“ 2026 06 24 американският министър на енергетиката Крис Райт заяви недвусмислено: ако не бъдат внесени промени (вносителите да плащат за въглеродна следа и метанови емисии), то Европа я грози „сериозна болка“ – а американският износ ще „се пренасочи другаде“. По този начин САЩ се присъединяват към исканията на Катар, Алжир и Нигерия, които също настояват за смекчаване или отлагане на правилата на ЕС.

    22:07 14.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Странно ,а цените не падат ,напротив растът

    22:21 14.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания